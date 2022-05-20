Во время обороны Мариуполя погибло очень много украинских летчиков, - Зеленский
Из-за российских ПВО к "Азовстали" не было воздушных коридоров.
Об этом в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Очень много людей погибло, наших летчиков. К сожалению. Совершенно героические люди, которые знали, что сложно, что долететь почти невозможно. Долететь до "Азовстали", привезти лекарства, еду, воду, забрать тела раненых. Все это происходило", - отметил он.
По словам президента, воздушных коридоров к "Азовстали" не было из-за присутствия российских ПВО.
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Зараз не час, але й пам'ятати треба.
Спочаку москалі, потим зеленці, ніяк інакше.
Так розбіремося.
Але вони продовжують обсиратися більше і більше, а десь нагло користуються своїм положенням для закручування гайок і придушення опонентів. На це забити просто неможливо.
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Какой страны,США или Англии?
він тобі за крим і відповість.
Іловайск - це коли Хомчак з Грішиним завойовували для Бені майно Ахметова і надрочили котел.
А Маріуполь і Херсон - це коли зелені розмінували Чонгар і знищили оборонні редути.
А особливо приємно дивитись на місцевих патріотичних довбойобів, що радісно допомагають цю зраду роздмухувать.