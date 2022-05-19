Цена победы - десятки тысяч жизней, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине победа в войне за свою Независимость будет стоить десятки тысяч жизней.

Об этом он рассказал в интервью украинским студентам, передает Цензор.НЕТ.

"Эта война – это, безусловно, война за Независимость. Можно сказать, что это отложенная война. Отложенная на 30 лет, учитывая то, как мы получили Независимость в 1991-м. Или – на сотню лет, учитывая предыдущую нашу историю.

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"Я не сомневаюсь, что мы отвоюем независимость. И это будет в нашей истории так же, как у других боровшихся и победивших стран. Которые перестали быть просителями и стали субъектами. Настоящими хозяевами своей жизни и будущего. Но мы должны помнить сейчас и всегда, что цена этого всего – десятки тысяч жизней. Жизни всех, кто был убит врагом. Десятки тысяч. За независимость. И за возможность для каждого и каждой из вас выбрать как жить и в какой Украине", - заявил Зеленский.