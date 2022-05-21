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Колишній український військовополонений виграв позов до РФ

суд

Колишній військовополонений, учасник бойових дій Володимир Фоміцький виграв суд проти Російської Федерації. Позов бійця задовольнив Довгинцівський районний суд Кривого Рогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Суд вирішив стягнути з РФ та акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" (колишній "Сбербанк") на користь Володимира Фоміцького один мільйон гривень компенсації моральної шкоди. Рішення суду вже набуло чинності, позивач отримав на руки відповідний документ. Термін апеляції сплив.

Як розповів адвокат колишнього бійця Дмитро Чернеш, вони з Володимиром Фоміцьким вирішили позиватися і до держави Російської Федерації в особі її посольства в Україні, і до російського банку, який реально може виплатити кошти. Судовий розгляд тривав майже два роки.

Читайте також: После "приема" ребята уезжают с поломанными ногами, руками. Бабы приезжают. Я, вот, принимала, ногти поломала, - росіяни вивозять військовополонених українців до РФ і катують. АУДIО

"Тепер будемо реалізовувати рішення суду на практиці. Виконавчі органи мають забезпечити виконання цього рішення, де б ці гроші не лежали, навіть по світу. Механізмів цілком достатньо. Тепер цим же шляхом може йти будь-який громадянин України, який постраждав від агресії Росії", – сказав Дмитро Чернеш.

Учасник бойових дій на Донбасі Володимир Фоміцький із Кривого Рогу – доброволець батальйону "Кривбас". Як він розповів, його взяли в полон російські силовики при виході з "Іловайського котла" 2014 року.

Він пробув у заручниках російських гібридних сил 10 днів.

Після звільнення Володимира Фоміцького визнали непридатним до військової служби.

Позов до держави-агресора він також направив до Європейського суду з прав людини.

Також читайте: Окупант Шишимарін визнав в суді провину у вбивстві мирного українця

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військовополонені (910) позов (492) росія (64935) суд (11653)


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добре, якщо так. буду дуже рада, якщо Володимиру Фоміцькому вдасться отримати ці гроші. і це стане прецедентом. і ще тисячі людей подадуть позови і виграють справи. і кацапстан розориться на конфіскованих офшорах і пр.
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21.05.2022 17:31 Відповісти
Це добре, але росія н евизнає рішень ні українських ні европейських судів. Щоб реалізувати це рішення, треба, як мінімум, перемогти рф у війні.
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21.05.2022 17:31 Відповісти
Теперь как в мультфильме, осталось лет 50 побегать за рашистами чтобы решение суда вручить и еще лет 100 чтобы рашисты начали признавать международные законы
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21.05.2022 17:36 Відповісти
У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."
http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=zversh33 Франко
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22.05.2022 02:55 Відповісти
Боже, какая хрень. Вы в мультфильмы играете? Русню нужно просто тупо выпиливать. Всю. Срать на ваши ивропейские ценности, срать на вашу толлерантию. Всю, до последнего младенца и старухи.
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21.05.2022 17:46 Відповісти
мільйон грн. за каліцтво.. малувато, але добрий прецидент
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21.05.2022 18:11 Відповісти
Будет если/когда выплатят
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21.05.2022 19:06 Відповісти
а за моральну шкоду ? можна?
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21.05.2022 19:01 Відповісти
А що Європейський суд з прав людини досі вирішує?
Що ГААГА, що ОБСЄ, що ООН, що цей суд - тільки для присутності...
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21.05.2022 19:43 Відповісти
 
 