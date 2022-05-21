На Курщине заявили об обстреле со стороны Украины. ФОТО

Губернатор российской Курской области Роман Старовойт снова заявил об обстреле со стороны Украины.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В Теткино на расположенных рядом населенных пунктах снова обстрел со стороны Украины", - написал он.

Позже Старовойт добавил, что стреляли якобы из минометов и артиллерии. Главный удар пришелся на село Попово-Лежа, там повреждена свиноферма и выбиты стекла в жилом доме.

Он опубликовал фотографии села, которые якобы свидетельствуют о разрушении.

Старовойт добавил, что от обстрелов никто не пострадал.

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