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Під час оборони Маріуполя загинуло дуже багато українських льотчиків, - Зеленський

літак

Через російські ППО до "Азовсталі" не було повітряних коридорів.

Про це в інтерв'ю з нагоди третьої річниця з дня інавгурації заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже багато людей загинули, наших льотчиків. На жаль. Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, що долетіти майже неможливо. Долетіти до "Азовсталі", привезти ліки, їжу, воду, забрати тіла поранених. Все це відбувалося", - зазначив він.

За словами президента, повітряних коридорів до "Азовсталі" не було через присутність російських ППО.

Читайте: Зеленський про ракетний удар рашистів по Лозовій: "Абсолютне зло, абсолютна дурість"

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Маріуполь (3222)


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Топ коментарі
+139
А президент Украины ничего не хочет рассказать о причинах такой быстрой оккупации Мариуполя вместо этого своего тупого пиара?
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20.05.2022 20:38
+100
хай лічно всьому українському суспільству розповість:
1) що було в Омані
2) хто віддав наказ розмінувати замінований вихід з криму і кордон з Білоруссю
3) чому він не може звільнити Єрмака
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20.05.2022 20:46
+71
Т.е. ты не хочешь узнать почему орки через 4 дня вышли в спину героическим защитникам Мариуполя? Твои проблемы, тупой нашелся блин. А вот я, как и бойцы "Азова" кстати, очень хочу узнать причину такого провала обороны юга страны.
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20.05.2022 20:47
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Людина каже діло!
Зараз не час, але й пам'ятати треба.
Спочаку москалі, потим зеленці, ніяк інакше.
Так розбіремося.
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20.05.2022 20:57 Відповісти
Отримаємо перемогу на чолі зі зрадниками !
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20.05.2022 21:01 Відповісти
А хiба так буваэ? Пiвдень взагалi, а Марiуполь особливо це доказали. Що ще чекати?
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20.05.2022 21:21 Відповісти
Там розберемось - може бути запiзно, кроти i зрадники "працюють" кожен день i ми не знаэмо що вони нам пiднесуть.
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20.05.2022 21:14 Відповісти
Правільніше сформулювать так: Чи отримаємо перемогу на чолі зі зрадниками ?
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20.05.2022 21:15 Відповісти
Я згоден закрити очі на помилки і зашквар до війни.
Але вони продовжують обсиратися більше і більше, а десь нагло користуються своїм положенням для закручування гайок і придушення опонентів. На це забити просто неможливо.
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20.05.2022 20:59 Відповісти
Помиї він отримує через кілька причин. По перше, тому що заслужив. По друге, тому що йому лижуть сраку. Тож, помиї на голову є необхідним засобом, що дозволяє змалювати картину більш реалістично. По третє, і головне. Інформаційна картина в країні надто спотворена через діяльність <*********** міністерства культури, яке взяло на себе невластиві функції регулювати роботу ЗМІ. Тож, "неначасі" маєте адресувати вилупкам, які, насправді, цим чвсом користуються.
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20.05.2022 21:02 Відповісти
а как вы считаете жители Мариуполя должны забыть всё что произошло с ними и ихним городом благодаря зеленскому ???
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20.05.2022 21:05 Відповісти
Приїхали, я весь час вважав, що то росіяни розбомбили Маріуполь, а виявляється то все Зеленський
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20.05.2022 23:39 Відповісти
Через 3 години від початку вторгнення орки були в Херсоні. Від Чонгару до Херсону 216 км. Це ж просто, без зупинок, з середньою швидкістю 70 км/год.! А через 4 дні був фактично блокований Маріуполь. І це при тому, що 23-го він особисто Дуді сказав, що вторгнення розпочнеться через лічені години, про яке він точно знав ще за місяців півтори до того. Останні сапери вийшли з перешийку десь за тиждень до того! Слуги спеціально зробили собі "зимові канікули", щоб повтікати і свої виводки вивести з країни. Лєнку, "першу лєдю" він десь ще за місяць десь на сейшелах чи мальдівах заховав. І при чому тут зеленський, правда?
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21.05.2022 08:04 Відповісти
Хто наказав розмінувати мости з Криму? "Абсолютно героїчний" в телевізорі клован що може відповісти? Так було задумано?
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20.05.2022 20:49 Відповісти
Ти русскій?
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20.05.2022 21:04 Відповісти
https://youtu.be/O3pmfkBe5vE
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20.05.2022 21:01 Відповісти
До Криму з України є два шляхи - через Перекопський перешийок і через міст в Чонгарі. Зірвавши міст залишиться шлях через Перекоп. Питання - як довго замінована дорога могла стримувати росіян при повному домінуванні в повітрі і в артилерії?
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21.05.2022 00:15 Відповісти
В 9.20 передові загони орків були вже в Херсоні... І розмінувати встигли?
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21.05.2022 08:06 Відповісти
хіба шоб не втік і не підписав ,якусь херню на кшалт Мінськ -3...після війни розберемось
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20.05.2022 20:53 Відповісти
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20.05.2022 20:53 Відповісти
Герої не вмирають! Вони увійшли навіки в українську та всесвітню історію патріотизму. Низький уклін усім вам! Слава Героям!
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20.05.2022 20:58 Відповісти
У преза ,явно щось з головою.А те ,що південь України навмисне здали ,чи продали то доконаний факт . І те ,що дерьмак агент паРаши, не розуміє тільки през ,бо він теж замазаний договорняками. А у результаті все це дуже сумно і трагічно.
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20.05.2022 20:59 Відповісти
не розуміє тільки през

