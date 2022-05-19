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Конгрес США погодив виділення Україні $40 млрд допомоги

сенат

Конгрес США схвалив надання Україні допомоги на 40 мільярдів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Bloomberg/

За повідомленням Bloomberg, голосування ще триває, проте достатня кількість сенаторів уже висловилася за затвердження пакета допомоги. Тепер документ надішлють на підпис президенту США Джо Байдену.

У вівторок більшість сенаторів висловилися за проведення голосування щодо пакета допомоги Україні у розмірі $39,8 млрд. Раніше повідомлялося, що швидкому ухваленню законопроєкту перешкоджав сенатор-республіканець США від штату Кентуккі Ренд Пол.

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт минулого вівторка.

Також читайте: Сьогодні у Конгресі США розглянуть виділення Україні $40 млрд

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога (8284)


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Топ коментарі
+70
Не волнуйтесь они сами и будут контролировать. Они знают с кем имеют дело.
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19.05.2022 20:11
+39
Срусня, примите по этому поводу мои поздравления.
Боже, храни Британию, Америку, Байдена, Джонсона и королеву.
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19.05.2022 20:16
+34
GOD BLESS AMERICA!!!
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19.05.2022 20:13
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брехня - основная часть бюджета пентагона уходит на зарплаты и обслуживания военных баз ну и авиация и морской флот очень дорого минус...
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20.05.2022 00:12 Відповісти
Передай своему куратору с Лахта 2, пусть сменит методичку.
Для особо одаренных рекомендую посмотреть последний видеоблог Юрия Швеца, там есть инфа на эту тему. А чтобы ЗЕбанутые во главе с Беней не разворовали те 9 лярдов из 40, которые пойдут на зарплату нашим воинам и остальным бюджетникам назначены контролеры по трем направлениям. Я все не запомнил, в общем, на технику для Украины, включая Петриоты и системы залпового огня, одна из которых имеет дальность 160 км, а вторая - 300 км, выделен 21 миллиард, на зарплаты армии и бюджетникам - 9 миллиардов, остальное не запомнил, это все есть в тырнете.
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20.05.2022 11:25 Відповісти
Вони і передають. Зі складів. Чи ви думаєте, виробники зі своїх складів все відвантажують, бо в них вже все для України вироблене?!?

Почитайте уважно ті закони - переважна частина тих грошей буде витрачена на закупівлю озброєнь, якими будуть заміщувати відправлене в Україну, в частинах та на складах резерву.
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20.05.2022 00:59 Відповісти
Вибачайвте, але в Афганістані ці гроші враховують усі витрати - сама військова операція США, допомога Пакістану, боротьба з наркотиками, устрій Афганської держави та багато чого іншого. Безпосередньо на Афганську армію та сили безпеки завсі роки витрачено близько 100 млрд.
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19.05.2022 23:54 Відповісти
Є інша інформація: на всі заходи, пов'язані з перебуванням Армії США в Афганістані (утримування контингенту - зарплати та все забезпечення/транспорт, допомога всім навкруги, розбудова "демократичного уряду Афганістану", озброєння урядової армії Афганістану тощо) - витрачалося приблизно "100 мільярдів баксів на рік".

Тепер в США є шанс аналогічну роботу (і з перспективою створення чергової Південної Кореї, як противаги місцевому диктатору та людоїдському суспільству в рашці, на відміну від того, що в Афгані цього неможливо створити принципіально), за не більші гроші, зробити взагалі чужими руками - руками українців.

І повірте, саме тому ми бачимо реально РЕАКТИВНУ реакцію уряду та парламенту США щодо вибудови саме такої моделі "взаємодії". Так-так. 3 місяці - це РЕАКТИВНО!
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20.05.2022 01:07 Відповісти
английский новеллист и философ Олдос Хаксли: "Быть может, величайший урок истории действительно состоит в том, что никто никогда и ничему не научился из истории".
Слава Украине!
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20.05.2022 05:28 Відповісти
Если на эти деньги нам не поставят тяжёлое наступательное вооружение, то считай они просто потратили бабло впустую, продлили агонию и оттянули неизбежный конец. Без такого оружия нам кранты и это вопрос времени. Рашка может играть в долгую, мы - нет. И если мы не сможем отвечать на их обстрелы и забрать свои территории обратно, то зачем вообще оставаться в этой стране?
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20.05.2022 08:35 Відповісти
кацапский ****** пол и в этот раз против проголосовал.
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20.05.2022 09:26 Відповісти
Пусть дадут Химарсы,Тяжелые ударные дроны,Петриоты,и гаубицы и управляемые снаряы к ним. Деньги не нужно-деньги всеравно разворуют Беня коломойский и гоп-компания. Пока Зеля будет видосики записывать. Украине нужна быстрая победа с помощью ощелрмляющего удара тяжелым но точным вооружением. Иначе Россия за год войны уничтожит почти всю иинфраструктуру ЦУкраины в 10 раз большую чем эти 40 миллиардов
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20.05.2022 10:57 Відповісти
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