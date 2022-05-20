Оккупанты дважды обстреляли Великую Костромку на Днепропетровщине, - Резниченко

Ночью оккупанты дважды обстреляли Великую Костромку на Днепропетровщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграм-канале.

"Ночь в большинстве районов была спокойной. В Криворожском снова тревожно. Оккупанты дважды обстреляли Великую Костромку. В нескольких домах выбиты стекла. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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