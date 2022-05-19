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Бажання зберегти обличчя Путіну є хворобою в Європі, - Кулеба

путин,путін

Бажання зберегти обличчя президентові РФ Путіну – це велика хвороба в Європі, яку вилікує лише жорстока історія.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Кулеба зауважив, що деякі політики та експерти країн Євросоюзу та інших держав почали хвилюватися через програш Путіна, мовляв, не можна допустити приниження Росії.

"Якщо брати не тих, хто відпрацьовує російські контракти, а тих людей, які щиро вірять у такі ідеї, у них класичний синдром залежності від Росії", - наголосив він.

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На думку глави МЗС, навіть якщо Росія почне різати їхніх співгромадян на вулицях, вони все одно говоритимуть, що треба допомогти Росії зберегти обличчя.

"Це велика хвороба, вона дуже тяжка. В Європі цілі прошарки серед інтелігенції хворі на цю хворобу, і вилікує їх від цього лише жорстока історія", - сказав Кулеба.

Автор: 

путін (23750) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+16
Так виглядає що фріци й жабоїди вже своїм завиванням "панять *****" дістали остаточно...
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19.05.2022 23:24
+16
************* Європа.
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19.05.2022 23:25
+14
а трехлетнее заглядывание "величайшего лидора современности" в очко ху..лу с мечтой увидеть там "мир", подписание в октябре 2019 формулы штайнмаера, разминирование линии соприкосновения, уничтожение нашей оборонки последние три года и срыв оборонного заказа в 2020 и 2021 годах, в этом тоже запад виноват? Или это другое?
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19.05.2022 23:34
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19.05.2022 23:22 Відповісти
Так виглядає що фріци й жабоїди вже своїм завиванням "панять *****" дістали остаточно...
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19.05.2022 23:24 Відповісти
************* Європа.
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19.05.2022 23:25 Відповісти
Друже, я нарешті доробив те, що планував. Насолоджуйтеся: https://toloka.to/t657006 Велика збірка наших пісень
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19.05.2022 23:28 Відповісти
Торрент пустий.
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20.05.2022 00:05 Відповісти
Спробуйте так, Олено: https://fex.net/ru/s/blb4ldz Посилання на торрент-файл
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20.05.2022 11:15 Відповісти
Дякую, скачала собi.
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21.05.2022 08:06 Відповісти
Дуже Дякую, скачала собi.
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21.05.2022 08:08 Відповісти
Добре, що хоч не бажають зберегти йому життя.
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19.05.2022 23:25 Відповісти
А значить Україну принижувати можна??? Підстилки путлера!!1
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19.05.2022 23:28 Відповісти
Сильні світу сього з ****** одної крові.
Кровоїди хвилюються за упиря
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19.05.2022 23:32 Відповісти
Стокгольмський синдром - хвороба половини світу.
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19.05.2022 23:33 Відповісти
Им станет легче, когда они вместо путина представят истинное лицо фашиста путлера или надо пару десятков миллионов жертв по всей Европе?
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19.05.2022 23:34 Відповісти
а трехлетнее заглядывание "величайшего лидора современности" в очко ху..лу с мечтой увидеть там "мир", подписание в октябре 2019 формулы штайнмаера, разминирование линии соприкосновения, уничтожение нашей оборонки последние три года и срыв оборонного заказа в 2020 и 2021 годах, в этом тоже запад виноват? Или это другое?
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19.05.2022 23:34 Відповісти
Школьник Феликс рисует свастику "z" по Кривому Рогу и хвастается своим друзьям. Говорит, что платят 1000 грн за 30 таких "художеств". Пора показать родителям, чем занимается их дитя. А силовикам узнать, кто и как платит!
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19.05.2022 23:35 Відповісти
а может это родители и платят?
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19.05.2022 23:48 Відповісти
перевези в донецк-ім там харашо
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20.05.2022 08:07 Відповісти
Повністю згоден з міністром закордонних справ. Ні в якому разі, не можна вестись на ці хворобливі потуги Макрона, Шольца і інших путінських шльондр. Питання треба вирішувати тут і зараз, інакше, через кілька років, ми отримаємо нову війну з набагато гіршими наслідками ніж зараз. Україна має відновити територіальну цілісність, а путінський режим повинен бути зміщений і осуджений трибуналом. Ніяких "Мінськ-3" українське суспільство не спийме.
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19.05.2022 23:35 Відповісти
Тому потрібно максимально розголошувати про ті злочини що коять росіяни в Україні.

