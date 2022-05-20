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Новости Война
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Во время обороны Мариуполя погибло очень много украинских летчиков, - Зеленский

літак

Из-за российских ПВО к "Азовстали" не было воздушных коридоров.

Об этом в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Очень много людей погибло, наших летчиков. К сожалению. Совершенно героические люди, которые знали, что сложно, что долететь почти невозможно. Долететь до "Азовстали", привезти лекарства, еду, воду, забрать тела раненых. Все это происходило", - отметил он.

По словам президента, воздушных коридоров к "Азовстали" не было из-за присутствия российских ПВО.

Читайте также: Зеленский о ракетном ударе рашистов по Лозовой: "Абсолютное зло, абсолютная глупость"

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Мариуполь (5705)


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Топ комментарии
+139
А президент Украины ничего не хочет рассказать о причинах такой быстрой оккупации Мариуполя вместо этого своего тупого пиара?
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20.05.2022 20:38
+100
хай лічно всьому українському суспільству розповість:
1) що було в Омані
2) хто віддав наказ розмінувати замінований вихід з криму і кордон з Білоруссю
3) чому він не може звільнити Єрмака
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20.05.2022 20:46
+71
Т.е. ты не хочешь узнать почему орки через 4 дня вышли в спину героическим защитникам Мариуполя? Твои проблемы, тупой нашелся блин. А вот я, как и бойцы "Азова" кстати, очень хочу узнать причину такого провала обороны юга страны.
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20.05.2022 20:47
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Людина каже діло!
Зараз не час, але й пам'ятати треба.
Спочаку москалі, потим зеленці, ніяк інакше.
Так розбіремося.
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20.05.2022 20:57 Ответить
Отримаємо перемогу на чолі зі зрадниками !
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20.05.2022 21:01 Ответить
А хiба так буваэ? Пiвдень взагалi, а Марiуполь особливо це доказали. Що ще чекати?
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20.05.2022 21:21 Ответить
Там розберемось - може бути запiзно, кроти i зрадники "працюють" кожен день i ми не знаэмо що вони нам пiднесуть.
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20.05.2022 21:14 Ответить
Правільніше сформулювать так: Чи отримаємо перемогу на чолі зі зрадниками ?
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20.05.2022 21:15 Ответить
Я згоден закрити очі на помилки і зашквар до війни.
Але вони продовжують обсиратися більше і більше, а десь нагло користуються своїм положенням для закручування гайок і придушення опонентів. На це забити просто неможливо.
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20.05.2022 20:59 Ответить
Помиї він отримує через кілька причин. По перше, тому що заслужив. По друге, тому що йому лижуть сраку. Тож, помиї на голову є необхідним засобом, що дозволяє змалювати картину більш реалістично. По третє, і головне. Інформаційна картина в країні надто спотворена через діяльність <*********** міністерства культури, яке взяло на себе невластиві функції регулювати роботу ЗМІ. Тож, "неначасі" маєте адресувати вилупкам, які, насправді, цим чвсом користуються.
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20.05.2022 21:02 Ответить
а как вы считаете жители Мариуполя должны забыть всё что произошло с ними и ихним городом благодаря зеленскому ???
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20.05.2022 21:05 Ответить
Приїхали, я весь час вважав, що то росіяни розбомбили Маріуполь, а виявляється то все Зеленський
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20.05.2022 23:39 Ответить
Через 3 години від початку вторгнення орки були в Херсоні. Від Чонгару до Херсону 216 км. Це ж просто, без зупинок, з середньою швидкістю 70 км/год.! А через 4 дні був фактично блокований Маріуполь. І це при тому, що 23-го він особисто Дуді сказав, що вторгнення розпочнеться через лічені години, про яке він точно знав ще за місяців півтори до того. Останні сапери вийшли з перешийку десь за тиждень до того! Слуги спеціально зробили собі "зимові канікули", щоб повтікати і свої виводки вивести з країни. Лєнку, "першу лєдю" він десь ще за місяць десь на сейшелах чи мальдівах заховав. І при чому тут зеленський, правда?
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21.05.2022 08:04 Ответить
Хто наказав розмінувати мости з Криму? "Абсолютно героїчний" в телевізорі клован що може відповісти? Так було задумано?
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20.05.2022 20:49 Ответить
Ти русскій?
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20.05.2022 21:04 Ответить
https://youtu.be/O3pmfkBe5vE
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20.05.2022 21:01 Ответить
До Криму з України є два шляхи - через Перекопський перешийок і через міст в Чонгарі. Зірвавши міст залишиться шлях через Перекоп. Питання - як довго замінована дорога могла стримувати росіян при повному домінуванні в повітрі і в артилерії?
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21.05.2022 00:15 Ответить
В 9.20 передові загони орків були вже в Херсоні... І розмінувати встигли?
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21.05.2022 08:06 Ответить
хіба шоб не втік і не підписав ,якусь херню на кшалт Мінськ -3...після війни розберемось
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20.05.2022 20:53 Ответить
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20.05.2022 20:53 Ответить
Герої не вмирають! Вони увійшли навіки в українську та всесвітню історію патріотизму. Низький уклін усім вам! Слава Героям!
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20.05.2022 20:58 Ответить
У преза ,явно щось з головою.А те ,що південь України навмисне здали ,чи продали то доконаний факт . І те ,що дерьмак агент паРаши, не розуміє тільки през ,бо він теж замазаний договорняками. А у результаті все це дуже сумно і трагічно.
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20.05.2022 20:59 Ответить
не розуміє тільки през

