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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна сама вирішуватиме де і як закінчиться війна, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна самостійно прийматиме рішення про те, де і як закінчиться війна з РФ.

"Ми, український народ і українська влада, самі визначатимемо параметри своєї перемоги… Україна визначатиме що, де і коли закінчиться. Це наша земля. Ми воюємо, але ми також готові до переговорів. Ми вдячні партнерам за всю їхню допомогу, але не в одного партнера немає ні морального, ні політичного права ламати нас, примушуючи до будь-яких поступок", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону у четвер, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він уточнив, що наразі інші держави не чинять на українську владу тиску щодо зупинення війни у разі досягнення якихось географічних рубежів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення, - Кулеба

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+19
Україна сама має визначати, як завершити війну, яку проти неї розв'язала росія, при цьому США роблять усе, аби українці успішно реалізували свої цілі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс.
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19.05.2022 21:18
+14
Це зрозуміло. Але це загальні фрази,які на агента фсб дєрьмака ніяк не впливають.
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19.05.2022 21:15
+11
але не раніше звільнення всієї нашої країни, а там можливі варіанти
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19.05.2022 21:21
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Це зрозуміло. Але це загальні фрази,які на агента фсб дєрьмака ніяк не впливають.
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19.05.2022 21:15 Відповісти
Україна сама має визначати, як завершити війну, яку проти неї розв'язала росія, при цьому США роблять усе, аби українці успішно реалізували свої цілі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс.
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19.05.2022 21:18 Відповісти
але не раніше звільнення всієї нашої країни, а там можливі варіанти
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19.05.2022 21:21 Відповісти
Та ви, ще вздумайте, вирішувать. Тільки до повної ПЕРЕМОГИ, всі макарони і т. д. хай йдуть......... придумуйте самі куди.
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19.05.2022 21:24 Відповісти
Ті ,хто надають допомогу надають її для того , щоб Українська перемога була на законно визнаних границях України , а не на границях намальованих з окупантом в результаті якихось підкилимних домовленостей тих, хто асоціює семе як "Ми, український народ" - з ним.
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19.05.2022 21:27 Відповісти
Дивно, як такий самовпевнений невіглас став міністром...
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19.05.2022 21:30 Відповісти
іншими словами "досить давити на віслюка" мабудь кулебу раком поставили,бо він нещодавно казав,що перемога-це звільнення усіх територій,а це хозяївам бубочки не треба
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19.05.2022 21:30 Відповісти
Україна сама вирішуватиме де і як закінчиться війна

Что значит ДЕ?
Война закончится на восстановленной украинской границе.

ЯК?
Вытеснением захватчиков за пределы Украины

И это само собой разумеещееся.
И не подлежит обсуждению!!!
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19.05.2022 21:37 Відповісти
у зє! трактують по свому - де вирішать, а про звільнення там нема ні слова
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19.05.2022 22:10 Відповісти
Чого всі трактують слова Кулеби тільки в "мінус"?
Україна сама вирішуватиме де і як закінчиться війна.

Тобто -ми ще з цим остаточно не визначились.
Можливо - в кордонах 2013 року..... можливо - в кордонах 1919 року....
Такий варіант можливий?
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19.05.2022 21:37 Відповісти
то шоп не було кривотолків, то тра' казати чітко, а не єжоповим єзиком
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19.05.2022 22:11 Відповісти
У міжнародно визнаних кордонах. І Тільки так!!! І ніяк інакше!
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19.05.2022 21:39 Відповісти
верно

https://www.pinterest.ru/pin/636274253591502869/
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19.05.2022 23:44 Відповісти
Дякую, пане Дмитре, - правильно, переконливо...так і має бути! Ніхто не дозволить зробити інакше.
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19.05.2022 21:40 Відповісти
Влада була готова і вела переговори різної інтенсивності з часів Оману зараз преговори з агресором повині відбуватись тільки на умові звільнення всієї території до повного знищення режиму пуйла в присутності союзників. арахамії найдіть якусь іншу справу згідно його таланту гри на барабанах.
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19.05.2022 21:44 Відповісти
Зеленський ще в 19 закінчив. Посередині.
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19.05.2022 21:48 Відповісти
"Ми воюємо, але ми також готові до переговорів з людоїдами". І це не віщує нічого доброго. Україна - це не лише квартальна влада.
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19.05.2022 21:55 Відповісти
це як? хоч зараз??? без звільнення територій??????
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19.05.2022 22:07 Відповісти
тіко шоп опять нє ********™ © 2022 арєстовічЪ™
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19.05.2022 22:13 Відповісти
Які можуть бути переговори ***** зелені??? Після згвалтувань на харківщині ви і дальше хочете переговорів??? Суки, ненавиджу!!!
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19.05.2022 23:32 Відповісти
Для всех, кроме фашиста ***********, будет лучше если Украина вернёт себе все свои территории, да будет Мир. Шахты заработают, люди массово поедут отдыхать в Крым.
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19.05.2022 23:46 Відповісти
Украина сама будет решать, где и как закончится война, - Кулеба.

Xлопці, Cмоленськ чур наш
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19.05.2022 23:48 Відповісти
Міністр Кулеба щось сказав, але так, щоб було незрозуміло, що ж він хотів донести.
Сказав ні про що.
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20.05.2022 03:51 Відповісти
 
 