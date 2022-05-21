Рада не будет рассматривать лишение гражданства за выезд из Украины, - Совгиря

Парламентарии отзывают подписи под законопроектом №7381, который предлагает лишать гражданства Украины тех военнообязанных, кто уехал из страны и в течение месяца не вернулся.

Об этом в Telegram сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря, информирует Цензор.НЕТ.

"Законопроект 7381 о лишении гражданства за невозврат из-за границы, зарегистрированный в парламенте на днях, рассматриваться не будет. Коллеги отзывают свои подписи под законопроектом.

Почему законопроект не может быть принят, коллегам объяснила. Баланс между общественным запросом и Конституцией возобновлен", - отметила она.

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