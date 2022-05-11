Командир відділення танкової дивізії РФ Шишимарін - перший російський військовий, який постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині, - Венедіктова. ФОТО
Перший російський військовий постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині.
Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці генпрокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області" Вадима Шишимаріна.
Слідство встановило, що цей 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед.
"Перед цим колону, в якій був сержант, розбили наші ЗСУ. Втікаючи, він із ще 4 співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку", - йдеться у повідомленні.
Наразі підозрюваний Шишимарін перебуває під вартою. Прокурорами і слідчими СБУ зібрано достатньо доказів його причетності до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України. За ці дії йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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Що це таке?
коли вже суд?
ополченец"..." опущенец ".
Маляви по зонам вже пройшли.
Чистосердечное признание смягчает вину и увеличивает срок наказания.
Народная мудрость.
Он сам всё рассказал про свои действия, как ему приказали убить этого гражданского, как он выстрелил в него.
Какие такие героические усилия сделала СБУ, доказывая его вину?
https://www.youtube.com/watch?v=szFMWbrftfs