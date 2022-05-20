Враг ударил по Одесщине. Попал в пляжный сортир
Российская ракета разрушила сортир на пляже в Одесской области.
Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" центр нацизма. Разрушен пляжный туалет", - говорится в сообщении.
В командовании подчеркнули, что единственные потери в результате удара - безнадежно утраченные совесть и репутация агрессора.
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і сортира нєт
👍🤓🤣
Але щось пішло не так.
мокры его брюки
он стар, он желает в сортир ... (с)
© х/ф "Зелёный слоник" 🟢🐘💩🍽️
Шість мільйонів за демонтаж громадської вбиральні, це щось грандіозне!
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
Хохотал, прочитал коллегам, все ржали.
Цензор, спасибо за юмор!!!