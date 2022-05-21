Окупанти ракетами вдарили по об'єкту військової інфраструктури на Рівненщині, - ОВА
Російські окупанти сьогодні завдали ракетного удару по території Рівненщини.
Про це у Telegram Повідомив очільник ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"По території області завдано ракетного удару, об'єкт військової інфраструктури. Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби.
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+22 Руслан Жгун
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оказывается нам американцы даже вынужденны давать гранатометы 82 мм и китайские копии калашей которые отжали у иранцев, которые те котрабандой везли морем хуситам в Йемен ... это просто зашквар ... у нас ничего своего нет .... если бы не подачки запада воевали бы палками и камнями как в неолите
и второй момент ... если весь мир с нами ... за 90 дней уже могли бы наши бибочки взять у какой-то страны на лицензию на производство КР, и делали бы их по лицензии, если все свои деньги на ракетную программу мы распилили ... и получили в итоге лишь красивый макет Коршун-2, чтобы по выставкам тягать
биба конечно чмо... но давайте задумаемся ... проект КР Коршун делали на базе совецкой КР х55, то есть не с нуля, и мотор под нее был ... может ракетную программу эту закрыли и в том числе потому что наши конструкторы и бюрократы тупо слили деньги как обычно в никуда ... и кроме макета там ничего нет, по факту?