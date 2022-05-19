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Новости Война
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Цена победы - десятки тысяч жизней, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине победа в войне за свою Независимость будет стоить десятки тысяч жизней.

Об этом он рассказал в интервью украинским студентам, передает Цензор.НЕТ.

"Эта война – это, безусловно, война за Независимость. Можно сказать, что это отложенная война. Отложенная на 30 лет, учитывая то, как мы получили Независимость в 1991-м. Или – на сотню лет, учитывая предыдущую нашу историю.

Читайте: Все, кто находится под временной оккупацией, должны знать, что Украина вернется, - Зеленский

"Я не сомневаюсь, что мы отвоюем независимость. И это будет в нашей истории так же, как у других боровшихся и победивших стран. Которые перестали быть просителями и стали субъектами. Настоящими хозяевами своей жизни и будущего. Но мы должны помнить сейчас и всегда, что цена этого всего – десятки тысяч жизней. Жизни всех, кто был убит врагом. Десятки тысяч. За независимость. И за возможность для каждого и каждой из вас выбрать как жить и в какой Украине", - заявил Зеленский.

Зеленский (20202)


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Топ комментарии
+52
ціна програшу-мільйони життів Ми й без боневтіка це знаємо.
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19.05.2022 21:22
+44
Цена поражения - милионы жизней и геноцид нации.
Лучше умереть на поле боя чем в подвале со связаными руками.
Украина будет сражатся и победит в этой битве!
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19.05.2022 21:27
+41
А скільки з них саме на руках зе та його підтанцьовки?
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19.05.2022 21:22
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Ціна перемоги - десятки тисяч життів, - Зеленський
==================
а вода мокра трава зелена небо-синє...Таке не заявляв?
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19.05.2022 21:20 Ответить
ТОЛЬКО ПЕРЕМОГА !!! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА !!!
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19.05.2022 22:38 Ответить
Та це мінімум ((
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19.05.2022 21:20 Ответить
Эксперты считают, что у наступающей стороны жертв в 3-4 раза больше, чем у обороняющейся. А если у нас потери как у россии, то это очень плохо и говорит о том, что у нас не хватает военной техники и оружия.
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20.05.2022 01:09 Ответить
Не "эксперты", a придурки.
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20.05.2022 02:43 Ответить
ціна програшу-мільйони життів Ми й без боневтіка це знаємо.
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19.05.2022 21:22 Ответить
Атакижневтік.
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19.05.2022 21:51 Ответить
Краще б втік.
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19.05.2022 21:56 Ответить
Я не його фанат, але тут з вами не погоджуюсь, і Президента поважаю за те, що не втік.
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19.05.2022 22:16 Ответить
А хто втік і що йому грозило, чи може цей дурик є в списках раші, в них є пастор, Пашинський Яценюк, Ярош і інші а цього підара там не має.
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19.05.2022 22:34 Ответить
Він втікти не міг. Памятаете як розповідали про діверсійні групи навколо охфісу. Спроба втікти, і - недогляділи, винні, згодні прйняти покарання.
Того и сидел.
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19.05.2022 22:43 Ответить
пипец ты идиот ! "боневтiки" - вы что совсем дятлы? это его ОБЯЗАННОСТЬ не тiкати - он же главно командующий
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20.05.2022 00:27 Ответить
Не втік бо притримали
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20.05.2022 00:50 Ответить
А скільки з них саме на руках зе та його підтанцьовки?
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19.05.2022 21:22 Ответить
А що, вони когось вбили? Бо не знав цього.
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19.05.2022 21:52 Ответить
Так. Прирекли своєю продажністю і жадібністю...
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19.05.2022 22:03 Ответить
і з'їли! Ти що, не чув про шашлик на перше травня? Зараз, зачекай, тобі розкажуть.
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19.05.2022 22:11 Ответить
