Жодна країна Європи не впоралася б з російською армією, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський оцінив можливість Європи дати відсіч російським окупантам.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналістам з нагоди третьої річниці з дня інавгурації, передає Цензор.НЕТ.

"З точки зору об'єму тих сил, які застосувала РФ, навіть резервів... Я думаю, що на сьогодні жодна країни Європи не впоралася б", - сказав президент.

За словами глави держави, Захід пропонував рити окопи, а Україна просила зброю.

"Лопатою неможливо виграти війну. Деякі наші партнери ще до війни пропонували нам рити окопи, а ми просили зброю", - додав він.

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