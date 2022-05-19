УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7322 відвідувача онлайн
Новини Війна
11 491 26

Нам вдалося змусити РФ відмовитися від головної мети - захоплення Києва, - Залужний

залужний

Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників штабів) у форматі з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Головком ЗСУ наголосив, що наш народ платить надзвичайно високу ціну за свободу і європейський вибір, а Європа переживає найбільшу безпекову кризу з часів Другої світової війни. 

"Ми чітко розуміли, що саме перший місяць буде переломним. Нам вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитися від головної мети - захоплення міста Києва.Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій. Вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку.

Агресор продовжує завдання ракетних ударів високоточною зброєю в глибині нашої території. Ми знищили флагманський крейсер "Москва", нанесли ураження ще трьом потужним кораблям, які складають основу Чорноморського флоту РФ. Але росіяни підтримують високу інтенсивність ракетних обстрілів, у середньому 10-14 балістичних і крилатих ракет на добу. Це загроза не тільки для України, а й для країн-членів НАТО. Адже кожна така ракета несе 400-600 кг тротилу. Тому важливо зміцнювати протиракетну оборону", - сказав Залужний у своєму виступі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний - Міллі: Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS

Автор: 

НАТО (6408) Залужний (723)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+41
Залужному-респект...
показати весь коментар
19.05.2022 20:35
+38
Да, Залужному респект и уважение. НО нельзя не брать во внимание характер нашего верховного и его руководителя Ермака. Чем выше будет популярность у Залужного, тем больше шансов, что его начнут уничтожать. И плевать им не его талант и заслуги. Конкуренты им не нужны. Наша задача, граждан Украины и военных, этого не допустить.
показати весь коментар
19.05.2022 20:47
+17
Слава Патріотові та Солдату!
показати весь коментар
19.05.2022 20:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Залужному-респект...
показати весь коментар
19.05.2022 20:35 Відповісти
Да, Залужному респект и уважение. НО нельзя не брать во внимание характер нашего верховного и его руководителя Ермака. Чем выше будет популярность у Залужного, тем больше шансов, что его начнут уничтожать. И плевать им не его талант и заслуги. Конкуренты им не нужны. Наша задача, граждан Украины и военных, этого не допустить.
показати весь коментар
19.05.2022 20:47 Відповісти
A v chom Zaluzhnij konkurent????? Eto odno VOENNO-POLITICHESKOE RUKOVODSTVO STRANi.... Vi durost pischete....
показати весь коментар
19.05.2022 21:13 Відповісти
Ну, есть типичная истоия Юстиниан-Велизарий, повторяющаяся из века в век.
показати весь коментар
19.05.2022 21:18 Відповісти
Нині народився?
Якщо не бот, то вибач - дуже далекий від наших внтрішньополітичних реалій.
показати весь коментар
19.05.2022 21:19 Відповісти
ta vsyo normas Maykl
показати весь коментар
19.05.2022 21:58 Відповісти
Растет его популярность и авторитет, а это опасно для текущей власти.
показати весь коментар
19.05.2022 22:00 Відповісти
Ну це що ви написали може бути в американських реаліях. А у нас не все так просто ...А що це ви Михайло захотіли в долі України "поучаствовать" на Цензорі з сьогоднішнього дня?
показати весь коментар
19.05.2022 22:06 Відповісти
Бурбу відстояли?
показати весь коментар
20.05.2022 00:06 Відповісти
Слава Патріотові та Солдату!
показати весь коментар
19.05.2022 20:40 Відповісти
Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО.якщо за допомогою США Англії,Польщі,та інших друзів України та ЗСУ звільнить Україну від рашиста, не виключено стане головним в НАТО
показати весь коментар
19.05.2022 20:42 Відповісти
Хай трясе тих мудаків, щоб зброю давали.
показати весь коментар
19.05.2022 20:44 Відповісти
Без підтримки наших ДРУЗІВ, в тому числі і з НАТО, Україна б вже лежала під ногами у кацапської наволочі. Тому, трясіть тих провладних мудаків, які три роки нічого не робили для ВСУ та захисту України.
показати весь коментар
19.05.2022 21:12 Відповісти
Andrii - это ты мудак и кремьбот , а те которых ты незаслуженно обозвал - наши союзники
показати весь коментар
19.05.2022 21:21 Відповісти
І начальнику Генштабу ЗСУ С.Шапталі,Герою України з лютого 2015 року!
показати весь коментар
19.05.2022 20:45 Відповісти
Всім подяка і шана від рядового до генерала.
показати весь коментар
19.05.2022 21:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cdtDNFhA_A0 РПЦятник и его агенты в украинской власти привели vойну в Украину - YouTube

показати весь коментар
19.05.2022 20:47 Відповісти
Боевой Отаман
показати весь коментар
19.05.2022 20:55 Відповісти
НАТО на коленях перед ним должно стоять! сборище сс*нов во главе с столтенбергом с трясущейся от страха челюстью...
гомнюки вонючие
показати весь коментар
19.05.2022 21:06 Відповісти
Тіпун тобі на язик!
показати весь коментар
19.05.2022 23:08 Відповісти
Верим ЗСУ
показати весь коментар
19.05.2022 21:09 Відповісти
Хай вся ця НАТОвська шелупонь заглядає до рота реальному воєначальнику, а не пи#доболу.. А то звикли розповідати казки про "Нашу зброю ЗСУ будуть довго опановувати". Прямо квантова механіка,блєть.
показати весь коментар
19.05.2022 21:25 Відповісти
Хочу пам'ятники Залужному і Шапталі у себе в Полтаві. Замість їбучих катів зигіна і ватутіна, які вже помпезно причепурили і над якими малороська мерія так трясеться.
показати весь коментар
19.05.2022 22:07 Відповісти
Якщо не байдуже майбутнє свободи слова в Україні підпыши петицію

Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163?fbclid=IwAR1RUGXAegX2KjPrqzxPgOL1AN2lWtWCNOq8qpUURKup2eMvOp0bTD8ulTw
показати весь коментар
19.05.2022 22:40 Відповісти
Гордимся ВСУ!
показати весь коментар
19.05.2022 23:17 Відповісти
Ну а тепер Кулеба меле що НАТО нічого не зробило як інституція(ніби в НАТО є своє окреме озброєння, ніж в тих країнах, які до нього входять) , а те що країни НАТО постачають озброєння, якого в нас немає свого і те що не перший раз Україна приймає участь у засіданні НАТО - про це все мы зразу забуваємо, як тільки включається п'ята колона
показати весь коментар
19.05.2022 23:41 Відповісти
 
 