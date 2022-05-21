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Новости Война
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Рада не будет рассматривать лишение гражданства за выезд из Украины, - Совгиря

вр,рада,верховна

Парламентарии отзывают подписи под законопроектом №7381, который предлагает лишать гражданства Украины тех военнообязанных, кто уехал из страны и в течение месяца не вернулся.

Об этом в Telegram сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря, информирует Цензор.НЕТ.

"Законопроект 7381 о лишении гражданства за невозврат из-за границы, зарегистрированный в парламенте на днях, рассматриваться не будет. Коллеги отзывают свои подписи под законопроектом.

Почему законопроект не может быть принят, коллегам объяснила. Баланс между общественным запросом и Конституцией возобновлен", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате агрессии РФ в Украине погибли 232 ребенка, более 430 - получили ранения, - Офис Генпрокурора

ВР (29228) гражданство (1312) Совгиря Ольга (51)


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Топ комментарии
+13
))))) як я бачу прізвище Совгиря:

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21.05.2022 09:25
+9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74238 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74238


Посмотрел авторов, все понятно. Гондон на гондоне
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21.05.2022 09:27
+9
Пишуть проекти законів на коліні без обговорення в комітетах, а потім скасовують. Зелені нездари.
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21.05.2022 09:30
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Продали козу.
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21.05.2022 09:23 Ответить
Так и Рады не останется.
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21.05.2022 09:25 Ответить
да нет просто почувствовала "шобла маланская"-- что могут и головы лишить а оно им нада??? Безмозглая первая побегла.. потом отозвали свои подписи остальные авторы проекта думаю им просто позвонил Арахамия а тому пистон вставил Зеленский.. это же многие ручки стали потирать у как интересно--а ну давайте придурки лишите меня гражданства-- а я автоматом получу вид на жительство или гражданство в той стране где нахожусь как беженец... по политическим мотивам..
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21.05.2022 09:41 Ответить
да в том законопроекте сплошные попрания Конституции законов в частности о свободе выбора места жительства и его регистрации и ст. 33 Конституции --без письменного уведомления военного комиссара ты не можешь менять место жительства проживания... и о праве собственности- когда тебе по каким то совковым Жилищного Кодекса УССР 1983 года норме будут насильственно поселять на постой типа военных или не ясно кого и право собственности на транспорт мол если больше 1 авто (депутатам бы Рады вспомнить сколько у них лично автомашин!!) то в пользу армии отбирать автомобили транспортные средства.... попытались подонки служивые попробовать гешефту.. только попутали малость тварюшки что могут и пристрелить война ведь оно такое и ДА ГЛАВНОЕ О ТОМ ЧТОБЫВ ЗАКОН О МОБИЛИЗАЦИИ ВПИСАТЬ ЛИЦ --НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НИКАК МУЖЧИНЫ ИНВАЛИДЫ 1-2 ГРУПП ИНВАЛИДНОСТИ и мужчины имеющие болезни слепой на один глаз хромой патология руки и прочие и не имеющие инвалидность.. как то не могут суки принять уточнение и дополнение в этот гребаный Закон??!!!
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21.05.2022 09:49 Ответить
Все олигархи Ахметов пунчуки Суркисы шуфрич Бойко………… сдрыстнули с миллионами ,через венгерскую границу , вернутся и будут рассказывать как они. 20 броников купили
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21.05.2022 09:56 Ответить
Ну за Ахметова і інших (не в твоему списку) - почитай на українському форбс.
Вони не афішують, але достатньо мілійонів дають.
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21.05.2022 11:31 Ответить
Жаль я надеялся на ето
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21.05.2022 10:31 Ответить
))))) як я бачу прізвище Совгиря:

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21.05.2022 09:25 Ответить
"Це не їхня країна, вони тут на гастролях" (с)

А це - підготовка масовки з військовиків під масоване ракетне влучання...

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21.05.2022 09:49 Ответить
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74238 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74238


Посмотрел авторов, все понятно. Гондон на гондоне
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21.05.2022 09:27 Ответить
Безуг, тьфу, Бездумная и тут отметилась.
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21.05.2022 09:32 Ответить
А коли будуть розглядати законопроект про дозвіл чоловікам від 18 до 60 виїжджати за кордон?
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21.05.2022 09:30 Ответить
Хотя бы для работы. Знакомые говорят с работой тяжело сейчас
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21.05.2022 09:53 Ответить
Не просто важко. ЇЇ немає. Але жлобам з грошима у ВР, які можуть пережити хоч три таких війни, на це начхати. От шоб вешталися вулицями, бухали, морди один-одному били, але в жодному разі не за кордон на роботу.
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21.05.2022 10:10 Ответить
До речі, відповідну петиці. вєе зарєєстрували на сайті президента:

