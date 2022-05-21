Победа Украины будет точно в бою, а конец войны – за столом переговоров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о варианте окончания войны с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации.

"Победа будет очень сложной. Она будет кровавой, она точно будет в бою. Но конец точно будет в дипломатии. Потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить".

Потому что мы хотим вернуть все. А РФ ничего не хочет отдавать. Поэтому все равно концовка будет такой", – отметил президент.

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