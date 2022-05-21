Захисників з "Азовсталі" мають обміняти, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що захисників "Азовсталі" мають звільнити за процедурою обміну полоненими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив в інтерв'ю українським ЗМІ.

"Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на "Азовсталі", - поінформував президент.

За словами Зеленського, далі все залежить від ООН, Червоного Хреста та РФ.

"На сьогодні я думаю так: закінчиться процес, яким керує сьогодні розвідка, – вивезення, виведення і підготовки до діалогу, до обміну. ... Будемо забирати їх додому. Це те, що ми повинні зробити разом із партнерами, які брали на себе відповідальність", - пояснив глава держави.

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