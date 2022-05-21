Окупанти ракетами вдарили по об'єкту військової інфраструктури на Рівненщині, - ОВА

Російські окупанти сьогодні завдали ракетного удару по території Рівненщини.

Про це у Telegram Повідомив очільник ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"По території області завдано ракетного удару, об'єкт військової інфраструктури. Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби.

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