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Какой страны,США или Англии?
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20.05.2022 21:49 Відповісти
Кацап,твій през *****))) і ти теж рпезік)))
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21.05.2022 07:39 Відповісти
Изо рта вынь,а то непонятно.
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22.05.2022 08:33 Відповісти
Проїбав південь і ледь не проїбав північ, Янелох Боневтік почав несамовито піаритися на героїзмі військових. Став якимось там найпопулярнішим у світі. А в Україні попросту Чмом зеленим
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20.05.2022 21:00 Відповісти
Як,на мене,то ти працюєш на ворога. Своїм срачем
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20.05.2022 21:19 Відповісти
Ідіот невиліковний.
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20.05.2022 21:28 Відповісти
Приємно познайомитись, ідиоте невиліковний... Щось хцете сповісти тутась?
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20.05.2022 21:39 Відповісти
Ключевой момент про#ба Мариуполя и Херсона это отсутствие должного количества ТРО, способного задержать штурм и развёртывание ПВО до прихода дополнительных частей ВСУ на подмогу Азову и наоборот, присутствие большого количества беспринципных граждан и служащих МВД, сбу, которые не хотят помогать армии. Вспомните что было в Харькове, Киеве когда враг был на околицах. Масса жителей жгли технику.
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20.05.2022 21:12 Відповісти
Первинне, й глобальне:- абсолютна неадекватність й атиукраїнскість влади. Всі біди,лише похідні від означенного
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20.05.2022 21:24 Відповісти
потеря юга=ОТСУТСТВИЕ УР (укрепрайона )на перешейке-хотя бы по типу Авдеевского
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20.05.2022 21:27 Відповісти
Оружие, которое как все в Киеве слышали перед началом полномасштабного вторжения прислали США было для партизанской войны. Все насчитывали что Киев падёт за три дня и Зеленский будет президентом в изгнании, а украинцы будут истощать нашу прячась по кустам, как маджахеды в Афганистане.
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20.05.2022 21:28 Відповісти
"вашу", це роССійських фашистів? За три дні "пабеди" не вийшло, за три місяці теж, ну, а іще через три місяці ми викинемо фашистів на парашу і звільнимо НАШІ Крим і Донбас. "апачленцам" і чепушилинам приготовиться бежать на парашу.
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20.05.2022 21:56 Відповісти
Там мало бути «рашу», т9 виправляє на нашу.
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20.05.2022 22:01 Відповісти
«До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім які ми сильні, літаки летять, будем всіх бомбить!» (В.А.Зеленський).
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20.05.2022 21:16 Відповісти
долітався...
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20.05.2022 21:30 Відповісти
Якби ж то. Особисто він - злетів.
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20.05.2022 21:45 Відповісти
Скільки ? нікчемо
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20.05.2022 21:17 Відповісти
шукай януковища.
він тобі за крим і відповість.
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20.05.2022 21:32 Відповісти
Пояснюю бидлу, яке досі вважає Томос термосом, а Голодомор - синьйором:
Іловайск - це коли Хомчак з Грішиним завойовували для Бені майно Ахметова і надрочили котел.
А Маріуполь і Херсон - це коли зелені розмінували Чонгар і знищили оборонні редути.
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20.05.2022 21:33 Відповісти
розмінування не було
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20.05.2022 23:32 Відповісти
пуйловская хрюкалка. заткнись пока из тебя фарш не сделали .
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20.05.2022 21:35 Відповісти
А это работа все тех же рашистских агентов. Только начали их вычищать, Бабу Беню прищучили, а тут ответочка: новенький лоснящийся президент на содержании у Коломойши. Соответствующих "режисеров" ему приставили, замазали обязательствами оманскими. Извольте откушать. Вся Януковская рать вернулась, барствует.
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20.05.2022 21:42 Відповісти
Вова,хторозмінував Херсонщину? Смерті всіх невинних людей на півдні країни - саме на зрадниках які відкрили птяму дорогу з Криму!
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20.05.2022 21:28 Відповісти
ніхто не розміновував
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20.05.2022 23:33 Відповісти