"Упродовж останньої доби отримали 56 дзвінків.
Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм.
Звернулася мама, на її очах дев'ятимісячну донечку зґвалтували свічкою.
Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер.
Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.
Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.
Жах і лють переповнюють!" Джерело:
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19.05.2022 23:35 Відповісти
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19.05.2022 23:42 Відповісти
Кулеба почему ты молчишь про проблему с зерном в Украине для третьих стран, почему вместо тебя это делает Блинкен? Про хворобу Европу он поучает, шашлычник
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19.05.2022 23:43 Відповісти
Щось той кулеба не на жарт розкулебився(розкудкудахкався).
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20.05.2022 00:20 Відповісти
"За добу зі звільненої Харківщини надійшло 56 дзвінків про сексуальне насильство росіян. Гвалтували дітей на очах у матерів, - Денисова." -
так кому будемо "зберігати лице"??? Європі ці документальні факти демонструвати кожен божий день!
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19.05.2022 23:45 Відповісти
А ліберастам... пардон, толерастам насрати: їм важливо, щоб усілякі покидьки та збоченці могли і далі самовиражатися.
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20.05.2022 09:45 Відповісти
головне, що українцям ця маячня пох.ру, а їм далека чужа війна лише реаліти-шоу(((
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19.05.2022 23:45 Відповісти
- Я больше не бу-у-уду...

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19.05.2022 23:46 Відповісти
Така любов до Росії ніколи не створювалась на пустому місці. Детальний аналіз міститься у "Архіві Мітрохіна" який видала МІ 6 у 1996 році. Тоді навіть застрелився бувший премьєр Франції Пьер Береговуа багаторічний агент КГБ. По скромний підрахункам в одній Італії шикувало на гроші СРСР біля 200 осіфб істеблішменту. А про Францію і говорити нічого.
Батьком всього був Сталін, він перший прикупив Бенеша і той завжди дув в його дудку. А розквітло це в часи бровастого Ілліча. Вони за баблом не цурались приїзджати в Москву. Трамп теж там був у середині 80 . А шо, Саркозі за так старався в Грузії. йому потім через КадафФІ 10 лямів виписали матдопомоги. була інфа, що він зараз з Макроном тусується, поради надає щодо України.
Правда, для них війна це теж лакмусовий папір. багатьох оцінять по новому. А сінхрон один - залишити Путіну Дамбас і тим самим спасти морду ліца. Іншого не дано. А чого засуєтились, бо зрозуміли, що Акела промахнувся.
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19.05.2022 23:47 Відповісти
Не тільки промахнувся,а ще й обісрався!
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20.05.2022 01:53 Відповісти
а вже нема кому буде стурбованість свою виражати)))
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19.05.2022 23:52 Відповісти
цікаво, а Гаага - це приниження чи повага? бо злочинів уже на кілька томів набереться. то шо - "понять, простить и отпустить"?????
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19.05.2022 23:51 Відповісти
Может не по теме ,но вы мне напомнили один анекдот:" Звонит пожилая женщина в секс- шоп и говорит, что она вчера заказала вибратор , а сегодня кто -то бегает по кордору и кричит :"Вам Конец."
Так вот , она бы хотела узнать , это угроза или доставка.
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20.05.2022 00:17 Відповісти
Может не по теме ,но ваш пост напомнил мне один анекдот.
Звонит пожилая жещина в секс -шоп и говорит ,что вчера заказала вибратор. А сегодня кто- то бегает по кориору и кричит :" Вам Конец"
Так вот она хотела бы узнать , это Угроза или Доставка?
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20.05.2022 00:19 Відповісти
Ніякої Гааги! Трибунал над ****** пройде в Маріуполі
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20.05.2022 01:36 Відповісти
А после ядерной войны? Возможно только тогда перестанут беспокоиться за рожу старой мрази
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19.05.2022 23:53 Відповісти
Ось вам наслідки кацапської пропаганди. 1,3% світового ВВП. Це ж мізер!!! Вони повні економічні імпотенти! Їх армія - міф. Ії історія - брехня! Іх "культура" - крадена і деструктивна. Науки немає і ніколи не було. Єдине що є то це ЯО. Іншими словами, в усьому світі традиційно бздять ЯО. І це завдячуючи пропаганді не тільки кацапів а й місцевих політиканів які наживалися страхаючи власне населення "совєтами". Совєтів уже нема. Лишились самі кацапи але острах чомусь лишився...
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19.05.2022 23:53 Відповісти
Дайте ботокса для збереження обличчя х*йла, а потім його на палю
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19.05.2022 23:53 Відповісти
Ботулотокси́н (ботулини́ческий токси́н, токси́н ботули́зма) - нейротоксин белковой природы, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum. Сильнейший органический яд из известных науке органических токсинов и одно из самых ядовитых веществ.
Ботулизм - потенциально смертельное инфекционное заболевание, вызванное ботулиническим токсином.
Ботулизм относится к тяжёлым токсическим инфекционным заболеваниям. При этом тяжело поражается нервная система (в том числе спинной и продолговатый мозг).
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20.05.2022 00:24 Відповісти
На жаль Кулеба на 100% правий. Як це кажуть то є щира правда.
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20.05.2022 00:02 Відповісти
Як, скажіть мені будьласка, ЯК ЕВРОПА ЗМОГЛА ЗНАЙТИ "ЛИЦЕ" У СТВОРІННЯ, В ЯКОГО КУДИ НЕ ВДАРЬ ВСЮДИ СРАКА???
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20.05.2022 00:08 Відповісти
А есть что сохранять, лол?
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20.05.2022 00:13 Відповісти
для того щоб зберегти обличчя треба його взагалі мати чого не скажеш про істоту яка розпочала війну.росія сама себе принизила своїми злочинами проти людяності своєю наглістю брехнею зухвальством мародерством звірствами варварством .росія зневажила всі міжнародні норми і закони то хто і чим ще більше може її принизити?
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20.05.2022 00:28 Відповісти
Це не хвороба, це відпрацювання нафтобаксів.
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20.05.2022 00:28 Відповісти
Гитлеру они лицо сохранить не предлагают?
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20.05.2022 00:32 Відповісти
І жах, і кров, і смерть, і відчай,

