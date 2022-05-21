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Новости Война
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Победа Украины будет точно в бою, а конец войны – за столом переговоров, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал о варианте окончания войны с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации.

"Победа будет очень сложной. Она будет кровавой, она точно будет в бою. Но конец точно будет в дипломатии. Потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить".

Потому что мы хотим вернуть все. А РФ ничего не хочет отдавать. Поэтому все равно концовка будет такой", – отметил президент.

Читайте: 23 февраля Зеленский сказал мне в Киеве, что Россия атакует в ближайшие несколько часов, - Дуда

Зеленский Владимир (20232) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+68
Знову цей потік свідомості з тезами які суперечать одна одній.
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21.05.2022 10:44
+52
ЗЕчерчиль,****,беданосец.
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21.05.2022 10:43
+48
Повна перемога України буде тоді, коли воїни ЗСУ вийдуть до кримського моста зі сторони краснодара і зе-гниди будуть сидіти у в'язницях за ті злочини які вони скоїли за роки їхнього бездарного правління.
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21.05.2022 10:46
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Цей Боневтик Нелохович, якщо ще покерує Україною, то справді залишиться від нашої країни тільки квартал.
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21.05.2022 12:00 Ответить
Причем только 95-й
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21.05.2022 16:53 Ответить
Хватит уже пистеть про переговоры. Где оружие? Когда будет уже? Президент обязан орать на весь мир - дайте оружие, быстро, убивают!
А этот своему народу про переговоры все заливает. Хотя, не своему....со своим так не поступают...
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21.05.2022 12:21 Ответить
5та -повітска і буба, героїчно обвішаний гранатами і в кацалчячому танку іроїчно гине на публіку...
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21.05.2022 12:42 Ответить
Визги из Кремля: вспышка московских ячеек и активизация "трамповского крыла"
https://www.youtube.com/watch?v=gTTzd6Q_sbo
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21.05.2022 12:43 Ответить
Якщо перемогти в бою то має бути капітуляція а не перемовини або другий нюрнберзький процес. Він розуміє що говорить?
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21.05.2022 12:57 Ответить
Розуміє, а як ви не розумієте простих і елементарних речей.
Його кацапи залякали майбутніми судилищами над Азовом і вояками ЗСУ,
це буде КІНЕЦЬ КАРЄРИ БоНеВтіка і його програш, бо доведеться відповісти
і за Чонгар і за "про***ані мости" і за ЗАЕС і за Маріуполь з його Захисниками перед
народом України.

А так він як глава держави, як Головнокомандуючий підпише мирну домовленість
з кремлем (може з елітою кремля, бо ліліпутіна можуть закопати), візьме у паРащі
трохи грошей на відбудову України і з часом знову буде дружити з росієй і приймати
кіркорова у Київі.
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21.05.2022 14:56 Ответить
Армія перемагає, а Єрема зливає.
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21.05.2022 13:07 Ответить
Закінчиться на майдані Бендери у Мацкві
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21.05.2022 13:42 Ответить
)))))) під цією публікацією давня публікація
Кінець цієї війни буде вирішено на полі бою, а не за столом переговорів, - Кулеба


Скільки наполеонів у них там на полі бою?
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21.05.2022 14:02 Ответить
Коли ЗСУ вийдуть на лінію 24 лютого, все війна закінчена бо виграна, так завіряє Зе,
всіх по домах, реперації по судах, Зе підпише відмову від претензій , ну то таке - ви ж
самі обрали клоуна Іскаріота президентом
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21.05.2022 14:49 Ответить
Той ніяк не заспокоїться-все хоче заглянути в о.ко пуйлу. Закінчення війни можливе тільки за одної умови - РФ капітулює, або вони самі там завалять х.ла
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21.05.2022 15:27 Ответить
Ни каких переговоров и точка.
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21.05.2022 15:37 Ответить
Победа бывает только в бою, нo какие еще переговоры после победы? С гитлером многие вели переговоры?

Зеленский похоже просто мечтает пожать руку путину, даже после победы Украины на поле боя. Чем это можно назвать???
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21.05.2022 16:42 Ответить
О переговорах пусть беспокоится проигравший!

"є деякі речі, які окрім як за столом переговорів ми не зможемо завершити"
Каки- таки деякі речі???

Если мы победим, пусть потом рашисты бегают за нами и просят переговов
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21.05.2022 17:10 Ответить
Лише Путін може зупинити цю війну,

тому в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори - Зеленський

"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.

https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
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21.05.2022 19:00 Ответить
ЗЕ не верит ни в Україну, ни в ВСУ.
Он верит только в то, что только "великий у ужасный" ПУ все порешает.

Как говорится - не тратьте, кумо, сили, спускайтесь на дно.
Вот такой унас през....
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21.05.2022 19:04 Ответить
Победа в бою завершается капитуляцией врага. а не переговорами.
Членограй в своём репертуаре. Надоел, ****...
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21.05.2022 19:53 Ответить
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