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Новости Война
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Враг ударил по Одесщине. Попал в пляжный сортир

сортир

Российская ракета разрушила сортир на пляже в Одесской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" центр нацизма. Разрушен пляжный туалет", - говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что единственные потери в результате удара - безнадежно утраченные совесть и репутация агрессора.

Читайте: Российские оккупанты начали признавать свои потери на о. Змеиный, - Братчук

обстрел (26891) Одесская область (3543) ракеты (3550)


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Топ комментарии
+39
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20.05.2022 15:27
+32
анало говнєт
і сортира нєт
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20.05.2022 15:27
+25
Класний заголовок
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20.05.2022 15:27
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анало говнєт
і сортира нєт
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20.05.2022 15:27 Ответить
ага, туалєтна тєма їх національний коньок
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20.05.2022 15:36 Ответить
***** начал с "мочить в сортирах", а заканчивает "мочить сортирьі"
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20.05.2022 16:39 Ответить
Так у нас и туалетов не останется.
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20.05.2022 17:31 Ответить
Так в Одессе и так все сортиры во дворах позакрывали. Знает куда целить.
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20.05.2022 20:44 Ответить
Класний заголовок
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20.05.2022 15:27 Ответить
Заголовок - бомба! Зразу тисячні перегляди.
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20.05.2022 15:29 Ответить
Це як пограбований орками курник- тільки краще
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20.05.2022 15:30 Ответить
ТУАЛЕТ ВЫГРЕБНОЙ СКРЕПНОЕ МЕСТО ********* И ПУТИНА.. ИМ НЕ ПРИВЫКАТЬ КАКАТЬ(пардонес)**** ПО КУСТИКОМ и НА МОРОЗЕ ПАЛЬЦЕМ ПАРДОН ВЫКОВЫРИВАТЬ... а что-- новое оружие --"улавливатели ракет" дощатые нужники по всей Одессе и области и по Украине туалет 2000 грн ловит ракету за 2-4 млн. долларов..прекрасное соотношение цена качество= результат...
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20.05.2022 15:33 Ответить
Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одеської області. Джерело:
👍🤓🤣
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20.05.2022 15:39 Ответить
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20.05.2022 15:27 Ответить
Сортір повинен бути місцем страти *****
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20.05.2022 15:28 Ответить
хай згадує: будєм мочіть в сортірє!
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20.05.2022 15:37 Ответить
Только чур ***** не мочить а топить.
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20.05.2022 15:50 Ответить
vse shto eti rjuzge delajut - tjanet na dermo......sovpadenie ?
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20.05.2022 15:29 Ответить
За цінними даними, які рашисти отримали за купу бабок, метою для знищення мала стати натівська база з цінними джавелінами та байрактарами.
Але щось пішло не так.
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20.05.2022 15:29 Ответить
Унитаз не пострадал?
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20.05.2022 15:30 Ответить
это месть за неукраденый орками унитаз. был дан приказ "уничтожить"
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20.05.2022 15:33 Ответить
щоб ви всрались і не було гарячої води.
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20.05.2022 15:30 Ответить
За Одессу ответят русские нацисты. ватный ванька! Не делай Маме нервы, а то утопит твои кораблики.
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20.05.2022 15:31 Ответить
Хм... а може то був замах на найвеличнішого пляжника
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20.05.2022 15:31 Ответить
Кацапи запідозрили в ньому військовий об'єкт. В них на пляжах нічого такого не стоїть. Море навіщо???
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20.05.2022 15:32 Ответить
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20.05.2022 17:12 Ответить
ползет стерх плешивый
мокры его брюки
он стар, он желает в сортир ... (с)
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20.05.2022 15:32 Ответить
Було вже таке. В чистому полі стояв собі нужник, і в нього попала крилата ракета. Лайно притягує лайно.
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20.05.2022 19:53 Ответить
Так нє даставайся ти нікаму!
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20.05.2022 15:32 Ответить
Как же так. Для кацапов же унитазы святые.
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20.05.2022 15:32 Ответить
Сортир-ловушка. Фамилия конструктора засекречена.
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20.05.2022 15:32 Ответить
Подать в ООН жалобу за агрессию против сортира. Это как раз их уровень.
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20.05.2022 15:35 Ответить
там байрактакр прятался
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20.05.2022 15:35 Ответить
Наводчика-корректировщика наградить содержимым уничтоженного обьекта.
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20.05.2022 15:35 Ответить
"Братишка! Я тебе покушать принёс!"
© х/ф "Зелёный слоник" 🟢🐘💩🍽️
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20.05.2022 18:21 Ответить
стратегический объект, ****
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20.05.2022 15:35 Ответить
для них - сакральний
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20.05.2022 15:40 Ответить
Какая то у них ненависть к этим заведениям.
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20.05.2022 15:37 Ответить
Ну без сортира на пляже тоже никак. Важный объект туристической инфраструктуры!
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20.05.2022 15:37 Ответить
Сподіваюсь, стріляли «калібром»!
Шість мільйонів за демонтаж громадської вбиральні, це щось грандіозне!
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20.05.2022 15:37 Ответить
+ в репарации войдёт стоимость МАФ типа "сортир"...
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20.05.2022 15:52 Ответить
Тепер в повітрі вітають запахи схематозу від цієї сумнівної підрядної оборутки
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20.05.2022 15:53 Ответить
Що там з пам'ятником російській шльондрі в Одесі ? Вже звалили чи одесити надіються що кацапи ракетою знесуть . Це ж буде повна ганьба , якщо це зробить ворог . Все російське гімно повинно бути вирване з корінням з української землі і спалене . І робити це нам , українцям .
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
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20.05.2022 15:39 Ответить
Тётя Роза должна всем объяснить - чем же так притягивают вражьи ракеты одесские сортиры.
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20.05.2022 15:41 Ответить
А в сортирі, я так розумію, в самому "очку", ЗСУ переховували нову партію Гаубиць М777
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20.05.2022 15:41 Ответить
Smotrja kak rusnja lezut v Chernobajevku, navernoe tam gde to posredi tozhe unitaz zakopan
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20.05.2022 15:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EO_axfPX_Wg&ab_channel=maxvol777 https://www.youtube.com/watch?v=EO_axfPX_Wg&ab_channel=maxvol777

