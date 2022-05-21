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Новости Война
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Защитников "Азовстали" должны обменять, - Зеленский

азовсталь

Президент Владимир Зеленский рассказал, что защитников "Азовстали" должны освободить по процедуре обмена пленными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в интервью украинским СМИ.

"Ребята от военных получили сигнал, что они имеют право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали"", - проинформировал президент.

По словам Зеленского, дальше все зависит от ООН, Красного Креста и РФ.

"На сегодняшний день я думаю так: закончится процесс, которым руководит сегодня разведка, – вывоз, вывод и подготовка к диалогу, к обмену. Будем забирать их домой. Это то, что мы должны сделать вместе с партнерами, которые брали на себе ответственность", – объяснив глава государства.

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Зеленский Владимир (20232) обмен (1367) Азовсталь (375)


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Топ комментарии
+58
Вова, курс обмена какой?
Сдается мне его путин устанавливает, а не ты
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21.05.2022 11:43
+49
Как-то неуверенно говорит. Много у него "если". ООН, Красный крест - самые импотентные организации. В феврале-марте все кричали, что Юг и Восток теряем.
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21.05.2022 11:43
+41
Чого ж, він упевнено вмив руки, сказавши, що від нього нічого не залежить.
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21.05.2022 12:14
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тер бальони знищать всю русню....
а ***** в мою хату.
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21.05.2022 13:31 Ответить
Міняй на себе і агрохімій з абдрестовичами
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21.05.2022 13:36 Ответить
Жаль пацанов...воины...но их не обменяют.
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21.05.2022 13:38 Ответить
За словами Зеленського, далі все залежить від ООН, Червоного Хреста та РФ. Джерело:
ТО Б ТО ДАЛІ ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПРОКРЕМЛІВСЬКИХ СТРУКТУР.
Тільки я бачу що Зе видав наших вояків у полон ?
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21.05.2022 13:47 Ответить
Коли звільнять хлопців-АТОшників, які з 2014 року гниють у тюрмах лугандона????
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21.05.2022 13:51 Ответить
А сколько их там прим.?
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21.05.2022 23:58 Ответить
подтвержденных на 01.01.2020 (т.е. больше 2 лет назад) было 298...
а за 2 года могло произойти всякое (каждый день как последний)
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22.05.2022 23:42 Ответить
Предположу, что наиболее высокие шансы у войнов ВСУ, возможно даже, в самые короткие сроки.

У Зеленского в данном сообщении всё как-то запутано и не понятно - кто ему (или им) должен и кто им обещал ?
Нужно же понять, кто будет виноват по итогу
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21.05.2022 13:52 Ответить
Зеля зрадник. А запутано там щоб не всі люди це зрозуміли.
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22.05.2022 08:15 Ответить
ответ нужно положить точно по БМ-21 или по минометному расчету через 30 секунд после "выхода". Для этого надо знать координаты, а не ********* в зерновский детский сад или школу, что бы кацапы таскали эту предлагаемую вами ***** по всем оонам и тыкали сочуствующим гуттеришам в нос.
А все 1Л220УК, которые для ВСУ и ДПСУ должен был изготовить НВК"Іскра" благополучно за два года закатаны под юзикову щебёнку и политы сверху гудроном от пюрера.
У нас еще очень долго на границе не будет радаров, потому что все AN/TPQ на фронтах, и все те что Британия нам передала вчера - тоже все уехали на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!
А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.

Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...

Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
Вот такая *****, малята.
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23.05.2022 07:23 Ответить
ЦІКАВО, А ЧОМУ Зе АКТОР НЕ ДАВ НАКАЗ ВІЙСЬКАМ ПОКИНУТИ МАРІУПОЛЬ ЩЕ У КІНЦІ ЛЮТОГО КОЛИ ЦЕ БУЛО МОЖЛИВЕ.
Полк Азов у жертву, підігрування москві і кремлівській пропаганді ?
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21.05.2022 13:52 Ответить
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля, Єрмак у курсі

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу (якщо вона буде) у цій війні перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, по домовленостім між Зе і кремлем Південь України також може відійти кремлю для коридору у Крим і Приднестровя

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні більше на словах, з затримками і великим піаром але так що росія встигла відреагувати.

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.

НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
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21.05.2022 13:56 Ответить
Нет, не похоже Хватит уже этот бред разгонять!
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21.05.2022 17:56 Ответить
Ни один президент не пожертвует своей страной ради призрачной идеи смещения президента соседней страны. Из этого правда то, что простые люди гибнут на фронте с обоих сторон (наши и орки) из-за передела огромных денег и сфер влияния. рф никогда не считалась с людьми, поэтому нужны гаубицы сша и стрелять, стрелять, стрелять, лишь бы ресурса стволов и снарядов хватило.
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22.05.2022 19:36 Ответить
прям стенограма перемовин в омані
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22.05.2022 21:24 Ответить
точные цифры никто не будет называть, да и неизвестны они. Но думаю необратимые потери вполне сравнимы, и точно не 1 к 10 как тот же Зеля говорил. Просто это часть информационной войны - завышать потери врага и уменьшать свои, а то и вовсе замалчивать, как это делает наш генштаб
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21.05.2022 14:17 Ответить
Як на Лахті погода ?
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21.05.2022 15:00 Ответить
Ватний ******** , відми у рота в Кадирки !
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22.05.2022 03:44 Ответить
Брехня.
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22.05.2022 03:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mlDQ_CgrmTk зелені ловіть - швабри недолуґі
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21.05.2022 14:10 Ответить
вас, зелених, хлопці ще не шупали, я буде time - опа підвісне...
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21.05.2022 14:18 Ответить
А 73відсотки українців оберуть нову...
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22.05.2022 19:19 Ответить
каспи, ***** - наіпуть; до бабки не ходи. Дай, Боже, якщо не на всі 100%. Бо їхня фся філософія та менталітет - в найопках.
Але Зе про це ще не здогадується. Навіть попри численні попередження, і Пороха, в тч. І Джонсонюка, і Байденка, і Дуди... - нічого йому не доходить.
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21.05.2022 14:56 Ответить
Думає не він, а думають за нього, десь так. дЄрмак, Коломойша та інщі.
А їм треба щоб росія сбереглася, бо расія віддячить і Коломойщі і дЄрмаку
дуже щедро за це спасіння.
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21.05.2022 14:59 Ответить
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21.05.2022 15:04 Ответить
ваова,збирай всю свою зелену шоблу і *****й на обмінний пункт.
Приказ на здачу ти віддавав? Ти!
Так не мекай зараз,що все залежить від оон,червоного хреста та орків! Це зрада!
ХТО РОЗМІНУВАВ МОСТИ,ДОРОГИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ?
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21.05.2022 15:08 Ответить
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21.05.2022 18:23 Ответить
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21.05.2022 18:24 Ответить
😂
🤣
😅
😆
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21.05.2022 15:15 Ответить
виникає велике бажання відповісти на ці слова, недолугої потвори, битою.
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22.05.2022 12:11 Ответить
Короче, если шо будут виноваты военные, разведка, ООН, Красный крест, парнёры, РФ, лысый чорт, короче все кроме Бубочки....
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21.05.2022 15:41 Ответить
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21.05.2022 16:33 Ответить
накерували...
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21.05.2022 16:34 Ответить
голобородьки керували керували
трошки накермували
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21.05.2022 17:09 Ответить
"дагаваріцца гдєта па сєрєдінє" називається ось в омані до чого прийшли
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21.05.2022 17:12 Ответить
А що вживати слово Оман Зеля ще не заборонив ?
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22.05.2022 08:22 Ответить
очевидно шо з 14 го року була війна, була відповідна риторика та приорітети, та ось наш мудрий нарід не витримав психічного навантаження і вчинив шо вчинив. ніхто не досконалий
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21.05.2022 17:25 Ответить
"Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя " Які "хлопці"?ВІд яких "військових"? "Сигнал"? Що несе цей ссикун!!!
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21.05.2022 18:01 Ответить
Казала Верещук, що у нас 1000 полонених орків. На кого ж міняти наших воїнів?
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21.05.2022 19:55 Ответить
в тих хто повернуться з кацапського полону прийдуть додому хлопці злі і справедливі зі своєю правдою ....
і в них буде багато питань до боневтіка..
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21.05.2022 20:25 Ответить
Пам'ятаєте, після початку війни на Донбасі говорили про повернення добровольців «хлопці прийдуть, порядок наведуть».
Прийшли, і що, навелипорядок?
Дай Боже, щоб зараз не сталось так само…
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21.05.2022 20:56 Ответить
вони боронять країну, ви не бачите результату?
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21.05.2022 21:06 Ответить
Доброволців ця влада буде садить у в'язницю так само як посадила Семенченко та їнших.
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22.05.2022 07:19 Ответить
Як попередня влада садила добровольців після блокування торгівлі з окупантами, так і ця т.з. влада уже садить добровольців за надуманими звинуваченнями. До прикладу, кіборга з Миколаєва - захисника ДАП майора ЗСУ Галактіонова з побратимами відправили до сізо за безпідставними звинуваченнями у смерті диверсанта.

