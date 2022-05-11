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Новини Фото Війна
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Командир відділення танкової дивізії РФ Шишимарін - перший російський військовий, який постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині, - Венедіктова. ФОТО

Перший російський військовий постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці генпрокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області" Вадима Шишимаріна.

Слідство встановило, що цей 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед.

"Перед цим колону, в якій був сержант, розбили наші ЗСУ. Втікаючи, він із ще 4 співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку", - йдеться у повідомленні.

Командир відділення танкової дивізії РФ Шишимарін - перший російський військовий, який постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині, - Венедіктова 01

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Наразі підозрюваний Шишимарін перебуває під вартою. Прокурорами і слідчими СБУ зібрано достатньо доказів його причетності до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України. За ці дії йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Автор: 

армія рф (17876) Сумська область (3898) вбивство (3116) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3283)


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Топ коментарі
+37
Цього ублюдка чекає сюрприз в українській колонії.
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11.05.2022 13:03 Відповісти
+37
а слухання повинне бути відкрите, з трансляцією у ЗМІ
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11.05.2022 13:03 Відповісти
+34
Коли почнуть саджати жирних українських гнид с конфіскацією та подаватися до інтерполу які встигли втекти?
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11.05.2022 13:07 Відповісти
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Цього ублюдка чекає сюрприз в українській колонії.
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11.05.2022 13:03 Відповісти
Коли почнуть саджати жирних українських гнид с конфіскацією та подаватися до інтерполу які встигли втекти?
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11.05.2022 13:07 Відповісти
одн був з годинниками
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11.05.2022 13:09 Відповісти
Ні ну ви не перегибайте.
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11.05.2022 13:15 Відповісти
эту гниду еще кормить придется
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11.05.2022 13:12 Відповісти
Не переживай, он на прокорм будет сам зарабатывать.
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11.05.2022 13:17 Відповісти
Фсмысли? Обутыливание, как они любят?
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11.05.2022 13:14 Відповісти
Набутыливание, если точнее))) А фамилия ну точно для опущенного на толчке: Шишимарін, Шиш Шмарин.
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11.05.2022 13:37 Відповісти
Його, напевно, засудять та обміняють на нашого хлопця, от і все.
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11.05.2022 13:55 Відповісти
Та ці виродки навіть швабру у їх дупах сприймають як шось звичайне.. Воно навіть гімно буде жерти не скривившись - аби тільки вижити. Це просто кінчені жалюгідні хробаки - що ладні воювати з цивільним населенням, але не здатні чинити опору справжнім воїнам із ЗСУ!
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11.05.2022 18:17 Відповісти
а слухання повинне бути відкрите, з трансляцією у ЗМІ
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11.05.2022 13:03 Відповісти
а не много чести!?
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11.05.2022 13:16 Відповісти
Ну всё касап в тюрьме тебе будет писта. Лучше сразу делай из робы верёвку.
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11.05.2022 13:04 Відповісти
десять лет, или пожизненное - это не имеет значения. Долго он не протянет с такой-то известной фамилией. А программы защиты заключённых у нас нет.
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11.05.2022 13:05 Відповісти
нияких АБО ТОЛ ЬКО ПОЖИЗНЕННОЕ БЕЗ- ПРАВА НА ДОСРОЧНОЕ И ОБМЕН ПУСТЬ ТВАРЬ ВСЕ ГОДЫ СКОЛЬКО БОГ ОТМЕРЕТ ПОЛУЧАЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЖИЗНИ В КАЧЕСТВЕ КРЫСЫ В КЛЕТКЕ...
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11.05.2022 13:05 Відповісти
З відбуванням покарання на крейсері "мацква".
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11.05.2022 13:06 Відповісти
Швидше за все судити будуть в міжнародному суді
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11.05.2022 13:08 Відповісти
Рівень не той. Сержанта в Гаагу точно не повезуть. Якби старший офіцер - тоді реально
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11.05.2022 13:12 Відповісти
Щось мені підказує, що дадуть 13. У нас суди чомусь на більші строки бояться засуджувати. Кілька тижнів тому коригувальниці на Рівненщині дали 13, а в 2015 падлюці з-під Маріуполя, який розвозив нашим воду зі снодійним (а потім приводив туди орків) теж 13
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11.05.2022 13:08 Відповісти
"4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області" Джерело:
Що це таке?
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11.05.2022 13:09 Відповісти
4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина, Краснознамённая дивизия имени Ю. В. Андропова - тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации. Условное наименование - Войсковая часть № 19612. Сокращённое наименование - 4 гв. тд. Расквартирована в подмосковном Наро-Фоминске.
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11.05.2022 13:26 Відповісти
***** коммандирь дрищь лошпень )))
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11.05.2022 13:13 Відповісти
Єфрейтор, або сержант.
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11.05.2022 13:23 Відповісти
Був Шишимариным, а станет шмариным
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11.05.2022 13:13 Відповісти
робота під час ув'язнення обов'язкова. нехай робить черевики як раб до кінця життя.
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11.05.2022 13:13 Відповісти
Кріштоп так як? нафіг ви цього ваньку показуєте? КРІШТОП ДЕ? віддали щоб Азов розбомбити?!
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11.05.2022 13:14 Відповісти
Точно, точно. Криштоп - підполковник, тим більше перші 2 бомбардування - по скупченнях українських військових. Тут однозначно довічне. Але, думаю, що вже поміняли на наших
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11.05.2022 13:29 Відповісти
Нічого йому не буде, обміняють тай усе. Я здивуюсь якщо хочаб один повний строк відседить
