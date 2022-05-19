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Новини Допомога Україні
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Байден повідомив про чергову партію військової допомоги Україні від США (оновлено)

байден

Президент США Джо Байден повідомив, що виділяє чергову партію військової допомоги для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я повідомляю про нову партію допомоги у сфері безпеки. Це дозволить Україні отримати додаткову артилерію, радари та іншу допомогу", - йдеться у заяві президента США, опублікованій у четвер Білим домом.

Байден пообіцяв, що США прагнутимуть, надаючи таку підтримку, "підсилювати позиції України як на полі бою, так і за столом переговорів".

"Ми продовжуватимемо надавати допомогу у сфері безпеки, економіки, а також гуманітарну та продовольчу допомогу Україні, всьому регіону та всьому світу", - сказав президент США.

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Докладнішу інформацію про новий пакет допомоги Україні надав пізніше представник Пентагону Джон Кірбі.

"У цьому пакеті буде 18 155-міліметрових гаубиць, 18 тактичних транспортних засобів для цих гаубиць... і три артилерійські розвідувальні радіолокаційні станції AN/TPQ-36", - заявив Кірбі на брифінгу.

Автор: 

Байден (2883) зброя (7433) США (22473)


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Топ коментарі
+36
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19.05.2022 21:42
+33
Дякуємо . Це допоможе знищити ще більше росіян . А кожен вбитий росіянин - це крок до Перемоги світу людей над світом виродків , цивілізації над нелюдами .
Слава ЗСУ !!! Слава Героям !!!
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19.05.2022 21:42
+22
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19.05.2022 21:52
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19.05.2022 21:42 Відповісти
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19.05.2022 21:52 Відповісти
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19.05.2022 21:59 Відповісти
Дякуємо . Це допоможе знищити ще більше росіян . А кожен вбитий росіянин - це крок до Перемоги світу людей над світом виродків , цивілізації над нелюдами .
Слава ЗСУ !!! Слава Героям !!!
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19.05.2022 21:42 Відповісти
не росіян,а рашистів або кацапофашистів.
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19.05.2022 21:48 Відповісти
коротко - сруських
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19.05.2022 22:20 Відповісти
Нелюдей.
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19.05.2022 23:09 Відповісти
нет они - все россияне одинаковые ненавидят украинцев
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20.05.2022 00:43 Відповісти
але є одно но....
от дали англійчани протикорабельні ракети, а вона на 50 км.
не те що кримський міст чи бухту севастополя,
вони, млять, зміїний дістати не можуть.
ну дужу, ****, вигідна комусь ця війна за наш рахунок
орки дисант не висадять, а за 200-300 км хай херачать.
так?
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19.05.2022 21:55 Відповісти
Таваріщь! Ви засвітились. Квартальної премії не буде.
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19.05.2022 23:02 Відповісти
Это которые, Brimstone?
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20.05.2022 08:13 Відповісти
Копіпаст с іншої гілки, май френд. Думки скінчилися?
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20.05.2022 17:19 Відповісти
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19.05.2022 22:01 Відповісти
Мені це так подобається, як ми колись говорили - "просто атас"
1. Типу конспірація - "я повідомляю"....а кораблі вже розгрузились в Польщі.
2. Такий собі тролінг карлика... зброя вже на кордоні.... "ой забув сказати вчасно, що виділив...".
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19.05.2022 21:43 Відповісти
лендлиз уже заработал? - вроде нет. и штаты это не кацапстан, и не у нас (к счастью, пока еще), где хочу - дам хочу - не дам, за потраченное бабло отчитываться надо. могут или попридержать или потратить на какую-то муть если уж очень лично не нравится, а избиратели веревку плетут, но - официально. так что нет.
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19.05.2022 22:39 Відповісти
himars ?
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19.05.2022 21:45 Відповісти
хімарь не завадив би !
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19.05.2022 21:46 Відповісти
треба як повітря ..
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19.05.2022 22:05 Відповісти
Оце діло! Дякуємо!

Українці проливають кров не зате, щоб зупинитись на пів дороги!

Ми повинні відновити свої кордони і вигнати ворога за порєбрік!

А то деякі "доброжелатєлі" вже вже натякають нам, що з ворогом треба домовлятись.
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19.05.2022 21:45 Відповісти
Домовленості тільки, щодо строків капітуляції, суду над злочинцями та розмірів репарацій.
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19.05.2022 21:59 Відповісти
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19.05.2022 21:46 Відповісти
Дякуэмо , друзi!
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19.05.2022 21:48 Відповісти
Дядько Джо, нам би ще авіацію та артилерію реактивну...
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19.05.2022 21:50 Відповісти
Количество газа собственного изготовления в бункере пуйлом уже достигает 30% рабссейских потребностей. Радуйтесь, рабсияне. Лизать жопу путлеру тперь означает гордо "Получать газ для Родины". Жаль убогих, идущих на голодную смерть.
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19.05.2022 21:52 Відповісти
Дякуємо
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19.05.2022 21:53 Відповісти
Слава Америці!
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19.05.2022 21:56 Відповісти
Саме паршиве в тому, що кацапи все рівно нікуди не зникнуть, як мінімум від них можна очікувати все що завгодно, ******* зброя може угомонити їх на деякий час, але це лише деякий час. Боже бережи Україну!
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19.05.2022 21:57 Відповісти
Провідні китайські експерти з поважних державних установ дійшли однозначного висновку, - кацапії в недалекому майбутньому peace-да.
Стаття так і називається, - https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/05/18/120711/kitaj-stavit-krest-na-rossii-eto-trup.shtml Китай ставит крест на России: Это труп

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19.05.2022 22:03 Відповісти
Мr. Байденко...,Астанавитесь...Порошенко просил эскадрилью F-35....
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19.05.2022 22:11 Відповісти
Я, конечно рад, что Украина получает помощь, но если бы у нас были более адекватные правители ,то Украина получила бы очень серьезную военную помошь уже в середине апреля.
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19.05.2022 22:11 Відповісти
до поки у мізках буде "правители", то шансів не багато..
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19.05.2022 22:25 Відповісти
То він про своє, - про американське...
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19.05.2022 22:53 Відповісти
Щось не дуже на "ленд-ліз" схоже
Допомога маленькими обсягами, або жевріло, але не горіло.
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19.05.2022 23:24 Відповісти
 
 