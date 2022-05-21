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Новости Война
27 030 243

Ни одна страна Европы не справилась бы с российской армией, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский оценил возможность Европы дать отпор российским оккупантам.

Об этом он сообщил журналистам в ходе интервью, посвященного третьей годовщине со дня инаугурации, передает Цензор.НЕТ.

"С точки зрения объема тех сил, которые применила РФ, даже резервов... Я думаю, что на сегодняшний день ни одна страна Европы не справилась бы", - сказал президент.

По словам главы государства, Запад предлагал рыть окопы, а Украина просила оружие.

"Лопатой невозможно выиграть войну. Некоторые наши партнеры еще до войны предлагали нам рыть окопы, а мы просили оружие", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победа Украины будет точно в бою, а конец войны - за столом переговоров, - Зеленский

Европа (1835) Зеленский Владимир (20232)


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Топ комментарии
+104
А ти б впорався самим своїм асфальтом?
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21.05.2022 11:05
+82
Та да. За 2.5 года Боневтик так и не смог ее развалить.
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21.05.2022 11:08
+73
Трындеть - не мешки ворочать. Херой хренрв. Лучше расскажи, что ты сделал за почти три года для подготовки к войне? Тырил бабло на великом мошенничестве.
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21.05.2022 11:07
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здобутки Зе-чма за три роки

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21.05.2022 16:22 Ответить


добре ви з дєрьмаком накерували...

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21.05.2022 16:29 Ответить
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21.05.2022 16:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cLTdJeNV2W4&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Зеленський вважає перемогою вихід на 24.02 | Віталій Портников
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21.05.2022 16:18 Ответить
Вова, насправді, хотів додати «…бо в жодній європейській країні немає такого преЗєдєнта, як я», але журналюга його відволік, сердешного..
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21.05.2022 16:30 Ответить
Якби чмо зелене хоч щось знало про армію, хоча б на рівні дитсадка, то ***** не вякало б про риття окопів. Якби у січні окопи рили та норм оборону готували то багато де облосились би рашисти.
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21.05.2022 16:52 Ответить
Это твоя заслуга? А может Дрестовича и Андрея Борисовича? Это вопреки этим гнидам! Они разминировали Чонгар, они сдали вагнеровцев, они смотрели в задний проход Путину...а Армия выстояла. Выпущенные ими вагнеровцы убивали патриотов, в Мариуполе они отдали на растерзание "Азов", а народ выстоял!!! Это заслуга Джонсона, Байдена и Дуды, а не этих путинских проктологов
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21.05.2022 17:21 Ответить
Боневтiк... И- все. Больше ничего. Не, ну если не считать текстов, написанных другими, которые нелох начитывает в телевизоре. Я к примеру, прекрасно помню сколько воя было на Порошенка. Типа, обещал закончить АТО и полный игнор факта, что кацапы спасли ОРДЛО. Кацы ввели свои войска, но вину зеленявые возводили на Пороха. Какие обещания, остались обещаниями, потому что свинособаки повторили фокус 24-го? А много зеленой швали хотя бы банально извинились за все гадости, которые выливали на людей, не поддерживающих Зеленского? А вспомнит ли кто, что нес на Порошенко сам Зеленский и какие мерзости ему приписывал? А теперь с него икону лепят на пустом месте...
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21.05.2022 17:39 Ответить
zвездун
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21.05.2022 17:56 Ответить
партнери ще до війни пропонували нам рити окопи, а ми просили зброю" Джерело:
суки и окопы не рыли и перешеек разминировали.зброю просили,а почему ***** оборонзаказ ********?
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21.05.2022 20:59 Ответить
никто в Европе так *********** не может как Я.....понали бзебздики?!!
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21.05.2022 18:11 Ответить
Бубобчка бонелох трохи не встиг розвалити армію, таке от горечко.... Добре що тікати йому нікуди
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21.05.2022 18:12 Ответить
Вже Буба пора б і вибачатись...
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21.05.2022 18:36 Ответить
Эзоп недоделанный, нечего на зеркало пенять коли рожа кривая!!! И ещё - Я ль на свете всех милей, всех румяней и белей??? Нет ответило стекло, - ты по прежнему *****!!! Соси свой леденец раб сашка!!!
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21.05.2022 19:43 Ответить
ну є хйло! це всі знають! але є ще й ху.лик! він у нас в спасітєлях і супєргероях поки ходить... він ще на піаніно грав - правда в ролі клавіш 73% бидло! ферштейн?
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21.05.2022 20:19 Ответить
Тре в НАТО
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21.05.2022 18:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1oOZ5Q8SJW0 Извините
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21.05.2022 19:22 Ответить
Это не даёт тебе права мылить жопу на второй срок. Войну выигрываешь не ты, а украинцы-патриоты. Подожди придёт срок за Чонгар ответишь и как итого крымского провала - за азовцев. Хабы они строили и дороги укатывали, вместо ракет и танков… короче, не нагнетайте, да Вовчик?
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21.05.2022 19:38 Ответить
І тут ОСТАПА понесло....
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21.05.2022 20:28 Ответить
Яке ж воно тупе!!!
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21.05.2022 21:08 Ответить
Не думай зрадливий сцикун клован, це не твій "коньок"
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21.05.2022 21:29 Ответить
Ну идиот.....
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21.05.2022 21:34 Ответить
ну і коменти....де ж та об"єднана Україна...
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21.05.2022 22:51 Ответить
Місцеві боти та диванні експерти (які, сидячи біля монітору, а не в окопах, вважають себе розумнішими за інших) в коментах до будь-якої теми роздмухують ворожнечу проти діючої влади та громадян України - така їх мета. І хоч їм неодноразово наголошувалося, що претензії всередині країни краще буде робити після війни, а під час неї всім треба згуртуватися проти кацапського ворога-цим ботам та "експертам"-до одного місця.
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22.05.2022 05:07 Ответить
А що ми маємо слухати виперли недоумка, який каже, що жодна країна Європи не змогла би протистояти роіське ? Їм теж це відомо, тому вони організували НАТО та ЄС. Нагадати як зелені роти дрищуть помиями в бік НАТО ? Для чого вони це роблять ? Ідіоти чи шкідники ?
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22.05.2022 07:59 Ответить
"ми" - це не ти, Зє-бланське чмо.
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22.05.2022 01:22 Ответить
Поэтому страны Европы объединены в НАТО, который уничтожит россию за 6 часов.
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22.05.2022 01:25 Ответить
Ну как тут слыша вот такое тупое,не напасть?
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22.05.2022 07:07 Ответить
Вова...ты не тринди, а объясни почему орки в Херсоне? И они готовятся! А мост антоновский стоит ...джанкойский ж.д узел работает...перешеек укрепляется. И о Энергодаре скажи. Они и там оборону строят. Когда орки будут уходить они мост разрушат и как тогда через Днепр....и на Чонгаре все взорвут... Они сделают то что вы не сделали, а вот почему это вопрос.
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22.05.2022 07:37 Ответить
Олег Леусенко

