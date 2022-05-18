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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупант Шишимарін визнав в суді провину у вбивстві мирного українця

шишимарін

Військовослужбовець армії РФ Вадим Шишимарін під час суду повністю визнав провину у вбивстві 62-річного мирного мешканця Сумщини Олександра Шеліпова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ґрати".

Прокурор зачитав короткий обвинувальний акт. Суддя запитав Шишимаріна, чи той визнає провину. Той відповів, що так. На уточнююче запитання судді росіянин підтвердив, що визнає провину "повністю".

Згідно з обвинувальним актом, 28 лютого колону російської армії, в якій перебував Шишимарін, розили біля села Камиші на Сумщині. Російські військовики відібрали у місцевого мешканця автомобіль та поїхали в бік РФ. Дорогою вони побачили Олександра Шеліпова, який стояв біля свого будинку й говорив по телефону. Інший військовослужбовець на прізвище Пуфаков віддав Шишимаріну наказ, і той вбив Шеліпова, кілька разів вистреливши йому в голову.

Дивіться: Перший суд над російським військовослужбовцем розпочався в Києві. ВIДЕО

Біля села Камиші росіяни наштовхнулися на бійців самооборони. Пуфакова вбили, решта сховалися, а потім здалися в полон.

Нагадаємо, Шишимарін - перший російський військовослужбовець, якого судять в Україні за воєнні злочини.

Автор: 

суд (11763) воєнні злочини (1895) Шишимарін Вадим (10)


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Топ коментарі
+22
Пуфаков, гаденыш, легко отделался.
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18.05.2022 15:36 Відповісти
+19
Кормите его пирожками и дальше поите чаем. Убить собаку нахер!!! зачем тратить на его ресурсы?
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18.05.2022 15:37 Відповісти
+10
Как удачно зажмурили Пуфакова.Теперь выясняется что Пуфик приставил оружие к голофе Шишмарика и заставил его под страхом смерти застрелить гражданского.Где то так.В душе кацап Шишмаркин ржет с суда и думает-"А вы докажите обратное".Ща его на азовцев обменяют.
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18.05.2022 15:42 Відповісти
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Пуфаков, гаденыш, легко отделался.
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18.05.2022 15:36 Відповісти
е-банитовой палочкой наказать
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18.05.2022 16:00 Відповісти
ну да, а то был бы жестоко обменян на какого-нибудь пьяницу с оккупированных территорий, как и этого ожидает обмен.
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18.05.2022 16:13 Відповісти
але є момент, якщо його передадуть парашці, то він має там відбути покарання, згідно нашого вироку, або боневтік має помилувати, цього урода, тоді сидіти не буде.
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18.05.2022 17:43 Відповісти
і що з того.... ? Нашого чоловіка не повернути ((((.
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18.05.2022 15:37 Відповісти
Кормите его пирожками и дальше поите чаем. Убить собаку нахер!!! зачем тратить на его ресурсы?
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18.05.2022 15:37 Відповісти
Азовців на кого тоді міняти будуть?
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19.05.2022 08:35 Відповісти
Таких 165 000 військових.
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18.05.2022 15:38 Відповісти
Таких 125 000 000........
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18.05.2022 16:01 Відповісти
Как удачно зажмурили Пуфакова.Теперь выясняется что Пуфик приставил оружие к голофе Шишмарика и заставил его под страхом смерти застрелить гражданского.Где то так.В душе кацап Шишмаркин ржет с суда и думает-"А вы докажите обратное".Ща его на азовцев обменяют.
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18.05.2022 15:42 Відповісти
А нащо доказувати зворотнє? факт вбивства є, провину він визнав, якщо він каже що вбити людину бо його заставили не означає, що в це повірить суд.
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18.05.2022 15:46 Відповісти
Це був сарказм.Я натякав на те,що цю нікчему не потрібно було примушувати скоювати злочин.Ця мразота за тим сюди і приїхала-вбивати українців.Надіюсь,що руснявих покидьків врешті решт перестануть брати у полон,а будуть утилізувати на місті.Тільки за те,шо вони ступили на землю України зі зброєю в руках робить їх винними і ніякого доказу у суді не потребує.І кара одна-смерть.
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18.05.2022 21:20 Відповісти
шишмаркин тупой как пробка,мог бы сказать что кореш убил а он не при делах
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18.05.2022 19:46 Відповісти
К нашим зэкам на зону, от параши отходить не будет...
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18.05.2022 16:11 Відповісти
та он может признать и убийство десяти тысяч украинцев, что ему за это будет? самое страшное наказание - обмен?
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18.05.2022 16:14 Відповісти
а я знаю...ви тільки подивіться на що росія сама себе перетворила.
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18.05.2022 17:37 Відповісти
бред....
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18.05.2022 16:23 Відповісти
Материал для обмена на наших пленных. Тоже важно.
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18.05.2022 16:24 Відповісти
Можно подумать, что это у него, одно единственное убийство, а больше он никого не убивал, ну прям - святой.
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18.05.2022 18:15 Відповісти
Казнить шише-шмарина! А перед этим опетушить! Чтобы после смерти даже если попадёт в обещанный ****** рай, то только на петушиную обитель. Это когда ангел-вертухай поведёт всех в Сферы петь осанну Демиургу - то чтобы не смел петь сакральные тетраграмматоны и гимны высшей алхимии, а где-то в петушином измерении подквохтывал Музыке Мироздания - "ко-ко-ко! квох-пок-пок! куд-кудах!"
А после смены назад на обитель - хлебать дырявым граалем нектар амбросии пополам со смолой и серой!
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18.05.2022 23:42 Відповісти
Хороша порада в той час коли у ворога наші важкопоранені з Азовсталі.
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19.05.2022 08:38 Відповісти
вы верите в то, что убитый отдавал приказ? я - нет. тварь сама стреляла
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19.05.2022 00:14 Відповісти
За "чистосердечне визнання вини і щире каяття" наш найгуманніший суд у світі , "враховуючи обставини , в яких сталось вбивство", призначить цьому організму покарання в вигляді року виправних робіт з відстрочкою п"ять років. А якби справа розглядалась в судя якогось з донецьких міських судів, то істоту взагалі визнали б , що кацапу була загроза життю вбивство сталось в цілях оборони.
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19.05.2022 07:47 Відповісти
Побільше судових процесів і пошвидше і міняйте цих ***...в на "АЗОВЦІВ".
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19.05.2022 08:29 Відповісти
 
 