і клекіт хижої орди.

Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи, Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?! Сьогодні ми, а завтра - ви.

ЛІНА КОСТЕНКО
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20.05.2022 00:43 Відповісти
Їм пи&@і#и - а нам своє робити: нищити підарашу під корінь, без зайвих тілімоній! А всі свої "хатєлки" разом із "абєспакоєннасть'ю" за "уніжєніє" та гарне їб@L0пуйла під час хрінової гри хай собі в дупу засунуть!!
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20.05.2022 01:25 Відповісти
Зберегти обличя кажете?
Ну добре! По обличю бити не будемо!
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20.05.2022 01:49 Відповісти
бажаючі "зберегти обличчя" Гітлеру погано скінчили, історія повторюється
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20.05.2022 03:11 Відповісти
Ця ''хвороба'' називається бабло)
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20.05.2022 06:31 Відповісти
Щоб зберегти обличчя, його спочатку потрібно мати, а так там жопа.
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20.05.2022 06:48 Відповісти
Намагаючись врятувати @бало х...ла, його любі друзі з Європи вимазують в пу...ському гівні свої пики.
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20.05.2022 07:12 Відповісти
Эмоции Кулебы понятны. Но все аргументы мимо.
1. В Европе большинство не верит в реальность нападения Путлера на страны Европы и считают войну "это они там между собой разбираются".
2. Путлера не считают Гитлером № 2.
3. Война УЖЕ больно ударила по благосостоянию обычных граждан Европы (и США в т.ч.) и недовольство растет. И политики обязаны на это реагировать
4. Никто не ожидал, что Украина выстоит. Бюджеты Запада не готовы к ежемесячной помощи Украине в 5 млрд.$ в течении длительного срока. Военные ресурсы Запада (особенно Европы) не готовы к масштабным поставкам вооружения.
5. Запад побаивается победы Украины, т.к. понимает, что ******** на всю голову Путлер, в этом случае может применить ЯО. Это не считая того, что у него остается опция "всеобщей мобилизации" и тогда война растянется на долгие годы (см. п.4)

Запад хочет закончить войну как можно быстрее и любыми путями. И им глубоко фиолетово на какой линии эта война остановиться. Отсюда и постоянные попытки "поговорить с Путлером", "сохранить лицо" и т.п.
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20.05.2022 08:38 Відповісти
За кацапську нафту та газ,можно зберегти пику не тільки пуйла
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20.05.2022 08:47 Відповісти
Никто из западных лидеров не имеет никакого права решать за Украину. Языком трепать и заявления делать, это не тот уровень и не для этих целей делаются. Юридически, только Украина это может решать и все это понимают. А политические заявления могут иметь тысячи других причин, в том числе намеренная дезинформация путинских.
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20.05.2022 08:59 Відповісти
Це не хвороба. Тут лише два варіанти: або йдеться про вар'ятів, або про ************. Або про "два в одному".
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20.05.2022 09:36 Відповісти
Макрон хоче зберегти Путіну лице. Треба Макрону запропонувати, щоб він віддав Росії Французьку Рів'єру наприклад. Тим більше що там москалів вистачає. Зроблять там собі народну республіку, а потім будуть вимагати федералізації Франції. Це ж буде так прикольно
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20.05.2022 09:57 Відповісти
Толко СМЕРТЬ или пожизненное В НАШЕЙ ТЮРЬМЕ,....шоб люби могли смотреть на это ЧМО...
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20.05.2022 10:07 Відповісти
ЦЕ НЕ ХВОРОБА, - ЦЕ КОРУПЦІЯ, ОТ ТА САМА З ЯКОЮ ВОНИ ПРИЗИВАЮТЬ УКРАЇНУ БОРОТИСЯ.
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20.05.2022 11:13 Відповісти
Европа обеспокоена как спасти лицо Путину, а россия и не парится как спасти свое лицо
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20.05.2022 11:28 Відповісти
 
 