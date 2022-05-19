Україна сама вирішуватиме де і як закінчиться війна, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна самостійно прийматиме рішення про те, де і як закінчиться війна з РФ.
"Ми, український народ і українська влада, самі визначатимемо параметри своєї перемоги… Україна визначатиме що, де і коли закінчиться. Це наша земля. Ми воюємо, але ми також готові до переговорів. Ми вдячні партнерам за всю їхню допомогу, але не в одного партнера немає ні морального, ні політичного права ламати нас, примушуючи до будь-яких поступок", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону у четвер, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому він уточнив, що наразі інші держави не чинять на українську владу тиску щодо зупинення війни у разі досягнення якихось географічних рубежів.
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Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс.
Что значит ДЕ?
Война закончится на восстановленной украинской границе.
ЯК?
Вытеснением захватчиков за пределы Украины
И это само собой разумеещееся.
И не подлежит обсуждению!!!
Україна сама вирішуватиме де і як закінчиться війна.
Тобто -ми ще з цим остаточно не визначились.
Можливо - в кордонах 2013 року..... можливо - в кордонах 1919 року....
Такий варіант можливий?
https://www.pinterest.ru/pin/636274253591502869/
Xлопці, Cмоленськ чур наш
Сказав ні про що.