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Ціна перемоги - десятки тисяч життів, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні перемога у війні за свою Незалежність коштуватиме десятки тисяч життів.

Про це він розповів в інтерв'ю українським студентам, передає Цензор.НЕТ.

"Ця війна – це безперечно війна за Незалежність. Можна сказати, що це відкладена війна. Відкладена на 30 років, враховуючи те, як ми отримали Незалежність у 1991-му. Або – на сотню років, враховуючи попередню нашу історію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всі, хто перебувають під тимчасовою окупацією, мають знати, що Україна повернеться, - Зеленський

Я не маю сумніву, що ми виборемо незалежність. І це буде в нашій історії так само, як в інших країн, які боролися й перемогли. Які перестали бути прохачами та стали суб'єктами. Справжніми господарями свого життя і свого майбутнього. Але ми маємо пам'ятати зараз і завжди, що ціна цього всього – десятки тисяч життів. Життів усіх, хто був убитий ворогом. Десятки тисяч. За незалежність. І за можливість для кожного й кожної з вас обрати, як жити і в якій Україні", - заявив Зеленський.

Автор: 

Зеленський (23659)


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Топ коментарі
+52
ціна програшу-мільйони життів Ми й без боневтіка це знаємо.
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19.05.2022 21:22
+44
Цена поражения - милионы жизней и геноцид нации.
Лучше умереть на поле боя чем в подвале со связаными руками.
Украина будет сражатся и победит в этой битве!
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19.05.2022 21:27
+41
А скільки з них саме на руках зе та його підтанцьовки?
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19.05.2022 21:22
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Ціна перемоги - десятки тисяч життів, - Зеленський
==================
а вода мокра трава зелена небо-синє...Таке не заявляв?
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19.05.2022 21:20 Відповісти
ТОЛЬКО ПЕРЕМОГА !!! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА !!!
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19.05.2022 22:38 Відповісти
Та це мінімум ((
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19.05.2022 21:20 Відповісти
Эксперты считают, что у наступающей стороны жертв в 3-4 раза больше, чем у обороняющейся. А если у нас потери как у россии, то это очень плохо и говорит о том, что у нас не хватает военной техники и оружия.
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20.05.2022 01:09 Відповісти
Не "эксперты", a придурки.
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20.05.2022 02:43 Відповісти
ціна програшу-мільйони життів Ми й без боневтіка це знаємо.
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19.05.2022 21:22 Відповісти
Атакижневтік.
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19.05.2022 21:51 Відповісти
Краще б втік.
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19.05.2022 21:56 Відповісти
Я не його фанат, але тут з вами не погоджуюсь, і Президента поважаю за те, що не втік.
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19.05.2022 22:16 Відповісти
А хто втік і що йому грозило, чи може цей дурик є в списках раші, в них є пастор, Пашинський Яценюк, Ярош і інші а цього підара там не має.
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19.05.2022 22:34 Відповісти
Він втікти не міг. Памятаете як розповідали про діверсійні групи навколо охфісу. Спроба втікти, і - недогляділи, винні, згодні прйняти покарання.
Того и сидел.
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19.05.2022 22:43 Відповісти
пипец ты идиот ! "боневтiки" - вы что совсем дятлы? это его ОБЯЗАННОСТЬ не тiкати - он же главно командующий
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20.05.2022 00:27 Відповісти
Не втік бо притримали
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20.05.2022 00:50 Відповісти
А скільки з них саме на руках зе та його підтанцьовки?
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19.05.2022 21:22 Відповісти
А що, вони когось вбили? Бо не знав цього.
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19.05.2022 21:52 Відповісти
Так. Прирекли своєю продажністю і жадібністю...
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19.05.2022 22:03 Відповісти
і з'їли! Ти що, не чув про шашлик на перше травня? Зараз, зачекай, тобі розкажуть.
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19.05.2022 22:11 Відповісти
да убили - подставили под ракеты и бомбы -армию перед войной ослабили