да убили - подставили под ракеты и бомбы -армию перед войной ослабили
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20.05.2022 00:29 Ответить
ЗЕ, оказався з яйцями щодо війни та втечі
а от щодо свого оточення,
яєць нема, нікуя......
як мутили колі катлети та татарові, так і херачать свої схеми тепер.
бо не чув я щоб хтось десь когось накрив.
чи на паливному ринку, чи на митниці, та кругом корупція ще гірше чим до війни.
хто може, поширте інфу яку я зараз напишу.
мер міста Ладижин 3 перші неділі війни просидів десь на еміратах чи дубаї, ну короче на морях.
ну приїхав побачив що йому буде п...зда.
склав повноваження, а через тиждень зняли секретаря м.ради та поставили його кошелька
який деребанив бюджет з ним разом 20 років. зрадник поставив свого ставленика.
як Вам це???
і буде цей підер у відставці далі керувати містом. тендери вже ж продані.......
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19.05.2022 22:11 Ответить
Чув, що Коля Катлєта пішов у закарпатську ТРО. Сидить в окопі і чекає підступної атаки ворога з тилу. Ну а якщо серйозно, то з такими заявами не на форум ходять. Якщо є фактаж, пишіть заяву.
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19.05.2022 22:16 Ответить
Боневтік то зовсім не наявність яєць, а просто відсутність іншого вибору, на жаль...
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19.05.2022 22:43 Ответить
"боневтiки" - вы что совсем дятлы? это его ОБЯЗАННОСТЬ не тiкати -
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20.05.2022 00:30 Ответить
даа, он с яйцами. Засветил возле пианино. Больше нигде
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20.05.2022 10:43 Ответить
Кому він давав інтерв'ю? Студентам? Має вільний час і натхнення
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19.05.2022 21:24 Ответить
Так. Знаходить час та робить неоціненну роботу. Бо надає ті інтервʼю студентам, які завтра-післязавтра закінчать виші та стануть політиками та дипломатами. Багато хто з них стане визначати політику своїх країн та мати на неї вплив. І багато буде залежати у міжнародних відносинах з цими країнами від особистого сприйняття тими студентами нашої країни. Це вклад в майбутнє міжнародних відносин нашої країни з іншими.
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19.05.2022 21:58 Ответить
не будут они политиками - так ни разу в жизни не снимались в роли голобородька и камеру языком не облизывали и ляшка не пародировали -так что не быть этим студенам президентами
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20.05.2022 00:32 Ответить
Катрусин кінозал розпочинається! Щось рано сьогодні з пустопорожніми розмовами!
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19.05.2022 21:24 Ответить
які десятки тільки в самомоу Маріуполі скільки десятків тисяч померло і братских могил ростуть,страшно за Херсонську Запорізьку область до того ж там все ще і в окупації а значить щодня когось вбивають катують гвалтують
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19.05.2022 21:24 Ответить
Ипать как ты прозрел, клован.... Тебе нужно было для этого еще несколько областей Украины в оккупации и десятки тысяч смертей украинцев? Здуй в Мариуполь освобождать наших воинов.
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19.05.2022 21:25 Ответить
на окупованих територіях-насильство і смерть.тому Україна жодний план перемир'я не прийме,якщо в ньому буде вимога віддати свою територію.
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19.05.2022 21:25 Ответить
Як показала тільки Буча - ціна поразки та окупації буде йти на сотні тисяч, а можливо й на мільйони.
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19.05.2022 21:26 Ответить
Цена поражения - милионы жизней и геноцид нации.
Лучше умереть на поле боя чем в подвале со связаными руками.
Украина будет сражатся и победит в этой битве!
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19.05.2022 21:27 Ответить
только не с зеленым ослом во главе
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20.05.2022 00:33 Ответить
Ванга!
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19.05.2022 21:27 Ответить
Этот страшная для Украины и Запада цифра должна просто померкнуть перед числом жизней россиян, взятых в отместку. Надо сделать все, чтобы народ-террорист заплатил такую цену, которая будет служить фактором, сдерживающим агрессивные поползновения этого уродливого этноса на сотни лет вперед. Слава Украине!
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19.05.2022 21:28 Ответить
