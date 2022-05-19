Конгресс США согласовал выделение Украине $40 млрд помощи
Конгресс США одобрил предоставление Украине помощи на 40 миллиардов долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По сообщению Bloomberg, голосование продолжается, однако достаточное количество сенаторов уже высказалось за утверждение пакета помощи. Теперь документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену.
Во вторник большинство сенаторов высказались за проведение голосования по пакету помощи Украине в размере $39,8 млрд. Ранее сообщалось, что скорейшему принятию законопроекта препятствовал сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в минувший вторник.
Топ комментарии
+70 Михаил Сомов #454446
показать весь комментарий19.05.2022 20:11
+39 Старый зольдат
показать весь комментарий19.05.2022 20:16
+34 Иван Мозговой #384171
показать весь комментарий19.05.2022 20:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для особо одаренных рекомендую посмотреть последний видеоблог Юрия Швеца, там есть инфа на эту тему. А чтобы ЗЕбанутые во главе с Беней не разворовали те 9 лярдов из 40, которые пойдут на зарплату нашим воинам и остальным бюджетникам назначены контролеры по трем направлениям. Я все не запомнил, в общем, на технику для Украины, включая Петриоты и системы залпового огня, одна из которых имеет дальность 160 км, а вторая - 300 км, выделен 21 миллиард, на зарплаты армии и бюджетникам - 9 миллиардов, остальное не запомнил, это все есть в тырнете.
Почитайте уважно ті закони - переважна частина тих грошей буде витрачена на закупівлю озброєнь, якими будуть заміщувати відправлене в Україну, в частинах та на складах резерву.
Тепер в США є шанс аналогічну роботу (і з перспективою створення чергової Південної Кореї, як противаги місцевому диктатору та людоїдському суспільству в рашці, на відміну від того, що в Афгані цього неможливо створити принципіально), за не більші гроші, зробити взагалі чужими руками - руками українців.
І повірте, саме тому ми бачимо реально РЕАКТИВНУ реакцію уряду та парламенту США щодо вибудови саме такої моделі "взаємодії". Так-так. 3 місяці - це РЕАКТИВНО!
Слава Украине!