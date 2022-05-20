Еврокомиссия предоставила Украине 600 млн евро

Европейская Комиссия предоставила Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом на своей странице в твиттере сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы предоставили новый транш макрофинансовой помощи Украине размером 600 млн евро. Впереди еще больше – мы предложили дополнительный кредит размером 9 млрд евро для Украины в 2022 году. Кроме оказания помощи, мы будем работать над платформой восстановления, чтобы помочь отстроить Украину как свободную демократическую страну ", – написала она.

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