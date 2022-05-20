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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загарбники намагаються посилити тиск на Донбасі, там пекло, - Зеленський

зеленський

Російські загарбники намагаються посилити тиск у Донецькій та Луганській областях.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні сили України продовжують просуватися у звільненні Харківщини. Але на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Там пекло, і це не перебільшення. Жорстоке й абсолютно безглузде бомбардування Сєвєродонецька... Там тільки за один день 12 загиблих, десятки поранених", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що бомбардування та обстріли українських міст, авіаційні та ракетні удари російської армії – це не просто бойові дії під час війни.

"Російські удари по Чернігівщині, зокрема страшний удар по Десні, там триває розбір завалів, багато загиблих; постійні удари по Одеській області, по містах центральної України, повністю зруйнований Донбас – усе це не має й не може мати жодного військового пояснення для Росії", – додав Президент.

Глава Української держави зауважив, що це свідоме й злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців, зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств. Водночас він висловив переконання, що це отримає кваліфікацію геноциду українського народу, а всі загарбники точно постануть перед правосуддям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми знайдемо й притягнемо до відповідальності всіх воєнних злочинців РФ, хто віддає злочинні накази та виконує їх, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23667) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+38
І його друзі з 95 кварталу там захищають Україну?
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20.05.2022 00:29
+34
На мукачевських фронтах в основному
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20.05.2022 00:37
+30
Удар по Десні. Вот был хоть один человек в Украине, который не знал, что в Десне самая большая учебка в стране еще с совковых времен? Большинство служивших через нее прошли лично. Теперь вопрос 95-ому кварталу: когда ракеты летают даже по школам, где размещаются группы войск не более взвода, как можно дальше продолжать эксплуаьацию учебки на тысячи человек? Мало было попаданий по казармам до этого?
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20.05.2022 00:38
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І його друзі з 95 кварталу там захищають Україну?
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20.05.2022 00:29 Відповісти
На мукачевських фронтах в основному
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20.05.2022 00:37 Відповісти
ага. йузик с сивухой на пару, пузами стоят на защите своих покровителей.
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20.05.2022 00:38 Відповісти
Лерочка, смени ник)))
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20.05.2022 12:17 Відповісти
а кто тебя на бутылку насаживать тогда будет, зелебобик?
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20.05.2022 12:50 Відповісти
мішає

заважає, кацапе. геть кацапiзми з мови!
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20.05.2022 13:20 Відповісти
Бонапартій пішов в рознос.
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20.05.2022 00:33 Відповісти
Может хоть сейчас пожалее, что поперся в презы, может хоть сейчас поймет как тяжело было Пороху

