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Крупнейшая энергетическая компания Венгрии готовится отказаться от российской нефти

нафта

Венгерская энергетическая группа MOL, являющаяся одной из крупнейших в Восточной Европе, готовит свои нефтеперерабатывающие заводы к переработке нефти, происходящей не из России.

Об этом заявил директор по производству и переработке компании Жолт Хафф, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

По словам Хаффа, MOL попросила своих инженеров составить план их работы без российской нефти.

Он сказал, что MOL, которая частично принадлежит венгерскому государству, должна "готовиться к худшему сценарию сейчас, когда мы можем перерабатывать только морскую [легкую] нефть".

Хафф рассказал, что портфолио из 15 готовящихся проектов будет представлено совету директоров примерно через два месяца.

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MOL потратила десятилетия и миллиарды долларов на инфраструктуру для переработки российской нефти типа "Урал". Компания подсчитала, что модернизация нефтеперерабатывающего завода южнее Будапешта для использования различных источников нефти может стоить до €700 млн и занять несколько лет.

Некоторые проекты, связанные с переходом на разные типы сырой нефти, уже начались, сказал директор MOL по снабжению и торговле Чаба Жотер.

"За последние восемь лет мы инвестировали $170 млн. в переработку 30-35% нероссийской нефти, но 100% – это совсем другое дело", – добавил он.

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Венгрия (1932) нефть (1917) россия (95352) санкции (11254)


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Топ комментарии
+6
Покваптися *******,бо як Україна припинить транзит то буде повне ембарго!!!))))
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20.05.2022 12:21
+6
Сподіваюсь, що таки дотиснули орбанівців по ембарго.
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20.05.2022 12:21
+6
Наверняка Джо нашел "теплые" слова для эти Орбинов и прочих ******** и убедил их, что ***** скоро закопают, и что им тогда делать
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20.05.2022 12:24
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Покваптися *******,бо як Україна припинить транзит то буде повне ембарго!!!))))
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20.05.2022 12:21 Ответить
Сподіваюсь, що таки дотиснули орбанівців по ембарго.
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20.05.2022 12:21 Ответить
Чому Україна не припинить транзит нафти до ********???)))
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20.05.2022 12:27 Ответить
Це ЄС ...
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20.05.2022 12:37 Ответить
А в Україні війна,всяке може трапитися,воржа ракета в нафтогін влучити,або вороже ДРГ диверсію вчинила!!!!))))
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20.05.2022 13:32 Ответить
Відразу припиниться допомога з ЄС
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20.05.2022 14:11 Ответить
Наверняка Джо нашел "теплые" слова для эти Орбинов и прочих ******** и убедил их, что ***** скоро закопают, и что им тогда делать
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20.05.2022 12:24 Ответить
іранці гордо хвастаються, що за пару місяців замістять нафту путіна своєю з нового суперового родовища. А оскільки вони із саудитами не "товаришують" то і ціну будуть визначати самі. А іранці давні торговельні партнери ковбасників, тому всі потягнуться слідом. Тут вольдемар Пу 1 відпочиває, Він породив велику смуту і вона його засмокче, З моменту поставки нафти з ірану рузге буде смоктати лапу.
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20.05.2022 12:29 Ответить
росію чекає занепад і падіння рівня життя до показників 1993 року
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20.05.2022 13:45 Ответить
Справедливо ! Так и надо ! Поделом России за совершённую Агрессию 24 февраля 2022 года против народа и независимой суверенной республики Украины 🇺🇦 .
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22.05.2022 12:19 Ответить
От всей души и наших горячих сердец трезво - и здравомыслящих с рассудком военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации хотим искренне верить и пожелать всем гражданам независимой суверенной республики Украины и военнослужащим Вооружённых Сил независимой суверенной республики Украины успешной и самой блистательной военной Победы над самыми агрессивными Вооружёнными Силами России - совершившими вероломное подлое коварное нападение/вторжение на чужую землю - чужую территорию - территорию 👉 Отдельной от России независимой суверенной республики Украины , пожелать военнослужащим Вооружённых Сил Украины - мужественно и упорно сражаться с подлым коварным врагом , перейти в решительное наступление , нанести сокрушительное военное поражение войскам России и выдворить их с территории Украины за пределы Государственной границы Украины туда - откуда враг пришёл незванно непрошенно !
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22.05.2022 12:39 Ответить
 
 