Ці тези я вже чув дуже давно (Зрозуміло, шо їх пишуть Зеленському). Але вони но 100% вірні. Багато українців раніше не розуміли цінність незалежності, бо вона була "подарована". А для багатьох народів вона здобувалася кров'ю. А ось зараз громадяни стають націоналістами, тобто такими громадянами, що поважають свою НАЦІЮ, мову, культуру тощо... Вже розуміють чім загрожують наративи про братський народ, бо отримали дуже сумний урок.
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19.05.2022 21:29 Ответить
дарили -в 1991 году,или думаете СССР просто так демонтировали?
Могло кончится так как в югославии по минимуму
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19.05.2022 21:37 Ответить
ссср демонтировал ельцин, котор желал быть царем на месте горбачева...
потом ельцин назначил преемника, который желает смонтировать союз обратно...
это все так непоследовательно...при том, что еще и горбачев жив
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19.05.2022 21:53 Ответить
ты идиот ватный а твоей кацапии кто подарил независимость?
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20.05.2022 00:35 Ответить
Если бы не дарили, мы бы не голосовали за коммуняк и популистов.
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19.05.2022 21:37 Ответить
Ну ти й дурний!
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19.05.2022 22:17 Ответить
А яка ціна твоїх "майських шашликів", наполеончику? Скільки людей можна було б врятувати, якби ти не брехав?!
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19.05.2022 21:30 Ответить
Эксперты считают, что у наступающей стороны жертв в 3-4 раза больше, чем у обороняющейся. А если у нас потери как у россии, то это очень плохо и говорит о том, что у нас не хватает военной техники и оружия
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20.05.2022 01:11 Ответить
Шо опять?
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20.05.2022 02:52 Ответить
Експерти рахують втрати серед військових. Не перекручуйте, бо й без вас гидко.
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20.05.2022 04:50 Ответить
З 2014 по 2019 було вбито більше 14 тисяч українців.
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19.05.2022 21:33 Ответить
Это по данным ООН, которое считало украинцами обе стороны. С нашей стороны по официальным данным погибло около 6 тысяч человек.
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19.05.2022 21:39 Ответить
за 2 місяці він перевершив...при порошенку такого не було ні разу
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19.05.2022 21:58 Ответить
Чувак косил бабло гастролями в Греции Израиле на Кипре в Юрмале...снимал Сватов и прочую туфту...сейчас снимает видосы о себе любимом...
В народе говорят..Нарцисс...самолюбивый...
Печально все это...
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19.05.2022 21:35 Ответить
Довго ще буде ця безтолкова тріпотня язиком? Спічрайтерам з ОП час вгомонитися.
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19.05.2022 21:36 Ответить
Він знову всіх лякає жертвами, щоби народ погодився на капітуляцію.
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19.05.2022 21:43 Ответить
Почали підготовуватин до великих втрат. Щоб потім не було шоку.
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19.05.2022 21:44 Ответить
Ціна тупості прізєдєнта зеленського - більше 100 тис чоловік, які померли не своє смертю за останні 2 роки. Спочатку люди масово померали від ковіду, бо комусь потрібні були дєрібани на дорогах за рахунок ковідного фонду, а з 24.02 десятки тисяч загинули, бо хтось ржав над данними американської розвідки з приводу майбутньої війни.
довпойоп прєзідєнт - горе країні.
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19.05.2022 21:47 Ответить
Як де за**али ці зелені нострадамуси, для яких і війна була незворотня, я зрозумів що війна незворотня якраз під час виборів, а той треш що відбувався в останні місяці перед війною ввійде в підручники. Даремно тільки Україну так сильно привязують до зелених, вони влада рівно до виборів.
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19.05.2022 21:48 Ответить
Зеленсьуого ще раз виберуть президентом. Молоді він подобається.
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19.05.2022 22:38 Ответить
только даунам и ботам он подобается
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20.05.2022 00:37 Ответить
Оман прошел успешно. Браво
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19.05.2022 21:50 Ответить
для чого такi заяви, придурку? пропонуєш капiтулювати ? лякаєш жертвами ?

