Рада не розглядатиме позбавлення громадянства за виїзд з України, - Совгиря
Парламентарі відкликають підписи під законопроектом №7381, який пропонує позбавляти громадянства України тих військовозобов'язаних, хто виїхав з країни і протягом місяця не повернувся.
Про це у Telegram повідомила представник Верховної ради в Конституційному суді Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.
"Законопроєкт 7381 про позбавлення громадянства за неповернення з-за кордону, зареєстрований у парламенті днями, розглядатися не буде. Колеги відкликають свої підписи під законопроектом.
Чому законопроект не може бути ухвалений, колегам пояснила. Баланс між суспільним запитом та Конституцією відновлено", - зазначила вона.
Топ коментарі
+13 Welt Schmerz
показати весь коментар21.05.2022 09:25
+9 Oleg S. #518150
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+9 5 копійок
показати весь коментар21.05.2022 09:30
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Вони не афішують, але достатньо мілійонів дають.
А це - підготовка масовки з військовиків під масоване ракетне влучання...
Посмотрел авторов, все понятно. Гондон на гондоне
https://petition.president.gov.ua/petition/139292
Для її розгляду залишилося набрати ще 600 голосів.
ВР розглядала закон про обкладання котів та собак податком.
на разі йде повномаштабна, жорстока війна..................
з 450ти ..ідарасів не знайшлося жодного хто б сказав що питання виїзду,
легального чи не легального, чи вчасного не повернення має вирішувати прокуратура
просто показувати що депутати щось роблять, щоб показати роботу???????
бо про ТСК ВР, хто здав південь та північ оркам, я щось не чув нікуя
така ВР україні нах...й не потрібна.
Як полюбили Україну,
Всі ті,що втратили її.
Вчать рідну мову солов'їну,
Напружують мізки свої.
Жовто-блакитний до вподоби,
Та гордість за потужний Гімн.
У ньому вічність та свобода,
В тіло вселяє мужність він.
А як раніше зневажали,
Не модна мова в їх селі.
Все на російській тут бажали,
Старі, дорослі та малі.
Про місто, то й немає мови,
Російські школи в них ростуть,
"Русского мира" там основи,
Ті ж, до своїх на танках йдуть.
Нарешті його дочекались,
З'явився їхній "русский мир".
В підвалах сім'ями ховались,
Щоб не знайшов їх там вампір.
Побачили реальних "русских",
Не тих, що бачили в кіно.
В їх азіатських очах вузьких,
Вся злоба, ненависть, багно.
Як спокій втратили й свободу,
Пошили український стяг.
Всі взнали, хто з якого роду,
Йдуть через трупи до звитяг.
Кохайте Неньку до нестями,
Бо Україна в нас одна.
Це як єдина в дітей мама,
Сьогодні зранена й сумна.
21.05.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
не було придбано навіть достатньої кількості броників та авто (цього ВР не бачила),
не було припинено корупцію та шалені крадіжки з бюджету (цього ВР не бачила),
не було сформовано належної системи комплектування та забезпечення ЗСУ, НГУ, тер.оборони (цього ВР не бачила) і ще +100 промахів ВР.
А от спроби тримати всіх чоловіків до 60р. в країні (17 мільйонів чоловіків в Україні при армії в 0.7млн, тобто 16.3 млн чоловіків просто тримають в країні, бо для них немає форми та зброї) - це ВР може.
Ще й з-за кордону бажає повернути +5 млн в придачу до 16.3 млн.
Н...я? Може не ці заробітчане є винними о про...х ВР?