@leusenko1

·
https://twitter.com/leusenko1/status/1528065893049241601 11 год

Зеленський: Жодна країна Європи не впоралася б з армією рф Помиляєшся, Вово: Європейці не женуть туфту на союзників, як ти, мають колективну безпеку ЄС чи НАТО (куди ти не хочеш йти) не розміновували б в'їзд для окупантів, якщо б розвідка попередила про напад за 4 місяці, як тебе
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22.05.2022 07:56 Ответить
а він що вже впорався?
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22.05.2022 08:23 Ответить
А ТРЕБА ТИМ ПОРАТЬСЯ !!!??? УБЕЙ ПУТИНА И ВСЁ !!!
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22.05.2022 09:46 Ответить
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22.05.2022 10:23 Ответить
Yes! Dopeless
@_dopeless
·
14 год
А пам'ятаєте, як він браслети з іменами полонених моряків носив (щоб ніхто не забув, як він типу виправляє помилки поганого Пороха)? Тепер місця на тілі не вистачить стільки браслетів начипити, скільки людей з однієї азовсталі в полон потрапило. Тому вирішили просто помовкувати
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22.05.2022 10:35 Ответить
пидписав БИ не считается. А вот ЗЄ собирается договариваться с ПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

Какой бы аппетит не был у разных слоев нашего населения, я считаю, что самое ценное - сберечь больше людей, военных

"Не надо быть очень жадными на этот счет, хотя это не совсем справедливо.

Выход на линию 23 февраля, по его словам, подведет итоги первого этапа.

"А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора была справедливость для нас", - сказал Зеленский.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/833813.html
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22.05.2022 14:07 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

Положить столько людей, пролить столько крови, разрушить пол Украины и придти к тому что было при ненавистном Порохе?
Оце здобув!
А еще ждать справедивости от переговоров с Пу - это вообще немыслимо

Но есть этому некоторые пояснения

если они (слуги) весной форсируют мир любой ценой и скажут, что мы пускаем воду в Крым, потому что Путин нам отдает Донбасс.
 Вот это будет конкретно, понятно


https://www.facenews.ua/columns/2020/332340/

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22.05.2022 14:17 Ответить
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22.05.2022 12:59 Ответить
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