Идентифицирован еще один оккупант, причастный к пыткам гражданских на Киевщине, - Венедиктова. ФОТО

Российскому оккупанту, участвовавшему в совершении военных преступлений на территории Киевщины, сообщено о подозрении.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Это Антон Струев - командир мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа с РФ. Ему сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением.

Прокуроры совместно с СБУ и НАБУ установили, что командир роты вместе с сослуживцами в марте в оккупированном селе Мокрец Броварского района взяли в плен двух безоружных мирных жителей. Он незаконно допрашивал пленников, чтобы разведать данные о патриотах, военнослужащих ВСУ и бойцах терробороны. Надев тактические перчатки с пластиковыми вставками, командир выбивал информацию ударами по лицам и головам потерпевших. А потом приказал им раздеться и заключил в подвале.

Минобороны России и их пропагандистский канал "Звезда" воспевали "подвиги" этого офицера и ставили его "героизм" за образец. Традиционно уже, российское военно-политическое руководство хвалит своих армейцев, отличившихся в военных преступлениях, признавая, что те добросовестно выполняли приказы воевать против гражданских", - говорится в сообщении.

По словам Венедиктовой, этот командир роты – уже третий военнослужащий этой "миротворческой" бригады РФ, который был уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны в Броварском районе. Еще двое его сослуживцев разоблачены в жестоком издевательстве над военнопленным и священником в селе Богдановка.

"Если вы узнаете этого военнослужащего России и имеете свидетельства о его участии в других военных преступлениях - присылайте доказательства на наш единственный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097 -838-31-87, 050-107-66-75", - подытожила генпрокурор.

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