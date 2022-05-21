Оккупанты ракетами ударили по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области, - ОВА

Российские оккупанты сегодня нанесли ракетный удар по территории Ровенской области.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"По территории области нанесен ракетный удар, объект военной инфраструктуры. Количество жертв и масштабы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы".

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