Украина со временем перейдет в контрнаступление: заморозки этого конфликта не будет, - министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Гиппи
С постоянной помощью союзников Украина сможет нарастить достаточно сил и перейти в наступление в войне с Россией.
Такое мнение в эфире канадского общественного вещателя CBC высказал министр по вооруженным силам Великобритании Джеймс Гиппи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мнение о том, что после заморозки этого конфликта мы согласимся, что линия столкновения того времени - это новая де-факто международная граница, лишь вознаградит Путина за его агрессию и, что хуже, поощрит его перевооружиться и через несколько лет попытаться откусить еще кусок Украины .Надо прямо говорить, что когда это превратится в позиционную войну - а это случится, - необходимо будет перевооружить Украину, чтобы она была готова совершить контрнаступление на собственных условиях", - сказал Гиппи.
По его словам, "события на Донбассе будут развиваться этим летом, но я не вижу возможности ни одной из сторон продвинуться быстро".
"Всем следует согласиться, что условия мира должны быть определены Президентом Зеленским, а он откровенно говорит, что стремится восстановить территориальную целостность Украины", - подчеркнул британский министр.
Он добавил, что Западные союзники могут значительно быстрее и качественнее вооружать Украину, чем окутанная санкциями Россия способна самостоятельно восстанавливать собственные силы.
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1. ДекацАпизация.
2. Мне, и не только мне, а, наверно, и Европе, Англии и США страшно, когда украинцы снова пойдут на выборы, точнее, я боюсь их результатов...
С остальными тезисами полностью согласен.
Там и первого срока бы не было ,если б папередник с воровством и обдираловкой народа не переборщил.
Просто, чорний піар і серіал слуга урода зіграли свою роль.
Армія, мова, віра - наше все.
раZZєя не планіруєт нападать на Україну!!1;
-да вьі что?! чтобьі раZZєя затєяла вайну? Она нікагда не ваюєт!;
раZZєя нє нападала на Україну;
раZZєя нє планіруєт нічєєво акупіровать;
спєцапєрацьія ідьот па плану.
каZZапсінам вірити - себе не поважати!!! Немає сенсу з нею якісь документи підписувати, від слова - зовсім! Хтось там натякає про нейтральність України - вона була 30 років нейтральною, і чим це закінчилось??? Дблблдь..
Дякуємо, Сер!
Для нас этого не сделал никто. Мы негры? это такая дискриминация??? враг же один??
это просто ****ство!
да когда ж вы поймете, что такое отношение к нам не из-за зеленского или еще кого! они просто считают нас людьми 3го сорта, хуже негров. И никогда не впишутся, хоть проголосуйте вы завтра за Иисуса Христа!!
хуже негров мы для них. А русские - это святая корова.
Это единственная причина, почему никто не впишется. все!
Що ти розганяєш тут? Звичайно, вони скандинавські країни захищають. Але це просто слова. Бо туди рашисти все одно не підуть зараз. Про це весь світ знає.
Для нас этого не сделали. Вопрос почему, не возникает???!
******* б тебе, кацапська паскудо, цеглиною по кумполу!
Ти ПДРС ***********, хоч би одним оком глянув, яке населення в Україні і яке в Швеції та Фінляндії.
******* б тебе, кацапська паскудо, цеглиною по кумполу!
мразота меншовартісна!!!
Орбан в НАТО вже 20 років. До чого тут він?
Про меншовартість взагалі не в тему. Скандинавам надали гарантію, бо знають, що на них все одно рашка не нападе.
гениально. Так НАТО еще никто не обс*рал.
т.е. если совсем правду сказать, бо знають, що рашка їм за це нічого не зробить.
сс*уны, одним словом
и никакая кацапская колонна или наши проблемы тут вообще не причем.
ага...в НЛО теж вірте і земля плоска..Ті ютюбери збирають підписників і перегляди..і монетизують..Це ж ,як поле для чудес для дурнів
https://twitter.com/i/status/1512776022260948996
Школьник Феликс рисует свастику "z" по Кривому Рогу и хвастается своим друзьям. Говорит, что платят 1000 грн за 30 таких "художеств". Пора показать родителям, чем занимается их дитя. А силовикам узнать, кто и как платит!
https://pbs.twimg.com/media/FTHdzo2WYAMZlRk?format=jpg&name=small
Тож, якщо це не навмисна деза (а перебіг боїв поки що це підтверджує) - ЗСУ вже перемолола взагалі десь біля половини наявної справної чи відносно справної бойової техніки рашки. По особовому складу - менше, тікають як таргани за першої-ліпшої нагоди. Саме тому наступ на Ізюм фактично захлинувся. І зараз рашковани з останніх сил намагаються тиснути на Сєвєродонецьк.
Изменил всё внезапный приезд Бориса Джонсона 9 апреле в Киев. Джонсон предупредил Банковую, если будет вести сепаратные переговоры с Кремлём, то может забыть о помощи оружием и деньгами, во всяком случае, от Великобритании и США. Если подпишет с РФ какие-то бумаги о перемирии, то может забыть обо всём, включая новые санкции и дипломатическую поддержку. Если хочет, то может в компании с Францией и Германией ещё раз сыграть в "минский процесс", но Великобритания, США, Польша и ряд других стран в этом участвовать не будут. Аргументы Джонсона были убедительными, и Банковая совсем свернула переговоры с Кремлём к досаде лаврова, полагавшего, что перемирие и минимум пять областей Украины уже почти лежат у него в кармане.
- Це точно!
- Не "Президентом Зеленським" (чи будь-яким президентом), а Конституцією України визначено територію України. "Президент Зеленський" зобов'язаний виконувати Конституцію України. Хоча би щодо території України.
Изменил всё внезапный приезд Бориса Джонсона 9 апреле в Киев. Джонсон предупредил Банковую, если будет вести сепаратные переговоры с Кремлём, то может забыть о помощи оружием и деньгами, во всяком случае, от Великобритании и США. Если подпишет с РФ какие-то бумаги о перемирии, то может забыть обо всём, включая новые санкции и дипломатическую поддержку. Если хочет, то может в компании с Францией и Германией ещё раз сыграть в "минский процесс", но Великобритания, США, Польша и ряд других стран в этом участвовать не будут. Аргументы Джонсона были убедительными, и Банковая совсем свернула переговоры с Кремлём к досаде лаврова, полагавшего, что перемирие и минимум пять областей Украины уже почти лежат у него в кармане.