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20.05.2022 00:29 Відповісти
ЗЕ, оказався з яйцями щодо війни та втечі
а от щодо свого оточення,
яєць нема, нікуя......
як мутили колі катлети та татарові, так і херачать свої схеми тепер.
бо не чув я щоб хтось десь когось накрив.
чи на паливному ринку, чи на митниці, та кругом корупція ще гірше чим до війни.
хто може, поширте інфу яку я зараз напишу.
мер міста Ладижин 3 перші неділі війни просидів десь на еміратах чи дубаї, ну короче на морях.
ну приїхав побачив що йому буде п...зда.
склав повноваження, а через тиждень зняли секретаря м.ради та поставили його кошелька
який деребанив бюджет з ним разом 20 років. зрадник поставив свого ставленика.
як Вам це???
і буде цей підер у відставці далі керувати містом. тендери вже ж продані.......
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19.05.2022 22:11 Відповісти
Чув, що Коля Катлєта пішов у закарпатську ТРО. Сидить в окопі і чекає підступної атаки ворога з тилу. Ну а якщо серйозно, то з такими заявами не на форум ходять. Якщо є фактаж, пишіть заяву.
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19.05.2022 22:16 Відповісти
Боневтік то зовсім не наявність яєць, а просто відсутність іншого вибору, на жаль...
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19.05.2022 22:43 Відповісти
"боневтiки" - вы что совсем дятлы? это его ОБЯЗАННОСТЬ не тiкати -
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20.05.2022 00:30 Відповісти
даа, он с яйцами. Засветил возле пианино. Больше нигде
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20.05.2022 10:43 Відповісти
Кому він давав інтерв'ю? Студентам? Має вільний час і натхнення
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19.05.2022 21:24 Відповісти
Так. Знаходить час та робить неоціненну роботу. Бо надає ті інтервʼю студентам, які завтра-післязавтра закінчать виші та стануть політиками та дипломатами. Багато хто з них стане визначати політику своїх країн та мати на неї вплив. І багато буде залежати у міжнародних відносинах з цими країнами від особистого сприйняття тими студентами нашої країни. Це вклад в майбутнє міжнародних відносин нашої країни з іншими.
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19.05.2022 21:58 Відповісти
не будут они политиками - так ни разу в жизни не снимались в роли голобородька и камеру языком не облизывали и ляшка не пародировали -так что не быть этим студенам президентами
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20.05.2022 00:32 Відповісти
Катрусин кінозал розпочинається! Щось рано сьогодні з пустопорожніми розмовами!
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19.05.2022 21:24 Відповісти
які десятки тільки в самомоу Маріуполі скільки десятків тисяч померло і братских могил ростуть,страшно за Херсонську Запорізьку область до того ж там все ще і в окупації а значить щодня когось вбивають катують гвалтують
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19.05.2022 21:24 Відповісти
Ипать как ты прозрел, клован.... Тебе нужно было для этого еще несколько областей Украины в оккупации и десятки тысяч смертей украинцев? Здуй в Мариуполь освобождать наших воинов.
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19.05.2022 21:25 Відповісти
на окупованих територіях-насильство і смерть.тому Україна жодний план перемир'я не прийме,якщо в ньому буде вимога віддати свою територію.
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19.05.2022 21:25 Відповісти
Як показала тільки Буча - ціна поразки та окупації буде йти на сотні тисяч, а можливо й на мільйони.
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19.05.2022 21:26 Відповісти
Цена поражения - милионы жизней и геноцид нации.
Лучше умереть на поле боя чем в подвале со связаными руками.
Украина будет сражатся и победит в этой битве!
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19.05.2022 21:27 Відповісти
только не с зеленым ослом во главе
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20.05.2022 00:33 Відповісти
Ванга!
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19.05.2022 21:27 Відповісти
Этот страшная для Украины и Запада цифра должна просто померкнуть перед числом жизней россиян, взятых в отместку. Надо сделать все, чтобы народ-террорист заплатил такую цену, которая будет служить фактором, сдерживающим агрессивные поползновения этого уродливого этноса на сотни лет вперед. Слава Украине!
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19.05.2022 21:28 Відповісти
