Бажання зберегти обличчя Путіну є хворобою в Європі, - Кулеба

Бажання зберегти обличчя президентові РФ Путіну – це велика хвороба в Європі, яку вилікує лише жорстока історія.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Кулеба зауважив, що деякі політики та експерти країн Євросоюзу та інших держав почали хвилюватися через програш Путіна, мовляв, не можна допустити приниження Росії.

"Якщо брати не тих, хто відпрацьовує російські контракти, а тих людей, які щиро вірять у такі ідеї, у них класичний синдром залежності від Росії", - наголосив він.

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На думку глави МЗС, навіть якщо Росія почне різати їхніх співгромадян на вулицях, вони все одно говоритимуть, що треба допомогти Росії зберегти обличчя.

"Це велика хвороба, вона дуже тяжка. В Європі цілі прошарки серед інтелігенції хворі на цю хворобу, і вилікує їх від цього лише жорстока історія", - сказав Кулеба.