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Какой страны,США или Англии?
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20.05.2022 21:49 Ответить
Кацап,твій през *****))) і ти теж рпезік)))
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21.05.2022 07:39 Ответить
Изо рта вынь,а то непонятно.
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22.05.2022 08:33 Ответить
Проїбав південь і ледь не проїбав північ, Янелох Боневтік почав несамовито піаритися на героїзмі військових. Став якимось там найпопулярнішим у світі. А в Україні попросту Чмом зеленим
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20.05.2022 21:00 Ответить
Як,на мене,то ти працюєш на ворога. Своїм срачем
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20.05.2022 21:19 Ответить
Ідіот невиліковний.
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20.05.2022 21:28 Ответить
Приємно познайомитись, ідиоте невиліковний... Щось хцете сповісти тутась?
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20.05.2022 21:39 Ответить
Ключевой момент про#ба Мариуполя и Херсона это отсутствие должного количества ТРО, способного задержать штурм и развёртывание ПВО до прихода дополнительных частей ВСУ на подмогу Азову и наоборот, присутствие большого количества беспринципных граждан и служащих МВД, сбу, которые не хотят помогать армии. Вспомните что было в Харькове, Киеве когда враг был на околицах. Масса жителей жгли технику.
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20.05.2022 21:12 Ответить
Первинне, й глобальне:- абсолютна неадекватність й атиукраїнскість влади. Всі біди,лише похідні від означенного
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20.05.2022 21:24 Ответить
потеря юга=ОТСУТСТВИЕ УР (укрепрайона )на перешейке-хотя бы по типу Авдеевского
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20.05.2022 21:27 Ответить
Оружие, которое как все в Киеве слышали перед началом полномасштабного вторжения прислали США было для партизанской войны. Все насчитывали что Киев падёт за три дня и Зеленский будет президентом в изгнании, а украинцы будут истощать нашу прячась по кустам, как маджахеды в Афганистане.
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20.05.2022 21:28 Ответить
"вашу", це роССійських фашистів? За три дні "пабеди" не вийшло, за три місяці теж, ну, а іще через три місяці ми викинемо фашистів на парашу і звільнимо НАШІ Крим і Донбас. "апачленцам" і чепушилинам приготовиться бежать на парашу.
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20.05.2022 21:56 Ответить
Там мало бути «рашу», т9 виправляє на нашу.
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20.05.2022 22:01 Ответить
«До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім які ми сильні, літаки летять, будем всіх бомбить!» (В.А.Зеленський).
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20.05.2022 21:16 Ответить
долітався...
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20.05.2022 21:30 Ответить
Якби ж то. Особисто він - злетів.
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20.05.2022 21:45 Ответить
Скільки ? нікчемо
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20.05.2022 21:17 Ответить
шукай януковища.
він тобі за крим і відповість.
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20.05.2022 21:32 Ответить
Пояснюю бидлу, яке досі вважає Томос термосом, а Голодомор - синьйором:
Іловайск - це коли Хомчак з Грішиним завойовували для Бені майно Ахметова і надрочили котел.
А Маріуполь і Херсон - це коли зелені розмінували Чонгар і знищили оборонні редути.
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20.05.2022 21:33 Ответить
розмінування не було
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20.05.2022 23:32 Ответить
пуйловская хрюкалка. заткнись пока из тебя фарш не сделали .
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20.05.2022 21:35 Ответить
А это работа все тех же рашистских агентов. Только начали их вычищать, Бабу Беню прищучили, а тут ответочка: новенький лоснящийся президент на содержании у Коломойши. Соответствующих "режисеров" ему приставили, замазали обязательствами оманскими. Извольте откушать. Вся Януковская рать вернулась, барствует.
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20.05.2022 21:42 Ответить
Вова,хторозмінував Херсонщину? Смерті всіх невинних людей на півдні країни - саме на зрадниках які відкрили птяму дорогу з Криму!
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20.05.2022 21:28 Ответить
ніхто не розміновував
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20.05.2022 23:33 Ответить
