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Новини Війна
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Україна з часом перейде у контрнаступ: замороження цього конфлікту не буде, - міністр з питань збройних сил Великої Британії Гіппі

війна,зсу,армія,воїн,захисник

З постійною допомогою союзників Україна зможе наростити достатні сили та перейти у наступ у війні з Росією.

Таку думку в ефірі канадського суспільного мовника CBC висловив міністр з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Думка про те, що після замороження цього конфлікту ми погодимося, що тогочасна лінія зіткнення, - це новий де-факто міжнародний кордон, лише винагородить Путіна за його агресію і, що гірше, заохотить його переозброїтися й за кілька років спробувати відкусити ще шматок України. Треба прямо говорити, що коли це перетвориться на позиційну війну - а це трапиться, - необхідно буде переозброїти Україну, аби вона була готова здійснити контрнаступ на власних умовах", - сказав Гіппі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оборона Маріуполя увійде у підручники військової історії, - міністр з питань збройних сил Великої Британії Гіппі

За його словами, "події на Донбасі розвиватимуться цього літа, але я не вбачаю можливості для жодної зі сторін просунутися швидко".

"Усім треба погодитися, що умови миру мають бути визначені Президентом Зеленським, а він відверто говорить, що прагне відновити територіальну цілісність України", - наголосив британський міністр.

Він додав, що Західні союзники мають змогу значно швидше й якісніше озброювати Україну, ніж оповита санкціями Росія здатна самотужки відновлювати власні сили.

Автор: 

Велика Британія (5539)


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Топ коментарі
+57
"Дагаварица пасредине" кое у кого не получится. Все это поняли???
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19.05.2022 19:45
+55
Борис Джонсон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд фунтів Київ отримає далекобійну артилерію, протикорабельні ракети та безпілотники, уточнив Джонсон.
Дякуємо, Сер!
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19.05.2022 19:49
+45
Когда бои на фронте стихнут, тогда не будет нужды в партизанщине. Полумер и замороженного фронта уже не будет. Или вы думаете, что США развернут на полпути ленд лиз, а ЕС забудет про десятки миллиардов, вложенных в Украину? Вопрос декаципизации уже решен. Планы реализации, несомненно, будут корректироваться в процессе. Хрюсиии уже не отвертеться.
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19.05.2022 20:00
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"Дагаварица пасредине" кое у кого не получится. Все это поняли???
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19.05.2022 19:45 Відповісти
може по Дніпру договарювались?
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19.05.2022 19:52 Відповісти
В Херсонской области да. Но Куйло опять кинуло.
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19.05.2022 19:54 Відповісти
Чє так мєлко? Давай по Збручу....
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19.05.2022 19:54 Відповісти
А какая разніца?
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19.05.2022 20:19 Відповісти
Главноє пєрєстать стрєлять.
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19.05.2022 20:32 Відповісти
"я вам нічєєво нє должєн!!1"© бонеВтік
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19.05.2022 21:04 Відповісти
предлагаю по каме
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19.05.2022 20:32 Відповісти
Скорее всего да по Днепру,думаю и нынешние наши союзники были в курсе более или менее-отсюда и выжидательная позиция по помощи в первую неделю-ВСУ и Народ Украины поломали всю комбинацию и пришлось срочно переделывать позицию с созерцателя на позицию помощника
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19.05.2022 20:44 Відповісти
все были в курсе. и зелупенский
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19.05.2022 22:11 Відповісти
začem ne polučitsia? A briansk ce ne seredina?
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19.05.2022 23:12 Відповісти
від кого це повинно бути спершу звучати
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19.05.2022 19:46 Відповісти
Було .
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19.05.2022 19:48 Відповісти
У Зе сім п'ятниць на тиждень. Хтозна, що він ляпне завтра про територіальну цілісність.
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19.05.2022 19:46 Відповісти
Коли на фронті стихає то має посилюватися "нічна війна" - "партизани", дрг, снайпери. Кацапи мають боятися ночі більше ніж дня!
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19.05.2022 19:47 Відповісти
Когда бои на фронте стихнут, тогда не будет нужды в партизанщине. Полумер и замороженного фронта уже не будет. Или вы думаете, что США развернут на полпути ленд лиз, а ЕС забудет про десятки миллиардов, вложенных в Украину? Вопрос декаципизации уже решен. Планы реализации, несомненно, будут корректироваться в процессе. Хрюсиии уже не отвертеться.
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19.05.2022 20:00 Відповісти
Имею две ремарки:
1. ДекацАпизация.
2. Мне, и не только мне, а, наверно, и Европе, Англии и США страшно, когда украинцы снова пойдут на выборы, точнее, я боюсь их результатов...
С остальными тезисами полностью согласен.
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19.05.2022 20:14 Відповісти
Більш коректно: дерашизація
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19.05.2022 20:27 Відповісти
если вам страшно за второй срок ЗЕ-наполеона-его не будет (не изберут) со 100 процентной вероятностью.
Там и первого срока бы не было ,если б папередник с воровством и обдираловкой народа не переборщил.
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19.05.2022 20:47 Відповісти
Та не було ніякого обдиралова. Вам ринок ввели з субсидіями. Жити стали краще, ніж в 2013.
Просто, чорний піар і серіал слуга урода зіграли свою роль.

