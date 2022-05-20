УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8318 відвідувачів онлайн
Новини
1 051 7

Єврокомісія надала Україні 600 млн євро

євро

Європейська Комісія надала Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 600 млн євро.

Про це на своїй сторінці у твіттері повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми надали новий транш макрофінансової допомоги Україні розміром 600 млн євро. Попереду ще більше - ми запропонували додатковий кредит розміром 9 млрд євро для України у 2022 році. Крім надання допомоги, ми працюватимемо над платформою відновлення, щоб допомогти відбудувати Україну як вільну демократичну країну", - написала вона.

Також читайте: Країни G7 домовились виділити Україні $18,4 млрд

Автор: 

Єврокомісія (2142) допомога (8288) фінансування (3089) фон дер Ляєн Урсула (761)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Серце крае. Кожного дня допомога.
https://www.youtube.com/watch?v=E0Ogsn6s59w Назарій Яремчук - Скрипка грає (1987) - YouTube
показати весь коментар
20.05.2022 13:09 Відповісти
ЛЕГЕНДА!!!...
показати весь коментар
20.05.2022 13:19 Відповісти
Зелень готує мішки для бабла.
показати весь коментар
20.05.2022 13:17 Відповісти
Тепер мышки не возять. Перекидають по електроніці. Тож не яник.
показати весь коментар
20.05.2022 13:25 Відповісти
А гривня все одно слабшає.
показати весь коментар
20.05.2022 13:23 Відповісти
Це для економіки добре. Але не більше 35. А рубль росте. Ну і що?
показати весь коментар
20.05.2022 13:31 Відповісти
З цих 600млн 550 розкрадуть, причому проросійські колаборанти
показати весь коментар
20.05.2022 13:52 Відповісти
 
 