Польський суд заочно заарештував російського диспетчера у справі авіатрощі під Смоленськом

У Польщі суд видав постанову про арешт російського диспетчера, який чергував 10 квітня 2010 року на летовищі у Смоленську.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Рішення ухвалив окружний суд Варшави. Він задовольнив клопотання прокурора та виніс постанову про арешт Віктора Р., одного з трьох росіян, які 10 квітня 2010 року контролювали польоти в аеропорту Смоленська.

Провадження щодо двох із трьох інспекторів – полковника Павла П. та майора Віктора Р. – триває від березня 2015 року, коли були винесені рішення за звинуваченням у ненавмисному вбивстві в авіакатастрофі, внаслідок якої загинули 96 осіб.

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"Аналіз доказів показав необхідність змінити звинувачення на навмисне діяння. Це сталося у квітні 2017 року. Прокурори припускали, що підозрювані, свідомо дозволивши літаку знизитись, передбачили катастрофу та погодилисяна неї. Тоді ж було пред'явлено звинувачення проти лейтенанта, який віддав накази керівникові поля. Він був командиром аеродрому Смоленськ-Сівер", – повідомив речник Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський.

Він також зазначив, що продовження звинувачень стало результатом нового аналізу записів з диспетчерської вежі в Смоленську та записів розмов диспетчерів з льотчиками, записаних самописцем на борту "Туполєва". Завдяки роботі експертів вдалося прочитати додаткові речення та слова та привласнити окремі висловлювання конкретним людям.

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Слідчо-оперативна група вирішила звернутися до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий арешт підозрюваних, що є необхідною умовою для видавання міжнародного ордера на арешт трьох підозрюваних.