Защитников "Азовстали" должны обменять, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что защитников "Азовстали" должны освободить по процедуре обмена пленными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в интервью украинским СМИ.

"Ребята от военных получили сигнал, что они имеют право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали"", - проинформировал президент.

По словам Зеленского, дальше все зависит от ООН, Красного Креста и РФ.

"На сегодняшний день я думаю так: закончится процесс, которым руководит сегодня разведка, – вывоз, вывод и подготовка к диалогу, к обмену. Будем забирать их домой. Это то, что мы должны сделать вместе с партнерами, которые брали на себе ответственность", – объяснив глава государства.

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