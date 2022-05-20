Найбільша енергетична компанія Угорщини готується відмовилися від російської нафти

Угорська енергетична група MOL, яка є однією з найбільших у Східній Європі, готує свої нафтопереробні заводи до переробки нафти, яка походить не з Росії.

Про це заявив директор з виробництва та переробки компанії Жолт Хафф, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

За словами Хаффа, MOL попросила своїх інженерів скласти план їхньої роботи без російської нафти.

Він сказав, що MOL, яка частково належить угорській державі, має "готуватися до найгіршого сценарію зараз, коли ми можемо переробляти лише морську [легку] нафту".

Хафф розповів, що портфоліо з 15 проектів, що готуються, буде представлено раді директорів приблизно за два місяці.

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MOL витратила десятиліття та мільярди доларів на інфраструктуру для переробки російської нафти типу "Урал". Компанія підрахувала, що модернізація нафтопереробного заводу на південь від Будапешта для використання різних джерел нафти може коштувати до €700 млн та зайняти кілька років.

Деякі проєкти, пов'язані з переходом на різні типи сирої нафти, вже розпочалися, сказав директор MOL з постачання та торгівлі Чаба Жотер.

"За останні вісім років ми інвестували $170 млн. у переробку 30-35% неросійської нафти, але 100% - це зовсім інша справа", - додав він.

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