Семенченко його підпільна кличка. Насправді Грішин. Військові називають його зрадником і винуватцем котлів під час ато
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22.05.2022 18:31 Ответить
одні зрадники і диванні критики тут зібралися
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21.05.2022 23:05 Ответить
До сих пор не могу понять как между ПРЕЗИДЕНТОМ и балаганным шутом можно было выбрать шута.
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21.05.2022 23:28 Ответить
Третина 30 % українців злякались що Порошенко зробить їм нормальне життя і руцкого міру вже не буде в Україні, ні у фільмах, ні в побутовому житті, ні у владі, тому тупо голосували за зеленського, за рускій мір..
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22.05.2022 14:24 Ответить
Прокремлівські олігархічні кандидати два чоботи пара. Іншими словами українцям дали вибір між 2 - 4-х куп лайна обрати те, яке менше смерділо. Все як і у Франції відбувалося нещодавно.
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22.05.2022 18:37 Ответить
бо не вірять у можливості найвеличнішого ?
так він же обіцяв - я принесу вам мир
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22.05.2022 08:03 Ответить
Все будет добре,
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22.05.2022 05:24 Ответить
А ЕСЛИ НЕТ !!!??? ИЛИ ЕСЛИ НЕ ВСЕХ !!!???
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22.05.2022 11:38 Ответить
То про@бали
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22.05.2022 16:24 Ответить
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля, Єрмак у курсі і енергійно допомагає на всіх рівнях

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
разом з Маріуполем

3) Всі "заслуги" за перемогу (якщо вона буде) у цій війні перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, по домовленостім між Зе і кремлем Південь України також може відійти кремлю для коридору у Крим і Приднестровя

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі і Перекопі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями, Південь України має стати російською територією без референдумів

9) Захід буде допомагати Україні більше на словах, з затримками і великим піаром але так що б росія встигла відреагувати на всі контрзаходи проти неї

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля міліона людей і більше 500 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.

НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
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22.05.2022 14:25 Ответить
Ну что Вофка, как оно получить свой Илловайск??? Но тебе конечно не стыдно и очень неприятно об этом думать, да, нелох
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22.05.2022 14:25 Ответить
Це буде гірше Іловайська - там за добробати (МВС) відповідав Аваков який ввів добробати до Іловайську (за Іловайськ так і не відповів), а тут напряму Зе актор як Головнокомандуючий який направив війська у Маріуполь на вірний полон і смерть
Погане те щоб врятувати свою політичну шкуру Зе може пійти на великі поступки кремлю, це небезпечно для всіх нас.
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22.05.2022 14:31 Ответить
Рашисты считают полк Азов нацистами, поэтому обязанность каждого украинца обьявить о своей принадлежности к полку Азов! Надо запустить в соцсетях соответствующую акцию.
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22.05.2022 16:58 Ответить
А теперрь и так каждьІй молодой и патриотичньІй украинец будет читать себя "Азовцем" І Нас теперь будет десятки полков "Азов".
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22.05.2022 17:09 Ответить
Понятно... Зеленский "никому ничего не должен" .... А защитников Азовстали "должны обменять"
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22.05.2022 17:25 Ответить
В процесі обміну наших «азовців» головне не забути за трьох інших бійців полку, які в російському полоні вже 8 років. Це бійці «Азову» Роман Біленький, Микола Самофалов і Максим Худан. Україна має вимагати їхнього повернення.
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22.05.2022 17:59 Ответить
ніхто нікаму нє должен
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22.05.2022 20:22 Ответить
"Мають обміняти"...
Розумні люди про умови обміну та гарантії домовляються ПЕРЕД здачею у полон, а не ПІСЛЯ!
Але, де ми бачили серед зеле "слуг" розумних людей?!!
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22.05.2022 22:59 Ответить
Почитав коментарі, теж захотілося здатися, хоча я ніколи не воював. Стільки бруду вилили на захисників, вам не соромно?
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23.05.2022 02:42 Ответить
З Петром Порошенком Маріуполь був звільнений, Чонгар замінований, політична стратегія президента забезпечувала стабільність життя громадян, надію на звільнення окупованих територій !
Що маємо сьогодні - одна біль та горе і відосиків до ......я 😠
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23.05.2022 08:17 Ответить
План обмена такой "Прилетит вдруг зеленский в голубом вертолёте...! И бесплатно запилит видОс""
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23.05.2022 08:46 Ответить
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