Конгрес США погодив виділення Україні $40 млрд допомоги

Конгрес США схвалив надання Україні допомоги на 40 мільярдів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Bloomberg/

За повідомленням Bloomberg, голосування ще триває, проте достатня кількість сенаторів уже висловилася за затвердження пакета допомоги. Тепер документ надішлють на підпис президенту США Джо Байдену.

У вівторок більшість сенаторів висловилися за проведення голосування щодо пакета допомоги Україні у розмірі $39,8 млрд. Раніше повідомлялося, що швидкому ухваленню законопроєкту перешкоджав сенатор-республіканець США від штату Кентуккі Ренд Пол.

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт минулого вівторка.

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