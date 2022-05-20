РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12053 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
15 343 64

Захватчики пытаются усилить давление на Донбассе, там ад, - Зеленский

зеленський

Российские захватчики пытаются усилить давление в Донецкой и Луганской областях.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в освобождении Харьковщины. Но на Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление. Там ад, и это не преувеличение. Жестокая и совершенно бессмысленная бомбардировка Северодонецка... Там только за один день 12 погибших, десятки раненых", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что бомбардировки и обстрелы украинских городов, авиационные и ракетные удары российской армии – это не просто боевые действия во время войны.

"Российские удары по Черниговщине, в частности страшный удар по Десне, там идет разбор завалов, многие погибшие; постоянные удары по Одесской области, по городам центральной Украины, полностью разрушен Донбасс – все это не имеет и не может иметь никакого военного объяснения для России", – добавил Президент.

Глава Украинского государства отметил, что это сознательная и преступная попытка убить как можно большее количество украинцев, разрушить больше жилых домов, социальных объектов, предприятий. В то же время, он выразил убеждение, что это получит квалификацию геноцида украинского народа, а все захватчики точно предстанут перед правосудием.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы найдем и привлечем к ответственности всех военных преступников РФ, кто отдает преступные приказы и выполняет их, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский (20210) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+38
І його друзі з 95 кварталу там захищають Україну?
показать весь комментарий
20.05.2022 00:29
+34
На мукачевських фронтах в основному
показать весь комментарий
20.05.2022 00:37
+30
Удар по Десні. Вот был хоть один человек в Украине, который не знал, что в Десне самая большая учебка в стране еще с совковых времен? Большинство служивших через нее прошли лично. Теперь вопрос 95-ому кварталу: когда ракеты летают даже по школам, где размещаются группы войск не более взвода, как можно дальше продолжать эксплуаьацию учебки на тысячи человек? Мало было попаданий по казармам до этого?
показать весь комментарий
20.05.2022 00:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І його друзі з 95 кварталу там захищають Україну?
показать весь комментарий
20.05.2022 00:29 Ответить
На мукачевських фронтах в основному
показать весь комментарий
20.05.2022 00:37 Ответить
ага. йузик с сивухой на пару, пузами стоят на защите своих покровителей.
показать весь комментарий
20.05.2022 00:38 Ответить
Лерочка, смени ник)))
показать весь комментарий
20.05.2022 12:17 Ответить
а кто тебя на бутылку насаживать тогда будет, зелебобик?
показать весь комментарий
20.05.2022 12:50 Ответить
мішає

заважає, кацапе. геть кацапiзми з мови!
показать весь комментарий
20.05.2022 13:20 Ответить
Бонапартій пішов в рознос.
показать весь комментарий
20.05.2022 00:33 Ответить
Может хоть сейчас пожалее, что поперся в презы, может хоть сейчас поймет как тяжело было Пороху