Армія, мова, віра - наше все.
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19.05.2022 21:01 Відповісти
Ну да, с обдираловкой переборщил - в начале 19 года в Николаеве куб воды стоил 12,5 гр. К концу 19 года - 33 гр. Ещё в 19 году была пятидневная рабочая неделя. В 20 - 4 дня, а в 21 - 3 дня - это потому что с приходом нарика бюджет недополучал по 500 лярдов гривнов в год - такой мудрый керманыч.
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19.05.2022 21:57 Відповісти
про обдираловку ты беса гонишь бот
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19.05.2022 23:45 Відповісти
Як там ті п😮дараси п😮зділи? -
раZZєя не планіруєт нападать на Україну!!1;
-да вьі что?! чтобьі раZZєя затєяла вайну? Она нікагда не ваюєт!;
раZZєя нє нападала на Україну;
раZZєя нє планіруєт нічєєво акупіровать;
спєцапєрацьія ідьот па плану.

каZZапсінам вірити - себе не поважати!!! Немає сенсу з нею якісь документи підписувати, від слова - зовсім! Хтось там натякає про нейтральність України - вона була 30 років нейтральною, і чим це закінчилось??? Дблблдь..
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19.05.2022 21:12 Відповісти
Борис Джонсон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд фунтів Київ отримає далекобійну артилерію, протикорабельні ракети та безпілотники, уточнив Джонсон.
Дякуємо, Сер!
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19.05.2022 19:49 Відповісти
Бориску на царство!
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19.05.2022 20:10 Відповісти
та його там теж тиснуть в Британії..Почитайте Дейлі Мейл https://www.dailymail.co.uk/
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19.05.2022 20:34 Відповісти
прикольная интернет- газетенка
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19.05.2022 21:04 Відповісти
Оця теж тисла на нього за "слабку підтримку". https://www.youtube.com/watch?v=vdHyWqesink/ https://www.youtube.com/watch?v=vdHyWqesink
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19.05.2022 21:58 Відповісти
Я вже в Лондоні 22 роки, трохи вивчив ментальність опозиції....
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20.05.2022 02:20 Відповісти
😄
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19.05.2022 21:54 Відповісти
Захід не х -во устроївся. Його влаштовує негласна умова - вони дають Україні зброю і гроші, а Україна життями своїх воїнів і згвалтованими дітьми оплачує те, що захищає цих сцик ів від орків.
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19.05.2022 19:50 Відповісти
Так, нашими руками гасять вогонь. При цьому не дають нам достатньо потужних вогнегасників аби ми потушили цей вогонь швидко.
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19.05.2022 19:53 Відповісти
а 73 их асвальтом асвальтом. и вогнегасники не надо
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19.05.2022 22:16 Відповісти
Дуже правильно . Треба якнайшвидше відмовитись від зброї і мільярдів доларів . Тоді загиблих і згвалтованих буде значно менше .
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19.05.2022 19:57 Відповісти
Тим хто не згоден зі мною. У вас панове немає іншої версії ніж одна? То я вам нагадаю що Фінляндії і Швеції дана гарантія захисту до вступу в НАТО. Тобто їм не тільки дадуть зброю, за них будуть воювати. А нам навіть зброї яка би змінила ситуацію на полі бою радикально і щоб війна не тривала роки (про що наші західні друзі говорять) не дають. Щоб не дай Боже не вразили територію РФ. Нашу вражати можна
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19.05.2022 20:21 Відповісти
меня это тоже поражает. Без всякого НАТО сша, англия и польша дало им гарантии безопасности.
Для нас этого не сделал никто. Мы негры? это такая дискриминация??? враг же один??
это просто ****ство!
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19.05.2022 21:28 Відповісти
******** ми бачили результатами виборів в 2019, а тепер вас дивує небажання США та НАТО впрягатися безпосередньо? Ну, то може включите голову та подумаєте ще раз? А краще, думайте ДО виборів, вас попереджали що це буде повний *******, а ви казали "хуже нє будєт!" "хоть паржом". Ну як, вже паржали?
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19.05.2022 21:38 Відповісти
боже, ну вы как дети просто! от куда этот комплекс меншовартости?? вот прям сидит и смотрит кто-то кого ж выбрали в 2019 украинцы?!а на орбана не смотрят? а на шредера? а на земана? а на хорватскую путинскую подстилку? вот прямо все у нас хуже всех??!
да когда ж вы поймете, что такое отношение к нам не из-за зеленского или еще кого! они просто считают нас людьми 3го сорта, хуже негров. И никогда не впишутся, хоть проголосуйте вы завтра за Иисуса Христа!!
хуже негров мы для них. А русские - это святая корова.
Это единственная причина, почему никто не впишется. все!
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19.05.2022 21:53 Відповісти
иди за Эфиопов впишись. Твою безопасность обеспечивать должен в мирное время любым способом през! не обеспечил?! през, а не нато и запад.
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20.05.2022 11:08 Відповісти
а финляндии со швецией кто должен обеспечить безопасность? если русским вздумается их урыть, что останется от швеции в течениии 3х дней?? это просто неравные силы, неужели непонятно??
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20.05.2022 19:20 Відповісти
Тим більше що орки чинять нечувані звірства масово. І тим більше що Британія і Франція вже покрили себе ганьбою на віки Мюнхеном і знову хочуть повторити. І тим більше що не дай Боже Україна не вистоїть, то війна для заходу неминуча і ще жахливіша ніж ця яку веде Україна. От це і дивує
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19.05.2022 21:43 Відповісти
Що ти несеш? Британія не покривала себе ганьбою в Мюнхені. То було рішення тодішнього уряду. Уряд - це ще не держава. Прийшов Черчіль і Британія стала героїчної державою.

