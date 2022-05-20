Крупнейшая энергетическая компания Венгрии готовится отказаться от российской нефти

Венгерская энергетическая группа MOL, являющаяся одной из крупнейших в Восточной Европе, готовит свои нефтеперерабатывающие заводы к переработке нефти, происходящей не из России.

Об этом заявил директор по производству и переработке компании Жолт Хафф, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

По словам Хаффа, MOL попросила своих инженеров составить план их работы без российской нефти.

Он сказал, что MOL, которая частично принадлежит венгерскому государству, должна "готовиться к худшему сценарию сейчас, когда мы можем перерабатывать только морскую [легкую] нефть".

Хафф рассказал, что портфолио из 15 готовящихся проектов будет представлено совету директоров примерно через два месяца.

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MOL потратила десятилетия и миллиарды долларов на инфраструктуру для переработки российской нефти типа "Урал". Компания подсчитала, что модернизация нефтеперерабатывающего завода южнее Будапешта для использования различных источников нефти может стоить до €700 млн и занять несколько лет.

Некоторые проекты, связанные с переходом на разные типы сырой нефти, уже начались, сказал директор MOL по снабжению и торговле Чаба Жотер.

"За последние восемь лет мы инвестировали $170 млн. в переработку 30-35% нероссийской нефти, но 100% – это совсем другое дело", – добавил он.

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