Или продолжает мечтать о втором сроке?
показать весь комментарий
20.05.2022 01:23 Ответить
та чим там йому "понімать!"??? там в голові порожнеча(((
показать весь комментарий
20.05.2022 05:59 Ответить
Пороху лизнул не зачетно. Как-то вяло.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:25 Ответить
а какая у него альтернатива? или первый тюремный - или второй президентский, а уже потом первый тюремный
показать весь комментарий
20.05.2022 12:52 Ответить
Удар по Десні. Вот был хоть один человек в Украине, который не знал, что в Десне самая большая учебка в стране еще с совковых времен? Большинство служивших через нее прошли лично. Теперь вопрос 95-ому кварталу: когда ракеты летают даже по школам, где размещаются группы войск не более взвода, как можно дальше продолжать эксплуаьацию учебки на тысячи человек? Мало было попаданий по казармам до этого?
показать весь комментарий
20.05.2022 00:38 Ответить
не панікуй. Абсошлютнга більшість особового складу і персоналу на момент удару НЕ знаходилася на території Десни. Це стовідсоткова інфа. Звісно, де-хто там був, інакше не могло бути, але нічого критичного з точки зору військової боєздатності там не відбулося.
показать весь комментарий
20.05.2022 01:05 Ответить
Эксперд херов, 87 погибших сегодня официально объявили. И дальше будешь про свою "стовідсоткову інфу" рассказывать здесь? Никого значит там практически небыло. 87 человек только убитыми, про раненных вообще нет информации - это для тебя ничего особенного не произошло?
показать весь комментарий
23.05.2022 15:24 Ответить
А казав, що в очах путлера мир бачив.
показать весь комментарий
20.05.2022 00:38 Ответить
Русская свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
показать весь комментарий
20.05.2022 01:14 Ответить
Зеленский и Украинский народ ясно сказали - никаких переговоров с армией террористов России! Армия Украины военной силой под контроль все свои территории с Крымом и Донбассом и Армия вдоль всей границы Украины стражей - самой вооруженной в мире и самой боеспособной в мире!
показать весь комментарий
20.05.2022 01:20 Ответить
Досить брехати, подоляцька повія. Чи може тобі нагадати, як хламідія їздила в стамбул і хотіла дагаварітся пасрєдінє, однак агресивна меньшість послала зебілів із іхніми договорнякам - нахєр?!!
показать весь комментарий
20.05.2022 09:56 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2022 13:24 Ответить
А чтож это за переговоры мы наблюдали с великими переговорщиками подоляками- арахимиями?
А народ изначально был против
показать весь комментарий
20.05.2022 01:29 Ответить
" Спасибо вам, товарищи порохоботы, за помощь оркостану."
кращої допомоги оркостану за ваше із Зєлупою малоросійство, в світі просто не знайти.
показать весь комментарий
20.05.2022 04:18 Ответить
В Сети появилось видео, где один из "отцов-основателей" "Донецкой республики" Павел Губарев критикует деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины

и нахваливает Владимира Зеленского.

"Если оценивать его (Порошенко) как строителя Украинского национального государства, то можно его и положительно оценить.

НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ"

- посетовал Губарев.
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
показать весь комментарий
20.05.2022 14:49 Ответить
не треба бути "влюбленним в пороха", щоб розуміти всю глибину ідіотизма боневтіка і його підлабузників!
показать весь комментарий
20.05.2022 06:04 Ответить
і не плутай наших ЗАХИСНИКІВ із зечмом! ЖОДНИЙ "порохобот" НІКОЛИ не скаже нічого поганого про армію. це ваша фішка.
показать весь комментарий
20.05.2022 06:07 Ответить
Девіз порохоботів:

АРМІЯ, МОВА,ВІРА!
показать весь комментарий
20.05.2022 15:08 Ответить
І хто заперечить ?!
показать весь комментарий
21.05.2022 15:20 Ответить
призывают не слушать "клоуна и наркомана" - а почему в кавычках? разве ты уже забыло манипуляции со сдачей анализов и подделкой их результатов?
показать весь комментарий
20.05.2022 12:53 Ответить
"Тут помню, тут не помню." - классика жанра...
показать весь комментарий
20.05.2022 13:11 Ответить
Это не порохоботы, это враги Украины.
показать весь комментарий
20.05.2022 02:43 Ответить
Не тобі кацапському виродку сидячі в Іспанії розказувати про ворогів України.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:52 Ответить
Враги Украины сейчас все в бункере под ОП-ой!
показать весь комментарий
20.05.2022 12:54 Ответить
В ОПЕ
показать весь комментарий
20.05.2022 15:10 Ответить
Удар по Десні? - Не скупчуйте.
показать весь комментарий
20.05.2022 03:04 Ответить
Цитата: "... це свідоме й злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців, зруйнувати якнайбільше ..." " - усе це не має й не може мати жодного військового пояснення для Росії."

Якщо президенту Зеленському невигідно визнати, що якщо це відбувається, то значить, є причина і пояснення, то це все одно не змінює фактів - у т.ч. наслідків.

