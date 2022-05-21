РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11438 посетителей онлайн
Новости Война
14 276 25

Оккупанты ракетами ударили по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области, - ОВА

ракета

Российские оккупанты сегодня нанесли ракетный удар по территории Ровенской области.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"По территории области нанесен ракетный удар, объект военной инфраструктуры. Количество жертв и масштабы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный обстрел Краматорска рашисты совершили из оккупированной части Донбасса, - СБУ

обстрел (26906) Ровенская область (1229)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
охренеть ... весь мир с нами ... пять лет разрабатывали (пилили деньги) на КР Коршун ... потом КР Коршун-2 ... и где? ..... есть КБ Южное, есть КБ Луч, есть Мотор Сич .... и за 90 дней несмогли сделать хотя бы с десяток КР ? ..... позороще .... даже хуситы, бичи в тапочках бегающие по пустыне смогли смастерить ОТРК и пару раз жахнуть по саудовским НПЗ, что те сразу затрещали о перемирии ...

оказывается нам американцы даже вынужденны давать гранатометы 82 мм и китайские копии калашей которые отжали у иранцев, которые те котрабандой везли морем хуситам в Йемен ... это просто зашквар ... у нас ничего своего нет .... если бы не подачки запада воевали бы палками и камнями как в неолите
показать весь комментарий
21.05.2022 12:41
+13
Коли ми вже ***** нарешті по цим підорам?
показать весь комментарий
21.05.2022 12:41
+10
У хусітів не було найвеличнішого гівнокомандуючого як у нас.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точно з бєларусіі(
показать весь комментарий
21.05.2022 12:33 Ответить
Коли ми вже ***** нарешті по цим підорам?
показать весь комментарий
21.05.2022 12:41 Ответить
охренеть ... весь мир с нами ... пять лет разрабатывали (пилили деньги) на КР Коршун ... потом КР Коршун-2 ... и где? ..... есть КБ Южное, есть КБ Луч, есть Мотор Сич .... и за 90 дней несмогли сделать хотя бы с десяток КР ? ..... позороще .... даже хуситы, бичи в тапочках бегающие по пустыне смогли смастерить ОТРК и пару раз жахнуть по саудовским НПЗ, что те сразу затрещали о перемирии ...

оказывается нам американцы даже вынужденны давать гранатометы 82 мм и китайские копии калашей которые отжали у иранцев, которые те котрабандой везли морем хуситам в Йемен ... это просто зашквар ... у нас ничего своего нет .... если бы не подачки запада воевали бы палками и камнями как в неолите
показать весь комментарий
21.05.2022 12:41 Ответить
У хусітів не було найвеличнішого гівнокомандуючого як у нас.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:46 Ответить
Все йде за кремлівським планом, не заважайте Zеленському знищувати Україну!
показать весь комментарий
21.05.2022 12:47 Ответить
любка - кремлевская у тебя ботокс из ушей течет
показать весь комментарий
21.05.2022 15:02 Ответить
О як зелене гiвно з вуха лізе. На себе в дзеркало подивись, ти ще не таке кончене побачиш.
показать весь комментарий
21.05.2022 16:34 Ответить
Хуситов вооружает Иран. Сами эти обезьяны только на курок нажимать могут.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:56 Ответить
я ждал подобного вісера ...вооружает да ... только они и сами шахид ракеты вполне лепят, это признают все

и второй момент ... если весь мир с нами ... за 90 дней уже могли бы наши бибочки взять у какой-то страны на лицензию на производство КР, и делали бы их по лицензии, если все свои деньги на ракетную программу мы распилили ... и получили в итоге лишь красивый макет Коршун-2, чтобы по выставкам тягать

биба конечно чмо... но давайте задумаемся ... проект КР Коршун делали на базе совецкой КР х55, то есть не с нуля, и мотор под нее был ... может ракетную программу эту закрыли и в том числе потому что наши конструкторы и бюрократы тупо слили деньги как обычно в никуда ... и кроме макета там ничего нет, по факту?
показать весь комментарий
21.05.2022 13:08 Ответить
Шахид-ракедой по нпз в СА? Да ты фантаст ещё тот... Ещё скажи, что нам надо пример с хамаса брать и запускать воздушные шары с горючей смесью
показать весь комментарий
21.05.2022 13:37 Ответить
ясно ... понятно ...
показать весь комментарий
21.05.2022 14:36 Ответить
Ці питання до зелених овечок, які вибирають "по приколу", бачили очі, що купували!
показать весь комментарий
21.05.2022 14:15 Ответить
Опять солдаты спят в казармах? Как такое можно вообще допускать в военное время? Почему такое халатное отношение к безопасности солдатов? Это сильно бьет по морали. В Израиле за такое повесили бы министра
показать весь комментарий
21.05.2022 12:45 Ответить
А ти не хочеш сказати чому твоє ***** стріляє по Україні?
показать весь комментарий
21.05.2022 12:48 Ответить
У меня в посёлке тоже их дохрена расквартировано скопом в одном студенческом общежитии и это после всех ударов по казармам с большим количеством жертв среди военных .Односельчане говорят даже ,что среди тех солдат шпиона вражеского поймали ,cнимавшего на камеру телефона расположение этого общежития и передававшего данные кураторам за поребрик за этим занятием его и повязали .Остаётся только гадать какие данные и сколько он успел передать но судя по тому,что по этому общежитию ещё не ударили крылатой ракетой передать успел он немного
показать весь комментарий
21.05.2022 13:03 Ответить
Где Himars? Почему ОПУ молчит, а не орет на весь мир "дайте нам оружие"!
показать весь комментарий
21.05.2022 12:57 Ответить
І що, хлопці, знову, були в казармі?
показать весь комментарий
21.05.2022 13:10 Ответить
ну так у нас походу толковые официре только на передке ... в тылу прапорщики уровня 19 века ... если мушкетная пуля не долетает - можно чилить в казарме
показать весь комментарий
21.05.2022 13:22 Ответить
Хіба їм шкода чужих дітей і батьків, та й будівля не своя, а державна, та й до цього часу в умовах воєнного часу ніхто і ні за що не був покараний, так і живем, а якщо ще й пригадати, як продавали зброю за кордон, а собі лишали совецьку зброю, то війна держиться на неймовірній хоробрості наших воїнів і те, що випросили за кордоном.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:33 Ответить
Знову на ті самі граблі!!! Журналісти, військові, політики, ну докопайтеся ви до істини нарешті! Ну хтось же відповідальний за скупчення солдатів в казармах під час ракетних ударів вже 3 місяці! Той, хто віддав такий наказ, має конкретне прізвище! Розквартирування, розосередження особового складу та хоч в наметах на великій відстані один від одного- зараз літо, збори на навчання маленькими групами по засекреченому графіку! Ну що за тупість чи зрада?!
показать весь комментарий
21.05.2022 15:10 Ответить
 
 