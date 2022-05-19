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Новости Война
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Нам удалось заставить РФ отказаться от главной цели – захват Киева, - Залужный

залужний

Сегодня Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников штабов) в формате Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Главком ВСУ подчеркнул, что наш народ платит чрезвычайно высокую цену за свободу и европейский выбор, а Европа переживает самый большой кризис безопасности со времен Второй мировой войны.

"Мы четко понимали, что именно первый месяц будет переломным. Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели - захват города Киева. Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои в Херсонском направлении.

Агрессор продолжает нанесение ракетных ударов высокоточным оружием в глубине нашей территории. Мы уничтожили флагманский крейсер "Москва", нанесли поражение еще трем мощным кораблям, составляющим основу Черноморского флота РФ. Но россияне поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов в среднем 10-14 баллистических и крылатых ракет в сутки. Это угроза не только Украине, но и странам-членам НАТО. Ведь любая такая ракета несет 400-600 кг тротила. Поэтому важно укреплять противоракетную оборону", – сказал Залужный в своем выступлении.

Также читайте: Залужный - Милли: Украине нужны ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS

НАТО (9948) Залужный (656)


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Топ комментарии
+41
Залужному-респект...
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19.05.2022 20:35
+38
Да, Залужному респект и уважение. НО нельзя не брать во внимание характер нашего верховного и его руководителя Ермака. Чем выше будет популярность у Залужного, тем больше шансов, что его начнут уничтожать. И плевать им не его талант и заслуги. Конкуренты им не нужны. Наша задача, граждан Украины и военных, этого не допустить.
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19.05.2022 20:47
+17
Слава Патріотові та Солдату!
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19.05.2022 20:40
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Залужному-респект...
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19.05.2022 20:35 Ответить
Да, Залужному респект и уважение. НО нельзя не брать во внимание характер нашего верховного и его руководителя Ермака. Чем выше будет популярность у Залужного, тем больше шансов, что его начнут уничтожать. И плевать им не его талант и заслуги. Конкуренты им не нужны. Наша задача, граждан Украины и военных, этого не допустить.
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19.05.2022 20:47 Ответить
A v chom Zaluzhnij konkurent????? Eto odno VOENNO-POLITICHESKOE RUKOVODSTVO STRANi.... Vi durost pischete....
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19.05.2022 21:13 Ответить
Ну, есть типичная истоия Юстиниан-Велизарий, повторяющаяся из века в век.
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19.05.2022 21:18 Ответить
Нині народився?
Якщо не бот, то вибач - дуже далекий від наших внтрішньополітичних реалій.
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19.05.2022 21:19 Ответить
ta vsyo normas Maykl
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19.05.2022 21:58 Ответить
Растет его популярность и авторитет, а это опасно для текущей власти.
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19.05.2022 22:00 Ответить
Ну це що ви написали може бути в американських реаліях. А у нас не все так просто ...А що це ви Михайло захотіли в долі України "поучаствовать" на Цензорі з сьогоднішнього дня?
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19.05.2022 22:06 Ответить
Бурбу відстояли?
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20.05.2022 00:06 Ответить
Слава Патріотові та Солдату!
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19.05.2022 20:40 Ответить
Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО.якщо за допомогою США Англії,Польщі,та інших друзів України та ЗСУ звільнить Україну від рашиста, не виключено стане головним в НАТО
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19.05.2022 20:42 Ответить
Хай трясе тих мудаків, щоб зброю давали.
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19.05.2022 20:44 Ответить
Без підтримки наших ДРУЗІВ, в тому числі і з НАТО, Україна б вже лежала під ногами у кацапської наволочі. Тому, трясіть тих провладних мудаків, які три роки нічого не робили для ВСУ та захисту України.
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19.05.2022 21:12 Ответить
Andrii - это ты мудак и кремьбот , а те которых ты незаслуженно обозвал - наши союзники
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19.05.2022 21:21 Ответить
І начальнику Генштабу ЗСУ С.Шапталі,Герою України з лютого 2015 року!
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19.05.2022 20:45 Ответить
Всім подяка і шана від рядового до генерала.
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19.05.2022 21:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cdtDNFhA_A0 РПЦятник и его агенты в украинской власти привели vойну в Украину - YouTube

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19.05.2022 20:47 Ответить
Боевой Отаман
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19.05.2022 20:55 Ответить
НАТО на коленях перед ним должно стоять! сборище сс*нов во главе с столтенбергом с трясущейся от страха челюстью...
гомнюки вонючие
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19.05.2022 21:06 Ответить
Тіпун тобі на язик!
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19.05.2022 23:08 Ответить
Верим ЗСУ
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19.05.2022 21:09 Ответить
Хай вся ця НАТОвська шелупонь заглядає до рота реальному воєначальнику, а не пи#доболу.. А то звикли розповідати казки про "Нашу зброю ЗСУ будуть довго опановувати". Прямо квантова механіка,блєть.
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19.05.2022 21:25 Ответить
Хочу пам'ятники Залужному і Шапталі у себе в Полтаві. Замість їбучих катів зигіна і ватутіна, які вже помпезно причепурили і над якими малороська мерія так трясеться.
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19.05.2022 22:07 Ответить
Якщо не байдуже майбутнє свободи слова в Україні підпыши петицію

Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163?fbclid=IwAR1RUGXAegX2KjPrqzxPgOL1AN2lWtWCNOq8qpUURKup2eMvOp0bTD8ulTw
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19.05.2022 22:40 Ответить
Гордимся ВСУ!
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19.05.2022 23:17 Ответить
Ну а тепер Кулеба меле що НАТО нічого не зробило як інституція(ніби в НАТО є своє окреме озброєння, ніж в тих країнах, які до нього входять) , а те що країни НАТО постачають озброєння, якого в нас немає свого і те що не перший раз Україна приймає участь у засіданні НАТО - про це все мы зразу забуваємо, як тільки включається п'ята колона
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19.05.2022 23:41 Ответить
 
 