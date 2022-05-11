Командир отделения танковой дивизии РФ Шишимарин – первый российский военный, который предстанет перед судом за убийство гражданского на Сумщине, - Венедиктова. ФОТО

Первый российский военный предстанет перед судом за убийство гражданского на Сумщине.

Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения в/ч 32010 (4-я танковая Кантемировская дивизия Московской области) Вадима Шишимарина.

Следствие установило, что этот 21-летний российский военный 28 февраля 2022 убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед.

"Перед этим колонну, в которой был сержант, разбили наши ВСУ. Убегая, он с еще 4 сослуживцами обстрелял из автоматов частный автомобиль и завладел им. На украденной машине с пробитыми ими же колесами захватчики заехали в деревню. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома", – говорится в сообщении.

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В настоящее время подозреваемый Шишимарин находится под стражей. Прокурорами и следователями СБУ собрано достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). За эти действия ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.