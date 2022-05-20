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Новости Война
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Рашисты с территории РФ обстреляли Черниговщину, - пограничники

сенківка

Россияне 19-20 мая с территории РФ нанесли минометный удар по приграничным населенным пунктам Гремяч и Сеньковка в Черниговской области.

Об этом сообщила спикер Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, утром 20 мая оккупанты открыли огонь по Сеньковке из минометов 120-го калибра. Также 19 мая был, вероятно, минометный обстрел Гремяча.

Галина Шеховцова сообщила, что такие единичные случаи происходили в течение суток. В результате российских обстрелов никто не погиб и не пострадал.

Также читайте: Российские войска совершили 7 обстрелов территории Сумщины и Черниговщины, - Госпогранслужба

обстрел (26872) пограничники (1568) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+9
Зараз ЗЕ накаже влупити по запаребріку у відповідь. Він же не лох якийсь.
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20.05.2022 11:07
+6
То **#ніть у відповідь по їх прикордонному пункту!!! Якого х#я знову "нєПравациравать" чи що бл#дь!!!
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20.05.2022 11:22
+3
А може так було і задумано?
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20.05.2022 11:20
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Зараз ЗЕ накаже влупити по запаребріку у відповідь. Він же не лох якийсь.
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20.05.2022 11:07 Ответить
Головне не стріляти,бо Путін нападе!!!))
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20.05.2022 11:23 Ответить
Як би там не було, це не Росія. Це - Московія. У старовинних картах її територія відома під назвою Велика Тартарія. Стародавні греки іменували її диким полем, де жили дуже дивні племена песиголовців та андрофагів. Вони вживали до їжі м'ясо людей. За відомостями від Геродота, андрофаги не віддавали своїх мертвих землі, а зберігали їх тіла в лабасах. Таких собі хатинках, які стояли на високих ніжках (чим вам не прототип помешкання Баби Яги? - ред.) Коли починалися проблеми з їжею, прадавні московити йшли до лабасів і їли трупи своїх померлих.
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20.05.2022 11:09 Ответить
Ось чому русцькиє своїх не бросають а баби єщо нарожають
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20.05.2022 11:13 Ответить
У них же збереглась назва лабаз.
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20.05.2022 11:13 Ответить
Зебуины очередной раз "Про@бали"
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20.05.2022 11:11 Ответить
А може так було і задумано?
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20.05.2022 11:20 Ответить
похоже какой-то обмен, харковскую область на луганскую ...
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20.05.2022 12:35 Ответить
Злорадствуешь, *******?
Там украинцы погибают за Украину. "Зебуины ********" - только в твоем больном кацапском котелке.
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20.05.2022 11:31 Ответить
знаеш "*******" а ведь войны можно было избежать, но таким ослам ведь "хуже не будет"
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20.05.2022 12:33 Ответить
Каким образом ее можно было избежать, интересно
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20.05.2022 12:52 Ответить
Попоплзать наколенях перед путиным, и на биз сыграть ему на рояли. Голова тебе для того что бы думать, а не только есть в нее
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20.05.2022 13:40 Ответить
А как можно было не слить вагнеровцев?
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20.05.2022 13:42 Ответить
де відповідь чи памперси *** закінчилися.
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20.05.2022 11:17 Ответить
То **#ніть у відповідь по їх прикордонному пункту!!! Якого х#я знову "нєПравациравать" чи що бл#дь!!!
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20.05.2022 11:22 Ответить
цей терор буде продовжуватися доти,поки не буде з нашого боку працювати контрбатарейний радар з ударом у відповідь.
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20.05.2022 11:25 Ответить
Треба с Черніговщини обстріляти РФ.
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20.05.2022 11:31 Ответить
Нашей ответки раньше осени ждать не стоит. Вооружения и б/к на фронте не хватает.
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20.05.2022 11:33 Ответить
зробити чергування дронами і давати одразу відповідь
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20.05.2022 16:35 Ответить
 
 