Польский суд заочно арестовал российского диспетчера по делу авиакатастрофы под Смоленском

В Польше суд издал постановление об аресте российского диспетчера, дежурившего 10 апреля 2010 года на аэродроме в Смоленске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Решение было принято окружным судом Варшавы. Он удовлетворил ходатайство прокурора и вынес постановление об аресте Виктора Р., одного из трех россиян, которые 10 апреля 2010 контролировали полеты в аэропорту Смоленска.

Производство по двум из трех инспекторов – полковнику Павлу П. и майору Виктору Р. – длится с марта 2015 года, когда были вынесены решения по обвинению в непреднамеренном убийстве в авиакатастрофе, в результате которой погибли 96 человек.

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"Анализ доказательств показал необходимость изменить обвинения в умышленном деянии. Это произошло в апреле 2017 года. Прокуроры предполагали, что подозреваемые, сознательно позволив снизиться самолету, предусмотрели катастрофу и согласились на нее. Тогда же было предъявлено обвинение против лейтенанта, отдавшего приказы руководителю поля. Он был командиром аэродрома Смоленск-Сивер", – сообщил спикер Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский.

Он также отметил, что продолжение обвинений явилось результатом нового анализа записей с диспетчерской башни в Смоленске и записей разговоров диспетчеров с летчиками, записанных самописцем на борту "Туполева". Благодаря работе экспертов удалось прочесть дополнительные предложения и слова и присвоить отдельные высказывания конкретным людям.

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Следственно-оперативная группа решила обратиться в суд с ходатайством о предоставлении согласия на временный арест подозреваемых, что является необходимым условием для выдачи международного ордера на арест трех подозреваемых.