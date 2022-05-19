Ціна перемоги - десятки тисяч життів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні перемога у війні за свою Незалежність коштуватиме десятки тисяч життів.
Про це він розповів в інтерв'ю українським студентам, передає Цензор.НЕТ.
"Ця війна – це безперечно війна за Незалежність. Можна сказати, що це відкладена війна. Відкладена на 30 років, враховуючи те, як ми отримали Незалежність у 1991-му. Або – на сотню років, враховуючи попередню нашу історію.
Я не маю сумніву, що ми виборемо незалежність. І це буде в нашій історії так само, як в інших країн, які боролися й перемогли. Які перестали бути прохачами та стали суб'єктами. Справжніми господарями свого життя і свого майбутнього. Але ми маємо пам'ятати зараз і завжди, що ціна цього всього – десятки тисяч життів. Життів усіх, хто був убитий ворогом. Десятки тисяч. За незалежність. І за можливість для кожного й кожної з вас обрати, як жити і в якій Україні", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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а вода мокра трава зелена небо-синє...Таке не заявляв?
Того и сидел.
лавно командующий
а от щодо свого оточення,
яєць нема, нікуя......
як мутили колі катлети та татарові, так і херачать свої схеми тепер.
бо не чув я щоб хтось десь когось накрив.
чи на паливному ринку, чи на митниці, та кругом корупція ще гірше чим до війни.
хто може, поширте інфу яку я зараз напишу.
мер міста Ладижин 3 перші неділі війни просидів десь на еміратах чи дубаї, ну короче на морях.
ну приїхав побачив що йому буде п...зда.
склав повноваження, а через тиждень зняли секретаря м.ради та поставили його кошелька
який деребанив бюджет з ним разом 20 років. зрадник поставив свого ставленика.
як Вам це???
і буде цей підер у відставці далі керувати містом. тендери вже ж продані.......
Лучше умереть на поле боя чем в подвале со связаными руками.
Украина будет сражатся и победит в этой битве!
Могло кончится так как в югославии по минимуму
потом ельцин назначил преемника, который желает смонтировать союз обратно...
это все так непоследовательно...при том, что еще и горбачев жив
В народе говорят..Нарцисс...самолюбивый...
Печально все это...
довпойоп прєзідєнт - горе країні.
балаболка та бiдоносець, ти краще дай вiдповiдь на це -
Ціну треба вазначати щодня. Думаю, сьогодні і справді калькулятори хай зачекають. Математики ж на фронті та в інших гарячих справах.
А нематиматикам - "какая разница".
Те кто понимают должны быть на своих местах и делать чуть больше
чем могут с упорством и терпением для победы.
А тем кто что то не понимает не улавливает просто проявляйте терпения
помните что враг этот коварный<(лукавый, злорадный, хитрый, скрытный и злобный, замышляющий, двуличный, проискливый на зло) и подлый<(низкий, бесчестный, грязный, презренный)
ЩО ТАМ ПИШУТЬ КАЦАПИ (ДРУЗІ Зе ???)
Наш враг исторический - варварская московия. За Украину надо не умирать, а убивать.