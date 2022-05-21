Рада не розглядатиме позбавлення громадянства за виїзд з України, - Совгиря

Парламентарі відкликають підписи під законопроектом №7381, який пропонує позбавляти громадянства України тих військовозобов'язаних, хто виїхав з країни і протягом місяця не повернувся.

Про це у Telegram повідомила представник Верховної ради в Конституційному суді Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт 7381 про позбавлення громадянства за неповернення з-за кордону, зареєстрований у парламенті днями, розглядатися не буде. Колеги відкликають свої підписи під законопроектом.



Чому законопроект не може бути ухвалений, колегам пояснила. Баланс між суспільним запитом та Конституцією відновлено", - зазначила вона.

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