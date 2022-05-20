Загарбники намагаються посилити тиск на Донбасі, там пекло, - Зеленський

Російські загарбники намагаються посилити тиск у Донецькій та Луганській областях.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні сили України продовжують просуватися у звільненні Харківщини. Але на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Там пекло, і це не перебільшення. Жорстоке й абсолютно безглузде бомбардування Сєвєродонецька... Там тільки за один день 12 загиблих, десятки поранених", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що бомбардування та обстріли українських міст, авіаційні та ракетні удари російської армії – це не просто бойові дії під час війни.

"Російські удари по Чернігівщині, зокрема страшний удар по Десні, там триває розбір завалів, багато загиблих; постійні удари по Одеській області, по містах центральної України, повністю зруйнований Донбас – усе це не має й не може мати жодного військового пояснення для Росії", – додав Президент.

Глава Української держави зауважив, що це свідоме й злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців, зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств. Водночас він висловив переконання, що це отримає кваліфікацію геноциду українського народу, а всі загарбники точно постануть перед правосуддям.

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