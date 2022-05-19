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Страны G7 договорились выделить Украине $18,4 млрд

g7,большая,семерка

Министры финансов G7 договорились сегодня о 18,4 млрд долларов на помощь Украине в оплате счетов в ближайшие месяцы и заявили, что готовы поддерживать Киев на протяжении всей войны с Россией и сделать больше, если потребуется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"В 2022 году мы мобилизовали 18,4 миллиарда долларов бюджетной поддержки, в том числе 9,2 миллиарда последних обязательств", – сказано в проекте коммюнике министров.

"Мы и дальше будем поддерживать Украину на протяжении всей этой войны и готовы делать больше, если потребуется", – отмечается в сообщении.

Читайте: Украине нужны минимум $15 млрд, чтобы закрыть потребности бюджета на 3 месяца, - Шмыгаль

В проекте G7 приветствовала предложение Европейской комиссии в среду выделить Украине 9 миллиардов евро и отметила, что Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация планируют поддержку на сумму 3,4 миллиарда долларов. Но пока не ясно, есть ли эти средства частью 18,4 миллиарда долларов, будут ли выделены отдельно.

Как сообщалось, Германия поддержит Украину краткосрочной бюджетной поддержкой в размере около миллиарда евро.

По данным немецкого Минфина, на три месяца Украина попросила помощи в размере около 5 млрд. евро в месяц.

Однако после этого времени может потребоваться дополнительная поддержка.

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G7 (833) финансирование (1793) помощь и поддержка (864)


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Судячи з курсу долара- підтримка не доходить.
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19.05.2022 21:44 Ответить
Судячи з курсу долара - доходить.
Якби не доходила - був би вже по 280 грн.
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19.05.2022 21:46 Ответить
курс дело относительное (как и виртуальные золотовалютные резервы впрочем) -и если не дать на нем спекулировать (как у нас постоянно делается ),то падения сильного не должно быть.
Если конечно вернуть ""рыночное"" ценообразование на валютном рынке -то курс можна догнать до любой цены.
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19.05.2022 21:54 Ответить
Судячи з курсу, зе-гниди почали друкувати дуже багато грошей.
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19.05.2022 22:00 Ответить
Это не возможно не приветствовать )))
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19.05.2022 21:53 Ответить
Илан Маск один готов инвестировать в Украину 50 ярдов долярів...В сферу интетесов миллиардера попали авиа...авто...и заводы военного назначения....
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19.05.2022 22:03 Ответить
будь ласка, посилання на джерело
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19.05.2022 22:32 Ответить
каламоня потирає ручки.. ермак чухае писюна
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19.05.2022 22:12 Ответить
40+18=?Шмигаь каже нам на три місяці хватить 15 млрд для підтримки економіки.Питання:скільки залишиться після цих трьох місяців з 58 млрд. і як довго ми будемо чути ми робимо все можливе,але на жаль немає грошей в казні?
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20.05.2022 07:59 Ответить
 
 