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Новости
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Еврокомиссия предоставила Украине 600 млн евро

євро

Европейская Комиссия предоставила Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом на своей странице в твиттере сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы предоставили новый транш макрофинансовой помощи Украине размером 600 млн евро. Впереди еще больше – мы предложили дополнительный кредит размером 9 млрд евро для Украины в 2022 году. Кроме оказания помощи, мы будем работать над платформой восстановления, чтобы помочь отстроить Украину как свободную демократическую страну ", – написала она.

Читайте: Закон о $40 млрд для Украины Байден подпишет в Южной Корее, - CNN

Еврокомиссия (1443) помощь (7758) финансирование (1793) Урсула фон дер Ляйен (509)


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20.05.2022 13:09 Ответить
ЛЕГЕНДА!!!...
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20.05.2022 13:19 Ответить
Зелень готує мішки для бабла.
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20.05.2022 13:17 Ответить
Тепер мышки не возять. Перекидають по електроніці. Тож не яник.
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20.05.2022 13:25 Ответить
А гривня все одно слабшає.
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20.05.2022 13:23 Ответить
Це для економіки добре. Але не більше 35. А рубль росте. Ну і що?
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20.05.2022 13:31 Ответить
З цих 600млн 550 розкрадуть, причому проросійські колаборанти
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20.05.2022 13:52 Ответить
 
 