Пояснення прості:

1. Ворог хоче знищити все українське, в т.ч. його влаштує варіант, якщо він зміг би знищити всіх людей на території України. Йому потрібна територія України незалежно від наявності чи відсутності на ній людей: він має своїх бажаючих "освоїти" цю територію не тільки для видобутку газу, але і як життєвий простір.

2. Знищуючи будь-що, особливо, цивільних людей чи об'єкти, ворог намагається цими фактами передати усім людям в Україні послання: "ваша держава, ваша влада не може вас захистити".
- І тому Україні потрібно не робити вигляд, ніби "ми не можемо цього зрозуміти", а підкреслювати ідею, до якої вже інтуїтивно приходять навіть люди, які не звикли багато думати, а саме: хоча ми знаємо, що можливості України захистити нас обмежені (і держава може захистити не всіх людей), однак потрапити під контроль ворога - це ще гірше, тому що на окупованих територіях ворог вбиває будь-кого на свій розсуд чи навіть просто з будь-якої своєї примхи, і там вже точно ніхто не зможе захистити цих же людей від свавілля ворога, в т.ч. від смерті... Але навіть якщо ворог не вб'є когось на окупованій території, то життя без свободи - це не життя. (Ще давні єгиптяни називали рабів "живі убиті", підкреслюючи цю ж ідею.)
показать весь комментарий
20.05.2022 03:28 Ответить
Мати полоненого в Маріуполі українського військового на ім'я Дан вранці 30 квітня отримала фото свого мертвого сина.
30 000 мертвих маріупольців, знищенк и тепер орки обшукують захисників як на зоні, шукають тризуби на тілі.
А хто призначав генералів на харківщині -які все здали і втекли на срашку .
Чонгар розмінований, ні один з 4х мостів не знищили.
показать весь комментарий
20.05.2022 04:13 Ответить
.."от як би я був президентом"...
показать весь комментарий
20.05.2022 04:48 Ответить
а может быть об этом пару слов сказал бы стефанчук? или военные? потому что все время говорит любитель Ватерлоо...
показать весь комментарий
20.05.2022 06:48 Ответить
а обоссаный сивоха освобождает харьковщину?
показать весь комментарий
20.05.2022 06:51 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2022 07:49 Ответить
Бери квартал 95 і в окопи. Лайно зелене....
показать весь комментарий
20.05.2022 08:33 Ответить
Зеленский студенту Могилянки: Я не услышал взрослых людей. Украина уже переросла проблему плагиата Шкарлета "Большие ошибки стали мелкими, потому что ценности другие"