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20.05.2022 15:44 Ответить
це вони так міни знешкоджують...
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20.05.2022 15:46 Ответить
та воно то смішно з одного боку ))) ...але ворог вдарив ракетою "воздух-земля" з літака млять ...
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20.05.2022 15:48 Ответить
*так не доставайся же ты никому!* крикнув рашист та зарядив в унітаз ракетою
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20.05.2022 15:52 Ответить
Чого регочете?! Там біолабораторія була! А також 25 найманців з Люксембургу! Канашенкав не дасть сбрехати!
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20.05.2022 15:54 Ответить
Самрубийство - ***** ударило по параше...
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20.05.2022 15:54 Ответить
за такое вешать надо
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20.05.2022 15:57 Ответить
інформструктура
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20.05.2022 15:58 Ответить
Эта статья сделала мой день!!!!
Хохотал, прочитал коллегам, все ржали.

Цензор, спасибо за юмор!!!
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20.05.2022 16:02 Ответить
певно був гарний сортир і москалі позаздрили
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20.05.2022 16:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sGlPNzfBjws&t=1s
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20.05.2022 16:06 Ответить
Это какая то жесть! Это они боярой так укатались, что ничего не чувствуют и не понимают последствий? Не уверен, что выжившие после возгорания в танке больше мучаются чем будут они. Как можно опуститься до такой степени?!!! Мне кажется если я в Латвии бомжам это видео покажу, то они покрутят пальцем у виска, а то и блевать пойдут от ужаса.
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20.05.2022 16:29 Ответить
"Ой я вас умоляю. Какая ракета? Уже и пукнуть в туалете лишний раз нельзя..."- баба Сара.
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20.05.2022 16:13 Ответить
Просто их ракета на запах шла, думала домой летит...
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20.05.2022 16:13 Ответить
ДЕНАЦИФИЦИРОВАН ибо на нём не было как на роSSийских буквы "Z"! Кто вам сказал, что вы можете ходить в культурный туалет? Вот вам ДЫРКА!
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20.05.2022 16:18 Ответить
Мда, стратегічний об'єкт. Якби оркам таке б зробили - відразу би побігли здаватися ))
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20.05.2022 16:23 Ответить
надеюсь сортир устоял
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20.05.2022 16:27 Ответить
Сортир - друга назва русні
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20.05.2022 16:32 Ответить
Надо наставить на пляже надувных сортиров.
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20.05.2022 16:35 Ответить
Погано бути долбойобом
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20.05.2022 16:40 Ответить
Сколько лямов $ вс рф перевели на гавно на этот раз?
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20.05.2022 16:42 Ответить
Дуже дякую, від цієї новини проіржався немов слін 😂🤣
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20.05.2022 17:40 Ответить
Ракета летіла на рідний знайомий запах
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20.05.2022 17:50 Ответить
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20.05.2022 20:33 Ответить
 
 