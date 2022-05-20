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Новости
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Польский суд заочно арестовал российского диспетчера по делу авиакатастрофы под Смоленском

качиньский,смоленск

В Польше суд издал постановление об аресте российского диспетчера, дежурившего 10 апреля 2010 года на аэродроме в Смоленске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Решение было принято окружным судом Варшавы. Он удовлетворил ходатайство прокурора и вынес постановление об аресте Виктора Р., одного из трех россиян, которые 10 апреля 2010 контролировали полеты в аэропорту Смоленска.

Производство по двум из трех инспекторов – полковнику Павлу П. и майору Виктору Р. – длится с марта 2015 года, когда были вынесены решения по обвинению в непреднамеренном убийстве в авиакатастрофе, в результате которой погибли 96 человек.

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"Анализ доказательств показал необходимость изменить обвинения в умышленном деянии. Это произошло в апреле 2017 года. Прокуроры предполагали, что подозреваемые, сознательно позволив снизиться самолету, предусмотрели катастрофу и согласились на нее. Тогда же было предъявлено обвинение против лейтенанта, отдавшего приказы руководителю поля. Он был командиром аэродрома Смоленск-Сивер", – сообщил спикер Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский.

Он также отметил, что продолжение обвинений явилось результатом нового анализа записей с диспетчерской башни в Смоленске и записей разговоров диспетчеров с летчиками, записанных самописцем на борту "Туполева". Благодаря работе экспертов удалось прочесть дополнительные предложения и слова и присвоить отдельные высказывания конкретным людям.

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Следственно-оперативная группа решила обратиться в суд с ходатайством о предоставлении согласия на временный арест подозреваемых, что является необходимым условием для выдачи международного ордера на арест трех подозреваемых.

авиакатастрофа (1719) арест (10454) Польша (8395) Смоленск (130) суд (25076)


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в ответку кацапы должны засудить диспетчера карлоса !
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20.05.2022 12:13 Ответить
"Сколько веревочке ни виться, а конец будет..."
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20.05.2022 12:54 Ответить
наскільки пам'ятаю, там не скільки восота, а курс поміняно. Скоріше всього було використано пересувний радіомаяк курсу
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20.05.2022 13:25 Ответить
Там походу стационарные посадочные огни были нерабочие, кацапы поставили другие фальшивые, есть фото польских журналистов, которым удалось добежать до места катастрофы.

Надо сажать не только тех, кто сидел в диспетчерской будке! И еще тех, кто отдавал приказ и разрабатывал эту "спецоперацию".
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20.05.2022 13:34 Ответить
Може настав час і кучмі з кузьмуком признатися що Україна не збивала ізраїльський літак у 2000 року?
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20.05.2022 13:51 Ответить
Марк Солонін досліджував цю катастрофу та виклав це дослідження на своєму каналі в ЮТубі. Його висновок однозначний: на борту був вибух.
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20.05.2022 15:24 Ответить
оо хай всі країни просувають свої судові справи, посилювати тиск на парашу,
і більше шансів виграти поки слабшає мордор
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20.05.2022 16:23 Ответить
Ба! Нарешті ляхи роздуплилися! А лише 12 (дванадцять) років минуло...
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20.05.2022 23:24 Ответить
 
 