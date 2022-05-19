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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина сама будет решать, где и как закончится война, - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет самостоятельно принимать решение о том, где и как закончится война с РФ.

"Мы, украинский народ и украинская власть, будем сами определять параметры своей победы… Украина будет определять что, где и когда закончится. Это наша земля. Мы воюем, но мы готовы к переговорам. Мы благодарны партнерам за всю их помощь, но ни у одного партнера нет ни морального, ни политического права ломать нас, принуждая к любым уступкам", - сказал Кулеба в эфире национального телемарафона в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он уточнил, что в настоящее время другие государства не оказывают на украинские власти давление по остановке войны в случае достижения каких-либо географических рубежей.

Читайте: Нефтяное эмбарго ЕС против России будет введено, его параметры уже ясны, – Кулеба

Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+19
Україна сама має визначати, як завершити війну, яку проти неї розв'язала росія, при цьому США роблять усе, аби українці успішно реалізували свої цілі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс.
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19.05.2022 21:18
+14
Це зрозуміло. Але це загальні фрази,які на агента фсб дєрьмака ніяк не впливають.
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19.05.2022 21:15
+11
але не раніше звільнення всієї нашої країни, а там можливі варіанти
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19.05.2022 21:21
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Це зрозуміло. Але це загальні фрази,які на агента фсб дєрьмака ніяк не впливають.
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19.05.2022 21:15 Ответить
Україна сама має визначати, як завершити війну, яку проти неї розв'язала росія, при цьому США роблять усе, аби українці успішно реалізували свої цілі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс.
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19.05.2022 21:18 Ответить
але не раніше звільнення всієї нашої країни, а там можливі варіанти
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19.05.2022 21:21 Ответить
Та ви, ще вздумайте, вирішувать. Тільки до повної ПЕРЕМОГИ, всі макарони і т. д. хай йдуть......... придумуйте самі куди.
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19.05.2022 21:24 Ответить
Ті ,хто надають допомогу надають її для того , щоб Українська перемога була на законно визнаних границях України , а не на границях намальованих з окупантом в результаті якихось підкилимних домовленостей тих, хто асоціює семе як "Ми, український народ" - з ним.
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19.05.2022 21:27 Ответить
Дивно, як такий самовпевнений невіглас став міністром...
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19.05.2022 21:30 Ответить
іншими словами "досить давити на віслюка" мабудь кулебу раком поставили,бо він нещодавно казав,що перемога-це звільнення усіх територій,а це хозяївам бубочки не треба
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19.05.2022 21:30 Ответить
Україна сама вирішуватиме де і як закінчиться війна

Что значит ДЕ?
Война закончится на восстановленной украинской границе.

ЯК?
Вытеснением захватчиков за пределы Украины

И это само собой разумеещееся.
И не подлежит обсуждению!!!
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19.05.2022 21:37 Ответить
у зє! трактують по свому - де вирішать, а про звільнення там нема ні слова
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19.05.2022 22:10 Ответить
Чого всі трактують слова Кулеби тільки в "мінус"?
Україна сама вирішуватиме де і як закінчиться війна.

Тобто -ми ще з цим остаточно не визначились.
Можливо - в кордонах 2013 року..... можливо - в кордонах 1919 року....
Такий варіант можливий?
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19.05.2022 21:37 Ответить
то шоп не було кривотолків, то тра' казати чітко, а не єжоповим єзиком
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19.05.2022 22:11 Ответить
У міжнародно визнаних кордонах. І Тільки так!!! І ніяк інакше!
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19.05.2022 21:39 Ответить
верно

https://www.pinterest.ru/pin/636274253591502869/
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19.05.2022 23:44 Ответить
Дякую, пане Дмитре, - правильно, переконливо...так і має бути! Ніхто не дозволить зробити інакше.
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19.05.2022 21:40 Ответить
Влада була готова і вела переговори різної інтенсивності з часів Оману зараз преговори з агресором повині відбуватись тільки на умові звільнення всієї території до повного знищення режиму пуйла в присутності союзників. арахамії найдіть якусь іншу справу згідно його таланту гри на барабанах.
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19.05.2022 21:44 Ответить
Зеленський ще в 19 закінчив. Посередині.
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19.05.2022 21:48 Ответить
"Ми воюємо, але ми також готові до переговорів з людоїдами". І це не віщує нічого доброго. Україна - це не лише квартальна влада.
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19.05.2022 21:55 Ответить
це як? хоч зараз??? без звільнення територій??????
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19.05.2022 22:07 Ответить
тіко шоп опять нє ********™ © 2022 арєстовічЪ™
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19.05.2022 22:13 Ответить
Які можуть бути переговори ***** зелені??? Після згвалтувань на харківщині ви і дальше хочете переговорів??? Суки, ненавиджу!!!
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19.05.2022 23:32 Ответить
Для всех, кроме фашиста ***********, будет лучше если Украина вернёт себе все свои территории, да будет Мир. Шахты заработают, люди массово поедут отдыхать в Крым.
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19.05.2022 23:46 Ответить
Украина сама будет решать, где и как закончится война, - Кулеба.

Xлопці, Cмоленськ чур наш
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19.05.2022 23:48 Ответить
Міністр Кулеба щось сказав, але так, щоб було незрозуміло, що ж він хотів донести.
Сказав ні про що.
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20.05.2022 03:51 Ответить
 
 