Україна з часом перейде у контрнаступ: замороження цього конфлікту не буде, - міністр з питань збройних сил Великої Британії Гіппі

З постійною допомогою союзників Україна зможе наростити достатні сили та перейти у наступ у війні з Росією.

Таку думку в ефірі канадського суспільного мовника CBC висловив міністр з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Думка про те, що після замороження цього конфлікту ми погодимося, що тогочасна лінія зіткнення, - це новий де-факто міжнародний кордон, лише винагородить Путіна за його агресію і, що гірше, заохотить його переозброїтися й за кілька років спробувати відкусити ще шматок України. Треба прямо говорити, що коли це перетвориться на позиційну війну - а це трапиться, - необхідно буде переозброїти Україну, аби вона була готова здійснити контрнаступ на власних умовах", - сказав Гіппі.

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За його словами, "події на Донбасі розвиватимуться цього літа, але я не вбачаю можливості для жодної зі сторін просунутися швидко".

"Усім треба погодитися, що умови миру мають бути визначені Президентом Зеленським, а він відверто говорить, що прагне відновити територіальну цілісність України", - наголосив британський міністр.

Він додав, що Західні союзники мають змогу значно швидше й якісніше озброювати Україну, ніж оповита санкціями Росія здатна самотужки відновлювати власні сили.