ага ****** тому русня зранку 24го була в Херсоні,***** далі
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21.05.2022 01:18 Відповісти
Якого чорта ви гарнізон залишили в котлі на майже 3 місяці, ви своєю чи то дурістю чи то зрадництвом погубити тисячі героїв України.
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20.05.2022 21:28 Відповісти
Відігнали бійці орків від Києва, перестало пекти в дупу, повернулись з VIPготелів Закарпаття - почали розкривати рота і собачитись? Чи не зарано?
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20.05.2022 21:30 Відповісти
Це ви Зеленського маєте на увазі? Він же каже, що не втікав..
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20.05.2022 21:47 Відповісти
Льотчики - Герої, а ти виродок який здав південь України заради того щоб зазирнути в очи путіну. Все хотів мир там побачити. Уявив себе великим дипломатом, що здатний переграти путіна. Яким би путін не був сволотою, але тобі, бездарі, до нього як до Місяця.
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20.05.2022 21:38 Відповісти
аби тримали Чонгар - Маріуполя небуло би..сам засадив ніж у спину..******** нарко-клоун і його Zeкоманда
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20.05.2022 21:41 Відповісти
Каждый мнит себя стратегом, / Видя бой со стороны (Ш.Р.)
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20.05.2022 21:55 Відповісти
карта України про це говорить,і для цього не треба взагалі бути стратегом,для цього просто треба в голову не тільки їсти,а ти бидло якщо цього не бачиш
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21.05.2022 01:21 Відповісти
Кінчені зелені тварі
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20.05.2022 21:46 Відповісти
вова, а как там случилась присутність російських ППО???? или ты только за Киев ж*пу рвал, боневтик????!!!
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20.05.2022 22:24 Відповісти
ну ось і як з такими командирами воювати можна..((
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20.05.2022 22:31 Відповісти
*****, приємно ж подивитись як працює москальська ботоферма роздмухуючи тему "Зєлєнскій всєх прєдал". Чому не прєдал Київ, Харків і Чернігів меточки не пояснюють. Мабуть патріоти нє пазволілі.
А особливо приємно дивитись на місцевих патріотичних довбойобів, що радісно допомагають цю зраду роздмухувать.
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20.05.2022 23:03 Відповісти
а ще приємінше дивитись на тебе гівняра якому **** поводили по писку і сказали що здача Маріуполя і падіння Азовсталі то ***** яка перемога,там телелохотрон за тобою скучив ****** бо щось пропустиш
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21.05.2022 01:23 Відповісти
А ему до лампочки. Он идиот.
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21.05.2022 00:59 Відповісти
просто воно само "тєло" в сраці якого рука ляльковода
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21.05.2022 01:24 Відповісти
Йдеться явно про пілотів гелікоптерів, а не винищувачів
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20.05.2022 23:15 Відповісти
знову якусь дурню несе!"Дуже багато"-можна трактувати як завгодно.Тупо лиє водичку
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20.05.2022 23:43 Відповісти
Почитав коментарі і відверто жахнувся. Більшість коментаторів або підіграє росіянам або живе в світі ілюзій, свято вірячи, що в Україні незліченна кількість безсмертних воїнів озброєних ************* зброєю. Складається враження, що більшість готова розірвати владу власної країни, замість воювати з росією, тому що в протистоянні з власною владою більше шансів вижити
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21.05.2022 00:11 Відповісти
Тонко зашел, но мимо. Нормальным людям ясно, что БЕЗ ТАКОЙ влады шансов выжить больше.
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21.05.2022 01:02 Відповісти
бреше
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21.05.2022 00:18 Відповісти
Світла пам'ять льотчикам-Героям !
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21.05.2022 03:30 Відповісти
Просто выбора никто не дал. 8 лет строили оборонительный сооружения вокруг Мариуполя, выкладывали красивые дорожки из фемов жены мера, строили пирсы и парки. Безусловно все было очень красиво. Но потом выяснилось, что нет ни одного нормального бомбоубежища с запасом воды и еды, вместо ежей дороги перекрывали новыми автобусами и троллейбусами. Мер один из первых бежал из города, чтобы не дай бог с ним ничего не случилось.
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21.05.2022 19:49 Відповісти
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