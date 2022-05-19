Украина сама будет решать, где и как закончится война, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет самостоятельно принимать решение о том, где и как закончится война с РФ.
"Мы, украинский народ и украинская власть, будем сами определять параметры своей победы… Украина будет определять что, где и когда закончится. Это наша земля. Мы воюем, но мы готовы к переговорам. Мы благодарны партнерам за всю их помощь, но ни у одного партнера нет ни морального, ни политического права ломать нас, принуждая к любым уступкам", - сказал Кулеба в эфире национального телемарафона в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он уточнил, что в настоящее время другие государства не оказывают на украинские власти давление по остановке войны в случае достижения каких-либо географических рубежей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс.
Что значит ДЕ?
Война закончится на восстановленной украинской границе.
ЯК?
Вытеснением захватчиков за пределы Украины
И это само собой разумеещееся.
И не подлежит обсуждению!!!
Україна сама вирішуватиме де і як закінчиться війна.
Тобто -ми ще з цим остаточно не визначились.
Можливо - в кордонах 2013 року..... можливо - в кордонах 1919 року....
Такий варіант можливий?
https://www.pinterest.ru/pin/636274253591502869/
Xлопці, Cмоленськ чур наш
Сказав ні про що.