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Новости Помощь Украине
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Байден сообщил об очередной партии военной помощи Украине от США (обновлено)

байден

Президент США Джо Байден сообщил, что выделяет очередную партию военной помощи для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я сообщаю о новой партии помощи в сфере безопасности. Это позволит Украине получить дополнительную артиллерию, радары и другую помощь", - говорится в заявлении президента США, опубликованном в четверг Белым домом.

Байден пообещал, что США будут стремиться, оказывая такую поддержку, "усиливать позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров".

"Мы будем продолжать оказывать помощь в сфере безопасности, экономики, а также гуманитарную и продовольственную помощь Украине, всему региону и всему миру", – сказал президент США.

Читайте: "Ожидаем подписания закона": Зеленский поблагодарил США за законопроект с $40 миллиардами помощи

Более подробную информацию о новом пакете помощи Украине предоставил позже представитель Пентагона Джон Кирби.

"В этом пакете будет 18 155-миллиметровых гаубиц, 18 тактических транспортных средств для этих гаубиц... и три артиллерийских разведывательных радиолокационных станций AN/TPQ-36", - заявил Кирби на брифинге.

Байден (2785) оружие (10198) США (26368)


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Топ комментарии
+36
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19.05.2022 21:42
+33
Дякуємо . Це допоможе знищити ще більше росіян . А кожен вбитий росіянин - це крок до Перемоги світу людей над світом виродків , цивілізації над нелюдами .
Слава ЗСУ !!! Слава Героям !!!
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19.05.2022 21:42
+22
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19.05.2022 21:52
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19.05.2022 21:42 Ответить
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19.05.2022 21:52 Ответить
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19.05.2022 21:59 Ответить
Дякуємо . Це допоможе знищити ще більше росіян . А кожен вбитий росіянин - це крок до Перемоги світу людей над світом виродків , цивілізації над нелюдами .
Слава ЗСУ !!! Слава Героям !!!
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19.05.2022 21:42 Ответить
не росіян,а рашистів або кацапофашистів.
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19.05.2022 21:48 Ответить
коротко - сруських
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19.05.2022 22:20 Ответить
Нелюдей.
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19.05.2022 23:09 Ответить
нет они - все россияне одинаковые ненавидят украинцев
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20.05.2022 00:43 Ответить
але є одно но....
от дали англійчани протикорабельні ракети, а вона на 50 км.
не те що кримський міст чи бухту севастополя,
вони, млять, зміїний дістати не можуть.
ну дужу, ****, вигідна комусь ця війна за наш рахунок
орки дисант не висадять, а за 200-300 км хай херачать.
так?
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19.05.2022 21:55 Ответить
Таваріщь! Ви засвітились. Квартальної премії не буде.
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19.05.2022 23:02 Ответить
Это которые, Brimstone?
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20.05.2022 08:13 Ответить
Копіпаст с іншої гілки, май френд. Думки скінчилися?
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20.05.2022 17:19 Ответить
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19.05.2022 22:01 Ответить
Мені це так подобається, як ми колись говорили - "просто атас"
1. Типу конспірація - "я повідомляю"....а кораблі вже розгрузились в Польщі.
2. Такий собі тролінг карлика... зброя вже на кордоні.... "ой забув сказати вчасно, що виділив...".
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19.05.2022 21:43 Ответить
лендлиз уже заработал? - вроде нет. и штаты это не кацапстан, и не у нас (к счастью, пока еще), где хочу - дам хочу - не дам, за потраченное бабло отчитываться надо. могут или попридержать или потратить на какую-то муть если уж очень лично не нравится, а избиратели веревку плетут, но - официально. так что нет.
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19.05.2022 22:39 Ответить
himars ?
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19.05.2022 21:45 Ответить
хімарь не завадив би !
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19.05.2022 21:46 Ответить
треба як повітря ..
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19.05.2022 22:05 Ответить
Оце діло! Дякуємо!

Українці проливають кров не зате, щоб зупинитись на пів дороги!

Ми повинні відновити свої кордони і вигнати ворога за порєбрік!

А то деякі "доброжелатєлі" вже вже натякають нам, що з ворогом треба домовлятись.
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19.05.2022 21:45 Ответить
Домовленості тільки, щодо строків капітуляції, суду над злочинцями та розмірів репарацій.
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19.05.2022 21:59 Ответить
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19.05.2022 21:46 Ответить
Дякуэмо , друзi!
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19.05.2022 21:48 Ответить
Дядько Джо, нам би ще авіацію та артилерію реактивну...
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19.05.2022 21:50 Ответить
Количество газа собственного изготовления в бункере пуйлом уже достигает 30% рабссейских потребностей. Радуйтесь, рабсияне. Лизать жопу путлеру тперь означает гордо "Получать газ для Родины". Жаль убогих, идущих на голодную смерть.
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19.05.2022 21:52 Ответить
Дякуємо
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19.05.2022 21:53 Ответить
Слава Америці!
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19.05.2022 21:56 Ответить
Саме паршиве в тому, що кацапи все рівно нікуди не зникнуть, як мінімум від них можна очікувати все що завгодно, ******* зброя може угомонити їх на деякий час, але це лише деякий час. Боже бережи Україну!
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19.05.2022 21:57 Ответить
Провідні китайські експерти з поважних державних установ дійшли однозначного висновку, - кацапії в недалекому майбутньому peace-да.
Стаття так і називається, - https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/05/18/120711/kitaj-stavit-krest-na-rossii-eto-trup.shtml Китай ставит крест на России: Это труп

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19.05.2022 22:03 Ответить
Мr. Байденко...,Астанавитесь...Порошенко просил эскадрилью F-35....
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19.05.2022 22:11 Ответить
Я, конечно рад, что Украина получает помощь, но если бы у нас были более адекватные правители ,то Украина получила бы очень серьезную военную помошь уже в середине апреля.
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19.05.2022 22:11 Ответить
до поки у мізках буде "правители", то шансів не багато..
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19.05.2022 22:25 Ответить
То він про своє, - про американське...
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19.05.2022 22:53 Ответить
Щось не дуже на "ленд-ліз" схоже
Допомога маленькими обсягами, або жевріло, але не горіло.
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19.05.2022 23:24 Ответить
 
 