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Країни G7 домовились виділити Україні $18,4 млрд

g7,большая,семерка

Міністри фінансів Групи семи домовилися сьогодні про 18,4 млрд доларів на допомогу Україні в оплаті рахунків у найближчі місяці та заявили, що готові підтримувати Київ упродовж усієї його війни з Росією і зробити більше, якщо буде потрібно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"У 2022 році ми мобілізували 18,4 мільярда доларів бюджетної підтримки, зокрема 9,2 мільярда останніх зобов’язань", – сказано в проєкті комюніке міністрів.

"Ми й надалі підтримуватимемо Україну впродовж усієї цієї війни і готові робити більше, якщо буде потрібно", – зазначається в повідомленні.

Читайте також: Україні потрібні щонайменше $15 млрд, щоб закрити потреби бюджету на 3 місяці, - Шмигаль

У проєкті G7 привітала пропозицію Європейської комісії у середу надати Україні 9 мільярдів євро і зазначила, що Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація планують підтримку на суму 3,4 мільярда доларів. Але поки не зрозуміло, чи є ці кошти частиною 18,4 мільярдів доларів, чи будуть виділені окремо.

Як повідомлялося, Німеччина підтримає Україну короткостроковою бюджетною підтримкою у розмірі близько мільярда євро.

За даними німецького Мінфіну, на три місяці Україна попросила допомоги у розмірі близько 5 млрд євро на місяць.

Однак після цього часу може знадобитися додаткова підтримка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни G7 готують пакет економічної підтримки України на $15 мільярдів, - The Washington Post

Автор: 

G-7 G7 (1032) фінансування (3087) допомога і підтримка (1156)


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Судячи з курсу долара- підтримка не доходить.
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19.05.2022 21:44 Відповісти
Судячи з курсу долара - доходить.
Якби не доходила - був би вже по 280 грн.
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19.05.2022 21:46 Відповісти
курс дело относительное (как и виртуальные золотовалютные резервы впрочем) -и если не дать на нем спекулировать (как у нас постоянно делается ),то падения сильного не должно быть.
Если конечно вернуть ""рыночное"" ценообразование на валютном рынке -то курс можна догнать до любой цены.
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19.05.2022 21:54 Відповісти
Судячи з курсу, зе-гниди почали друкувати дуже багато грошей.
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19.05.2022 22:00 Відповісти
Это не возможно не приветствовать )))
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19.05.2022 21:53 Відповісти
Илан Маск один готов инвестировать в Украину 50 ярдов долярів...В сферу интетесов миллиардера попали авиа...авто...и заводы военного назначения....
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19.05.2022 22:03 Відповісти
будь ласка, посилання на джерело
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19.05.2022 22:32 Відповісти
каламоня потирає ручки.. ермак чухае писюна
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19.05.2022 22:12 Відповісти
40+18=?Шмигаь каже нам на три місяці хватить 15 млрд для підтримки економіки.Питання:скільки залишиться після цих трьох місяців з 58 млрд. і як довго ми будемо чути ми робимо все можливе,але на жаль немає грошей в казні?
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20.05.2022 07:59 Відповісти
 
 