Ці тези я вже чув дуже давно (Зрозуміло, шо їх пишуть Зеленському). Але вони но 100% вірні. Багато українців раніше не розуміли цінність незалежності, бо вона була "подарована". А для багатьох народів вона здобувалася кров'ю. А ось зараз громадяни стають націоналістами, тобто такими громадянами, що поважають свою НАЦІЮ, мову, культуру тощо... Вже розуміють чім загрожують наративи про братський народ, бо отримали дуже сумний урок.
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19.05.2022 21:29 Відповісти
дарили -в 1991 году,или думаете СССР просто так демонтировали?
Могло кончится так как в югославии по минимуму
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19.05.2022 21:37 Відповісти
ссср демонтировал ельцин, котор желал быть царем на месте горбачева...
потом ельцин назначил преемника, который желает смонтировать союз обратно...
это все так непоследовательно...при том, что еще и горбачев жив
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19.05.2022 21:53 Відповісти
ты идиот ватный а твоей кацапии кто подарил независимость?
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20.05.2022 00:35 Відповісти
Если бы не дарили, мы бы не голосовали за коммуняк и популистов.
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19.05.2022 21:37 Відповісти
Ну ти й дурний!
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19.05.2022 22:17 Відповісти
А яка ціна твоїх "майських шашликів", наполеончику? Скільки людей можна було б врятувати, якби ти не брехав?!
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19.05.2022 21:30 Відповісти
Эксперты считают, что у наступающей стороны жертв в 3-4 раза больше, чем у обороняющейся. А если у нас потери как у россии, то это очень плохо и говорит о том, что у нас не хватает военной техники и оружия
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20.05.2022 01:11 Відповісти
Шо опять?
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20.05.2022 02:52 Відповісти
Експерти рахують втрати серед військових. Не перекручуйте, бо й без вас гидко.
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20.05.2022 04:50 Відповісти
З 2014 по 2019 було вбито більше 14 тисяч українців.
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19.05.2022 21:33 Відповісти
Это по данным ООН, которое считало украинцами обе стороны. С нашей стороны по официальным данным погибло около 6 тысяч человек.
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19.05.2022 21:39 Відповісти
за 2 місяці він перевершив...при порошенку такого не було ні разу
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19.05.2022 21:58 Відповісти
Чувак косил бабло гастролями в Греции Израиле на Кипре в Юрмале...снимал Сватов и прочую туфту...сейчас снимает видосы о себе любимом...
В народе говорят..Нарцисс...самолюбивый...
Печально все это...
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19.05.2022 21:35 Відповісти
Довго ще буде ця безтолкова тріпотня язиком? Спічрайтерам з ОП час вгомонитися.
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19.05.2022 21:36 Відповісти
Він знову всіх лякає жертвами, щоби народ погодився на капітуляцію.
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19.05.2022 21:43 Відповісти
Почали підготовуватин до великих втрат. Щоб потім не було шоку.
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19.05.2022 21:44 Відповісти
Ціна тупості прізєдєнта зеленського - більше 100 тис чоловік, які померли не своє смертю за останні 2 роки. Спочатку люди масово померали від ковіду, бо комусь потрібні були дєрібани на дорогах за рахунок ковідного фонду, а з 24.02 десятки тисяч загинули, бо хтось ржав над данними американської розвідки з приводу майбутньої війни.
довпойоп прєзідєнт - горе країні.
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19.05.2022 21:47 Відповісти
Як де за**али ці зелені нострадамуси, для яких і війна була незворотня, я зрозумів що війна незворотня якраз під час виборів, а той треш що відбувався в останні місяці перед війною ввійде в підручники. Даремно тільки Україну так сильно привязують до зелених, вони влада рівно до виборів.
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19.05.2022 21:48 Відповісти
Зеленсьуого ще раз виберуть президентом. Молоді він подобається.
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19.05.2022 22:38 Відповісти
только даунам и ботам он подобается
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20.05.2022 00:37 Відповісти
Оман прошел успешно. Браво
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19.05.2022 21:50 Відповісти
для чого такi заяви, придурку? пропонуєш капiтулювати ? лякаєш жертвами ?

