На Курщине заявили об обстреле со стороны Украины. ФОТО
Губернатор российской Курской области Роман Старовойт снова заявил об обстреле со стороны Украины.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"В Теткино на расположенных рядом населенных пунктах снова обстрел со стороны Украины", - написал он.
Позже Старовойт добавил, что стреляли якобы из минометов и артиллерии. Главный удар пришелся на село Попово-Лежа, там повреждена свиноферма и выбиты стекла в жилом доме.
Он опубликовал фотографии села, которые якобы свидетельствуют о разрушении.
Старовойт добавил, что от обстрелов никто не пострадал.
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Не дозволяется сидячи орлом срать.
Орёл бо есть символ Государства!
Вражеский вертолет нанес ракетный удар по окраине одного из населенных пунктов на границе между Харьковской и Сумской областями.
Кроме того, после обеда, с территории России Сумщину обстреляли из "градов". Начислено около полутора десятков выстрелов".
Когда последнее слово слитно, понимаешь откуда взялось название села.
Зробили на трієчку з мінусом.
А, вони по домах розійшлись…
Потерпите, скоро мы освободим вас от всех ваших свинарников. Будете жрать репу ...
***,щось так тихо,аж тошно.А в Хєрсонє кацапи хазяйнують.А нам написали: чекаємо важку зброю.А яка,коли,-секрет.І чи буде контрнаступ-подвійний секрет...
Все, що їм треба, рашисти сами збрехають.
А реальні рашистським військові що обстрілюють наших громадян почувають себе у безпеці.
https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2020-01-11/tretej-mirovoj-dazhe-ne-zametyat-v-seti-pokazali-foto-polnoj-razruhi-v-rossii/185163
https://www.bbc.com/russian/news-61004568 Бородянка: смерти и разрушения в еще одном городе под Киевом, освобожденном от российских войск
Дивитися усім !!!
Інфа від мешканця того села), бо вже розуміє, що таке отвєтка)