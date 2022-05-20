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Найбільша енергетична компанія Угорщини готується відмовилися від російської нафти

нафта

Угорська енергетична група MOL, яка є однією з найбільших у Східній Європі, готує свої нафтопереробні заводи до переробки нафти, яка походить не з Росії.

Про це заявив директор з виробництва та переробки компанії Жолт Хафф, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

За словами Хаффа, MOL попросила своїх інженерів скласти план їхньої роботи без російської нафти.

Він сказав, що MOL, яка частково належить угорській державі, має "готуватися до найгіршого сценарію зараз, коли ми можемо переробляти лише морську [легку] нафту".

Хафф розповів, що портфоліо з 15 проектів, що готуються, буде представлено раді директорів приблизно за два місяці.

Читайте: Нафтове ембарго ЄС проти Росії буде запроваджено, його параметри вже зрозумілі, – Кулеба

MOL витратила десятиліття та мільярди доларів на інфраструктуру для переробки російської нафти типу "Урал". Компанія підрахувала, що модернізація нафтопереробного заводу на південь від Будапешта для використання різних джерел нафти може коштувати до €700 млн та зайняти кілька років.

Деякі проєкти, пов'язані з переходом на різні типи сирої нафти, вже розпочалися, сказав директор MOL з постачання та торгівлі Чаба Жотер.

"За останні вісім років ми інвестували $170 млн. у переробку 30-35% неросійської нафти, але 100% - це зовсім інша справа", - додав він.

Також читайте: Фон дер Ляєн презентувала план скорочення залежності ЄС від російських енергоносіїів

Автор: 

Угорщина (2260) нафта (5483) росія (64911) санкції (11763)


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Топ коментарі
+6
Покваптися *******,бо як Україна припинить транзит то буде повне ембарго!!!))))
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20.05.2022 12:21
+6
Сподіваюсь, що таки дотиснули орбанівців по ембарго.
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20.05.2022 12:21
+6
Наверняка Джо нашел "теплые" слова для эти Орбинов и прочих ******** и убедил их, что ***** скоро закопают, и что им тогда делать
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20.05.2022 12:24
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Покваптися *******,бо як Україна припинить транзит то буде повне ембарго!!!))))
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20.05.2022 12:21 Відповісти
Сподіваюсь, що таки дотиснули орбанівців по ембарго.
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20.05.2022 12:21 Відповісти
Чому Україна не припинить транзит нафти до ********???)))
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20.05.2022 12:27 Відповісти
Це ЄС ...
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20.05.2022 12:37 Відповісти
А в Україні війна,всяке може трапитися,воржа ракета в нафтогін влучити,або вороже ДРГ диверсію вчинила!!!!))))
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20.05.2022 13:32 Відповісти
Відразу припиниться допомога з ЄС
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20.05.2022 14:11 Відповісти
Наверняка Джо нашел "теплые" слова для эти Орбинов и прочих ******** и убедил их, что ***** скоро закопают, и что им тогда делать
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20.05.2022 12:24 Відповісти
іранці гордо хвастаються, що за пару місяців замістять нафту путіна своєю з нового суперового родовища. А оскільки вони із саудитами не "товаришують" то і ціну будуть визначати самі. А іранці давні торговельні партнери ковбасників, тому всі потягнуться слідом. Тут вольдемар Пу 1 відпочиває, Він породив велику смуту і вона його засмокче, З моменту поставки нафти з ірану рузге буде смоктати лапу.
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20.05.2022 12:29 Відповісти
росію чекає занепад і падіння рівня життя до показників 1993 року
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20.05.2022 13:45 Відповісти
Справедливо ! Так и надо ! Поделом России за совершённую Агрессию 24 февраля 2022 года против народа и независимой суверенной республики Украины 🇺🇦 .
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22.05.2022 12:19 Відповісти
От всей души и наших горячих сердец трезво - и здравомыслящих с рассудком военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации хотим искренне верить и пожелать всем гражданам независимой суверенной республики Украины и военнослужащим Вооружённых Сил независимой суверенной республики Украины успешной и самой блистательной военной Победы над самыми агрессивными Вооружёнными Силами России - совершившими вероломное подлое коварное нападение/вторжение на чужую землю - чужую территорию - территорию 👉 Отдельной от России независимой суверенной республики Украины , пожелать военнослужащим Вооружённых Сил Украины - мужественно и упорно сражаться с подлым коварным врагом , перейти в решительное наступление , нанести сокрушительное военное поражение войскам России и выдворить их с территории Украины за пределы Государственной границы Украины туда - откуда враг пришёл незванно непрошенно !
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22.05.2022 12:39 Відповісти
 
 