балаболка та бiдоносець, ти краще дай вiдповiдь на це -

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19.05.2022 21:50 Відповісти
"Але ми маємо пам'ятати зараз і завжди, що ціна цього всього - десятки тисяч життів. Життів усіх, хто був убитий ворогом. Десятки тисяч. За незалежність. І за можливість для кожного й кожної з вас обрати, як жити і в якій Україні", - заявив Зеленський."

Ціну треба вазначати щодня. Думаю, сьогодні і справді калькулятори хай зачекають. Математики ж на фронті та в інших гарячих справах.
А нематиматикам - "какая разница".
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19.05.2022 21:51 Відповісти
Та нє.. просто комусь вигідно її не закінчувати. Президент наживається. Достатньо просто перестати стріляти і почати освітлювати! Термос!
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19.05.2022 21:55 Відповісти
Якась дивна заява.Він лякає і схиляє до перемовин з рашкою?
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19.05.2022 21:56 Відповісти
Це правда. А якщо б, всі три роки свого презедентства продовжувати нарощувати міць Армії? А якщо б повірити попередженню від ліпших розвідок світу, і провести мобілізацію, вибудувати лінії обороно? І не під Києвом, і вже під вогнем ворога, а заздалегідь? І зупинити ворога на кордонах, і не дати захопити стільки території, не дати розгромити все до чого ця дика орда дотягнулась? Скільки життів можна було б врятувати???
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19.05.2022 22:00 Відповісти
Це він нас лякає , українців , чи то він чогось перелякався ? Агов , хто небудь ,поміняйте йому памперс !
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19.05.2022 22:00 Відповісти
Зеленского и его ЗЕшлюх - в отставку!!! Украина пэрэможэ!
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19.05.2022 22:03 Відповісти
Зібралась команда якби тільки нагадати президенту понімаю робота така гнила. Поменяли ніки но висери остались тіж самі. Самі собі лайки ставлять задают тон стрічки. Лічно мені ці лайки нужны як зайцю стопсігнал.
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19.05.2022 22:04 Відповісти
а почему ты по русски не пишешь а через гугл кацап?
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20.05.2022 00:38 Відповісти
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19.05.2022 22:19 Відповісти
Я казав перед виборами 2019 року, що обравши Зеленського і слуг, буде велика війна,багато хто сміявся. Зараз можна разом посміятися.
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19.05.2022 22:33 Відповісти
Це зовсiм не смiшно.
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19.05.2022 23:57 Відповісти
Есть люди которые понимают и есть люди которые не понимают что происходит.
Те кто понимают должны быть на своих местах и делать чуть больше
чем могут с упорством и терпением для победы.
А тем кто что то не понимает не улавливает просто проявляйте терпения
помните что враг этот коварный<(лукавый, злорадный, хитрый, скрытный и злобный, замышляющий, двуличный, проискливый на зло) и подлый<(низкий, бесчестный, грязный, презренный)
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19.05.2022 22:41 Відповісти
Вован, не лепи из себя "патриота", не твое это, ты лучше вспомни свои видосики, где ты настоящий, "ватный" и "совковый", без ретуши сравниваешь Украину с порноактирсой, называешь Томос термосом, ржешь над Голодомором и на фоне москальского кремля в июле 2014 "шутишь" про то, как российские военные просто отодвигают украинскую границу вглубь Украины... Ты про это лучше вспомни, мерзота двуликая...
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19.05.2022 23:06 Відповісти
Цена победы - десятки тысяч жизней по твоей вине - Zеленое Говно
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19.05.2022 23:10 Відповісти
А могло бути менше, як би південь не здали.
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19.05.2022 23:11 Відповісти
если бы зеленского и его шоблу зе слуг не выбрали в 2019 году то сейчас жертв было бы меньше а может и войны не было бы
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20.05.2022 00:40 Відповісти
Все то что было добыто в 1991 году от развала СССР выстрадано народом десятилетиями (голодомор, вторая мировая, авария на ЧАЭС) и все это было бездарно продано властью так званой элитой мошенников воров и убиц а остальное присвоили себе на карман главное что бы народу ничего не досталось это как (чистка депозитов в банковской системе, спекуляция с гос долгом и национальной валютой банальное воровство на откатах трат бюджета все это на сотни миллиардов $,помимо этого сдача территорий) страна пофиг главное что бы им было хорошо и народ за их разграбление заплатит тысячами жизней страданий . так что не надо говорить что народу что то упало сверху это вы все сдали и ослабили страну без защиты.
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19.05.2022 23:12 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні перемога у війні за свою Незалежність коштуватиме десятки тисяч життів. Джерело:
ЩО ТАМ ПИШУТЬ КАЦАПИ (ДРУЗІ Зе ???)
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19.05.2022 23:32 Відповісти
30.000 жертв уже есть 6 млн беженцев за границей 5 - 10 млн внутренних переселенцев это надо говорить. Цифра очень большая.
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20.05.2022 00:08 Відповісти
Голда Меир сказала: если арабы сложат оружие - наступит мир, если Израиль - Израиля не будет.
Наш враг исторический - варварская московия. За Украину надо не умирать, а убивать.
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20.05.2022 00:45 Відповісти
Эксперты считают, что у наступающей стороны жертв в 3-4 раза больше, чем у обороняющейся. А если у нас потери как у россии, то это очень плохо и говорит о том, что у нас не хватает военной техники и оружия.
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20.05.2022 01:06 Відповісти
Типа, "спасём десятки тысяч!"?
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20.05.2022 02:46 Відповісти
Ціна президенства Зеленського: зруйнована Україна і десятки тисяч життів українців.
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20.05.2022 06:40 Відповісти
малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат!!! это цена Украины за выбор ЗЕБилов в 19 году по приколу, это слитый цемах, вагнеровци, это фсбэшная Крыса Дермак поставленный над тобой смотрящим в Омане, это провал закупок оборонпрома, это украденные тобой бабки на дорогах через бенины фирмы прокладки, это сержант Журавель, дело клистронов, шашлычки, видосики, это закрытие тобой программ ПВО, это твои работающие киностудии в маЦкве под крышей шефиров и офшоры к ним подвязанные, это майно в помойке и Крыму, сваты на стс и т.д
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20.05.2022 07:13 Відповісти
******** десятки тисяч життів.Ось так треба було сказати.
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20.05.2022 08:00 Відповісти
Було б поменше вати та совків тіпу зелі, то ми би давно вступили в НАТО і жили заможніше за Польщу. А тепер патріоти платять високу ціну. А оброблене лошйо знову на виборах проголосує за наволоч.
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20.05.2022 09:38 Відповісти
 
 