Желание сохранить лицо Путина является болезнью в Европе, - Кулеба

Желание сохранить лицо президенту РФ Путину – это большая болезнь в Европе, которую вылечит только жестокая история.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кулеба отметил, что некоторые политики и эксперты стран Евросоюза и других государств начали беспокоиться из-за проигрыша Путина, мол, нельзя допустить унижения России.

"Если брать не отрабатывающих российские контракты, а тех людей, которые искренне верят в такие идеи, у них классический синдром зависимости от России", - подчеркнул он.

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По мнению главы МИД, даже если Россия станет резать их сограждан на улицах, они все равно будут говорить, что нужно помочь России сохранить лицо.

"Это большая болезнь, она очень тяжелая. В Европе целые слои среди интеллигенции больны этой болезнью, и вылечит их от этого только жестокая история", - сказал Кулеба.