балаболка та бiдоносець, ти краще дай вiдповiдь на це -

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19.05.2022 21:50 Ответить
"Але ми маємо пам'ятати зараз і завжди, що ціна цього всього - десятки тисяч життів. Життів усіх, хто був убитий ворогом. Десятки тисяч. За незалежність. І за можливість для кожного й кожної з вас обрати, як жити і в якій Україні", - заявив Зеленський."

Ціну треба вазначати щодня. Думаю, сьогодні і справді калькулятори хай зачекають. Математики ж на фронті та в інших гарячих справах.
А нематиматикам - "какая разница".
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19.05.2022 21:51 Ответить
Та нє.. просто комусь вигідно її не закінчувати. Президент наживається. Достатньо просто перестати стріляти і почати освітлювати! Термос!
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19.05.2022 21:55 Ответить
Якась дивна заява.Він лякає і схиляє до перемовин з рашкою?
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19.05.2022 21:56 Ответить
Це правда. А якщо б, всі три роки свого презедентства продовжувати нарощувати міць Армії? А якщо б повірити попередженню від ліпших розвідок світу, і провести мобілізацію, вибудувати лінії обороно? І не під Києвом, і вже під вогнем ворога, а заздалегідь? І зупинити ворога на кордонах, і не дати захопити стільки території, не дати розгромити все до чого ця дика орда дотягнулась? Скільки життів можна було б врятувати???
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19.05.2022 22:00 Ответить
Це він нас лякає , українців , чи то він чогось перелякався ? Агов , хто небудь ,поміняйте йому памперс !
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19.05.2022 22:00 Ответить
Зеленского и его ЗЕшлюх - в отставку!!! Украина пэрэможэ!
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19.05.2022 22:03 Ответить
Зібралась команда якби тільки нагадати президенту понімаю робота така гнила. Поменяли ніки но висери остались тіж самі. Самі собі лайки ставлять задают тон стрічки. Лічно мені ці лайки нужны як зайцю стопсігнал.
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19.05.2022 22:04 Ответить
а почему ты по русски не пишешь а через гугл кацап?
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20.05.2022 00:38 Ответить
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19.05.2022 22:19 Ответить
Я казав перед виборами 2019 року, що обравши Зеленського і слуг, буде велика війна,багато хто сміявся. Зараз можна разом посміятися.
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19.05.2022 22:33 Ответить
Це зовсiм не смiшно.
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19.05.2022 23:57 Ответить
Есть люди которые понимают и есть люди которые не понимают что происходит.
Те кто понимают должны быть на своих местах и делать чуть больше
чем могут с упорством и терпением для победы.
А тем кто что то не понимает не улавливает просто проявляйте терпения
помните что враг этот коварный<(лукавый, злорадный, хитрый, скрытный и злобный, замышляющий, двуличный, проискливый на зло) и подлый<(низкий, бесчестный, грязный, презренный)
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19.05.2022 22:41 Ответить
Вован, не лепи из себя "патриота", не твое это, ты лучше вспомни свои видосики, где ты настоящий, "ватный" и "совковый", без ретуши сравниваешь Украину с порноактирсой, называешь Томос термосом, ржешь над Голодомором и на фоне москальского кремля в июле 2014 "шутишь" про то, как российские военные просто отодвигают украинскую границу вглубь Украины... Ты про это лучше вспомни, мерзота двуликая...
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19.05.2022 23:06 Ответить
Цена победы - десятки тысяч жизней по твоей вине - Zеленое Говно
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19.05.2022 23:10 Ответить
А могло бути менше, як би південь не здали.
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19.05.2022 23:11 Ответить
если бы зеленского и его шоблу зе слуг не выбрали в 2019 году то сейчас жертв было бы меньше а может и войны не было бы
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20.05.2022 00:40 Ответить
Все то что было добыто в 1991 году от развала СССР выстрадано народом десятилетиями (голодомор, вторая мировая, авария на ЧАЭС) и все это было бездарно продано властью так званой элитой мошенников воров и убиц а остальное присвоили себе на карман главное что бы народу ничего не досталось это как (чистка депозитов в банковской системе, спекуляция с гос долгом и национальной валютой банальное воровство на откатах трат бюджета все это на сотни миллиардов $,помимо этого сдача территорий) страна пофиг главное что бы им было хорошо и народ за их разграбление заплатит тысячами жизней страданий . так что не надо говорить что народу что то упало сверху это вы все сдали и ослабили страну без защиты.
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19.05.2022 23:12 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні перемога у війні за свою Незалежність коштуватиме десятки тисяч життів. Джерело:
ЩО ТАМ ПИШУТЬ КАЦАПИ (ДРУЗІ Зе ???)
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19.05.2022 23:32 Ответить
30.000 жертв уже есть 6 млн беженцев за границей 5 - 10 млн внутренних переселенцев это надо говорить. Цифра очень большая.
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20.05.2022 00:08 Ответить
Голда Меир сказала: если арабы сложат оружие - наступит мир, если Израиль - Израиля не будет.
Наш враг исторический - варварская московия. За Украину надо не умирать, а убивать.
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20.05.2022 00:45 Ответить
Эксперты считают, что у наступающей стороны жертв в 3-4 раза больше, чем у обороняющейся. А если у нас потери как у россии, то это очень плохо и говорит о том, что у нас не хватает военной техники и оружия.
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20.05.2022 01:06 Ответить
Типа, "спасём десятки тысяч!"?
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20.05.2022 02:46 Ответить
Ціна президенства Зеленського: зруйнована Україна і десятки тисяч життів українців.
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20.05.2022 06:40 Ответить
малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат!!! это цена Украины за выбор ЗЕБилов в 19 году по приколу, это слитый цемах, вагнеровци, это фсбэшная Крыса Дермак поставленный над тобой смотрящим в Омане, это провал закупок оборонпрома, это украденные тобой бабки на дорогах через бенины фирмы прокладки, это сержант Журавель, дело клистронов, шашлычки, видосики, это закрытие тобой программ ПВО, это твои работающие киностудии в маЦкве под крышей шефиров и офшоры к ним подвязанные, это майно в помойке и Крыму, сваты на стс и т.д
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20.05.2022 07:13 Ответить
******** десятки тисяч життів.Ось так треба було сказати.
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20.05.2022 08:00 Ответить
Було б поменше вати та совків тіпу зелі, то ми би давно вступили в НАТО і жили заможніше за Польщу. А тепер патріоти платять високу ціну. А оброблене лошйо знову на виборах проголосує за наволоч.
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20.05.2022 09:38 Ответить
 
 