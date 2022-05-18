РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11181 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
14 955 24

Оккупант Шишимарин признал в суде вину в убийстве мирного украинца

шишимарін

Военнослужащий армии РФ Вадим Шишимарин во время суда полностью признал вину в убийстве 62-летнего мирного жителя Сумщины Александра Шелипова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Ґрати".

Прокурор зачитал краткий обвинительный акт. Судья спросил Шишимарина, признает ли тот вину. Тот ответил, что да. На уточняющий вопрос судьи россиянин подтвердил, что признает вину "полностью".

Согласно обвинительному акту, 28 февраля колонну российской армии, в которой находился Шишимарин, разили возле села Камыши в Сумской области. Российские военные отобрали у местного жителя автомобиль и уехали в сторону РФ. По дороге они увидели Александра Шелипова, стоявшего у своего дома и разговаривавшего по телефону. Другой военнослужащий по фамилии Пуфаков отдал Шишимарину приказ, и тот убил Шелипова, несколько раз выстрелив ему в голову.

Читайте: Установлены личности 45 россиян, совершавших военные преступления в Украине, - Венедиктова

Возле села Камыши россияне столкнулись с бойцами самообороны. Пуфакова убили, остальные скрылись, а потом сдались в плен.

Напомним, Шишимарин – первый российский военнослужащий, которого судят в Украине за военные преступления.

суд (25157) военные преступления (1470) Шишимарин Вадим (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Пуфаков, гаденыш, легко отделался.
показать весь комментарий
18.05.2022 15:36 Ответить
+19
Кормите его пирожками и дальше поите чаем. Убить собаку нахер!!! зачем тратить на его ресурсы?
показать весь комментарий
18.05.2022 15:37 Ответить
+10
Как удачно зажмурили Пуфакова.Теперь выясняется что Пуфик приставил оружие к голофе Шишмарика и заставил его под страхом смерти застрелить гражданского.Где то так.В душе кацап Шишмаркин ржет с суда и думает-"А вы докажите обратное".Ща его на азовцев обменяют.
показать весь комментарий
18.05.2022 15:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пуфаков, гаденыш, легко отделался.
показать весь комментарий
18.05.2022 15:36 Ответить
е-банитовой палочкой наказать
показать весь комментарий
18.05.2022 16:00 Ответить
ну да, а то был бы жестоко обменян на какого-нибудь пьяницу с оккупированных территорий, как и этого ожидает обмен.
показать весь комментарий
18.05.2022 16:13 Ответить
але є момент, якщо його передадуть парашці, то він має там відбути покарання, згідно нашого вироку, або боневтік має помилувати, цього урода, тоді сидіти не буде.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:43 Ответить
і що з того.... ? Нашого чоловіка не повернути ((((.
показать весь комментарий
18.05.2022 15:37 Ответить
Кормите его пирожками и дальше поите чаем. Убить собаку нахер!!! зачем тратить на его ресурсы?
показать весь комментарий
18.05.2022 15:37 Ответить
Азовців на кого тоді міняти будуть?
показать весь комментарий
19.05.2022 08:35 Ответить
Таких 165 000 військових.
показать весь комментарий
18.05.2022 15:38 Ответить
Таких 125 000 000........
показать весь комментарий
18.05.2022 16:01 Ответить
Как удачно зажмурили Пуфакова.Теперь выясняется что Пуфик приставил оружие к голофе Шишмарика и заставил его под страхом смерти застрелить гражданского.Где то так.В душе кацап Шишмаркин ржет с суда и думает-"А вы докажите обратное".Ща его на азовцев обменяют.
показать весь комментарий
18.05.2022 15:42 Ответить
А нащо доказувати зворотнє? факт вбивства є, провину він визнав, якщо він каже що вбити людину бо його заставили не означає, що в це повірить суд.
показать весь комментарий
18.05.2022 15:46 Ответить
Це був сарказм.Я натякав на те,що цю нікчему не потрібно було примушувати скоювати злочин.Ця мразота за тим сюди і приїхала-вбивати українців.Надіюсь,що руснявих покидьків врешті решт перестануть брати у полон,а будуть утилізувати на місті.Тільки за те,шо вони ступили на землю України зі зброєю в руках робить їх винними і ніякого доказу у суді не потребує.І кара одна-смерть.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:20 Ответить
шишмаркин тупой как пробка,мог бы сказать что кореш убил а он не при делах
показать весь комментарий
18.05.2022 19:46 Ответить
К нашим зэкам на зону, от параши отходить не будет...
показать весь комментарий
18.05.2022 16:11 Ответить
та он может признать и убийство десяти тысяч украинцев, что ему за это будет? самое страшное наказание - обмен?
показать весь комментарий
18.05.2022 16:14 Ответить
а я знаю...ви тільки подивіться на що росія сама себе перетворила.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:37 Ответить
бред....
показать весь комментарий
18.05.2022 16:23 Ответить
Материал для обмена на наших пленных. Тоже важно.
показать весь комментарий
18.05.2022 16:24 Ответить
Можно подумать, что это у него, одно единственное убийство, а больше он никого не убивал, ну прям - святой.
показать весь комментарий
18.05.2022 18:15 Ответить
Казнить шише-шмарина! А перед этим опетушить! Чтобы после смерти даже если попадёт в обещанный ****** рай, то только на петушиную обитель. Это когда ангел-вертухай поведёт всех в Сферы петь осанну Демиургу - то чтобы не смел петь сакральные тетраграмматоны и гимны высшей алхимии, а где-то в петушином измерении подквохтывал Музыке Мироздания - "ко-ко-ко! квох-пок-пок! куд-кудах!"
А после смены назад на обитель - хлебать дырявым граалем нектар амбросии пополам со смолой и серой!
показать весь комментарий
18.05.2022 23:42 Ответить
Хороша порада в той час коли у ворога наші важкопоранені з Азовсталі.
показать весь комментарий
19.05.2022 08:38 Ответить
вы верите в то, что убитый отдавал приказ? я - нет. тварь сама стреляла
показать весь комментарий
19.05.2022 00:14 Ответить
За "чистосердечне визнання вини і щире каяття" наш найгуманніший суд у світі , "враховуючи обставини , в яких сталось вбивство", призначить цьому організму покарання в вигляді року виправних робіт з відстрочкою п"ять років. А якби справа розглядалась в судя якогось з донецьких міських судів, то істоту взагалі визнали б , що кацапу була загроза життю вбивство сталось в цілях оборони.
показать весь комментарий
19.05.2022 07:47 Ответить
Побільше судових процесів і пошвидше і міняйте цих ***...в на "АЗОВЦІВ".
показать весь комментарий
19.05.2022 08:29 Ответить
 
 