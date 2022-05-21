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На Курщине заявили об обстреле со стороны Украины. ФОТО

Губернатор российской Курской области Роман Старовойт снова заявил об обстреле со стороны Украины.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В Теткино на расположенных рядом населенных пунктах снова обстрел со стороны Украины", - написал он.

Позже Старовойт добавил, что стреляли якобы из минометов и артиллерии. Главный удар пришелся на село Попово-Лежа, там повреждена свиноферма и выбиты стекла в жилом доме.

Он опубликовал фотографии села, которые якобы свидетельствуют о разрушении.

Старовойт добавил, что от обстрелов никто не пострадал.

Читайте: Рашисты продолжают вести огонь из систем залпового огня по Сумщине, - ОВА

На Курщине заявили об обстреле со стороны Украины 01
На Курщине заявили об обстреле со стороны Украины 02
На Курщине заявили об обстреле со стороны Украины 03

обстрел (27129) россия (95515)


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Топ комментарии
+25
Ой який жах! Аж ціле скло розбите.
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21.05.2022 16:38
+21
Указ Петра Великого.
Не дозволяется сидячи орлом срать.
Орёл бо есть символ Государства!
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21.05.2022 16:37
+20
Курськ, Білгород, Таганрог - це Україна!
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21.05.2022 16:37
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Правила форума Совет форумчан
Указ Петра Великого.
Не дозволяется сидячи орлом срать.
Орёл бо есть символ Государства!
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21.05.2022 16:37 Ответить
А по какому вообще праву они могут проводить трибунал??
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21.05.2022 17:17 Ответить
По беспределу.
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21.05.2022 17:31 Ответить
Навіть гитлерівцям не прийшло в голову проводити трибунал над полоненими червоноарміцями, сторіччями москалі не відмиються. А всілякі Бевзі будуть співати "батько наш Бандера".
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21.05.2022 17:31 Ответить
Чего,блеать?!
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21.05.2022 17:33 Ответить
Черниговское?
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21.05.2022 18:05 Ответить
навпаки кацапи нас обстрілюють-"Россияне обстреляли территорию между Харьковской и Сумской областями и приграничья Черниговской области

Вражеский вертолет нанес ракетный удар по окраине одного из населенных пунктов на границе между Харьковской и Сумской областями.

