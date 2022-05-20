Над Львівською областю помітили крилату ракету. Спрацювала ППО, - Козицький

Вранці 20 травня над Львівською областю помітили, ймовірно, крилату ракету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Мали одне сповіщення про повітряну тривогу (від 8 ранку 19 травня до 8 ранку 20 травня). На пості візуального спостереження помітили ймовірно крилату ракету. Дякую нашим силам ППО, що небо над Львівщиною залишилося спокійним", - йдеться у повідомленні.

Крім того, поліція області опрацювала 1487 звернень щодо підозрілих людей та об’єктів.

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Також Козицький інформує, що протягом доби надано прихисток ще 300 людям з інших областей, пункти пропуску на Львівщині на виїзд перетнули 16 тисяч українців.

"На пунктах пропуску є черги: "Грушів" та "Смільниця" – легкові автомобілі на в'їзд; "Рава-Руська" – вантажівки по обидві сторони кордону; "Краківець" – легкові автомобілі, вантажівки та автобуси в обох напрямках, "Шегині" – автомобілі та автобуси на в'їзд, вантажівки по обидві сторони", - розповідає голов ОВА.

Станом на 20 травня як внутрішньо переміщені особи у ЄІБД у Львівській області зареєструвалось уже понад 239 тисяч вимушених переселенців. З них 75 тисяч – діти.

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