Страны G7 договорились выделить Украине $18,4 млрд

Министры финансов G7 договорились сегодня о 18,4 млрд долларов на помощь Украине в оплате счетов в ближайшие месяцы и заявили, что готовы поддерживать Киев на протяжении всей войны с Россией и сделать больше, если потребуется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"В 2022 году мы мобилизовали 18,4 миллиарда долларов бюджетной поддержки, в том числе 9,2 миллиарда последних обязательств", – сказано в проекте коммюнике министров.

"Мы и дальше будем поддерживать Украину на протяжении всей этой войны и готовы делать больше, если потребуется", – отмечается в сообщении.

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В проекте G7 приветствовала предложение Европейской комиссии в среду выделить Украине 9 миллиардов евро и отметила, что Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация планируют поддержку на сумму 3,4 миллиарда долларов. Но пока не ясно, есть ли эти средства частью 18,4 миллиарда долларов, будут ли выделены отдельно.

Как сообщалось, Германия поддержит Украину краткосрочной бюджетной поддержкой в размере около миллиарда евро.

По данным немецкого Минфина, на три месяца Украина попросила помощи в размере около 5 млрд. евро в месяц.

Однако после этого времени может потребоваться дополнительная поддержка.

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