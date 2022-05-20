Во время обороны Мариуполя погибло очень много украинских летчиков, - Зеленский

Из-за российских ПВО к "Азовстали" не было воздушных коридоров.

Об этом в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Очень много людей погибло, наших летчиков. К сожалению. Совершенно героические люди, которые знали, что сложно, что долететь почти невозможно. Долететь до "Азовстали", привезти лекарства, еду, воду, забрать тела раненых. Все это происходило", - отметил он.

По словам президента, воздушных коридоров к "Азовстали" не было из-за присутствия российских ПВО.

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