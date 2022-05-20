Під час оборони Маріуполя загинуло дуже багато українських льотчиків, - Зеленський

Через російські ППО до "Азовсталі" не було повітряних коридорів.

Про це в інтерв'ю з нагоди третьої річниця з дня інавгурації заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже багато людей загинули, наших льотчиків. На жаль. Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, що долетіти майже неможливо. Долетіти до "Азовсталі", привезти ліки, їжу, воду, забрати тіла поранених. Все це відбувалося", - зазначив він.

За словами президента, повітряних коридорів до "Азовсталі" не було через присутність російських ППО.

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