ага ****** тому русня зранку 24го була в Херсоні,***** далі
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21.05.2022 01:18 Ответить
Якого чорта ви гарнізон залишили в котлі на майже 3 місяці, ви своєю чи то дурістю чи то зрадництвом погубити тисячі героїв України.
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20.05.2022 21:28 Ответить
Відігнали бійці орків від Києва, перестало пекти в дупу, повернулись з VIPготелів Закарпаття - почали розкривати рота і собачитись? Чи не зарано?
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20.05.2022 21:30 Ответить
Це ви Зеленського маєте на увазі? Він же каже, що не втікав..
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20.05.2022 21:47 Ответить
Льотчики - Герої, а ти виродок який здав південь України заради того щоб зазирнути в очи путіну. Все хотів мир там побачити. Уявив себе великим дипломатом, що здатний переграти путіна. Яким би путін не був сволотою, але тобі, бездарі, до нього як до Місяця.
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20.05.2022 21:38 Ответить
аби тримали Чонгар - Маріуполя небуло би..сам засадив ніж у спину..******** нарко-клоун і його Zeкоманда
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20.05.2022 21:41 Ответить
Каждый мнит себя стратегом, / Видя бой со стороны (Ш.Р.)
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20.05.2022 21:55 Ответить
карта України про це говорить,і для цього не треба взагалі бути стратегом,для цього просто треба в голову не тільки їсти,а ти бидло якщо цього не бачиш
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21.05.2022 01:21 Ответить
Кінчені зелені тварі
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20.05.2022 21:46 Ответить
вова, а как там случилась присутність російських ППО???? или ты только за Киев ж*пу рвал, боневтик????!!!
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20.05.2022 22:24 Ответить
ну ось і як з такими командирами воювати можна..((
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20.05.2022 22:31 Ответить
*****, приємно ж подивитись як працює москальська ботоферма роздмухуючи тему "Зєлєнскій всєх прєдал". Чому не прєдал Київ, Харків і Чернігів меточки не пояснюють. Мабуть патріоти нє пазволілі.
А особливо приємно дивитись на місцевих патріотичних довбойобів, що радісно допомагають цю зраду роздмухувать.
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20.05.2022 23:03 Ответить
а ще приємінше дивитись на тебе гівняра якому **** поводили по писку і сказали що здача Маріуполя і падіння Азовсталі то ***** яка перемога,там телелохотрон за тобою скучив ****** бо щось пропустиш
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21.05.2022 01:23 Ответить
А ему до лампочки. Он идиот.
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21.05.2022 00:59 Ответить
просто воно само "тєло" в сраці якого рука ляльковода
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21.05.2022 01:24 Ответить
Йдеться явно про пілотів гелікоптерів, а не винищувачів
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20.05.2022 23:15 Ответить
знову якусь дурню несе!"Дуже багато"-можна трактувати як завгодно.Тупо лиє водичку
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20.05.2022 23:43 Ответить
Почитав коментарі і відверто жахнувся. Більшість коментаторів або підіграє росіянам або живе в світі ілюзій, свято вірячи, що в Україні незліченна кількість безсмертних воїнів озброєних ************* зброєю. Складається враження, що більшість готова розірвати владу власної країни, замість воювати з росією, тому що в протистоянні з власною владою більше шансів вижити
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21.05.2022 00:11 Ответить
Тонко зашел, но мимо. Нормальным людям ясно, что БЕЗ ТАКОЙ влады шансов выжить больше.
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21.05.2022 01:02 Ответить
бреше
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21.05.2022 00:18 Ответить
Світла пам'ять льотчикам-Героям !
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21.05.2022 03:30 Ответить
Просто выбора никто не дал. 8 лет строили оборонительный сооружения вокруг Мариуполя, выкладывали красивые дорожки из фемов жены мера, строили пирсы и парки. Безусловно все было очень красиво. Но потом выяснилось, что нет ни одного нормального бомбоубежища с запасом воды и еды, вместо ежей дороги перекрывали новыми автобусами и троллейбусами. Мер один из первых бежал из города, чтобы не дай бог с ним ничего не случилось.
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21.05.2022 19:49 Ответить
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