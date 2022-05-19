Бажання зберегти обличчя Путіну є хворобою в Європі, - Кулеба
Бажання зберегти обличчя президентові РФ Путіну – це велика хвороба в Європі, яку вилікує лише жорстока історія.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Кулеба зауважив, що деякі політики та експерти країн Євросоюзу та інших держав почали хвилюватися через програш Путіна, мовляв, не можна допустити приниження Росії.
"Якщо брати не тих, хто відпрацьовує російські контракти, а тих людей, які щиро вірять у такі ідеї, у них класичний синдром залежності від Росії", - наголосив він.
На думку глави МЗС, навіть якщо Росія почне різати їхніх співгромадян на вулицях, вони все одно говоритимуть, що треба допомогти Росії зберегти обличчя.
"Це велика хвороба, вона дуже тяжка. В Європі цілі прошарки серед інтелігенції хворі на цю хворобу, і вилікує їх від цього лише жорстока історія", - сказав Кулеба.
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Кровоїди хвилюються за упиря
"Упродовж останньої доби отримали 56 дзвінків.
Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм.
Звернулася мама, на її очах дев'ятимісячну донечку зґвалтували свічкою.
Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер.
Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.
Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.
Жах і лють переповнюють!" Джерело:
так кому будемо "зберігати лице"??? Європі ці документальні факти демонструвати кожен божий день!
Батьком всього був Сталін, він перший прикупив Бенеша і той завжди дув в його дудку. А розквітло це в часи бровастого Ілліча. Вони за баблом не цурались приїзджати в Москву. Трамп теж там був у середині 80 . А шо, Саркозі за так старався в Грузії. йому потім через КадафФІ 10 лямів виписали матдопомоги. була інфа, що він зараз з Макроном тусується, поради надає щодо України.
Правда, для них війна це теж лакмусовий папір. багатьох оцінять по новому. А сінхрон один - залишити Путіну Дамбас і тим самим спасти морду ліца. Іншого не дано. А чого засуєтились, бо зрозуміли, що Акела промахнувся.
Так вот , она бы хотела узнать , это угроза или доставка.
Звонит пожилая жещина в секс -шоп и говорит ,что вчера заказала вибратор. А сегодня кто- то бегает по кориору и кричит :" Вам Конец"
Так вот она хотела бы узнать , это Угроза или Доставка?
Ботулизм - потенциально смертельное инфекционное заболевание, вызванное ботулиническим токсином.
Ботулизм относится к тяжёлым токсическим инфекционным заболеваниям. При этом тяжело поражается нервная система (в том числе спинной и продолговатый мозг).
і клекіт хижої орди.
Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи, Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?! Сьогодні ми, а завтра - ви.
ЛІНА КОСТЕНКО
Ну добре! По обличю бити не будемо!
1. В Европе большинство не верит в реальность нападения Путлера на страны Европы и считают войну "это они там между собой разбираются".
2. Путлера не считают Гитлером № 2.
3. Война УЖЕ больно ударила по благосостоянию обычных граждан Европы (и США в т.ч.) и недовольство растет. И политики обязаны на это реагировать
4. Никто не ожидал, что Украина выстоит. Бюджеты Запада не готовы к ежемесячной помощи Украине в 5 млрд.$ в течении длительного срока. Военные ресурсы Запада (особенно Европы) не готовы к масштабным поставкам вооружения.
5. Запад побаивается победы Украины, т.к. понимает, что ******** на всю голову Путлер, в этом случае может применить ЯО. Это не считая того, что у него остается опция "всеобщей мобилизации" и тогда война растянется на долгие годы (см. п.4)
Запад хочет закончить войну как можно быстрее и любыми путями. И им глубоко фиолетово на какой линии эта война остановиться. Отсюда и постоянные попытки "поговорить с Путлером", "сохранить лицо" и т.п.