Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині, - Резніченко

Вночі окупанти двічі обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.

"Ніч у більшості районів була спокійною. У Криворізькому знову тривожно. Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку. У кількох будинках вибиті шибки. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог 5 разів обстріляв Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, бив із "Градів" та "Ураганів" по Великій Костромці, - Резніченко