Байден сообщил об очередной партии военной помощи Украине от США (обновлено)
Президент США Джо Байден сообщил, что выделяет очередную партию военной помощи для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня я сообщаю о новой партии помощи в сфере безопасности. Это позволит Украине получить дополнительную артиллерию, радары и другую помощь", - говорится в заявлении президента США, опубликованном в четверг Белым домом.
Байден пообещал, что США будут стремиться, оказывая такую поддержку, "усиливать позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров".
"Мы будем продолжать оказывать помощь в сфере безопасности, экономики, а также гуманитарную и продовольственную помощь Украине, всему региону и всему миру", – сказал президент США.
Более подробную информацию о новом пакете помощи Украине предоставил позже представитель Пентагона Джон Кирби.
"В этом пакете будет 18 155-миллиметровых гаубиц, 18 тактических транспортных средств для этих гаубиц... и три артиллерийских разведывательных радиолокационных станций AN/TPQ-36", - заявил Кирби на брифинге.
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Слава ЗСУ !!! Слава Героям !!!
от дали англійчани протикорабельні ракети, а вона на 50 км.
не те що кримський міст чи бухту севастополя,
вони, млять, зміїний дістати не можуть.
ну дужу, ****, вигідна комусь ця війна за наш рахунок
орки дисант не висадять, а за 200-300 км хай херачать.
так?
1. Типу конспірація - "я повідомляю"....а кораблі вже розгрузились в Польщі.
2. Такий собі тролінг карлика... зброя вже на кордоні.... "ой забув сказати вчасно, що виділив...".
Українці проливають кров не зате, щоб зупинитись на пів дороги!
Ми повинні відновити свої кордони і вигнати ворога за порєбрік!
А то деякі "доброжелатєлі" вже вже натякають нам, що з ворогом треба домовлятись.
Стаття так і називається, - https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/05/18/120711/kitaj-stavit-krest-na-rossii-eto-trup.shtml Китай ставит крест на России: Это труп
Допомога маленькими обсягами, або жевріло, але не горіло.