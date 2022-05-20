Желание сохранить лицо Путина является болезнью в Европе, - Кулеба
Желание сохранить лицо президенту РФ Путину – это большая болезнь в Европе, которую вылечит только жестокая история.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Кулеба отметил, что некоторые политики и эксперты стран Евросоюза и других государств начали беспокоиться из-за проигрыша Путина, мол, нельзя допустить унижения России.
"Если брать не отрабатывающих российские контракты, а тех людей, которые искренне верят в такие идеи, у них классический синдром зависимости от России", - подчеркнул он.
По мнению главы МИД, даже если Россия станет резать их сограждан на улицах, они все равно будут говорить, что нужно помочь России сохранить лицо.
"Это большая болезнь, она очень тяжелая. В Европе целые слои среди интеллигенции больны этой болезнью, и вылечит их от этого только жестокая история", - сказал Кулеба.
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Кровоїди хвилюються за упиря
"Упродовж останньої доби отримали 56 дзвінків.
Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм.
Звернулася мама, на її очах дев'ятимісячну донечку зґвалтували свічкою.
Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер.
Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.
Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.
Жах і лють переповнюють!" Джерело:
так кому будемо "зберігати лице"??? Європі ці документальні факти демонструвати кожен божий день!
Батьком всього був Сталін, він перший прикупив Бенеша і той завжди дув в його дудку. А розквітло це в часи бровастого Ілліча. Вони за баблом не цурались приїзджати в Москву. Трамп теж там був у середині 80 . А шо, Саркозі за так старався в Грузії. йому потім через КадафФІ 10 лямів виписали матдопомоги. була інфа, що він зараз з Макроном тусується, поради надає щодо України.
Правда, для них війна це теж лакмусовий папір. багатьох оцінять по новому. А сінхрон один - залишити Путіну Дамбас і тим самим спасти морду ліца. Іншого не дано. А чого засуєтились, бо зрозуміли, що Акела промахнувся.
Так вот , она бы хотела узнать , это угроза или доставка.
Звонит пожилая жещина в секс -шоп и говорит ,что вчера заказала вибратор. А сегодня кто- то бегает по кориору и кричит :" Вам Конец"
Так вот она хотела бы узнать , это Угроза или Доставка?
Ботулизм - потенциально смертельное инфекционное заболевание, вызванное ботулиническим токсином.
Ботулизм относится к тяжёлым токсическим инфекционным заболеваниям. При этом тяжело поражается нервная система (в том числе спинной и продолговатый мозг).
і клекіт хижої орди.
Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи, Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?! Сьогодні ми, а завтра - ви.
ЛІНА КОСТЕНКО
Ну добре! По обличю бити не будемо!
1. В Европе большинство не верит в реальность нападения Путлера на страны Европы и считают войну "это они там между собой разбираются".
2. Путлера не считают Гитлером № 2.
3. Война УЖЕ больно ударила по благосостоянию обычных граждан Европы (и США в т.ч.) и недовольство растет. И политики обязаны на это реагировать
4. Никто не ожидал, что Украина выстоит. Бюджеты Запада не готовы к ежемесячной помощи Украине в 5 млрд.$ в течении длительного срока. Военные ресурсы Запада (особенно Европы) не готовы к масштабным поставкам вооружения.
5. Запад побаивается победы Украины, т.к. понимает, что ******** на всю голову Путлер, в этом случае может применить ЯО. Это не считая того, что у него остается опция "всеобщей мобилизации" и тогда война растянется на долгие годы (см. п.4)
Запад хочет закончить войну как можно быстрее и любыми путями. И им глубоко фиолетово на какой линии эта война остановиться. Отсюда и постоянные попытки "поговорить с Путлером", "сохранить лицо" и т.п.