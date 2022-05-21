Оккупанты ракетами ударили по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области, - ОВА
Российские оккупанты сегодня нанесли ракетный удар по территории Ровенской области.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
"По территории области нанесен ракетный удар, объект военной инфраструктуры. Количество жертв и масштабы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы".
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оказывается нам американцы даже вынужденны давать гранатометы 82 мм и китайские копии калашей которые отжали у иранцев, которые те котрабандой везли морем хуситам в Йемен ... это просто зашквар ... у нас ничего своего нет .... если бы не подачки запада воевали бы палками и камнями как в неолите
и второй момент ... если весь мир с нами ... за 90 дней уже могли бы наши бибочки взять у какой-то страны на лицензию на производство КР, и делали бы их по лицензии, если все свои деньги на ракетную программу мы распилили ... и получили в итоге лишь красивый макет Коршун-2, чтобы по выставкам тягать
биба конечно чмо... но давайте задумаемся ... проект КР Коршун делали на базе совецкой КР х55, то есть не с нуля, и мотор под нее был ... может ракетную программу эту закрыли и в том числе потому что наши конструкторы и бюрократы тупо слили деньги как обычно в никуда ... и кроме макета там ничего нет, по факту?