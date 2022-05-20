Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині, - Резніченко
Вночі окупанти двічі обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.
"Ніч у більшості районів була спокійною. У Криворізькому знову тривожно. Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку. У кількох будинках вибиті шибки. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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«Наше звернення не є закликом до міжконфесійної ворожнечі, - https://izyaslav-miskrada.gov.ua/news/1652938315/ наголосили депутати. - Але переконані, що настав час обірвати всі зв'язки з росією та всім російським. Адже на кону - національна безпека України, життя наших громадян, цілісність нашої держави. А тому звертаємося до Президента України, Голови Верховної Ради України з проханням підтримати внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України».