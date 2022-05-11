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Новости Фото Война
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Командир отделения танковой дивизии РФ Шишимарин – первый российский военный, который предстанет перед судом за убийство гражданского на Сумщине, - Венедиктова. ФОТО

Первый российский военный предстанет перед судом за убийство гражданского на Сумщине.

Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения в/ч 32010 (4-я танковая Кантемировская дивизия Московской области) Вадима Шишимарина.

Следствие установило, что этот 21-летний российский военный 28 февраля 2022 убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед.

"Перед этим колонну, в которой был сержант, разбили наши ВСУ. Убегая, он с еще 4 сослуживцами обстрелял из автоматов частный автомобиль и завладел им. На украденной машине с пробитыми ими же колесами захватчики заехали в деревню. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома", – говорится в сообщении.

Командир отделения танковой дивизии РФ Шишимарин – первый российский военный, который предстанет перед судом за убийство гражданского на Сумщине, - Венедиктова 01

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В настоящее время подозреваемый Шишимарин находится под стражей. Прокурорами и следователями СБУ собрано достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). За эти действия ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Автор: 

армия РФ (19725) Сумская область (3345) убийство (6512) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2501)


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Топ комментарии
+37
Цього ублюдка чекає сюрприз в українській колонії.
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11.05.2022 13:03 Ответить
+37
а слухання повинне бути відкрите, з трансляцією у ЗМІ
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11.05.2022 13:03 Ответить
+34
Коли почнуть саджати жирних українських гнид с конфіскацією та подаватися до інтерполу які встигли втекти?
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11.05.2022 13:07 Ответить
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Цього ублюдка чекає сюрприз в українській колонії.
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11.05.2022 13:03 Ответить
Коли почнуть саджати жирних українських гнид с конфіскацією та подаватися до інтерполу які встигли втекти?
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11.05.2022 13:07 Ответить
одн був з годинниками
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11.05.2022 13:09 Ответить
Ні ну ви не перегибайте.
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11.05.2022 13:15 Ответить
эту гниду еще кормить придется
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11.05.2022 13:12 Ответить
Не переживай, он на прокорм будет сам зарабатывать.
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11.05.2022 13:17 Ответить
Фсмысли? Обутыливание, как они любят?
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11.05.2022 13:14 Ответить
Набутыливание, если точнее))) А фамилия ну точно для опущенного на толчке: Шишимарін, Шиш Шмарин.
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11.05.2022 13:37 Ответить
Його, напевно, засудять та обміняють на нашого хлопця, от і все.
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11.05.2022 13:55 Ответить
Та ці виродки навіть швабру у їх дупах сприймають як шось звичайне.. Воно навіть гімно буде жерти не скривившись - аби тільки вижити. Це просто кінчені жалюгідні хробаки - що ладні воювати з цивільним населенням, але не здатні чинити опору справжнім воїнам із ЗСУ!
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11.05.2022 18:17 Ответить
а слухання повинне бути відкрите, з трансляцією у ЗМІ
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11.05.2022 13:03 Ответить
а не много чести!?
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11.05.2022 13:16 Ответить
Ну всё касап в тюрьме тебе будет писта. Лучше сразу делай из робы верёвку.
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11.05.2022 13:04 Ответить
десять лет, или пожизненное - это не имеет значения. Долго он не протянет с такой-то известной фамилией. А программы защиты заключённых у нас нет.
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11.05.2022 13:05 Ответить
нияких АБО ТОЛ ЬКО ПОЖИЗНЕННОЕ БЕЗ- ПРАВА НА ДОСРОЧНОЕ И ОБМЕН ПУСТЬ ТВАРЬ ВСЕ ГОДЫ СКОЛЬКО БОГ ОТМЕРЕТ ПОЛУЧАЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЖИЗНИ В КАЧЕСТВЕ КРЫСЫ В КЛЕТКЕ...
