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Новости Фото Война
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Идентифицирован еще один оккупант, причастный к пыткам гражданских на Киевщине, - Венедиктова. ФОТО

Российскому оккупанту, участвовавшему в совершении военных преступлений на территории Киевщины, сообщено о подозрении.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Это Антон Струев - командир мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа с РФ. Ему сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением.

Прокуроры совместно с СБУ и НАБУ установили, что командир роты вместе с сослуживцами в марте в оккупированном селе Мокрец Броварского района взяли в плен двух безоружных мирных жителей. Он незаконно допрашивал пленников, чтобы разведать данные о патриотах, военнослужащих ВСУ и бойцах терробороны. Надев тактические перчатки с пластиковыми вставками, командир выбивал информацию ударами по лицам и головам потерпевших. А потом приказал им раздеться и заключил в подвале.

Минобороны России и их пропагандистский канал "Звезда" воспевали "подвиги" этого офицера и ставили его "героизм" за образец. Традиционно уже, российское военно-политическое руководство хвалит своих армейцев, отличившихся в военных преступлениях, признавая, что те добросовестно выполняли приказы воевать против гражданских", - говорится в сообщении.

По словам Венедиктовой, этот командир роты – уже третий военнослужащий этой "миротворческой" бригады РФ, который был уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны в Броварском районе. Еще двое его сослуживцев разоблачены в жестоком издевательстве над военнопленным и священником в селе Богдановка.

"Если вы узнаете этого военнослужащего России и имеете свидетельства о его участии в других военных преступлениях - присылайте доказательства на наш единственный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097 -838-31-87, 050-107-66-75", - подытожила генпрокурор.

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Идентифицирован еще один оккупант, причастный к пыткам гражданских на Киевщине, - Венедиктова 01

Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+40
Харя типичного москаля - олигофрена. "Кацап лишнехромосомный"
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09.05.2022 18:38 Ответить
+25
Ну чому таке дебільне рило? Питання риторичне. Кацапи детектед🤦
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09.05.2022 18:40 Ответить
+25
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09.05.2022 18:47 Ответить
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Харя типичного москаля - олигофрена. "Кацап лишнехромосомный"
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09.05.2022 18:38 Ответить
Ну чому таке дебільне рило? Питання риторичне. Кацапи детектед🤦
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09.05.2022 18:40 Ответить
Пригадується сумна доля полковника Буданова, якого кара спіткала через багато років після його діянь в Чечні.
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09.05.2022 18:41 Ответить
Відразу вгадується парода-ванючая кацапськая свінья...
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09.05.2022 18:42 Ответить
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09.05.2022 18:43 Ответить
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09.05.2022 18:47 Ответить
Фоточку генералісімусу, треба відфотошопити на фоні ще ширшого піджака з ще більшою кількістю медалей.
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09.05.2022 18:47 Ответить
их пора эксгумировать, а не индентифицировать
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09.05.2022 18:49 Ответить
Єтава нє может бить. Денісова сказала, что только буряти мучілі. А русскіє нє мучілі, потому что оні нє буряти.
А Денісова нє сбрєшет, бо ана тоже русская. А точнєє - русская лять.
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09.05.2022 18:49 Ответить
Русских на расее не существует, это мифология какая то затевается. Хотят дикари в русы записаться, непонятно зачем, культ карго слыхали? Думают что изобилие с неба падать будет.
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09.05.2022 19:02 Ответить
свинорилих ********* не спутаєш ні з ким
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09.05.2022 18:49 Ответить
На думку Денісової - це бурят чи кадирівець.
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09.05.2022 18:54 Ответить
Це нащадок людожерів-андрофагів,якими були пращури ***********
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09.05.2022 19:00 Ответить
Потрібно запитати у експертки Денисової-кацапки, він бурят чи кадировець? Бо з її слів мацкалі такі добрі і вєжлівіє, точно як в кіно і які приходили в Крим.
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09.05.2022 19:09 Ответить
Этот урод уже не жилец, он пока живой труп. Смерть рашистам!
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09.05.2022 19:12 Ответить
Якщо впізнаєте цього військовослужбовця - вбийте його, не завантажуйте судову систему зайвими паперами, закон дозволяє да і помста теж.
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09.05.2022 19:13 Ответить
Нехай тепер вчить два слова: моссад український
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09.05.2022 19:17 Ответить
ваші слова да богу в уші
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09.05.2022 20:06 Ответить
Взгляд садиста.
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09.05.2022 19:27 Ответить
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 19:52 Ответить
я шось не понімаю... а чому прокурватура занімаєцця рашистами? хіба це її дєло? А якшо так, то чого так кволо???
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09.05.2022 19:59 Ответить
просто затрати на прокурв нє стоіт свєчь. Чи отрабативают прокурви свойо жалованіє, вичисляючи орків по одному в місяць???
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09.05.2022 20:00 Ответить
і шо цьому орку вмєняют??? льохкіє тєлєсниє? якого хєра! война - люди тищами гинуть за день... я не понімаю чогось, але мене ця бєнядіктова сильно дратує
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09.05.2022 20:03 Ответить
Судя по фото этот типок имеет непропорционально маленькую голову. И что то змеиное. Там мозгов только на ношение погонов хватает.
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09.05.2022 20:14 Ответить
***** sobačijs.
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09.05.2022 20:38 Ответить
Яйца отрезать
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09.05.2022 21:43 Ответить
відрізати вуха та губєні з носякою разом... може тоді цей шакал буде десь чуток схожий на ******* російського ...
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09.05.2022 21:56 Ответить
Кацапи це як пофарбоване гниле дерево - зовні нібито нове і блищить, а всередені гниле і розпадається
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09.05.2022 22:14 Ответить
Фізіономія, звичайно, туповата, та наче на людину схожий. Аж ні! Виявляється, орк...
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09.05.2022 22:22 Ответить
Потрібен український моссад!
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10.05.2022 11:37 Ответить
 
 