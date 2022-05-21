УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10459 відвідувачів онлайн
Новини Війна
27 030 243

Жодна країна Європи не впоралася б з російською армією, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський оцінив можливість Європи дати відсіч російським окупантам.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналістам з нагоди третьої річниці з дня інавгурації, передає Цензор.НЕТ.

"З точки зору об'єму тих сил, які застосувала РФ, навіть резервів... Я думаю, що на сьогодні жодна країни Європи не впоралася б", - сказав президент.

За словами глави держави, Захід пропонував рити окопи, а Україна просила зброю.

"Лопатою неможливо виграти війну. Деякі наші партнери ще до війни пропонували нам рити окопи, а ми просили зброю", - додав він.

Також читайте: Перемога України буде точно в бою, а кінець війни - за столом переговорів, - Зеленський

Автор: 

Європа (1792) Зеленський Володимир (23689)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+104
А ти б впорався самим своїм асфальтом?
показати весь коментар
21.05.2022 11:05
+82
Та да. За 2.5 года Боневтик так и не смог ее развалить.
показати весь коментар
21.05.2022 11:08
+73
Трындеть - не мешки ворочать. Херой хренрв. Лучше расскажи, что ты сделал за почти три года для подготовки к войне? Тырил бабло на великом мошенничестве.
показати весь коментар
21.05.2022 11:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
здобутки Зе-чма за три роки

показати весь коментар
21.05.2022 16:22 Відповісти


добре ви з дєрьмаком накерували...

показати весь коментар
21.05.2022 16:29 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2022 16:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cLTdJeNV2W4&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Зеленський вважає перемогою вихід на 24.02 | Віталій Портников
показати весь коментар
21.05.2022 16:18 Відповісти
Вова, насправді, хотів додати «…бо в жодній європейській країні немає такого преЗєдєнта, як я», але журналюга його відволік, сердешного..
показати весь коментар
21.05.2022 16:30 Відповісти
Якби чмо зелене хоч щось знало про армію, хоча б на рівні дитсадка, то ***** не вякало б про риття окопів. Якби у січні окопи рили та норм оборону готували то багато де облосились би рашисти.
показати весь коментар
21.05.2022 16:52 Відповісти
Это твоя заслуга? А может Дрестовича и Андрея Борисовича? Это вопреки этим гнидам! Они разминировали Чонгар, они сдали вагнеровцев, они смотрели в задний проход Путину...а Армия выстояла. Выпущенные ими вагнеровцы убивали патриотов, в Мариуполе они отдали на растерзание "Азов", а народ выстоял!!! Это заслуга Джонсона, Байдена и Дуды, а не этих путинских проктологов
показати весь коментар
21.05.2022 17:21 Відповісти
Боневтiк... И- все. Больше ничего. Не, ну если не считать текстов, написанных другими, которые нелох начитывает в телевизоре. Я к примеру, прекрасно помню сколько воя было на Порошенка. Типа, обещал закончить АТО и полный игнор факта, что кацапы спасли ОРДЛО. Кацы ввели свои войска, но вину зеленявые возводили на Пороха. Какие обещания, остались обещаниями, потому что свинособаки повторили фокус 24-го? А много зеленой швали хотя бы банально извинились за все гадости, которые выливали на людей, не поддерживающих Зеленского? А вспомнит ли кто, что нес на Порошенко сам Зеленский и какие мерзости ему приписывал? А теперь с него икону лепят на пустом месте...
показати весь коментар
21.05.2022 17:39 Відповісти
zвездун
показати весь коментар
21.05.2022 17:56 Відповісти
партнери ще до війни пропонували нам рити окопи, а ми просили зброю" Джерело:
суки и окопы не рыли и перешеек разминировали.зброю просили,а почему ***** оборонзаказ ********?
показати весь коментар
21.05.2022 20:59 Відповісти
никто в Европе так *********** не может как Я.....понали бзебздики?!!
показати весь коментар
21.05.2022 18:11 Відповісти
Бубобчка бонелох трохи не встиг розвалити армію, таке от горечко.... Добре що тікати йому нікуди
показати весь коментар
21.05.2022 18:12 Відповісти
Вже Буба пора б і вибачатись...
показати весь коментар
21.05.2022 18:36 Відповісти
Эзоп недоделанный, нечего на зеркало пенять коли рожа кривая!!! И ещё - Я ль на свете всех милей, всех румяней и белей??? Нет ответило стекло, - ты по прежнему *****!!! Соси свой леденец раб сашка!!!
показати весь коментар
21.05.2022 19:43 Відповісти
ну є хйло! це всі знають! але є ще й ху.лик! він у нас в спасітєлях і супєргероях поки ходить... він ще на піаніно грав - правда в ролі клавіш 73% бидло! ферштейн?
показати весь коментар
21.05.2022 20:19 Відповісти
Тре в НАТО
показати весь коментар
21.05.2022 18:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1oOZ5Q8SJW0 Извините
показати весь коментар
21.05.2022 19:22 Відповісти
Это не даёт тебе права мылить жопу на второй срок. Войну выигрываешь не ты, а украинцы-патриоты. Подожди придёт срок за Чонгар ответишь и как итого крымского провала - за азовцев. Хабы они строили и дороги укатывали, вместо ракет и танков… короче, не нагнетайте, да Вовчик?
показати весь коментар
21.05.2022 19:38 Відповісти
І тут ОСТАПА понесло....
показати весь коментар
21.05.2022 20:28 Відповісти
Яке ж воно тупе!!!
показати весь коментар
21.05.2022 21:08 Відповісти
Не думай зрадливий сцикун клован, це не твій "коньок"
показати весь коментар
21.05.2022 21:29 Відповісти
Ну идиот.....
показати весь коментар
21.05.2022 21:34 Відповісти
ну і коменти....де ж та об"єднана Україна...
показати весь коментар
21.05.2022 22:51 Відповісти
Місцеві боти та диванні експерти (які, сидячи біля монітору, а не в окопах, вважають себе розумнішими за інших) в коментах до будь-якої теми роздмухують ворожнечу проти діючої влади та громадян України - така їх мета. І хоч їм неодноразово наголошувалося, що претензії всередині країни краще буде робити після війни, а під час неї всім треба згуртуватися проти кацапського ворога-цим ботам та "експертам"-до одного місця.
показати весь коментар
22.05.2022 05:07 Відповісти
А що ми маємо слухати виперли недоумка, який каже, що жодна країна Європи не змогла би протистояти роіське ? Їм теж це відомо, тому вони організували НАТО та ЄС. Нагадати як зелені роти дрищуть помиями в бік НАТО ? Для чого вони це роблять ? Ідіоти чи шкідники ?
показати весь коментар
22.05.2022 07:59 Відповісти
"ми" - це не ти, Зє-бланське чмо.
показати весь коментар
22.05.2022 01:22 Відповісти
Поэтому страны Европы объединены в НАТО, который уничтожит россию за 6 часов.
показати весь коментар
22.05.2022 01:25 Відповісти
Ну как тут слыша вот такое тупое,не напасть?
показати весь коментар
22.05.2022 07:07 Відповісти
Вова...ты не тринди, а объясни почему орки в Херсоне? И они готовятся! А мост антоновский стоит ...джанкойский ж.д узел работает...перешеек укрепляется. И о Энергодаре скажи. Они и там оборону строят. Когда орки будут уходить они мост разрушат и как тогда через Днепр....и на Чонгаре все взорвут... Они сделают то что вы не сделали, а вот почему это вопрос.
показати весь коментар
22.05.2022 07:37 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

