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Конгресс США согласовал выделение Украине $40 млрд помощи

сенат

Конгресс США одобрил предоставление Украине помощи на 40 миллиардов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По сообщению Bloomberg, голосование продолжается, однако достаточное количество сенаторов уже высказалось за утверждение пакета помощи. Теперь документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

Во вторник большинство сенаторов высказались за проведение голосования по пакету помощи Украине в размере $39,8 млрд. Ранее сообщалось, что скорейшему принятию законопроекта препятствовал сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в минувший вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США планируется утвердить помощь Украине на $40 млрд 18 мая

Конгресс США (1228) помощь (7754)


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Топ комментарии
+70
Не волнуйтесь они сами и будут контролировать. Они знают с кем имеют дело.
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19.05.2022 20:11
+39
Срусня, примите по этому поводу мои поздравления.
Боже, храни Британию, Америку, Байдена, Джонсона и королеву.
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19.05.2022 20:16
+34
GOD BLESS AMERICA!!!
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19.05.2022 20:13
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брехня - основная часть бюджета пентагона уходит на зарплаты и обслуживания военных баз ну и авиация и морской флот очень дорого минус...
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20.05.2022 00:12 Ответить
Передай своему куратору с Лахта 2, пусть сменит методичку.
Для особо одаренных рекомендую посмотреть последний видеоблог Юрия Швеца, там есть инфа на эту тему. А чтобы ЗЕбанутые во главе с Беней не разворовали те 9 лярдов из 40, которые пойдут на зарплату нашим воинам и остальным бюджетникам назначены контролеры по трем направлениям. Я все не запомнил, в общем, на технику для Украины, включая Петриоты и системы залпового огня, одна из которых имеет дальность 160 км, а вторая - 300 км, выделен 21 миллиард, на зарплаты армии и бюджетникам - 9 миллиардов, остальное не запомнил, это все есть в тырнете.
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20.05.2022 11:25 Ответить
Вони і передають. Зі складів. Чи ви думаєте, виробники зі своїх складів все відвантажують, бо в них вже все для України вироблене?!?

Почитайте уважно ті закони - переважна частина тих грошей буде витрачена на закупівлю озброєнь, якими будуть заміщувати відправлене в Україну, в частинах та на складах резерву.
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20.05.2022 00:59 Ответить
Вибачайвте, але в Афганістані ці гроші враховують усі витрати - сама військова операція США, допомога Пакістану, боротьба з наркотиками, устрій Афганської держави та багато чого іншого. Безпосередньо на Афганську армію та сили безпеки завсі роки витрачено близько 100 млрд.
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19.05.2022 23:54 Ответить
Є інша інформація: на всі заходи, пов'язані з перебуванням Армії США в Афганістані (утримування контингенту - зарплати та все забезпечення/транспорт, допомога всім навкруги, розбудова "демократичного уряду Афганістану", озброєння урядової армії Афганістану тощо) - витрачалося приблизно "100 мільярдів баксів на рік".

Тепер в США є шанс аналогічну роботу (і з перспективою створення чергової Південної Кореї, як противаги місцевому диктатору та людоїдському суспільству в рашці, на відміну від того, що в Афгані цього неможливо створити принципіально), за не більші гроші, зробити взагалі чужими руками - руками українців.

І повірте, саме тому ми бачимо реально РЕАКТИВНУ реакцію уряду та парламенту США щодо вибудови саме такої моделі "взаємодії". Так-так. 3 місяці - це РЕАКТИВНО!
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20.05.2022 01:07 Ответить
английский новеллист и философ Олдос Хаксли: "Быть может, величайший урок истории действительно состоит в том, что никто никогда и ничему не научился из истории".
Слава Украине!
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20.05.2022 05:28 Ответить
Если на эти деньги нам не поставят тяжёлое наступательное вооружение, то считай они просто потратили бабло впустую, продлили агонию и оттянули неизбежный конец. Без такого оружия нам кранты и это вопрос времени. Рашка может играть в долгую, мы - нет. И если мы не сможем отвечать на их обстрелы и забрать свои территории обратно, то зачем вообще оставаться в этой стране?
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20.05.2022 08:35 Ответить
кацапский ****** пол и в этот раз против проголосовал.
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20.05.2022 09:26 Ответить
Пусть дадут Химарсы,Тяжелые ударные дроны,Петриоты,и гаубицы и управляемые снаряы к ним. Деньги не нужно-деньги всеравно разворуют Беня коломойский и гоп-компания. Пока Зеля будет видосики записывать. Украине нужна быстрая победа с помощью ощелрмляющего удара тяжелым но точным вооружением. Иначе Россия за год войны уничтожит почти всю иинфраструктуру ЦУкраины в 10 раз большую чем эти 40 миллиардов
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20.05.2022 10:57 Ответить
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