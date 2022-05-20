Рашисты с территории РФ обстреляли Черниговщину, - пограничники

Россияне 19-20 мая с территории РФ нанесли минометный удар по приграничным населенным пунктам Гремяч и Сеньковка в Черниговской области.

Об этом сообщила спикер Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, утром 20 мая оккупанты открыли огонь по Сеньковке из минометов 120-го калибра. Также 19 мая был, вероятно, минометный обстрел Гремяча.

Галина Шеховцова сообщила, что такие единичные случаи происходили в течение суток. В результате российских обстрелов никто не погиб и не пострадал.

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