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11.05.2022 13:16 Відповісти
На очереди летчик, который бомбил Харьков.
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11.05.2022 13:16 Відповісти
краще б його вбили.
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11.05.2022 13:17 Відповісти
йому краще
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11.05.2022 13:20 Відповісти
Це єдине, що у нього попереду
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11.05.2022 13:21 Відповісти
Я так розумію, що про рашистского пілота, який при затриманні вбив місцевих жителів, зелений гнійник бенедіктової вже забув?! Чи може того виродка вже поміняли?!
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11.05.2022 13:18 Відповісти
Он грит, в састаяньи аффекта был. Спросил как пройти в булошную, а житель хотел убить его куском паребрика. Защищался ну или защищал.. Прям как Сухов, я его откопал, а он меня за горло..
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11.05.2022 13:25 Відповісти
Ні, не забули і не поміняли. Недавно оголосили підозру, слідство триває. Видихай, зради немає.
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11.05.2022 13:43 Відповісти
Надеюсь ему уже в СИЗО юбку пошили. На насесте будет срок отбывать, если не вздернут или подушкой не придушат.
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11.05.2022 13:20 Відповісти
Показать этого ********* в ЗША, упадут со смеху.
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11.05.2022 13:20 Відповісти
Рембо
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11.05.2022 13:33 Відповісти
Оце я розумію швидкість роботи! Пройшло ВСЬОГО два з половиною місяці від початкі вуйни, а наша прокуратура довела справу ПЕРШОГО парашенського війського до суду. Такими темпами років через 1000 розглянемо всі справи...
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11.05.2022 13:22 Відповісти
Два місяці - досить швидкий термін, зради немає.
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11.05.2022 13:44 Відповісти
Скасуємо правосуддя та почнемо судити трійками - самі станемо орками.
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11.05.2022 14:45 Відповісти
а де поділися пілоти літаків? там як на мене доказів побільш ніж у танкіста
коли вже суд?
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11.05.2022 13:28 Відповісти
5 років, а через 2 віддадуть за поручітєльством депутатів ВР?
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11.05.2022 13:29 Відповісти
Ща понабегают "правозащитники" и начнут рассказывать о жестком обращении с пленным и необходимости поселить его на дачу с телевизором для отсидки или что лучше вообще отправить домой. И добренькие украинцы выполнят пожелание.
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11.05.2022 13:30 Відповісти
На зоні буде " ополченец" ..." опущенец ".
Маляви по зонам вже пройшли.
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11.05.2022 13:31 Відповісти
******* как быстро расследуют и рассматривают.
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11.05.2022 13:32 Відповісти
Это тот, который сам на камеру рассказал.
Чистосердечное признание смягчает вину и увеличивает срок наказания.
Народная мудрость.
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11.05.2022 13:33 Відповісти
От 10 до 15 лет а умышленное убийство? Вы понимаете что ета гнида у человека самое главное отобрала- жи3нь. 3а такое нужно давать пожи3ненное. Или судить по росийским 3аконам как они любят, от 20 до пожи3ненного.
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11.05.2022 13:38 Відповісти
Не тре суду, віддайте його громаді того села, де це скоїлось, і не заважайте.
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11.05.2022 13:38 Відповісти
111 ч.1 умисне вбивство.
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11.05.2022 13:38 Відповісти
шишимышимаринами не отделаешься гнус гэбэшный.
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11.05.2022 13:40 Відповісти
Даремно,що не дохлий
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11.05.2022 13:41 Відповісти
"наш суд самий...." ну і так далі. Випустять під домашній арешт, або під заставу.
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11.05.2022 13:43 Відповісти
Не кипишуйте.Его наши самые гуманные суды отпустят под небольшой залог.Сколько до этого задерживали и мародёров и наводчиков-никого не посадили.
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11.05.2022 13:46 Відповісти
ПЗДЦ! Німців-ССівців теж у 2СВ через суд пропускали? З адвокатами, можливістю апеляційного та касаційного оскарження, УДЗ? Наших полонених рашисти і лугандонці катують і вбивають без жодних судів. Важко демократії воювати з диктатурами...
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11.05.2022 13:51 Відповісти
А літуни, які однією бомбою чи ракетою нищили десятками цивільних? Їх раніше цього відловлювали. Чи кацапопілоти вже за порєбріком чи і Венедіктової прокурори на її рівні?
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11.05.2022 13:52 Відповісти
Я видела ролик после взятия этого вояки в плен.
Он сам всё рассказал про свои действия, как ему приказали убить этого гражданского, как он выстрелил в него.
Какие такие героические усилия сделала СБУ, доказывая его вину?
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11.05.2022 13:53 Відповісти
К стенке этого ублюдка. Или собрать в общую камеру лиц проходящих по особо тяжким и эту скотину у к ним подселить. Пускай позабавятся
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11.05.2022 13:57 Відповісти
падло
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11.05.2022 14:08 Відповісти
танковое отделение - это 1 танк. Уже писали бы просто - командир танка. А то многие гуманитарии подумают что это второй человек после полковника танковых войск
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11.05.2022 14:09 Відповісти
Етот? https://www.youtube.com/watch?v=szFMWbrftfs
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11.05.2022 14:26 Відповісти
Этот.
https://www.youtube.com/watch?v=szFMWbrftfs
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11.05.2022 14:37 Відповісти
УКРАИНСКИЕ зеки ему очко порвут а потом разорвут!
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11.05.2022 14:48 Відповісти
Так он еще и сам рассказал об этом
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11.05.2022 15:00 Відповісти
Тільки довічне ув'язнення, з важкою працею у тяжких умовах - хай здихає повільно
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11.05.2022 15:52 Відповісти
Шиши-мыши - Шишимарин - первый вышел ( на скамью подсудимых). А может он раньше (до смены фамилии) был Шмарин?
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11.05.2022 16:07 Відповісти
 
 