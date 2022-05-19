Украина сама будет решать, где и как закончится война, - Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет самостоятельно принимать решение о том, где и как закончится война с РФ.

"Мы, украинский народ и украинская власть, будем сами определять параметры своей победы… Украина будет определять что, где и когда закончится. Это наша земля. Мы воюем, но мы готовы к переговорам. Мы благодарны партнерам за всю их помощь, но ни у одного партнера нет ни морального, ни политического права ломать нас, принуждая к любым уступкам", - сказал Кулеба в эфире национального телемарафона в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он уточнил, что в настоящее время другие государства не оказывают на украинские власти давление по остановке войны в случае достижения каких-либо географических рубежей.

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