Що ти розганяєш тут? Звичайно, вони скандинавські країни захищають. Але це просто слова. Бо туди рашисти все одно не підуть зараз. Про це весь світ знає.
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19.05.2022 22:55 Відповісти
було б краще , аби не давали? Зараз було б 1000 Буч
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19.05.2022 20:08 Відповісти
Завали своё лживое черное ,вонючее,рашистское е....рот! Если Украина перестанет сопротивляться , то она вся превратится в Бучу, у нас нет выбора .Ах ты ж тварь паскудная, ответите сполна за подлую развязанную войну и свои преступления
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19.05.2022 20:55 Відповісти
Политика субсидий-практиковалась британнией очень давно,притом с особым успехом применялась к рашке во времена Наполеоновских войн-английское золото и оружие,рассейское мясо
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19.05.2022 21:08 Відповісти
Не хватит слов чтобы выразить свою благодарность Великобритании и США. Реально относятся к украинцам как к своим родным братьям и готовы вписаться в самый нужный момент. Наперсточников кремлевских просто загоняют в угол мол - вы нас в свою дичь не втирайте, нарезали боков - отвечайте за свои кривые телодвижения. Все верно сказали - мрази должны быть наказаны так же беспощадно, как они поступали с мирными жителями Украины.
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19.05.2022 19:51 Відповісти
великобритания и сша дало гарантии безпасности финляндии и швеции без всякого нато.
Для нас этого не сделали. Вопрос почему, не возникает???!
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19.05.2022 21:30 Відповісти
Нє вазнікаєт! В Швеції та Фінляндії нема 5-ї кацапської колони, їх населення не обирає собі владу з патентованих злодіїв та блазнів. Вони нам няньками до того ж не наймались! "Вазнікать" може тільки у кацапських пропагандонів, які пасуться на Цензорі в коментах. У тебе, мразота, наприклад.
******* б тебе, кацапська паскудо, цеглиною по кумполу!
Ти ПДРС ***********, хоч би одним оком глянув, яке населення в Україні і яке в Швеції та Фінляндії.
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19.05.2022 22:14 Відповісти
Ти ПДРС ***********, а у орбана никаких колонн нет??
******* б тебе, кацапська паскудо, цеглиною по кумполу!
мразота меншовартісна!!!
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19.05.2022 22:45 Відповісти
Пішов жопу, бот.

Орбан в НАТО вже 20 років. До чого тут він?

