Захватчики пытаются усилить давление на Донбассе, там ад, - Зеленский

Российские захватчики пытаются усилить давление в Донецкой и Луганской областях.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в освобождении Харьковщины. Но на Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление. Там ад, и это не преувеличение. Жестокая и совершенно бессмысленная бомбардировка Северодонецка... Там только за один день 12 погибших, десятки раненых", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что бомбардировки и обстрелы украинских городов, авиационные и ракетные удары российской армии – это не просто боевые действия во время войны.

"Российские удары по Черниговщине, в частности страшный удар по Десне, там идет разбор завалов, многие погибшие; постоянные удары по Одесской области, по городам центральной Украины, полностью разрушен Донбасс – все это не имеет и не может иметь никакого военного объяснения для России", – добавил Президент.

Глава Украинского государства отметил, что это сознательная и преступная попытка убить как можно большее количество украинцев, разрушить больше жилых домов, социальных объектов, предприятий. В то же время, он выразил убеждение, что это получит квалификацию геноцида украинского народа, а все захватчики точно предстанут перед правосудием.

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