Кроме того, после обеда, с территории России Сумщину обстреляли из "градов". Начислено около полутора десятков выстрелов".
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21.05.2022 16:37 Ответить
Курськ, Білгород, Таганрог - це Україна!
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21.05.2022 16:37 Ответить
І ми самі себе обстрілюєм.
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21.05.2022 17:38 Ответить
"...село Попово-Лежачи Накурщинi".
Когда последнее слово слитно, понимаешь откуда взялось название села.
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21.05.2022 16:37 Ответить
Накурились?
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21.05.2022 16:40 Ответить
В лёжку.
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21.05.2022 16:58 Ответить
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21.05.2022 16:45 Ответить
Тут інше цікаво, "лежачи" це українською, мордовською "лежа". Певне Членін село заснував.
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21.05.2022 17:28 Ответить
kakoi tam obstrel ....eto prosto kroty kamnem v fortochku kinuli
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21.05.2022 16:37 Ответить
Вікно дійсно розбите твердим предметом, а не ударною хвилею. В нижній частині вікна видно що всі трішини зходяться в точку удару. На третьому фото яма не кругла, а квадратна, бо так легше було копати лопатою. На другому фото трохи краще але все одно краї рівні.
Зробили на трієчку з мінусом.
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21.05.2022 20:19 Ответить
чи воно так ? а якщо й так, це ніщо у порівнянні з щоденними російськими бомбардувангями та обстрілами.
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21.05.2022 16:38 Ответить
А свині зі свиноферми?!
А, вони по домах розійшлись…
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21.05.2022 16:38 Ответить
Ой який жах! Аж ціле скло розбите.
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21.05.2022 16:38 Ответить
Орки ,вони такі примітивні)))
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21.05.2022 16:53 Ответить
А чого так мало?
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21.05.2022 16:38 Ответить
И на что рашисты намекают если сами находясь в Украине обстреливают рашку? Вот когда из ваша Мацква превратится как Мариуполь тогда будете визжать
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21.05.2022 16:39 Ответить
Так а **** вы, москалики, ожидали. Спецоперация идёт по плану. Путин так сказал. Это был планпутена - ********* ваш свинарник!
Потерпите, скоро мы освободим вас от всех ваших свинарников. Будете жрать репу ...
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21.05.2022 16:39 Ответить
На москальскє лайно не варто майже міни витрачать - різати по горлянці тп на гіляку це іхння доля
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21.05.2022 16:40 Ответить
Курянє-шо ви там курітє???
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21.05.2022 16:41 Ответить
Жодна свинособака не постраждала? Тоді не рахується.
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21.05.2022 16:41 Ответить
стЄсняюсь спросить у кацаподебілов: нахіба нам той безтолковий геморрой з кацаподебілами?
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21.05.2022 16:42 Ответить
Шо в них за назви міст такі - Оркськ, Курвськ?
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21.05.2022 16:43 Ответить
І що, вони чимось незадоволені?
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21.05.2022 16:46 Ответить
горе та какое!!!.....малавато будет !!!!
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21.05.2022 16:46 Ответить
Ну,******* по курях на Курщинє.І що,путін перекине частину військ на курський фронт?
***,щось так тихо,аж тошно.А в Хєрсонє кацапи хазяйнують.А нам написали: чекаємо важку зброю.А яка,коли,-секрет.І чи буде контрнаступ-подвійний секрет...
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21.05.2022 16:48 Ответить
з Херсону огірки помідори в Криму продають,а ми чекаємо партизанських операцій.що скаже головний партизан України?(міністр тероборони)
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21.05.2022 16:54 Ответить
У моцкалей народная забава, захватить чужую территорию чтобы из чужой территории стрелять по своей территории таким образом оправдывая захват чужой территории
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21.05.2022 16:51 Ответить
Вони себе обстрілюють,щоб розв'язати руки своїм кротам в США та Європі ,які проти передачі Україні дальнобійної артелерії та ракет.
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21.05.2022 16:51 Ответить
паРаша -суцільна свиноферма.))
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21.05.2022 16:52 Ответить
цікаво було б подивитись, як сраться пропаганда, якби Україна окупувала якусь російську територію.
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21.05.2022 16:52 Ответить
"повреждена свиноферма"? не свиноферма а свинособака-ферма, так более точно!
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21.05.2022 16:55 Ответить
Ой, та ладно, кацапня. Пити треба меньше. Ви самі і є свині. Коли українці прийдуть за вами, горіти буде ваш кремль московитий.
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21.05.2022 16:56 Ответить
"Не розпалювати конфлікт".
Все, що їм треба, рашисти сами збрехають.
А реальні рашистським військові що обстрілюють наших громадян почувають себе у безпеці.
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21.05.2022 16:59 Ответить
мы что, теперь должны оправдываться?
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21.05.2022 17:00 Ответить
Абсолютно все равно. правда это или ложь пропапаколомов. Это уже ничего не меняет. Но зло должно быть наказано.
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21.05.2022 17:01 Ответить
Розбите вікно і яма? ФсЬо?
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21.05.2022 17:08 Ответить
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21.05.2022 17:33 Ответить
Скло розбили головою, коли ділили останні 100 грам; яму викопали лопатами бухі орки. А під свинофермою, мабуть, мається на увазі якийсь пансіонат для кацапських чиновників. Ну, нічого не поробиш: "спєцопєрация" вона така - ніколи не знаєш, звідки прилетить.
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21.05.2022 17:12 Ответить
Путлер по другому не умеет. Волгодонск, драмтеатр в Москве, Буйнакск, Волгодонск... И прочее и прочее и прочее... Бараны идут на убой, прославляя своего убийцу. Когда Господь хочет наказать человека, то он лишает его разума. Рабссея проклятая Господом страна.
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21.05.2022 17:17 Ответить
на Курщині? )))) на петушарне !!!! вернее будет )))))))
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21.05.2022 17:29 Ответить
Ну и шо? А нишо.
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21.05.2022 17:29 Ответить
Чи не пох шо они там кукарекают
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21.05.2022 17:31 Ответить
В Маріуполь хай поїде він тепер їхній ...
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21.05.2022 17:31 Ответить
У Тьоткіно, Попово-Лежачи, пошкодили свиноферму. Звичайнісенький кацапський день
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21.05.2022 17:38 Ответить
Прошлогодние картофелины взбродили и бабахнули.
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21.05.2022 17:40 Ответить
Курск після "обстрілів" ЗСУ)
https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2020-01-11/tretej-mirovoj-dazhe-ne-zametyat-v-seti-pokazali-foto-polnoj-razruhi-v-rossii/185163

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21.05.2022 17:43 Ответить
3,14здять...
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21.05.2022 17:48 Ответить
Схоже, тротил підривали. На вікні розбили скло, а фіранку забули порвати. Умори...
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21.05.2022 18:03 Ответить
Хуцпа!
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21.05.2022 18:04 Ответить
На Одещині обстріл (((( ,а тут лопатою попрацювали або пітарда.
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21.05.2022 18:18 Ответить
Оце й атака?)))курку не вбили часом?))
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21.05.2022 18:23 Ответить
це хіба обстріл , сподіваюсь він побачить справжні обстріли дуже скоро
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21.05.2022 18:36 Ответить
Просто ... один приклад - а їх ... уже тисячі ...
https://www.bbc.com/russian/news-61004568 Бородянка: смерти и разрушения в еще одном городе под Киевом, освобожденном от российских войск
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21.05.2022 19:51 Ответить
Тут вище на цензорі - https://www.youtube.com/watch?v=azldlmJUolc Фортеця Маріуполь. Останній день на Азовсталі
Дивитися усім !!!
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21.05.2022 20:29 Ответить
Який сум((, обстрілялі в кацапії село, і прямо таки влучили в мирні будиники), а чого кацапи не пишуть, що пошкодили будинок де сиділи ті орки кацапськи і про техніку яка схована в лісі поруч того села ?

Інфа від мешканця того села), бо вже розуміє, що таке отвєтка)
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21.05.2022 18:40 Ответить
не кажить на росіян, що вони орки чи свинособаки, бо у Європі та США думають, що це з марса прилетіли. нам треба казати - російські фашисти або московські нацисти. таким чином цих мерзотників в країнах цівілізації не захочуть бачити.
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21.05.2022 18:44 Ответить
Та ***** взагалі. Нехай частіше до них прилітає, щоб обісралися з переляку і води не було!
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21.05.2022 19:06 Ответить
Та насрати ще зверху на свинособак
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21.05.2022 21:10 Ответить
я тож так умею . из рогатки.
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21.05.2022 21:33 Ответить
Це брехня, якби наші обстріляли, то від кацапського села залишилася лише одна свиноферма ...
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21.05.2022 22:16 Ответить
 
 