Или продолжает мечтать о втором сроке?
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20.05.2022 01:23 Відповісти
та чим там йому "понімать!"??? там в голові порожнеча(((
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20.05.2022 05:59 Відповісти
Пороху лизнул не зачетно. Как-то вяло.
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20.05.2022 09:25 Відповісти
а какая у него альтернатива? или первый тюремный - или второй президентский, а уже потом первый тюремный
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20.05.2022 12:52 Відповісти
Удар по Десні. Вот был хоть один человек в Украине, который не знал, что в Десне самая большая учебка в стране еще с совковых времен? Большинство служивших через нее прошли лично. Теперь вопрос 95-ому кварталу: когда ракеты летают даже по школам, где размещаются группы войск не более взвода, как можно дальше продолжать эксплуаьацию учебки на тысячи человек? Мало было попаданий по казармам до этого?
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20.05.2022 00:38 Відповісти
не панікуй. Абсошлютнга більшість особового складу і персоналу на момент удару НЕ знаходилася на території Десни. Це стовідсоткова інфа. Звісно, де-хто там був, інакше не могло бути, але нічого критичного з точки зору військової боєздатності там не відбулося.
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20.05.2022 01:05 Відповісти
Эксперд херов, 87 погибших сегодня официально объявили. И дальше будешь про свою "стовідсоткову інфу" рассказывать здесь? Никого значит там практически небыло. 87 человек только убитыми, про раненных вообще нет информации - это для тебя ничего особенного не произошло?
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23.05.2022 15:24 Відповісти
А казав, що в очах путлера мир бачив.
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20.05.2022 00:38 Відповісти
Русская свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
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20.05.2022 01:14 Відповісти
Зеленский и Украинский народ ясно сказали - никаких переговоров с армией террористов России! Армия Украины военной силой под контроль все свои территории с Крымом и Донбассом и Армия вдоль всей границы Украины стражей - самой вооруженной в мире и самой боеспособной в мире!
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20.05.2022 01:20 Відповісти
Досить брехати, подоляцька повія. Чи може тобі нагадати, як хламідія їздила в стамбул і хотіла дагаварітся пасрєдінє, однак агресивна меньшість послала зебілів із іхніми договорнякам - нахєр?!!
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20.05.2022 09:56 Відповісти
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20.05.2022 13:24 Відповісти
А чтож это за переговоры мы наблюдали с великими переговорщиками подоляками- арахимиями?
А народ изначально был против
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20.05.2022 01:29 Відповісти
" Спасибо вам, товарищи порохоботы, за помощь оркостану."
кращої допомоги оркостану за ваше із Зєлупою малоросійство, в світі просто не знайти.
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20.05.2022 04:18 Відповісти
В Сети появилось видео, где один из "отцов-основателей" "Донецкой республики" Павел Губарев критикует деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины

и нахваливает Владимира Зеленского.

"Если оценивать его (Порошенко) как строителя Украинского национального государства, то можно его и положительно оценить.

НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ"

- посетовал Губарев.
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
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20.05.2022 14:49 Відповісти
не треба бути "влюбленним в пороха", щоб розуміти всю глибину ідіотизма боневтіка і його підлабузників!
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20.05.2022 06:04 Відповісти
і не плутай наших ЗАХИСНИКІВ із зечмом! ЖОДНИЙ "порохобот" НІКОЛИ не скаже нічого поганого про армію. це ваша фішка.
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20.05.2022 06:07 Відповісти
Девіз порохоботів:

АРМІЯ, МОВА,ВІРА!
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20.05.2022 15:08 Відповісти
І хто заперечить ?!
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21.05.2022 15:20 Відповісти
призывают не слушать "клоуна и наркомана" - а почему в кавычках? разве ты уже забыло манипуляции со сдачей анализов и подделкой их результатов?
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20.05.2022 12:53 Відповісти
"Тут помню, тут не помню." - классика жанра...
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20.05.2022 13:11 Відповісти
Это не порохоботы, это враги Украины.
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20.05.2022 02:43 Відповісти
Не тобі кацапському виродку сидячі в Іспанії розказувати про ворогів України.
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20.05.2022 09:52 Відповісти
Враги Украины сейчас все в бункере под ОП-ой!
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20.05.2022 12:54 Відповісти
В ОПЕ
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20.05.2022 15:10 Відповісти
Удар по Десні? - Не скупчуйте.
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20.05.2022 03:04 Відповісти
Цитата: "... це свідоме й злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців, зруйнувати якнайбільше ..." " - усе це не має й не може мати жодного військового пояснення для Росії."

Якщо президенту Зеленському невигідно визнати, що якщо це відбувається, то значить, є причина і пояснення, то це все одно не змінює фактів - у т.ч. наслідків.

Пояснення прості:

1. Ворог хоче знищити все українське, в т.ч. його влаштує варіант, якщо він зміг би знищити всіх людей на території України. Йому потрібна територія України незалежно від наявності чи відсутності на ній людей: він має своїх бажаючих "освоїти" цю територію не тільки для видобутку газу, але і як життєвий простір.

