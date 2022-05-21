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Новости
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Бывший украинский военнопленный выиграл иск у РФ

суд

Бывший военнопленный, участник боевых действий Владимир Фомицкий выиграл суд против Российской Федерации. Иск бойца удовлетворил Долгинцевский районный суд Кривого Рога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Суд решил взыскать с РФ и акционерного общества "Международный резервный банк" (бывший "Сбербанк") в пользу Владимира Фомицкого один миллион гривен компенсации морального вреда. Решение суда уже вступило в силу, истец получил соответствующий документ. Срок апелляции истек.

Как рассказал адвокат бывшего бойца Дмитрий Чернеш, они с Владимиром Фомицким решили судиться и с государством Российской Федерации в лице ее посольства в Украине, и с российским банком, который реально может выплатить средства. Судебное разбирательство длилось почти два года.

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"Теперь будем реализовывать решение суда на практике. Исполнительные органы должны обеспечить выполнение этого решения, где бы эти деньги не лежали, даже по миру. Механизмов вполне достаточно. Теперь по этому же пути может идти любой гражданин Украины, пострадавший от агрессии России" , – сказал Дмитрий Чернеш.

Участник боевых действий на Донбассе Владимир Фомицкий из Кривого Рога – доброволец батальона "Кривбасс". Как он рассказал, его пленили российские силовики при выходе из "Иловайского котла" 2014 года.

Он пробыл в заложниках российских гибридных сил 10 дней.

После увольнения Владимир Фомицкий был признан непригодным к военной службе.

Иск к государству-агрессору он также направил в Европейский суд по правам человека.

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добре, якщо так. буду дуже рада, якщо Володимиру Фоміцькому вдасться отримати ці гроші. і це стане прецедентом. і ще тисячі людей подадуть позови і виграють справи. і кацапстан розориться на конфіскованих офшорах і пр.
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21.05.2022 17:31 Ответить
Це добре, але росія н евизнає рішень ні українських ні европейських судів. Щоб реалізувати це рішення, треба, як мінімум, перемогти рф у війні.
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21.05.2022 17:31 Ответить
Теперь как в мультфильме, осталось лет 50 побегать за рашистами чтобы решение суда вручить и еще лет 100 чтобы рашисты начали признавать международные законы
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21.05.2022 17:36 Ответить
У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."
http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=zversh33 Франко
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22.05.2022 02:55 Ответить
Боже, какая хрень. Вы в мультфильмы играете? Русню нужно просто тупо выпиливать. Всю. Срать на ваши ивропейские ценности, срать на вашу толлерантию. Всю, до последнего младенца и старухи.
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21.05.2022 17:46 Ответить
мільйон грн. за каліцтво.. малувато, але добрий прецидент
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21.05.2022 18:11 Ответить
Будет если/когда выплатят
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21.05.2022 19:06 Ответить
а за моральну шкоду ? можна?
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21.05.2022 19:01 Ответить
А що Європейський суд з прав людини досі вирішує?
Що ГААГА, що ОБСЄ, що ООН, що цей суд - тільки для присутності...
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21.05.2022 19:43 Ответить
 
 