Єврокомісія надала Україні 600 млн євро

Європейська Комісія надала Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 600 млн євро.

Про це на своїй сторінці у твіттері повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми надали новий транш макрофінансової допомоги Україні розміром 600 млн євро. Попереду ще більше - ми запропонували додатковий кредит розміром 9 млрд євро для України у 2022 році. Крім надання допомоги, ми працюватимемо над платформою відновлення, щоб допомогти відбудувати Україну як вільну демократичну країну", - написала вона.

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