Победа Украины будет точно в бою, а конец войны – за столом переговоров, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал о варианте окончания войны с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации.
"Победа будет очень сложной. Она будет кровавой, она точно будет в бою. Но конец точно будет в дипломатии. Потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить".
Потому что мы хотим вернуть все. А РФ ничего не хочет отдавать. Поэтому все равно концовка будет такой", – отметил президент.
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+52 Сергей Воробей #492359
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+48 Super Gut
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А этот своему народу про переговоры все заливает. Хотя, не своему....со своим так не поступают...
https://www.youtube.com/watch?v=gTTzd6Q_sbo
Його кацапи залякали майбутніми судилищами над Азовом і вояками ЗСУ,
це буде КІНЕЦЬ КАРЄРИ БоНеВтіка і його програш, бо доведеться відповісти
і за Чонгар і за "про***ані мости" і за ЗАЕС і за Маріуполь з його Захисниками перед
народом України.
А так він як глава держави, як Головнокомандуючий підпише мирну домовленість
з кремлем (може з елітою кремля, бо ліліпутіна можуть закопати), візьме у паРащі
трохи грошей на відбудову України і з часом знову буде дружити з росієй і приймати
кіркорова у Київі.
Кінець цієї війни буде вирішено на полі бою, а не за столом переговорів, - Кулеба
Скільки наполеонів у них там на полі бою?
всіх по домах, реперації по судах, Зе підпише відмову від претензій , ну то таке - ви ж
самі обрали клоуна Іскаріота президентом
Зеленский похоже просто мечтает пожать руку путину, даже после победы Украины на поле боя. Чем это можно назвать???
"є деякі речі, які окрім як за столом переговорів ми не зможемо завершити"
Каки- таки деякі речі???
Если мы победим, пусть потом рашисты бегают за нами и просят переговов
тому в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори - Зеленський
"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
Он верит только в то, что только "великий у ужасный" ПУ все порешает.
Как говорится - не тратьте, кумо, сили, спускайтесь на дно.
Вот такой унас през....
Членограй в своём репертуаре. Надоел, ****...