·
https://twitter.com/leusenko1/status/1528065893049241601 11 год

Зеленський: Жодна країна Європи не впоралася б з армією рф Помиляєшся, Вово: Європейці не женуть туфту на союзників, як ти, мають колективну безпеку ЄС чи НАТО (куди ти не хочеш йти) не розміновували б в'їзд для окупантів, якщо б розвідка попередила про напад за 4 місяці, як тебе
показати весь коментар
22.05.2022 07:56 Відповісти
а він що вже впорався?
показати весь коментар
22.05.2022 08:23 Відповісти
А ТРЕБА ТИМ ПОРАТЬСЯ !!!??? УБЕЙ ПУТИНА И ВСЁ !!!
показати весь коментар
22.05.2022 09:46 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2022 10:23 Відповісти
Yes! Dopeless
@_dopeless
·
14 год
А пам'ятаєте, як він браслети з іменами полонених моряків носив (щоб ніхто не забув, як він типу виправляє помилки поганого Пороха)? Тепер місця на тілі не вистачить стільки браслетів начипити, скільки людей з однієї азовсталі в полон потрапило. Тому вирішили просто помовкувати
показати весь коментар
22.05.2022 10:35 Відповісти
пидписав БИ не считается. А вот ЗЄ собирается договариваться с ПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

Какой бы аппетит не был у разных слоев нашего населения, я считаю, что самое ценное - сберечь больше людей, военных

"Не надо быть очень жадными на этот счет, хотя это не совсем справедливо.

Выход на линию 23 февраля, по его словам, подведет итоги первого этапа.

"А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора была справедливость для нас", - сказал Зеленский.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/833813.html
показати весь коментар
22.05.2022 14:07 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

Положить столько людей, пролить столько крови, разрушить пол Украины и придти к тому что было при ненавистном Порохе?
Оце здобув!
А еще ждать справедивости от переговоров с Пу - это вообще немыслимо

Но есть этому некоторые пояснения

если они (слуги) весной форсируют мир любой ценой и скажут, что мы пускаем воду в Крым, потому что Путин нам отдает Донбасс.
 Вот это будет конкретно, понятно


https://www.facenews.ua/columns/2020/332340/

показати весь коментар
22.05.2022 14:17 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2022 12:59 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 