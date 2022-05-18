Оккупант Шишимарин признал в суде вину в убийстве мирного украинца

Военнослужащий армии РФ Вадим Шишимарин во время суда полностью признал вину в убийстве 62-летнего мирного жителя Сумщины Александра Шелипова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Ґрати".

Прокурор зачитал краткий обвинительный акт. Судья спросил Шишимарина, признает ли тот вину. Тот ответил, что да. На уточняющий вопрос судьи россиянин подтвердил, что признает вину "полностью".

Согласно обвинительному акту, 28 февраля колонну российской армии, в которой находился Шишимарин, разили возле села Камыши в Сумской области. Российские военные отобрали у местного жителя автомобиль и уехали в сторону РФ. По дороге они увидели Александра Шелипова, стоявшего у своего дома и разговаривавшего по телефону. Другой военнослужащий по фамилии Пуфаков отдал Шишимарину приказ, и тот убил Шелипова, несколько раз выстрелив ему в голову.

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Возле села Камыши россияне столкнулись с бойцами самообороны. Пуфакова убили, остальные скрылись, а потом сдались в плен.

Напомним, Шишимарин – первый российский военнослужащий, которого судят в Украине за военные преступления.