Украина то переросла а при чем тут безграмотный плагиатор ?он каким боком тут?при чем тут подвиг героизм украинцев к бездарю и обманщику псевдо-министру?
показать весь комментарий
20.05.2022 08:49 Ответить
Бачу як багато різної сволоти тішаться в коментарях. Ви огідні як і русня, ви не за Україну, ви свої партійні зарплати, політичні посади, схеми грабунку. Сьогодні ті що поділяють українців на своїх та чужих, правильних та неправильних вороги. Бажаю аби вам політичним проносом повідривало ті тупі макітри.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:07 Ответить
І це,типу,не сійте паніку?Та він же її і сіє!
показать весь комментарий
20.05.2022 09:46 Ответить
Щось скромничає наш говнокомандуючий - справжнє пекло в його кабінеті бо на нього вже десять разів робили замахи!!!
І як він сердешний в такому пеклі виживає???
показать весь комментарий
20.05.2022 10:03 Ответить
Ну мы уже поняли, что главный спикер войны у нас Зеленский. (странно, что терпит такого мощного конкурента как Арестович)
Но о ситуации на фронте у нас рассказывал генштаб своими сводками. Теперь уже и генштаб Зеленскому конкурент?
Песни о Зеленском уже есть. (фу, какое позорище!) Что дальше? Памятники Зеленскому в каждом городе?
показать весь комментарий
20.05.2022 10:33 Ответить
*** тільки зрозумів?
показать весь комментарий
20.05.2022 11:02 Ответить
Не, каждый любитель Зе должен сделать наколку типа "Зе - ты лучший".
Он действительно воюет за народ - всё время что то говорит. Я думала, сводки с фронтов говорят
военные. Но Арестович всё равно впереди, - он вчера разделся в эфире. Женщины рыдали.
В Германии двух плагиаторов министров лишили должности. Руководители высокого уровня не
должны быть замараны. В Украине другие мерила честности и порядочности. "Каков поп - таков
и приход". Эта я о руководителе Могилянки, плагиаторе и коррупционере, и реакции на него Зе.
Хорошо хоть наше будущее, студенты, умнее и чище будут.
Ах да, действительно, а где 95 квартал? Я думаю, что на передовой с концертами, или с ружьём.
А где ещё могут быть патриоты?! Вот, например, часть депутатов на фронте, не сидеть же им на
тёплых местах, когда Родина в опасности. И без них всё правильно проголосуют.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:05 Ответить
Вован, а помнишь в январе этого года, как ты "мужественно" кидал в сторону запада упреки: не нагнетайте! мол, войны не будет! Вован, май уже заканчивается, где твои "шашлычки"??? Или подзабыл уже??
"Нам не нужна эта паника [...] Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства [...] потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война - это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе. Во сколько это обходится нашему государству!" - сказал Зеленский на брифинге иностранным журналистам в Киеве 28 января 2022 г.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:31 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2022 17:15 Ответить
хай не сильно тужаться шоб не лопнули часом
показать весь комментарий
20.05.2022 12:08 Ответить
Да нікуди вони не предстануть, ні перед якми судом! Тут можно навіть не сумніватися! Варіанти два - або ми виграємо, або мордор програє!
показать весь комментарий
20.05.2022 14:00 Ответить
Да, и ещё по поводу проходящих ценностей , есть такие, которые вечны, как порядочность,
честность, любовь к Отечеству; сюда можно добавить и Божье: не убий, не укради и дальше.
Так что, дорогой студент, учителям твоим, и не только, надо у тебя учиться.
показать весь комментарий
20.05.2022 14:40 Ответить
Процес БоНеВтік у разагарі, міни познімали, артилерію відвели, кацапів запустили, місію виконано
показать весь комментарий
20.05.2022 15:24 Ответить
Если будут еще и котлы, то это точно предательство!
показать весь комментарий
20.05.2022 15:34 Ответить
Странная логика.
Я не одобряю действий России, мягко говоря.
НО: погибшие военные, с их точки зрения, имеет абсолютно чёткое военное объяснение - это потери у противника.
А если не сказано, что это гражданские, а такое обязательно указывается, то это военные.
показать весь комментарий
20.05.2022 16:37 Ответить
21 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського.
Помилки і успіхи трьох років. Почнемо з провалів:
1) Давайте визнаємо, що головну помилку зробив український народ. Проігнорувавши гасло «Армія. Мова. Віра» - українські виборці дали зрозуміти путіну, що це для них неактуально. Протистояти путіну хотіли лише 25% громадян. Іншим подобалися Зе!вислови: «просто пєрєстать стрєлять», «дагаварімся пасрєдінкє», «Мір в глазах путіна». Натомість, слова «а то путін нападе» - викликали в українців гомеричний регіт.
От у бідолаги путіна і склалася стійка уява, що українці не чинитимуть спротив, що мир для них важливіший гідності. І КОЖЕН, хто голосував за Зеленського - своїм бюлетенем кував у путіна і його камарильї впевненість у потрібності війни і легкості перемоги.
«Та вдруг-шо, хоть поржем» - виявляється насправді не дуже ржачним. Це урок нам і нашим дітям. Голосуєш - думай про далекі наслідки свого голосування.
2) Зеленський обставив себе фаворитами. Ті, хто мав сміливість бути хоч трошки самостійними, як от Богдан, Разумков, Смолій - тих пішли. Залишилися не професіонали, а царедворці.
Виключення - армія. Але це заслуга не так офісу президента - як старання наших союзників, які настійливо рекомендували хоч у цій царині зробити ставку не на фаворитів, а на професіоналів.
3) Як наслідок, корупція в країні повернулася до рівня режиму Януковича. Велике будівництво - це мільярдні відкати. Це розбещення фаворитів, яке не надовго припинила війна. І яке безумовно вже зараз знову розпочалося при відбудові звільнених територій.
4) Відбулося згортання реформ. Через міжбюджетні відносини - реформи децентралізації. Яке зараз, при воєнному стані набуло зловіщих форм. Заторможено судову реформу. Стала притчею криза Конституційного суду.
5) Відбулася фасадизація деяких реформ, як от відміна недоторканості (а вийшло як можливість Зе! через генпрокурора здійснювати репресії) чи закону про імпічмент (по якому зняти президента неможливо). Багато популістичних і пафосних рішень приймалося і президентом і КМУ.
6) Зеленський і К електорально залежні. Тому усі рішення спочатку підсвічували у фокус-групах - зайде піплу, чи ні. Тобто фактично не вели народ і країну у майбутнє, а підлаштовувалися під ситуацію, тільки б не втратити рейтинг.
7) Україна абсолютно провалила боротьбу з КОВІД-19, при цьому Зе! заявив себе майстром спорту у цій боротьбі.
Взагалі піар - це єдине (крім грабувати), чим займався офіс президента. Це дратувало усю експертну спільноту (яка не танцювала в пулі Зеленського) та ДУЖЕ - наших союзників.
9) Постійні наїзди на союзників у стилі «Альо, гараж, чому ми не в НАТО?» - дратували ще більше.
10) Вагнергейт та супутні скандали наштовхували до висновків, що в ОП є один або кілька кротів РФ.
11) Натомість, влада фабрикувала справи проти лідерів опозиції і лідерів громадської думки.
12) Зірвано оборонні замовлення. Кілька років не виконувалися програми по створенню своїх ракетних систем, протитанкових систем. Це аж дуже схоже на спецоперацію ФСБ.
13) Загальна неготовність до війни. Тут можна писати окремо і дуже багато. Але розміновані Чонгар і Перекоп, неготовність попередити людей про небезпеку (а значить - продемонстрована недовіра до власного народу), відсутність системної роботи з головами громад, ігнорування попереджень союзників і відверта брехня (згадайте про шашлики) - все це думаючих людей наводить на думку, що не просто (як каже Арестович проібалі), а фактично як керівники держави - вчинили або злочинну халатність, або те, про що зараз не можна говорити.
14) Вже у час війни Зе!команда і оживший після місяця поневірянь Єрмак роблять зачистку опозиційних телеканалів, абсолютно незаконно примінивши до них військову цензуру (Прямий, Еспресо, 5-й канал). Зачищається все. Поки країна воює - ОП готується до виборів.

