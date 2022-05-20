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Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині, - Резніченко

обстріл,миколаївщина

Вночі окупанти двічі обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.

"Ніч у більшості районів була спокійною. У Криворізькому знову тривожно. Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку. У кількох будинках вибиті шибки. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог 5 разів обстріляв Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, бив із "Градів" та "Ураганів" по Великій Костромці, - Резніченко

Автор: 

обстріл (28196) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3613)


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Частина *********** не вибухають тому що вийшов термін придатності.
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20.05.2022 08:14 Відповісти
Вони-б були "придатні", якби зберігалися у належних умовах Є така база зберігання - "Іковка" (Зауралля, Курганська область) Ми туди ешелон *********** колись возили Так солдати робили переукладку штабелів зі снарядами у відкритих капонірах Поднімають ящик, а дно прогниле випадає і снаряди солдатам на ноги падають!
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20.05.2022 10:31 Відповісти
Звільнення Херсонщини врятує Велику Костромку від щоденних обстрілів!
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20.05.2022 09:00 Відповісти
Ндеемся хоть до нового года освободят
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20.05.2022 09:21 Відповісти
дважды андоны...драные!!!!
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20.05.2022 10:07 Відповісти
Ізяславські депутати вирішували, що робити з фсб мп -
«На­ше звер­нення не є зак­ли­ком до між­конфе­сій­ної во­рож­не­чі, - https://izyaslav-miskrada.gov.ua/news/1652938315/ на­го­ло­си­ли де­пу­та­ти. - Але пе­ре­ко­на­ні, що нас­тав час обір­ва­ти всі зв'яз­ки з ро­сі­єю та всім ро­сій­ським. Ад­же на ко­ну - на­ці­ональ­на без­пе­ка Ук­ра­їни, жит­тя на­ших гро­ма­дян, ці­ліс­ність на­шої дер­жа­ви. А то­му звер­та­ємо­ся до Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни, Го­ло­ви Вер­ховної Ра­ди Ук­ра­їни з про­хан­ням під­три­ма­ти вне­сен­ня на роз­гляд Вер­ховної Ра­ди Ук­ра­їни про­ек­ту За­ко­ну Ук­ра­їни № 7204 «Про за­бо­ро­ну Мос­ковсь­ко­го пат­рі­ар­ха­ту на те­ри­то­рії Ук­ра­їни».
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20.05.2022 10:26 Відповісти
 
 