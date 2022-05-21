Ни одна страна Европы не справилась бы с российской армией, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский оценил возможность Европы дать отпор российским оккупантам.
Об этом он сообщил журналистам в ходе интервью, посвященного третьей годовщине со дня инаугурации, передает Цензор.НЕТ.
"С точки зрения объема тех сил, которые применила РФ, даже резервов... Я думаю, что на сегодняшний день ни одна страна Европы не справилась бы", - сказал президент.
По словам главы государства, Запад предлагал рыть окопы, а Украина просила оружие.
"Лопатой невозможно выиграть войну. Некоторые наши партнеры еще до войны предлагали нам рыть окопы, а мы просили оружие", - добавил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Победа Украины будет точно в бою, а конец войны - за столом переговоров, - Зеленский
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+104 Алла Новосад #194524
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добре ви з дєрьмаком накерували...
суки и окопы не рыли и перешеек разминировали.зброю просили,а почему ***** оборонзаказ ********?
@leusenko1
·
https://twitter.com/leusenko1/status/1528065893049241601 11 год
Зеленський: Жодна країна Європи не впоралася б з армією рф Помиляєшся, Вово: Європейці не женуть туфту на союзників, як ти, мають колективну безпеку ЄС чи НАТО (куди ти не хочеш йти) не розміновували б в'їзд для окупантів, якщо б розвідка попередила про напад за 4 місяці, як тебе
@_dopeless
·
14 год
А пам'ятаєте, як він браслети з іменами полонених моряків носив (щоб ніхто не забув, як він типу виправляє помилки поганого Пороха)? Тепер місця на тілі не вистачить стільки браслетів начипити, скільки людей з однієї азовсталі в полон потрапило. Тому вирішили просто помовкувати
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.
Какой бы аппетит не был у разных слоев нашего населения, я считаю, что самое ценное - сберечь больше людей, военных
"Не надо быть очень жадными на этот счет, хотя это не совсем справедливо.
Выход на линию 23 февраля, по его словам, подведет итоги первого этапа.
"А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора была справедливость для нас", - сказал Зеленский.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/833813.html
Положить столько людей, пролить столько крови, разрушить пол Украины и придти к тому что было при ненавистном Порохе?
Оце здобув!
А еще ждать справедивости от переговоров с Пу - это вообще немыслимо
Но есть этому некоторые пояснения
если они (слуги) весной форсируют мир любой ценой и скажут, что мы пускаем воду в Крым, потому что Путин нам отдает Донбасс.
Вот это будет конкретно, понятно
https://www.facenews.ua/columns/2020/332340/