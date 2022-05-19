Конгресс США согласовал выделение Украине $40 млрд помощи

Конгресс США одобрил предоставление Украине помощи на 40 миллиардов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По сообщению Bloomberg, голосование продолжается, однако достаточное количество сенаторов уже высказалось за утверждение пакета помощи. Теперь документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

Во вторник большинство сенаторов высказались за проведение голосования по пакету помощи Украине в размере $39,8 млрд. Ранее сообщалось, что скорейшему принятию законопроекта препятствовал сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в минувший вторник.

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