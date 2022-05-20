Під час оборони Маріуполя загинуло дуже багато українських льотчиків, - Зеленський
Через російські ППО до "Азовсталі" не було повітряних коридорів.
Про це в інтерв'ю з нагоди третьої річниця з дня інавгурації заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Дуже багато людей загинули, наших льотчиків. На жаль. Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, що долетіти майже неможливо. Долетіти до "Азовсталі", привезти ліки, їжу, воду, забрати тіла поранених. Все це відбувалося", - зазначив він.
За словами президента, повітряних коридорів до "Азовсталі" не було через присутність російських ППО.
Топ коментарі
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+100 Claudia Smith
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Зараз не час, але й пам'ятати треба.
Спочаку москалі, потим зеленці, ніяк інакше.
Так розбіремося.
Але вони продовжують обсиратися більше і більше, а десь нагло користуються своїм положенням для закручування гайок і придушення опонентів. На це забити просто неможливо.
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Какой страны,США или Англии?
він тобі за крим і відповість.
Іловайск - це коли Хомчак з Грішиним завойовували для Бені майно Ахметова і надрочили котел.
А Маріуполь і Херсон - це коли зелені розмінували Чонгар і знищили оборонні редути.
А особливо приємно дивитись на місцевих патріотичних довбойобів, що радісно допомагають цю зраду роздмухувать.