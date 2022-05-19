Байден повідомив про чергову партію військової допомоги Україні від США (оновлено)
Президент США Джо Байден повідомив, що виділяє чергову партію військової допомоги для України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні я повідомляю про нову партію допомоги у сфері безпеки. Це дозволить Україні отримати додаткову артилерію, радари та іншу допомогу", - йдеться у заяві президента США, опублікованій у четвер Білим домом.
Байден пообіцяв, що США прагнутимуть, надаючи таку підтримку, "підсилювати позиції України як на полі бою, так і за столом переговорів".
"Ми продовжуватимемо надавати допомогу у сфері безпеки, економіки, а також гуманітарну та продовольчу допомогу Україні, всьому регіону та всьому світу", - сказав президент США.
Докладнішу інформацію про новий пакет допомоги Україні надав пізніше представник Пентагону Джон Кірбі.
"У цьому пакеті буде 18 155-міліметрових гаубиць, 18 тактичних транспортних засобів для цих гаубиць... і три артилерійські розвідувальні радіолокаційні станції AN/TPQ-36", - заявив Кірбі на брифінгу.
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Слава ЗСУ !!! Слава Героям !!!
от дали англійчани протикорабельні ракети, а вона на 50 км.
не те що кримський міст чи бухту севастополя,
вони, млять, зміїний дістати не можуть.
ну дужу, ****, вигідна комусь ця війна за наш рахунок
орки дисант не висадять, а за 200-300 км хай херачать.
так?
1. Типу конспірація - "я повідомляю"....а кораблі вже розгрузились в Польщі.
2. Такий собі тролінг карлика... зброя вже на кордоні.... "ой забув сказати вчасно, що виділив...".
Українці проливають кров не зате, щоб зупинитись на пів дороги!
Ми повинні відновити свої кордони і вигнати ворога за порєбрік!
А то деякі "доброжелатєлі" вже вже натякають нам, що з ворогом треба домовлятись.
Стаття так і називається, - https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/05/18/120711/kitaj-stavit-krest-na-rossii-eto-trup.shtml Китай ставит крест на России: Это труп
Допомога маленькими обсягами, або жевріло, але не горіло.