2. Знищуючи будь-що, особливо, цивільних людей чи об'єкти, ворог намагається цими фактами передати усім людям в Україні послання: "ваша держава, ваша влада не може вас захистити".
- І тому Україні потрібно не робити вигляд, ніби "ми не можемо цього зрозуміти", а підкреслювати ідею, до якої вже інтуїтивно приходять навіть люди, які не звикли багато думати, а саме: хоча ми знаємо, що можливості України захистити нас обмежені (і держава може захистити не всіх людей), однак потрапити під контроль ворога - це ще гірше, тому що на окупованих територіях ворог вбиває будь-кого на свій розсуд чи навіть просто з будь-якої своєї примхи, і там вже точно ніхто не зможе захистити цих же людей від свавілля ворога, в т.ч. від смерті... Але навіть якщо ворог не вб'є когось на окупованій території, то життя без свободи - це не життя. (Ще давні єгиптяни називали рабів "живі убиті", підкреслюючи цю ж ідею.)
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20.05.2022 03:28 Відповісти
Мати полоненого в Маріуполі українського військового на ім'я Дан вранці 30 квітня отримала фото свого мертвого сина.
30 000 мертвих маріупольців, знищенк и тепер орки обшукують захисників як на зоні, шукають тризуби на тілі.
А хто призначав генералів на харківщині -які все здали і втекли на срашку .
Чонгар розмінований, ні один з 4х мостів не знищили.
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20.05.2022 04:13 Відповісти
.."от як би я був президентом"...
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20.05.2022 04:48 Відповісти
а может быть об этом пару слов сказал бы стефанчук? или военные? потому что все время говорит любитель Ватерлоо...
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20.05.2022 06:48 Відповісти
а обоссаный сивоха освобождает харьковщину?
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20.05.2022 06:51 Відповісти
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20.05.2022 07:49 Відповісти
Бери квартал 95 і в окопи. Лайно зелене....
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20.05.2022 08:33 Відповісти
Зеленский студенту Могилянки: Я не услышал взрослых людей. Украина уже переросла проблему плагиата Шкарлета "Большие ошибки стали мелкими, потому что ценности другие"

