Рашисти з території РФ обстріляли Чернігівщину, - прикордонники
Росіяни 19-20 травня з території РФ завдали мінометного удару по прикордонним населеним пунктам Грем'яч і Сеньківка на Чернігівщині.
Про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За її словами, уранці 20 травня окупанти відкрили вогонь по Сеньківці з мінометів 120-го калібру. Також 19 травня був, імовірно, мінометний обстріл Грем'яча.
Галина Шеховцова, що такі поодинокі випадки відбувалися протягом доби. Унаслідок російських обстрілів ніхто не загинув і не постраждав.
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Там украинцы погибают за Украину. "Зебуины ********" - только в твоем больном кацапском котелке.