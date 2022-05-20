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Новини
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Польський суд заочно заарештував російського диспетчера у справі авіатрощі під Смоленськом

качиньский,смоленск

У Польщі суд видав постанову про арешт російського диспетчера, який чергував 10 квітня 2010 року на летовищі у Смоленську.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Рішення ухвалив окружний суд Варшави. Він задовольнив клопотання прокурора та виніс постанову про арешт Віктора Р., одного з трьох росіян, які 10 квітня 2010 року контролювали польоти в аеропорту Смоленська.

Провадження щодо двох із трьох інспекторів – полковника Павла П. та майора Віктора Р. – триває від березня 2015 року, коли були винесені рішення за звинуваченням у ненавмисному вбивстві в авіакатастрофі, внаслідок якої загинули 96 осіб.

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"Аналіз доказів показав необхідність змінити звинувачення на навмисне діяння. Це сталося у квітні 2017 року. Прокурори припускали, що підозрювані, свідомо дозволивши літаку знизитись, передбачили катастрофу та погодилисяна неї. Тоді ж було пред'явлено звинувачення проти лейтенанта, який віддав накази керівникові поля. Він був командиром аеродрому Смоленськ-Сівер", – повідомив речник Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський.

Він також зазначив, що продовження звинувачень стало результатом нового аналізу записів з диспетчерської вежі в Смоленську та записів розмов диспетчерів з льотчиками, записаних самописцем на борту "Туполєва". Завдяки роботі експертів вдалося прочитати додаткові речення та слова та привласнити окремі висловлювання конкретним людям.

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Слідчо-оперативна група вирішила звернутися до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий арешт підозрюваних, що є необхідною умовою для видавання міжнародного ордера на арешт трьох підозрюваних.

Автор: 

авіакатастрофа (1094) арешт (2520) Польща (8474) Смоленськ (70) суд (11651)


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в ответку кацапы должны засудить диспетчера карлоса !
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20.05.2022 12:13 Відповісти
"Сколько веревочке ни виться, а конец будет..."
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20.05.2022 12:54 Відповісти
наскільки пам'ятаю, там не скільки восота, а курс поміняно. Скоріше всього було використано пересувний радіомаяк курсу
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20.05.2022 13:25 Відповісти
Там походу стационарные посадочные огни были нерабочие, кацапы поставили другие фальшивые, есть фото польских журналистов, которым удалось добежать до места катастрофы.

Надо сажать не только тех, кто сидел в диспетчерской будке! И еще тех, кто отдавал приказ и разрабатывал эту "спецоперацию".
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20.05.2022 13:34 Відповісти
Може настав час і кучмі з кузьмуком признатися що Україна не збивала ізраїльський літак у 2000 року?
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20.05.2022 13:51 Відповісти
Марк Солонін досліджував цю катастрофу та виклав це дослідження на своєму каналі в ЮТубі. Його висновок однозначний: на борту був вибух.
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20.05.2022 15:24 Відповісти
оо хай всі країни просувають свої судові справи, посилювати тиск на парашу,
і більше шансів виграти поки слабшає мордор
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20.05.2022 16:23 Відповісти
Ба! Нарешті ляхи роздуплилися! А лише 12 (дванадцять) років минуло...
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20.05.2022 23:24 Відповісти
 
 