Украина то переросла а при чем тут безграмотный плагиатор ?он каким боком тут?при чем тут подвиг героизм украинцев к бездарю и обманщику псевдо-министру?
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20.05.2022 08:49 Відповісти
Бачу як багато різної сволоти тішаться в коментарях. Ви огідні як і русня, ви не за Україну, ви свої партійні зарплати, політичні посади, схеми грабунку. Сьогодні ті що поділяють українців на своїх та чужих, правильних та неправильних вороги. Бажаю аби вам політичним проносом повідривало ті тупі макітри.
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20.05.2022 09:07 Відповісти
І це,типу,не сійте паніку?Та він же її і сіє!
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20.05.2022 09:46 Відповісти
Щось скромничає наш говнокомандуючий - справжнє пекло в його кабінеті бо на нього вже десять разів робили замахи!!!
І як він сердешний в такому пеклі виживає???
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20.05.2022 10:03 Відповісти
Ну мы уже поняли, что главный спикер войны у нас Зеленский. (странно, что терпит такого мощного конкурента как Арестович)
Но о ситуации на фронте у нас рассказывал генштаб своими сводками. Теперь уже и генштаб Зеленскому конкурент?
Песни о Зеленском уже есть. (фу, какое позорище!) Что дальше? Памятники Зеленскому в каждом городе?
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20.05.2022 10:33 Відповісти
*** тільки зрозумів?
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20.05.2022 11:02 Відповісти
Не, каждый любитель Зе должен сделать наколку типа "Зе - ты лучший".
Он действительно воюет за народ - всё время что то говорит. Я думала, сводки с фронтов говорят
военные. Но Арестович всё равно впереди, - он вчера разделся в эфире. Женщины рыдали.
В Германии двух плагиаторов министров лишили должности. Руководители высокого уровня не
должны быть замараны. В Украине другие мерила честности и порядочности. "Каков поп - таков
и приход". Эта я о руководителе Могилянки, плагиаторе и коррупционере, и реакции на него Зе.
Хорошо хоть наше будущее, студенты, умнее и чище будут.
Ах да, действительно, а где 95 квартал? Я думаю, что на передовой с концертами, или с ружьём.
А где ещё могут быть патриоты?! Вот, например, часть депутатов на фронте, не сидеть же им на
тёплых местах, когда Родина в опасности. И без них всё правильно проголосуют.
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20.05.2022 11:05 Відповісти
Вован, а помнишь в январе этого года, как ты "мужественно" кидал в сторону запада упреки: не нагнетайте! мол, войны не будет! Вован, май уже заканчивается, где твои "шашлычки"??? Или подзабыл уже??
"Нам не нужна эта паника [...] Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства [...] потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война - это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе. Во сколько это обходится нашему государству!" - сказал Зеленский на брифинге иностранным журналистам в Киеве 28 января 2022 г.
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20.05.2022 11:31 Відповісти
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20.05.2022 17:15 Відповісти
хай не сильно тужаться шоб не лопнули часом
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20.05.2022 12:08 Відповісти
Да нікуди вони не предстануть, ні перед якми судом! Тут можно навіть не сумніватися! Варіанти два - або ми виграємо, або мордор програє!
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20.05.2022 14:00 Відповісти
Да, и ещё по поводу проходящих ценностей , есть такие, которые вечны, как порядочность,
честность, любовь к Отечеству; сюда можно добавить и Божье: не убий, не укради и дальше.
Так что, дорогой студент, учителям твоим, и не только, надо у тебя учиться.
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20.05.2022 14:40 Відповісти
Процес БоНеВтік у разагарі, міни познімали, артилерію відвели, кацапів запустили, місію виконано
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20.05.2022 15:24 Відповісти
Если будут еще и котлы, то это точно предательство!
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20.05.2022 15:34 Відповісти
Странная логика.
Я не одобряю действий России, мягко говоря.
НО: погибшие военные, с их точки зрения, имеет абсолютно чёткое военное объяснение - это потери у противника.
А если не сказано, что это гражданские, а такое обязательно указывается, то это военные.
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20.05.2022 16:37 Відповісти
21 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського.
Помилки і успіхи трьох років. Почнемо з провалів:
1) Давайте визнаємо, що головну помилку зробив український народ. Проігнорувавши гасло «Армія. Мова. Віра» - українські виборці дали зрозуміти путіну, що це для них неактуально. Протистояти путіну хотіли лише 25% громадян. Іншим подобалися Зе!вислови: «просто пєрєстать стрєлять», «дагаварімся пасрєдінкє», «Мір в глазах путіна». Натомість, слова «а то путін нападе» - викликали в українців гомеричний регіт.
От у бідолаги путіна і склалася стійка уява, що українці не чинитимуть спротив, що мир для них важливіший гідності. І КОЖЕН, хто голосував за Зеленського - своїм бюлетенем кував у путіна і його камарильї впевненість у потрібності війни і легкості перемоги.
«Та вдруг-шо, хоть поржем» - виявляється насправді не дуже ржачним. Це урок нам і нашим дітям. Голосуєш - думай про далекі наслідки свого голосування.
2) Зеленський обставив себе фаворитами. Ті, хто мав сміливість бути хоч трошки самостійними, як от Богдан, Разумков, Смолій - тих пішли. Залишилися не професіонали, а царедворці.
Виключення - армія. Але це заслуга не так офісу президента - як старання наших союзників, які настійливо рекомендували хоч у цій царині зробити ставку не на фаворитів, а на професіоналів.
3) Як наслідок, корупція в країні повернулася до рівня режиму Януковича. Велике будівництво - це мільярдні відкати. Це розбещення фаворитів, яке не надовго припинила війна. І яке безумовно вже зараз знову розпочалося при відбудові звільнених територій.
4) Відбулося згортання реформ. Через міжбюджетні відносини - реформи децентралізації. Яке зараз, при воєнному стані набуло зловіщих форм. Заторможено судову реформу. Стала притчею криза Конституційного суду.
5) Відбулася фасадизація деяких реформ, як от відміна недоторканості (а вийшло як можливість Зе! через генпрокурора здійснювати репресії) чи закону про імпічмент (по якому зняти президента неможливо). Багато популістичних і пафосних рішень приймалося і президентом і КМУ.
6) Зеленський і К електорально залежні. Тому усі рішення спочатку підсвічували у фокус-групах - зайде піплу, чи ні. Тобто фактично не вели народ і країну у майбутнє, а підлаштовувалися під ситуацію, тільки б не втратити рейтинг.
7) Україна абсолютно провалила боротьбу з КОВІД-19, при цьому Зе! заявив себе майстром спорту у цій боротьбі.
Взагалі піар - це єдине (крім грабувати), чим займався офіс президента. Це дратувало усю експертну спільноту (яка не танцювала в пулі Зеленського) та ДУЖЕ - наших союзників.
9) Постійні наїзди на союзників у стилі «Альо, гараж, чому ми не в НАТО?» - дратували ще більше.
10) Вагнергейт та супутні скандали наштовхували до висновків, що в ОП є один або кілька кротів РФ.
11) Натомість, влада фабрикувала справи проти лідерів опозиції і лідерів громадської думки.
12) Зірвано оборонні замовлення. Кілька років не виконувалися програми по створенню своїх ракетних систем, протитанкових систем. Це аж дуже схоже на спецоперацію ФСБ.
13) Загальна неготовність до війни. Тут можна писати окремо і дуже багато. Але розміновані Чонгар і Перекоп, неготовність попередити людей про небезпеку (а значить - продемонстрована недовіра до власного народу), відсутність системної роботи з головами громад, ігнорування попереджень союзників і відверта брехня (згадайте про шашлики) - все це думаючих людей наводить на думку, що не просто (як каже Арестович проібалі), а фактично як керівники держави - вчинили або злочинну халатність, або те, про що зараз не можна говорити.
14) Вже у час війни Зе!команда і оживший після місяця поневірянь Єрмак роблять зачистку опозиційних телеканалів, абсолютно незаконно примінивши до них військову цензуру (Прямий, Еспресо, 5-й канал). Зачищається все. Поки країна воює - ОП готується до виборів.