Про меншовартість взагалі не в тему. Скандинавам надали гарантію, бо знають, що на них все одно рашка не нападе.
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19.05.2022 22:59 Відповісти
"Скандинавам надали гарантію, бо знають, що на них все одно рашка не нападе"
гениально. Так НАТО еще никто не обс*рал.
т.е. если совсем правду сказать, бо знають, що рашка їм за це нічого не зробить.
сс*уны, одним словом
и никакая кацапская колонна или наши проблемы тут вообще не причем.
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20.05.2022 00:12 Відповісти
Щойно ютуб порекомендував свіжий відос з однією провидицею. Вона вангує, що війна закінчиться у вересні. Донбас - повернемо, а Крим - ще не скоро. Однак повернення Криму буде не військовим шляхом. Поживемо - побачимо.
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19.05.2022 19:51 Відповісти
то фейк
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19.05.2022 19:55 Відповісти
повернем всьо і одразу. військово
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19.05.2022 19:58 Відповісти
так навпаки зручніше, бо діяти треба коли армія ворога ослаблена і внутрішня обстановка дестабілізована
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19.05.2022 20:01 Відповісти
ПИШИ ЖИРНИМ ТЕКСТОМ, І КАПСОМ. ТАК ВИДНІШЕ, І БІЛЬШ ПОМІТНІШЕ. НЕ ПЕРЕКОНЛИВО, БО ЗАЧМИРЯТЬ, НО ВСЕ ТАКИ..
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19.05.2022 21:16 Відповісти
Та не. "Земля налетит на небесную ось!"
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19.05.2022 20:00 Відповісти
На ютюбі вангістів і на картах і на кульках ..і то шо )(уло здохне і то шо в нього хороби.....ще б на гівні вангували..
ага...в НЛО теж вірте і земля плоска..Ті ютюбери збирають підписників і перегляди..і монетизують..Це ж ,як поле для чудес для дурнів
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19.05.2022 20:27 Відповісти
Тiльки Господь знае коли буде кiнець! Решта вiд лукавого...
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19.05.2022 22:00 Відповісти
одна бабка заванговала))) блт источник ценный Ютуп
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20.05.2022 11:11 Відповісти
висєр вави ************* від 19 січня треба тупо тицяти в мордяку кожного разу як з нього, з всратої руzні будуть рембофлібіта намагатись вимальовувати.
https://twitter.com/i/status/1512776022260948996
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19.05.2022 19:53 Відповісти
Вже пів війни пройшло, а він далі ходить сере про асфальт і шашлики. За це хоч добре платять, бо я не уявляю чим ще підтримати такий рівень упоротості та задротства?
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19.05.2022 20:06 Відповісти
Агрессія зі сторони ********** піде на спад, коли він після кожної спроби війни проти України буде зазнавати втрат, а не переваг. Хріна йому, а не розвитку ракової пухлини, у них на цьому вся влада тримається. Смерть російським фашистам. Слава Україні!
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19.05.2022 20:15 Відповісти
Чому відтягують надання зброї? чекають коли орки підтягнуть резерви? Тепер час працює проти нас
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19.05.2022 20:22 Відповісти
смерть парашитинским парашистам
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19.05.2022 20:37 Відповісти
оккупированные украинские территории сегодняшним киевским властям не нужны ...они уже проданы слиты и забыты. .для президента зеленского и для его окружения главное что в Конче заспе всё хорошо и нет войны .
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19.05.2022 20:57 Відповісти
лікувальний натиск на кілька ключових, "больових" точок Московії, про які "всі знають" і кілька, про які знають одиниці - і війна може "зхлопнутися" досить швидко на радість цивілізованій частині Світу
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19.05.2022 20:57 Відповісти
параша програет по любим сценариям - даже когда они захвативают территорию, потому что ЗСУ воюют за ЛЮДЕЙ, а будут люди - будет и территория
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19.05.2022 21:24 Відповісти
Как бы Бориса взять в аренду, лет на пять, в Украину. Ну, а этому - рояль и в свободное плавание, подальше от Украины.
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19.05.2022 22:00 Відповісти
Порохососи підкацапні на гівно сходять з кожною перемогою України. Ім пердаки рве в унісон з кацапами.
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19.05.2022 22:09 Відповісти
слiдуючий **********?

Школьник Феликс рисует свастику "z" по Кривому Рогу и хвастается своим друзьям. Говорит, что платят 1000 грн за 30 таких "художеств". Пора показать родителям, чем занимается их дитя. А силовикам узнать, кто и как платит!
https://pbs.twimg.com/media/FTHdzo2WYAMZlRk?format=jpg&name=small
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19.05.2022 22:10 Відповісти
За даними з самої рашки (їх можна знайти - інфонапалм нарив), рашка ВЖЕ зняла зі "зберігання" десь біля 45% техніки. Повідомлення про спалені хлопцями рашкованські танки без динамічної активної броні були ще на початку квітня.