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11.05.2022 13:05 Ответить
З відбуванням покарання на крейсері "мацква".
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11.05.2022 13:06 Ответить
Швидше за все судити будуть в міжнародному суді
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11.05.2022 13:08 Ответить
Рівень не той. Сержанта в Гаагу точно не повезуть. Якби старший офіцер - тоді реально
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11.05.2022 13:12 Ответить
Щось мені підказує, що дадуть 13. У нас суди чомусь на більші строки бояться засуджувати. Кілька тижнів тому коригувальниці на Рівненщині дали 13, а в 2015 падлюці з-під Маріуполя, який розвозив нашим воду зі снодійним (а потім приводив туди орків) теж 13
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11.05.2022 13:08 Ответить
"4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області" Джерело:
Що це таке?
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11.05.2022 13:09 Ответить
4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина, Краснознамённая дивизия имени Ю. В. Андропова - тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации. Условное наименование - Войсковая часть № 19612. Сокращённое наименование - 4 гв. тд. Расквартирована в подмосковном Наро-Фоминске.
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11.05.2022 13:26 Ответить
***** коммандирь дрищь лошпень )))
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11.05.2022 13:13 Ответить
Єфрейтор, або сержант.
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11.05.2022 13:23 Ответить
Був Шишимариным, а станет шмариным
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11.05.2022 13:13 Ответить
робота під час ув'язнення обов'язкова. нехай робить черевики як раб до кінця життя.
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11.05.2022 13:13 Ответить
Кріштоп так як? нафіг ви цього ваньку показуєте? КРІШТОП ДЕ? віддали щоб Азов розбомбити?!
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11.05.2022 13:14 Ответить
Точно, точно. Криштоп - підполковник, тим більше перші 2 бомбардування - по скупченнях українських військових. Тут однозначно довічне. Але, думаю, що вже поміняли на наших
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11.05.2022 13:29 Ответить
Нічого йому не буде, обміняють тай усе. Я здивуюсь якщо хочаб один повний строк відседить
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11.05.2022 13:16 Ответить
На очереди летчик, который бомбил Харьков.
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11.05.2022 13:16 Ответить
краще б його вбили.
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11.05.2022 13:17 Ответить
йому краще
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11.05.2022 13:20 Ответить
Це єдине, що у нього попереду
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11.05.2022 13:21 Ответить
Я так розумію, що про рашистского пілота, який при затриманні вбив місцевих жителів, зелений гнійник бенедіктової вже забув?! Чи може того виродка вже поміняли?!
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11.05.2022 13:18 Ответить
Он грит, в састаяньи аффекта был. Спросил как пройти в булошную, а житель хотел убить его куском паребрика. Защищался ну или защищал.. Прям как Сухов, я его откопал, а он меня за горло..
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11.05.2022 13:25 Ответить
Ні, не забули і не поміняли. Недавно оголосили підозру, слідство триває. Видихай, зради немає.
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11.05.2022 13:43 Ответить
Надеюсь ему уже в СИЗО юбку пошили. На насесте будет срок отбывать, если не вздернут или подушкой не придушат.
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11.05.2022 13:20 Ответить
Показать этого ********* в ЗША, упадут со смеху.
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11.05.2022 13:20 Ответить
Рембо
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11.05.2022 13:33 Ответить
Оце я розумію швидкість роботи! Пройшло ВСЬОГО два з половиною місяці від початкі вуйни, а наша прокуратура довела справу ПЕРШОГО парашенського війського до суду. Такими темпами років через 1000 розглянемо всі справи...
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11.05.2022 13:22 Ответить
Два місяці - досить швидкий термін, зради немає.
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11.05.2022 13:44 Ответить
Скасуємо правосуддя та почнемо судити трійками - самі станемо орками.
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11.05.2022 14:45 Ответить