https://petition.president.gov.ua/petition/139292

Для її розгляду залишилося набрати ще 600 голосів.
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21.05.2022 12:13 Ответить
Пишуть проекти законів на коліні без обговорення в комітетах, а потім скасовують. Зелені нездари.
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21.05.2022 09:30 Ответить
Там буковинский ватник в авторах и очень умная Безумная...
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21.05.2022 09:31 Ответить
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21.05.2022 09:32 Ответить
Відкликають бо багато депутатів вже намилюють лижі. Тварюки.
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21.05.2022 09:36 Ответить
в 2014, коли забирали крим та донбас,
ВР розглядала закон про обкладання котів та собак податком.
на разі йде повномаштабна, жорстока війна..................
з 450ти ..ідарасів не знайшлося жодного хто б сказав що питання виїзду,
легального чи не легального, чи вчасного не повернення має вирішувати прокуратура
просто показувати що депутати щось роблять, щоб показати роботу???????
бо про ТСК ВР, хто здав південь та північ оркам, я щось не чув нікуя
така ВР україні нах...й не потрібна.
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21.05.2022 09:37 Ответить
да..,ну що сказати..Ганьба..Немає чим зайнятися?Ідіть завали розгрібати
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21.05.2022 09:38 Ответить
Перед тем как составлять этот "проект", депутатам следовало заглянуть в интересную книжечку. Конституция Украины называется. Тогда бы они поняли, что этот закон даже теоретически не может быть принят. И стали бы тратить свое оплачиваемое народом Украины время на что то более полезное и нужное.
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21.05.2022 09:41 Ответить
а як позбавляти громадянства, коли добра половина топкерівники та депутатики всіх скликань
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21.05.2022 09:44 Ответить
У меня например сын соседа выехал за два дня до войны в Польшу он там на фуре работает и он тоже получается предатель?
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21.05.2022 09:45 Ответить
ну если не вернется то да ... а ты ак хотел?
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21.05.2022 10:40 Ответить
Понабирали у ВР дебілів, тепер маємо дебільні законопроекти. Про Конституцію вони взагалі не чули, не кажучи вже про інші кодекси і закони. Уявіть, що вони там взагалі робоять.
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21.05.2022 09:54 Ответить
Суркисы с правонаследниками испугались, что лишаться прав на наследование аренды Украины! Б*ядь - все что нужно знать о нынешних слугах! Похоже государство держится на ротных и комбатах на передовой с помощью сержантов...
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21.05.2022 09:58 Ответить
за держ зраду лишали би громадянства
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21.05.2022 10:04 Ответить
Ещё нужно будет както со временем ответить за запрет выезда мужчинам до 60 лет.
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21.05.2022 10:05 Ответить
ЯК ПОЛЮБИЛИ УКРАЇНУ

Як полюбили Україну,
Всі ті,що втратили її.
Вчать рідну мову солов'їну,
Напружують мізки свої.

Жовто-блакитний до вподоби,
Та гордість за потужний Гімн.
У ньому вічність та свобода,
В тіло вселяє мужність він.

А як раніше зневажали,
Не модна мова в їх селі.
Все на російській тут бажали,
Старі, дорослі та малі.

Про місто, то й немає мови,
Російські школи в них ростуть,
"Русского мира" там основи,
Ті ж, до своїх на танках йдуть.

Нарешті його дочекались,
З'явився їхній "русский мир".
В підвалах сім'ями ховались,
Щоб не знайшов їх там вампір.

Побачили реальних "русских",
Не тих, що бачили в кіно.
В їх азіатських очах вузьких,
Вся злоба, ненависть, багно.

Як спокій втратили й свободу,
Пошили український стяг.
Всі взнали, хто з якого роду,
Йдуть через трупи до звитяг.

Кохайте Неньку до нестями,
Бо Україна в нас одна.
Це як єдина в дітей мама,
Сьогодні зранена й сумна.

21.05.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
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21.05.2022 10:13 Ответить
ну а як таким золотим електоратом розкидуватися????
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21.05.2022 10:37 Ответить
Самое печальное что вся эта падаль заплатила за выезд в карманы чиновников на границе а не в Госказну,теперь делают хорошую мину при плохой погоде.Есть еще челядь от "искуства" типа "патриота" Потапа сидящего за бугром и слезливо "щемя" кацапов в Истаграме..
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21.05.2022 10:40 Ответить
Чому не підійти до цього питання розумно: законодавчо затвердити норму відкупу від військового обов'язку під час війни якоюсь кругленькою сумою на 1рік з одночасним пожиттєвим позбавленням таких осіб займати будь-які керівні чи виборні посади у держорганах. І бюджету дохід і сцикунів при владі стане менше.
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21.05.2022 11:01 Ответить
а потому, что не сохраняется один из главных принципов конституции о равенстве всех...это получается дискриминация по уровню жизни...как-то так...
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21.05.2022 11:15 Ответить
Так вони й так відкупляються (але не в бюджет), а потім ще нами і керувати будуть.
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21.05.2022 11:33 Ответить
ну так нужно решать эту проблему сроками...а подстраиваться под коррупцию - усугублять проблему
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21.05.2022 12:01 Ответить
А у меня брат двоюродный уже почти 20 лет в Испании,вид на жительство имеет и все остальные дела.Ему как быть?
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21.05.2022 12:35 Ответить
В 2018-2022: Не було підготовлено бомбосховищ (цього ВР не бачила),
не було придбано навіть достатньої кількості броників та авто (цього ВР не бачила),
не було припинено корупцію та шалені крадіжки з бюджету (цього ВР не бачила),
не було сформовано належної системи комплектування та забезпечення ЗСУ, НГУ, тер.оборони (цього ВР не бачила) і ще +100 промахів ВР.
А от спроби тримати всіх чоловіків до 60р. в країні (17 мільйонів чоловіків в Україні при армії в 0.7млн, тобто 16.3 млн чоловіків просто тримають в країні, бо для них немає форми та зброї) - це ВР може.
Ще й з-за кордону бажає повернути +5 млн в придачу до 16.3 млн.
Н...я? Може не ці заробітчане є винними о про...х ВР?
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21.05.2022 19:53 Ответить
 
 