Тепер про те, що було зроблено правильного.
1) Прийнято земельну реформу. Це однозначно в плюс. Хоча розуміємо, що тут до голосувала ЄС і Голос.
2) Нам повезло, що Зе! електорально-залежний. І в рішучий час це добре для країни.
Зеленський відчув і зрозумів стихійний порив українців стояти на смерть проти орди. Прийняв виклик путіна. Десь на місяць пропали єрмаки і «іже с німі». І при повному невтручанні ОП - ЗСУ, тербати і партизани здобули перші перемоги.
3) Найбільшим здобутком Зеленського вважаю його невтручання у дії військових. На росії путін воює по глобусу - і ми бачимо результати його бездарності. Зеленський же фактично виступає лише речником ЗСУ і МЗС. Його сценаристи пишуть просто геніальні тексти.
4) І будемо відверті - Зеленський їх дуже талановито зачитує перед різними парламентами і всередині країни. Я би поставив 10-ть по 12-бальній системі.

Це якщо дуже коротко.
Як бачите, я похвалив Зеленського.
Тому ніяких розмов про критику. Не на часі.
Але ще через два роки все буде Україна.

https://spektrnews.in.ua/news/tri-roki-zelens-kogo---v-ktor-bobirenko/133243 Віктор Бобиренко
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22.05.2022 00:51 Відповісти
 
 