Ціна перемоги - десятки тисяч життів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні перемога у війні за свою Незалежність коштуватиме десятки тисяч життів.

Про це він розповів в інтерв'ю українським студентам, передає Цензор.НЕТ.

"Ця війна – це безперечно війна за Незалежність. Можна сказати, що це відкладена війна. Відкладена на 30 років, враховуючи те, як ми отримали Незалежність у 1991-му. Або – на сотню років, враховуючи попередню нашу історію.

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Я не маю сумніву, що ми виборемо незалежність. І це буде в нашій історії так само, як в інших країн, які боролися й перемогли. Які перестали бути прохачами та стали суб'єктами. Справжніми господарями свого життя і свого майбутнього. Але ми маємо пам'ятати зараз і завжди, що ціна цього всього – десятки тисяч життів. Життів усіх, хто був убитий ворогом. Десятки тисяч. За незалежність. І за можливість для кожного й кожної з вас обрати, як жити і в якій Україні", - заявив Зеленський.