Тепер про те, що було зроблено правильного.
1) Прийнято земельну реформу. Це однозначно в плюс. Хоча розуміємо, що тут до голосувала ЄС і Голос.
2) Нам повезло, що Зе! електорально-залежний. І в рішучий час це добре для країни.
Зеленський відчув і зрозумів стихійний порив українців стояти на смерть проти орди. Прийняв виклик путіна. Десь на місяць пропали єрмаки і «іже с німі». І при повному невтручанні ОП - ЗСУ, тербати і партизани здобули перші перемоги.
3) Найбільшим здобутком Зеленського вважаю його невтручання у дії військових. На росії путін воює по глобусу - і ми бачимо результати його бездарності. Зеленський же фактично виступає лише речником ЗСУ і МЗС. Його сценаристи пишуть просто геніальні тексти.
4) І будемо відверті - Зеленський їх дуже талановито зачитує перед різними парламентами і всередині країни. Я би поставив 10-ть по 12-бальній системі.

Це якщо дуже коротко.
Як бачите, я похвалив Зеленського.
Тому ніяких розмов про критику. Не на часі.
Але ще через два роки все буде Україна.

https://spektrnews.in.ua/news/tri-roki-zelens-kogo---v-ktor-bobirenko/133243 Віктор Бобиренко
показать весь комментарий
22.05.2022 00:51 Ответить
 
 