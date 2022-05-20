Над Львовской областью заметили крылатую ракету. Сработала ПВО, - Козицкий

Утром 20 мая над Львовской областью заметили, вероятно, крылатую ракету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Было одно уведомление о воздушной тревоге (с 8 утра 19 мая до 8 утра 20 мая). На посту визуального наблюдения была замечена крылатая ракета. Благодарю наши силы ПВО, что небо над Львовщиной осталось спокойным", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция области проработала 1487 обращений по подозрительным людям и объектам.

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Также Козицкий информирует, что в течение суток приютили еще 300 людей из других областей, пункты пропуска на Львовщине на выезд пересекли 16 тысяч украинцев.

"На пунктах пропуска есть очереди: "Грушев" и "Смольница" – легковые автомобили на въезд; "Рава-Русская" – грузовики по обе стороны границы; "Краковец" – легковые автомобили, грузовики и автобусы в обоих направлениях, "Шегини " – автомобили и автобусы на въезд, грузовики по обе стороны", - рассказывает глава ОВА.

По состоянию на 20 мая, как внутренне перемещенные лица в ЕИБД во Львовской области зарегистрировалось уже более 239 тысяч вынужденных переселенцев. Из них 75 тысяч – дети.

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