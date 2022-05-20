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Рашисти з території РФ обстріляли Чернігівщину, - прикордонники

сенківка

Росіяни 19-20 травня з території РФ завдали мінометного удару по прикордонним населеним пунктам Грем'яч і Сеньківка на Чернігівщині.

Про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За її словами, уранці 20 травня окупанти відкрили вогонь по Сеньківці з мінометів 120-го калібру. Також 19 травня був, імовірно, мінометний обстріл Грем'яча.

Галина Шеховцова, що такі поодинокі випадки відбувалися протягом доби. Унаслідок російських обстрілів ніхто не загинув і не постраждав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару по Десні зросла до 11, - ДСНС

Автор: 

обстріл (28196) прикордонники (1093) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+9
Зараз ЗЕ накаже влупити по запаребріку у відповідь. Він же не лох якийсь.
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20.05.2022 11:07
+6
То **#ніть у відповідь по їх прикордонному пункту!!! Якого х#я знову "нєПравациравать" чи що бл#дь!!!
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20.05.2022 11:22
+3
А може так було і задумано?
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20.05.2022 11:20
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Зараз ЗЕ накаже влупити по запаребріку у відповідь. Він же не лох якийсь.
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20.05.2022 11:07 Відповісти
Головне не стріляти,бо Путін нападе!!!))
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20.05.2022 11:23 Відповісти
Як би там не було, це не Росія. Це - Московія. У старовинних картах її територія відома під назвою Велика Тартарія. Стародавні греки іменували її диким полем, де жили дуже дивні племена песиголовців та андрофагів. Вони вживали до їжі м'ясо людей. За відомостями від Геродота, андрофаги не віддавали своїх мертвих землі, а зберігали їх тіла в лабасах. Таких собі хатинках, які стояли на високих ніжках (чим вам не прототип помешкання Баби Яги? - ред.) Коли починалися проблеми з їжею, прадавні московити йшли до лабасів і їли трупи своїх померлих.
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20.05.2022 11:09 Відповісти
Ось чому русцькиє своїх не бросають а баби єщо нарожають
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20.05.2022 11:13 Відповісти
У них же збереглась назва лабаз.
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20.05.2022 11:13 Відповісти
Зебуины очередной раз "Про@бали"
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20.05.2022 11:11 Відповісти
А може так було і задумано?
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20.05.2022 11:20 Відповісти
похоже какой-то обмен, харковскую область на луганскую ...
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20.05.2022 12:35 Відповісти
Злорадствуешь, *******?
Там украинцы погибают за Украину. "Зебуины ********" - только в твоем больном кацапском котелке.
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20.05.2022 11:31 Відповісти
знаеш "*******" а ведь войны можно было избежать, но таким ослам ведь "хуже не будет"
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20.05.2022 12:33 Відповісти
Каким образом ее можно было избежать, интересно
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20.05.2022 12:52 Відповісти
Попоплзать наколенях перед путиным, и на биз сыграть ему на рояли. Голова тебе для того что бы думать, а не только есть в нее
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20.05.2022 13:40 Відповісти
А как можно было не слить вагнеровцев?
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20.05.2022 13:42 Відповісти
де відповідь чи памперси *** закінчилися.
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20.05.2022 11:17 Відповісти
То **#ніть у відповідь по їх прикордонному пункту!!! Якого х#я знову "нєПравациравать" чи що бл#дь!!!
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20.05.2022 11:22 Відповісти
цей терор буде продовжуватися доти,поки не буде з нашого боку працювати контрбатарейний радар з ударом у відповідь.
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20.05.2022 11:25 Відповісти
Треба с Черніговщини обстріляти РФ.
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20.05.2022 11:31 Відповісти
Нашей ответки раньше осени ждать не стоит. Вооружения и б/к на фронте не хватает.
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20.05.2022 11:33 Відповісти
зробити чергування дронами і давати одразу відповідь
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20.05.2022 16:35 Відповісти
 
 