Тож, якщо це не навмисна деза (а перебіг боїв поки що це підтверджує) - ЗСУ вже перемолола взагалі десь біля половини наявної справної чи відносно справної бойової техніки рашки. По особовому складу - менше, тікають як таргани за першої-ліпшої нагоди. Саме тому наступ на Ізюм фактично захлинувся. І зараз рашковани з останніх сил намагаються тиснути на Сєвєродонецьк.
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20.05.2022 00:20 Відповісти
Слухав недавно у патлатого на Живому гвозді автора " сшивать Украину по Днепру" Глебушку Павловского. Вже 10 років не біля Путіна. а упоротий похлеще соловїного помета. Він як та примара - все буде по путіну, все це тимчасові труднощі, ми переможемо. А коли доходить до конкретики, зразу ж починає заїкатись і нести пургу великих слів велику силу. І коли ідеолог "денацифікатиції" і "простих формул" зневірився, то про що симпатикам рузге говорити.
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20.05.2022 00:28 Відповісти
Зеленский с Украинским народ ясно сказали - никаких переговоров с армией террористов России! Армия Украины военной силой под контроль все свои территории с Крымом и Донбассом и Армия Украины вдоль всей границы Украины стражей - самой вооруженной в мире и самой боеспособной в мире!!!
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20.05.2022 01:22 Відповісти
Особенно радовало Кремль то, что украинская делегация с Давидом Арахамией согласилась вести переговоры без третьих стран и международных организаций.
Изменил всё внезапный приезд Бориса Джонсона 9 апреле в Киев. Джонсон предупредил Банковую, если будет вести сепаратные переговоры с Кремлём, то может забыть о помощи оружием и деньгами, во всяком случае, от Великобритании и США. Если подпишет с РФ какие-то бумаги о перемирии, то может забыть обо всём, включая новые санкции и дипломатическую поддержку. Если хочет, то может в компании с Францией и Германией ещё раз сыграть в "минский процесс", но Великобритания, США, Польша и ряд других стран в этом участвовать не будут. Аргументы Джонсона были убедительными, и Банковая совсем свернула переговоры с Кремлём к досаде лаврова, полагавшего, что перемирие и минимум пять областей Украины уже почти лежат у него в кармане.
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20.05.2022 08:38 Відповісти
Цитата: "Думка про те, що після замороження цього конфлікту ми погодимося, що тогочасна лінія зіткнення, - це новий де-факто міжнародний кордон, лише винагородить Путіна за його агресію і, що гірше, заохотить його переозброїтися й за кілька років спробувати відкусити ще шматок України."

- Це точно!
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20.05.2022 02:51 Відповісти
Цитата: "Усім треба погодитися, що умови миру мають бути визначені Президентом Зеленським, а він відверто говорить, що прагне відновити територіальну цілісність України", - наголосив британський міністр.

- Не "Президентом Зеленським" (чи будь-яким президентом), а Конституцією України визначено територію України. "Президент Зеленський" зобов'язаний виконувати Конституцію України. Хоча би щодо території України.
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20.05.2022 02:56 Відповісти
беда Украины в том, что Президентом независимой Украины был избран не прозападный и проукраинский Черновол, а краснопузый партийный номенклатурщик кравчук (который еще в 1985 году знал о распаде монстра и был обеспечен таким количеством комуняцких денег, что ого-го), в задачу которого входило не построение сильной державы, а сохранение и умножение партийного бабла... у руководства осталась партийно-комсомольская номенклатура... из-за отсутствия стратегии развития страна обментилась-обпрокурорилась, сдала ЯО, просрала флот, просрала все рынки сбыта... а дальше пошло-поехало...
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20.05.2022 06:38 Відповісти
Особенно радовало Кремль то, что украинская делегация с Давидом Арахамией согласилась вести переговоры без третьих стран и международных организаций.

Изменил всё внезапный приезд Бориса Джонсона 9 апреле в Киев. Джонсон предупредил Банковую, если будет вести сепаратные переговоры с Кремлём, то может забыть о помощи оружием и деньгами, во всяком случае, от Великобритании и США. Если подпишет с РФ какие-то бумаги о перемирии, то может забыть обо всём, включая новые санкции и дипломатическую поддержку. Если хочет, то может в компании с Францией и Германией ещё раз сыграть в "минский процесс", но Великобритания, США, Польша и ряд других стран в этом участвовать не будут. Аргументы Джонсона были убедительными, и Банковая совсем свернула переговоры с Кремлём к досаде лаврова, полагавшего, что перемирие и минимум пять областей Украины уже почти лежат у него в кармане.
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20.05.2022 08:45 Відповісти
 
 