а де поділися пілоти літаків? там як на мене доказів побільш ніж у танкіста
коли вже суд?
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11.05.2022 13:28 Ответить
5 років, а через 2 віддадуть за поручітєльством депутатів ВР?
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11.05.2022 13:29 Ответить
Ща понабегают "правозащитники" и начнут рассказывать о жестком обращении с пленным и необходимости поселить его на дачу с телевизором для отсидки или что лучше вообще отправить домой. И добренькие украинцы выполнят пожелание.
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11.05.2022 13:30 Ответить
На зоні буде " ополченец" ..." опущенец ".
Маляви по зонам вже пройшли.
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11.05.2022 13:31 Ответить
******* как быстро расследуют и рассматривают.
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11.05.2022 13:32 Ответить
Это тот, который сам на камеру рассказал.
Чистосердечное признание смягчает вину и увеличивает срок наказания.
Народная мудрость.
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11.05.2022 13:33 Ответить
От 10 до 15 лет а умышленное убийство? Вы понимаете что ета гнида у человека самое главное отобрала- жи3нь. 3а такое нужно давать пожи3ненное. Или судить по росийским 3аконам как они любят, от 20 до пожи3ненного.
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11.05.2022 13:38 Ответить
Не тре суду, віддайте його громаді того села, де це скоїлось, і не заважайте.
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11.05.2022 13:38 Ответить
111 ч.1 умисне вбивство.
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11.05.2022 13:38 Ответить
шишимышимаринами не отделаешься гнус гэбэшный.
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11.05.2022 13:40 Ответить
Даремно,що не дохлий
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11.05.2022 13:41 Ответить
"наш суд самий...." ну і так далі. Випустять під домашній арешт, або під заставу.
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11.05.2022 13:43 Ответить
Не кипишуйте.Его наши самые гуманные суды отпустят под небольшой залог.Сколько до этого задерживали и мародёров и наводчиков-никого не посадили.
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11.05.2022 13:46 Ответить
ПЗДЦ! Німців-ССівців теж у 2СВ через суд пропускали? З адвокатами, можливістю апеляційного та касаційного оскарження, УДЗ? Наших полонених рашисти і лугандонці катують і вбивають без жодних судів. Важко демократії воювати з диктатурами...
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11.05.2022 13:51 Ответить
А літуни, які однією бомбою чи ракетою нищили десятками цивільних? Їх раніше цього відловлювали. Чи кацапопілоти вже за порєбріком чи і Венедіктової прокурори на її рівні?
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11.05.2022 13:52 Ответить
Я видела ролик после взятия этого вояки в плен.
Он сам всё рассказал про свои действия, как ему приказали убить этого гражданского, как он выстрелил в него.
Какие такие героические усилия сделала СБУ, доказывая его вину?
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11.05.2022 13:53 Ответить
К стенке этого ублюдка. Или собрать в общую камеру лиц проходящих по особо тяжким и эту скотину у к ним подселить. Пускай позабавятся
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11.05.2022 13:57 Ответить
падло
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11.05.2022 14:08 Ответить
танковое отделение - это 1 танк. Уже писали бы просто - командир танка. А то многие гуманитарии подумают что это второй человек после полковника танковых войск
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11.05.2022 14:09 Ответить
Етот? https://www.youtube.com/watch?v=szFMWbrftfs
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11.05.2022 14:26 Ответить
Этот.
https://www.youtube.com/watch?v=szFMWbrftfs
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11.05.2022 14:37 Ответить
УКРАИНСКИЕ зеки ему очко порвут а потом разорвут!
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11.05.2022 14:48 Ответить
Так он еще и сам рассказал об этом
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11.05.2022 15:00 Ответить
Тільки довічне ув'язнення, з важкою працею у тяжких умовах - хай здихає повільно
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11.05.2022 15:52 Ответить
Шиши-мыши - Шишимарин - первый вышел ( на скамью подсудимых). А может он раньше (до смены фамилии) был Шмарин?
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11.05.2022 16:07 Ответить
 
 