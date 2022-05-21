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Новини Війна
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Окупанти ракетами вдарили по об'єкту військової інфраструктури на Рівненщині, - ОВА

ракета

Російські окупанти сьогодні завдали ракетного удару по території Рівненщини.

Про це у Telegram Повідомив очільник ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"По території області завдано ракетного удару, об'єкт військової інфраструктури. Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби.

Читайте: Ракетний обстріл Краматорська рашисти здійснили з окупованої частини Донеччини, - СБУ

Автор: 

обстріл (28228) Рівненська область (1171)


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Топ коментарі
+22
охренеть ... весь мир с нами ... пять лет разрабатывали (пилили деньги) на КР Коршун ... потом КР Коршун-2 ... и где? ..... есть КБ Южное, есть КБ Луч, есть Мотор Сич .... и за 90 дней несмогли сделать хотя бы с десяток КР ? ..... позороще .... даже хуситы, бичи в тапочках бегающие по пустыне смогли смастерить ОТРК и пару раз жахнуть по саудовским НПЗ, что те сразу затрещали о перемирии ...

оказывается нам американцы даже вынужденны давать гранатометы 82 мм и китайские копии калашей которые отжали у иранцев, которые те котрабандой везли морем хуситам в Йемен ... это просто зашквар ... у нас ничего своего нет .... если бы не подачки запада воевали бы палками и камнями как в неолите
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21.05.2022 12:41
+13
Коли ми вже ***** нарешті по цим підорам?
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21.05.2022 12:41
+10
У хусітів не було найвеличнішого гівнокомандуючого як у нас.
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21.05.2022 12:46
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Точно з бєларусіі(
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21.05.2022 12:33 Відповісти
Коли ми вже ***** нарешті по цим підорам?
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21.05.2022 12:41 Відповісти
охренеть ... весь мир с нами ... пять лет разрабатывали (пилили деньги) на КР Коршун ... потом КР Коршун-2 ... и где? ..... есть КБ Южное, есть КБ Луч, есть Мотор Сич .... и за 90 дней несмогли сделать хотя бы с десяток КР ? ..... позороще .... даже хуситы, бичи в тапочках бегающие по пустыне смогли смастерить ОТРК и пару раз жахнуть по саудовским НПЗ, что те сразу затрещали о перемирии ...

оказывается нам американцы даже вынужденны давать гранатометы 82 мм и китайские копии калашей которые отжали у иранцев, которые те котрабандой везли морем хуситам в Йемен ... это просто зашквар ... у нас ничего своего нет .... если бы не подачки запада воевали бы палками и камнями как в неолите
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21.05.2022 12:41 Відповісти
У хусітів не було найвеличнішого гівнокомандуючого як у нас.
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21.05.2022 12:46 Відповісти
Все йде за кремлівським планом, не заважайте Zеленському знищувати Україну!
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21.05.2022 12:47 Відповісти
любка - кремлевская у тебя ботокс из ушей течет
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21.05.2022 15:02 Відповісти
О як зелене гiвно з вуха лізе. На себе в дзеркало подивись, ти ще не таке кончене побачиш.
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21.05.2022 16:34 Відповісти
Хуситов вооружает Иран. Сами эти обезьяны только на курок нажимать могут.
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21.05.2022 12:56 Відповісти
я ждал подобного вісера ...вооружает да ... только они и сами шахид ракеты вполне лепят, это признают все

и второй момент ... если весь мир с нами ... за 90 дней уже могли бы наши бибочки взять у какой-то страны на лицензию на производство КР, и делали бы их по лицензии, если все свои деньги на ракетную программу мы распилили ... и получили в итоге лишь красивый макет Коршун-2, чтобы по выставкам тягать

биба конечно чмо... но давайте задумаемся ... проект КР Коршун делали на базе совецкой КР х55, то есть не с нуля, и мотор под нее был ... может ракетную программу эту закрыли и в том числе потому что наши конструкторы и бюрократы тупо слили деньги как обычно в никуда ... и кроме макета там ничего нет, по факту?
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21.05.2022 13:08 Відповісти
Шахид-ракедой по нпз в СА? Да ты фантаст ещё тот... Ещё скажи, что нам надо пример с хамаса брать и запускать воздушные шары с горючей смесью
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21.05.2022 13:37 Відповісти
ясно ... понятно ...
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21.05.2022 14:36 Відповісти
Ці питання до зелених овечок, які вибирають "по приколу", бачили очі, що купували!
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21.05.2022 14:15 Відповісти
Опять солдаты спят в казармах? Как такое можно вообще допускать в военное время? Почему такое халатное отношение к безопасности солдатов? Это сильно бьет по морали. В Израиле за такое повесили бы министра
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21.05.2022 12:45 Відповісти
А ти не хочеш сказати чому твоє ***** стріляє по Україні?
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21.05.2022 12:48 Відповісти
У меня в посёлке тоже их дохрена расквартировано скопом в одном студенческом общежитии и это после всех ударов по казармам с большим количеством жертв среди военных .Односельчане говорят даже ,что среди тех солдат шпиона вражеского поймали ,cнимавшего на камеру телефона расположение этого общежития и передававшего данные кураторам за поребрик за этим занятием его и повязали .Остаётся только гадать какие данные и сколько он успел передать но судя по тому,что по этому общежитию ещё не ударили крылатой ракетой передать успел он немного
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21.05.2022 13:03 Відповісти
Где Himars? Почему ОПУ молчит, а не орет на весь мир "дайте нам оружие"!
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21.05.2022 12:57 Відповісти
І що, хлопці, знову, були в казармі?
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21.05.2022 13:10 Відповісти
ну так у нас походу толковые официре только на передке ... в тылу прапорщики уровня 19 века ... если мушкетная пуля не долетает - можно чилить в казарме
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21.05.2022 13:22 Відповісти
Хіба їм шкода чужих дітей і батьків, та й будівля не своя, а державна, та й до цього часу в умовах воєнного часу ніхто і ні за що не був покараний, так і живем, а якщо ще й пригадати, як продавали зброю за кордон, а собі лишали совецьку зброю, то війна держиться на неймовірній хоробрості наших воїнів і те, що випросили за кордоном.
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21.05.2022 13:33 Відповісти
Знову на ті самі граблі!!! Журналісти, військові, політики, ну докопайтеся ви до істини нарешті! Ну хтось же відповідальний за скупчення солдатів в казармах під час ракетних ударів вже 3 місяці! Той, хто віддав такий наказ, має конкретне прізвище! Розквартирування, розосередження особового складу та хоч в наметах на великій відстані один від одного- зараз літо, збори на навчання маленькими групами по засекреченому графіку! Ну що за тупість чи зрада?!
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21.05.2022 15:10 Відповісти
 
 