Ни одна страна Европы не справилась бы с российской армией, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский оценил возможность Европы дать отпор российским оккупантам.

Об этом он сообщил журналистам в ходе интервью, посвященного третьей годовщине со дня инаугурации, передает Цензор.НЕТ.

"С точки зрения объема тех сил, которые применила РФ, даже резервов... Я думаю, что на сегодняшний день ни одна страна Европы не справилась бы", - сказал президент.

По словам главы государства, Запад предлагал рыть окопы, а Украина просила оружие.

"Лопатой невозможно выиграть войну. Некоторые наши партнеры еще до войны предлагали нам рыть окопы, а мы просили оружие", - добавил он.

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