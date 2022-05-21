Защитников "Азовстали" должны обменять, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что защитников "Азовстали" должны освободить по процедуре обмена пленными.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в интервью украинским СМИ.
"Ребята от военных получили сигнал, что они имеют право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали"", - проинформировал президент.
По словам Зеленского, дальше все зависит от ООН, Красного Креста и РФ.
"На сегодняшний день я думаю так: закончится процесс, которым руководит сегодня разведка, – вывоз, вывод и подготовка к диалогу, к обмену. Будем забирать их домой. Это то, что мы должны сделать вместе с партнерами, которые брали на себе ответственность", – объяснив глава государства.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращение к границам 24 февраля уже будет победой, - Зеленский
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а ***** в мою хату.
ТО Б ТО ДАЛІ ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПРОКРЕМЛІВСЬКИХ СТРУКТУР.
Тільки я бачу що Зе видав наших вояків у полон ?
а за 2 года могло произойти всякое (каждый день как последний)
У Зеленского в данном сообщении всё как-то запутано и не понятно - кто ему (или им) должен и кто им обещал ?
Нужно же понять, кто будет виноват по итогу
А все 1Л220УК, которые для ВСУ и ДПСУ должен был изготовить НВК"Іскра" благополучно за два года закатаны под юзикову щебёнку и политы сверху гудроном от пюрера.
У нас еще очень долго на границе не будет радаров, потому что все AN/TPQ на фронтах, и все те что Британия нам передала вчера - тоже все уехали на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!
А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.
Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
Вот такая *****, малята.
Полк Азов у жертву, підігрування москві і кремлівській пропаганді ?
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля, Єрмак у курсі
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу (якщо вона буде) у цій війні перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, по домовленостім між Зе і кремлем Південь України також може відійти кремлю для коридору у Крим і Приднестровя
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні більше на словах, з затримками і великим піаром але так що росія встигла відреагувати.
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
Але Зе про це ще не здогадується. Навіть попри численні попередження, і Пороха, в тч. І Джонсонюка, і Байденка, і Дуди... - нічого йому не доходить.
А їм треба щоб росія сбереглася, бо расія віддячить і Коломойщі і дЄрмаку
дуже щедро за це спасіння.
Приказ на здачу ти віддавав? Ти!
Так не мекай зараз,що все залежить від оон,червоного хреста та орків! Це зрада!
ХТО РОЗМІНУВАВ МОСТИ,ДОРОГИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ?
🤣
😅
😆
трошки накермували
і в них буде багато питань до боневтіка..
Прийшли, і що, навелипорядок?
Дай Боже, щоб зараз не сталось так само…
Семенченко його підпільна кличка. Насправді Грішин. Військові називають його зрадником і винуватцем котлів під час ато
так він же обіцяв - я принесу вам мир
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля, Єрмак у курсі і енергійно допомагає на всіх рівнях
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
разом з Маріуполем
3) Всі "заслуги" за перемогу (якщо вона буде) у цій війні перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, по домовленостім між Зе і кремлем Південь України також може відійти кремлю для коридору у Крим і Приднестровя
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі і Перекопі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями, Південь України має стати російською територією без референдумів
9) Захід буде допомагати Україні більше на словах, з затримками і великим піаром але так що б росія встигла відреагувати на всі контрзаходи проти неї
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля міліона людей і більше 500 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
Погане те щоб врятувати свою політичну шкуру Зе може пійти на великі поступки кремлю, це небезпечно для всіх нас.
Розумні люди про умови обміну та гарантії домовляються ПЕРЕД здачею у полон, а не ПІСЛЯ!
Але, де ми бачили серед зеле "слуг" розумних людей?!!
Що маємо сьогодні - одна біль та горе і відосиків до ......я 😠