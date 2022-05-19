Конгрес США погодив виділення Україні $40 млрд допомоги
Конгрес США схвалив надання Україні допомоги на 40 мільярдів доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Bloomberg/
За повідомленням Bloomberg, голосування ще триває, проте достатня кількість сенаторів уже висловилася за затвердження пакета допомоги. Тепер документ надішлють на підпис президенту США Джо Байдену.
У вівторок більшість сенаторів висловилися за проведення голосування щодо пакета допомоги Україні у розмірі $39,8 млрд. Раніше повідомлялося, що швидкому ухваленню законопроєкту перешкоджав сенатор-республіканець США від штату Кентуккі Ренд Пол.
Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт минулого вівторка.
Топ коментарі
+70 Михаил Сомов #454446
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+39 Старый зольдат
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+34 Иван Мозговой #384171
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Для особо одаренных рекомендую посмотреть последний видеоблог Юрия Швеца, там есть инфа на эту тему. А чтобы ЗЕбанутые во главе с Беней не разворовали те 9 лярдов из 40, которые пойдут на зарплату нашим воинам и остальным бюджетникам назначены контролеры по трем направлениям. Я все не запомнил, в общем, на технику для Украины, включая Петриоты и системы залпового огня, одна из которых имеет дальность 160 км, а вторая - 300 км, выделен 21 миллиард, на зарплаты армии и бюджетникам - 9 миллиардов, остальное не запомнил, это все есть в тырнете.
Почитайте уважно ті закони - переважна частина тих грошей буде витрачена на закупівлю озброєнь, якими будуть заміщувати відправлене в Україну, в частинах та на складах резерву.
Тепер в США є шанс аналогічну роботу (і з перспективою створення чергової Південної Кореї, як противаги місцевому диктатору та людоїдському суспільству в рашці, на відміну від того, що в Афгані цього неможливо створити принципіально), за не більші гроші, зробити взагалі чужими руками - руками українців.
І повірте, саме тому ми бачимо реально РЕАКТИВНУ реакцію уряду та парламенту США щодо вибудови саме такої моделі "взаємодії". Так-так. 3 місяці - це РЕАКТИВНО!
Слава Украине!