Україна сама вирішуватиме де і як закінчиться війна, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна самостійно прийматиме рішення про те, де і як закінчиться війна з РФ.

"Ми, український народ і українська влада, самі визначатимемо параметри своєї перемоги… Україна визначатиме що, де і коли закінчиться. Це наша земля. Ми воюємо, але ми також готові до переговорів. Ми вдячні партнерам за всю їхню допомогу, але не в одного партнера немає ні морального, ні політичного права ламати нас, примушуючи до будь-яких поступок", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону у четвер, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він уточнив, що наразі інші держави не чинять на українську владу тиску щодо зупинення війни у разі досягнення якихось географічних рубежів.

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