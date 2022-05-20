Оккупанты дважды обстреляли Великую Костромку на Днепропетровщине, - Резниченко
Ночью оккупанты дважды обстреляли Великую Костромку на Днепропетровщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграм-канале.
"Ночь в большинстве районов была спокойной. В Криворожском снова тревожно. Оккупанты дважды обстреляли Великую Костромку. В нескольких домах выбиты стекла. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
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«Наше звернення не є закликом до міжконфесійної ворожнечі, - https://izyaslav-miskrada.gov.ua/news/1652938315/ наголосили депутати. - Але переконані, що настав час обірвати всі зв'язки з росією та всім російським. Адже на кону - національна безпека України, життя наших громадян, цілісність нашої держави. А тому звертаємося до Президента України, Голови Верховної Ради України з проханням підтримати внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України».