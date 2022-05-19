Країни G7 домовились виділити Україні $18,4 млрд

Міністри фінансів Групи семи домовилися сьогодні про 18,4 млрд доларів на допомогу Україні в оплаті рахунків у найближчі місяці та заявили, що готові підтримувати Київ упродовж усієї його війни з Росією і зробити більше, якщо буде потрібно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"У 2022 році ми мобілізували 18,4 мільярда доларів бюджетної підтримки, зокрема 9,2 мільярда останніх зобов’язань", – сказано в проєкті комюніке міністрів.

"Ми й надалі підтримуватимемо Україну впродовж усієї цієї війни і готові робити більше, якщо буде потрібно", – зазначається в повідомленні.

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У проєкті G7 привітала пропозицію Європейської комісії у середу надати Україні 9 мільярдів євро і зазначила, що Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація планують підтримку на суму 3,4 мільярда доларів. Але поки не зрозуміло, чи є ці кошти частиною 18,4 мільярдів доларів, чи будуть виділені окремо.

Як повідомлялося, Німеччина підтримає Україну короткостроковою бюджетною підтримкою у розмірі близько мільярда євро.

За даними німецького Мінфіну, на три місяці Україна попросила допомоги у розмірі близько 5 млрд євро на місяць.

Однак після цього часу може знадобитися додаткова підтримка.

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