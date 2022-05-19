Украина со временем перейдет в контрнаступление: заморозки этого конфликта не будет, - министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Гиппи

С постоянной помощью союзников Украина сможет нарастить достаточно сил и перейти в наступление в войне с Россией.

Такое мнение в эфире канадского общественного вещателя CBC высказал министр по вооруженным силам Великобритании Джеймс Гиппи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мнение о том, что после заморозки этого конфликта мы согласимся, что линия столкновения того времени - это новая де-факто международная граница, лишь вознаградит Путина за его агрессию и, что хуже, поощрит его перевооружиться и через несколько лет попытаться откусить еще кусок Украины .Надо прямо говорить, что когда это превратится в позиционную войну - а это случится, - необходимо будет перевооружить Украину, чтобы она была готова совершить контрнаступление на собственных условиях", - сказал Гиппи.

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По его словам, "события на Донбассе будут развиваться этим летом, но я не вижу возможности ни одной из сторон продвинуться быстро".

"Всем следует согласиться, что условия мира должны быть определены Президентом Зеленским, а он откровенно говорит, что стремится восстановить территориальную целостность Украины", - подчеркнул британский министр.

Он добавил, что Западные союзники могут значительно быстрее и качественнее вооружать Украину, чем окутанная санкциями Россия способна самостоятельно восстанавливать собственные силы.