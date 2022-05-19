Байден повідомив про чергову партію військової допомоги Україні від США (оновлено)

Президент США Джо Байден повідомив, що виділяє чергову партію військової допомоги для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я повідомляю про нову партію допомоги у сфері безпеки. Це дозволить Україні отримати додаткову артилерію, радари та іншу допомогу", - йдеться у заяві президента США, опублікованій у четвер Білим домом.

Байден пообіцяв, що США прагнутимуть, надаючи таку підтримку, "підсилювати позиції України як на полі бою, так і за столом переговорів".

"Ми продовжуватимемо надавати допомогу у сфері безпеки, економіки, а також гуманітарну та продовольчу допомогу Україні, всьому регіону та всьому світу", - сказав президент США.

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Докладнішу інформацію про новий пакет допомоги Україні надав пізніше представник Пентагону Джон Кірбі.

"У цьому пакеті буде 18 155-міліметрових гаубиць, 18 тактичних транспортних засобів для цих гаубиць... і три артилерійські розвідувальні радіолокаційні станції AN/TPQ-36", - заявив Кірбі на брифінгу.